Przegląd prasy 5.08.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 4.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Weterynarz z Olesna skończył 103 lata. Zenon Voelkel pamięta, jak miasto wyglądało po wojnie [ZDJĘCIA]”?

Prasówka 5.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Weterynarz z Olesna skończył 103 lata. Zenon Voelkel pamięta, jak miasto wyglądało po wojnie [ZDJĘCIA] Zenon Voelkel w czerwcu skończył 103 lata. Dzisiaj mieszka w Poznaniu, ale najlepiej wspomina swoje lata spędzone w Oleśnie. Ciekawostką jest, że jego syn jest jednym z najbogatszych Polaków.

📢 Horoskop dzienny na sobotę 5 sierpnia 2023. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik... HOROSKOP dzienny na sobotę 5 sierpnia 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w sobotę 5.8.2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Remont DK46 Nysa - Pakosławice. Zmiany w organizacji ruchu już od wtorku. Kierowcy będą musieli zachować ostrożność Trwa przebudowa ważnej trasy krajowej w regionie. Od wtorku (8 sierpnia) na odcinku Nysa - Pakosławice drogi krajowej nr 46 zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu. W przyszłym roku na tym fragmencie DK46 mamy pojechać nową dwupasmówką.

Prasówka 5.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Fortuna za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile dziś można za nie dostać? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy.

📢 Czternasta Emerytura 2023 - wyliczenia po podatku i składce na NFZ. Takie kwoty trafią na konta emerytów [5.08.2023] Mamy wyliczenia Czternastych Emerytur 2023 po odjęciu podatku i składki zdrowotnej. Zobaczcie, jakie dodatkowe kwoty na rękę trafią do emerytów na przełomie sierpnia i września. 📢 Mamy listę osób zwolnionych z opłat za Abonament RTV 2023. Oni nie muszą martwić się opłatami [5.08.2023] Mamy listę osób zwolnionych z opłat za Abonament RTV 2023. Za Abonament RTV w 2023 roku trzeba płacić nieco więcej, niż w poprzednich latach. Jest jednak lista osób, które nie muszą spełniać tego obowiązku. Oto osoby uprawnione do zwolnienia z opłat za Abonament RTV w 2023 roku. 📢 Horoskop dzienny na jutro (5.08, sobotę). Które znaki zodiaku będą miały szczęśliwy dzień? Zobacz horoskop na sobotę dla wszystkich znaków zodiaku. Jakie są przewidywania gwiazd dla Ciebie oraz Twoich bliskich na jutro? Upewnij się, co według horoskopu może Ci się przytrafić w sobotę 5.08.2023. Czy dzięki temu zbierzesz się na odwagę? Zobacz horoskop na jutro (sobotę, 5.08.2023) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 10-letnie samochody osobowe - te modele mają najmniej usterek. Auta najbardziej godne uwagi. Warto je kupić 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 18-latek nie opanował samochodu osobowego i wjechał do rowu. Kolizja koło skansenu na ul. Wrocławskiej w Opolu W piątek (4 sierpnia) służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o 18-letnim kierowcy podróżującym samochodem osobowym marki Kia, który wypadł z drogi na ul. Wrocławskiej w Opolu.

📢 Akcja nyskich strażaków. W Smolicach w gminie Pakosławice spłonął ciągnik, prasa i hektar pola W piątek (4 sierpnia) tuż przed godziną 13.00 strażacy PSP z komendy w Nysie otrzymali zgłoszenie o pożarze traktora w Smolicach w gminie Pakosławice. 📢 Gorzów Śląski wypięknieje. Zielony przystanek autobusowy to dopiero początek Aluminiowy przystanek ze ścianą bluszczu, ładowarką i pylonem z podświetlaną nazwa miasta ma być początkiem upiększania najmniejszego miasteczka w powiecie oleskim. W planach są kolejne inwestycje.

📢 Ostrzeżenie! Sklepy wycofują produkty 4.08.2023. Rossmann, Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan usuwają te artykuły 4.08.2023 Aktualna lista produktów wycofanych ze sklepów dziś 4.08.2023. Ostrzeżenie GIS dotyczy towarów wycofanych ze sklepów m.in. Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan. Sprawdź, co sklepy musiały wycofać ze sprzedaży. 📢 Kulinarne hity PRL - OTO PRZEPISY - TE POTRAWY kiedyś gościły na stołach. Sprawdźcie przepisy i przypomnijcie sobie niezwykłe smaki Kulinarne hity PRL to z pewnością temat, który wielu Polakom kojarzy się z nostalgicznie wspominanymi czasami minionych dekad. To okres, w którym przepisy na potrawy były czasem ograniczone ze względu na dostępność składników, ale jednocześnie kreatywność i umiejętności kulinarne ludzi były na bardzo wysokim poziomie. Przypomnij sobie smaki dzieciństwa i zajrzyj do naszej galerii! Specjalnie dla was zebraliśmy również przepisy.

📢 Osoby o takich imionach są wyjątkowo wierne! Tworzą trwałe związki i są lojalne wobec partnera. Jesteś na liście? Imiona kryją w sobie pewne cechy. Coraz częściej single i singielki podczas wyboru partnera na życie zwracają uwagę na jego znaczenie. Chcą zapewnić sobie ich wierność, lojalność i oddanie. Sprawdziliśmy jakie imiona, zarówno męskie jak i żeńskie, noszą osoby, które są wierne. Zobacz w naszej galerii imiona wiernych osób! 📢 Waloryzacja emerytur 2024. O ile konkretnie wzrośnie twoje świadczenie? Rząd przyjmie podwyżki o min. 20 procent Waloryzacja emerytur w 2024 roku osiągnie minimum 20 procent. To na razie tylko przypuszczenia, ale jest bardzo prawdopodobne, że właśnie takie podwyżki czekają seniorów w przyszłym roku. Przeliczyliśmy, o jakie kwoty wzrosną konkretne świadczenia emerytalne.

📢 Czołowe zderzenie aut pod Popielowem. Uderzenie wyrwało z hondy przednie zawieszenie! W czwartek (3 sierpnia) wieczorem, tuż po godz. 22.00, na prostej drodze łączącej Popielów i Ładzę doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Kierujący pojazdami trafili do szpitala. Sprawę bada policja. 📢 Tak mieszka Katarzyna Zielińska z mężem finansistą i synami. Prywatna dżungla zachwyca. Koniecznie zajrzyj do wyjątkowego domu aktorki Katarzyna Zielińska wraz z ukochanym i synami mieszka w dżungli. Zobacz, jak się urządziła z kolegą z przedszkola popularna aktorka. Sprawdź, jaki styl pokochała Kasia Zielińska. Koniecznie zajrzyj do rodzinnego gniazdka aktorki, gdzie wiedzie szczęśliwe życie u boku finansisty po Harvardzie. 📢 Nie spodziewasz się nawet, co można kupić w sklepach wojskowych. Armia sprzedaje ubrania, buty, sprzęt sportowy i elektroniczny 4.08.2023 r. Sklep Agencji Mienia Wojskowego to miejsce w sieci, w którym można znaleźć rzeczy takie jak m.in. odzież, bielizna, akcesoria higieniczne, zastawa, buty, odzież wierzchnia i wiele więcej - w naprawdę niskich cenach. Z kolei w ofercie sklepów stacjonarnych są m.in. aparaty fotograficzne, sprzęt sportowy, elektronarzędzia. Rzeczy, które znajdują się w ofercie sklepu, nigdy nie były używane, znajdowały się cały czas w wojskowych magazynach Część z nich miała okazję sprawdzić się podczas swojej służby w armii, ale wciąż jest w bardzo dobrym stanie i z powodzeniem posłuży jeszcze niejeden raz. 4.08.2023 r.

📢 Nawiedzony dom na południu Opolszczyzny. Kamery eksploratorów zarejestrowały dziwne rzeczy Eksploratorzy z grupy SRC Urbex wzięli pod lupę jeden z opuszczonych domów na południu Opolszczyzny. Gdzie dokładnie? Tego zdradzili, by uchronić to miejsce przed najazdem ciekawskich i dalszą dewastacją. 📢 Te cyfry ujawniają twoją przyszłość. Wystarczy odczytać je z daty urodzenia 4.08.2023 Numerologia to wiedza badająca magiczne właściwości liczb, które są zapisane w naszej dacie urodzenia. Dzięki nim możemy poznać swoje przeznaczenie i dowiedzieć się, jak kierować własnym życiem. Numerologia pozwala nam poznać swoją osobowość i misję z jaką się urodziliśmy. Ma podobne znaczenie do znaków zodiaku. 4.08.2023. 📢 Pogranicze i jego ulotne szlaki. Biblioteka w Głubczycach zaprasza na wystawę zdjęć Dobrawy Błażków-Panek Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Głubczycach zaprasza na kolejną wystawę prac lokalnej artystki. Od poniedziałku (31 lipca) prezentowane są tam fotografie Dobrawy Błażków-Panek. Wystawę zatytułowano „Ulotne szlaki Pogranicza”.

📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 4.08.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość. 📢 Opolskie samorządy dostały pieniądze na drogi. To dotacje z urzędu marszałkowskiego Kolejna pula pieniędzy na ochronę gruntów rolnych trafiła do opolskich gmin i powiatów. Umowy z samorządem województwa opolskiego na budowę dróg podpisały gminy: Jemielnica, Lubsza, Ozimek, Pokój i Reńska Wieś. Powiaty prudnicki i głubczycki zainwestują natomiast w informatyzację służącą ewidencji gruntów rolnych.

📢 Opolski bank tlenu zakończył działalność. W szczytowym momencie z magazynu w Głuchołazach wywożono nawet 300 butli dziennie W czwartek (3 sierpnia) oficjalnie zakończono działalność opolskiego banku tlenu. Pojawienie się koronawirusa covid-19 wiązało się ze zwiększonym zapotrzebowaniem w szpitalach na tlen. Decyzją ministra zdrowia magazyny tego niezbędnego dla życia gazu utworzono w każdym województwie. Zapasy dla Opolszczyzny były magazynowane na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Głuchołazach. 📢 Kolejna edycja ważnego programu "Moja Woda". Opolanie mogą dostać pieniądze m.in. na budowę oczka wodnego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zainaugurował kolejną edycję programu „Moja Woda”. Właściciele domów mogą uzyskać do 6 tys. zł zwrotu kosztów inwestycji służących retencjonowaniu wody na swoich posesjach.

📢 Emeryt z Nysy zabił możem swoją żonę, a potem zmarł. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie śmierci w zamkniętym mieszkaniu Po roku śledztwa prokuratura w Nysie umorzyła postępowanie w sprawie tajemniczej śmierci starszego małżeństwa, w jednym z bloków na terenie Nysy. Dowody wskazują, że 70-letni Henryk A. zabił nożem swoją żonę, a potem zmarł z powodu choroby.

📢 Pijani na drogach powiatu nyskiego. Jeden wjechał na cudzą posesję i rozbił komuś auto. Posypały się mandaty Dwóch pijanych kierowców zatrzymali policjanci na terenie gminy Otmuchów w nocy z środy na czwartek. Kolejny – też prawdopodobnie pijany, uciekł z miejsca kolizji. 📢 Budowa nowego basenu odkrytego w Oleśnie. Tak będzie wyglądać pływalnia ze zjeżdżalniami. Obiekt będzie gotowy już za rok Budowa basenu zewnętrznego na terenie starej poniemieckiej pływalni plenerowej przy ul. Kościuszki w Oleśnie ruszyła na całego. Robotnicy usunęli pozostałości po starym basenie i kładą fundamenty pod nowy obiekt. Będzie to basen z wieloma atrakcjami dla całych rodzin, ale bez trampoliny, ponieważ okazała się za droga. 📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2023 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 03.08.23 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu?

📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Jakie są warunki aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 03.08.23 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie? 📢 Zderzenie samochodu osobowego z ciężarówką w Strocju koło Praszki. 59-latka kierująca osobowym peugeotem była pijana. Wiozła dwójkę dzieci Do zdarzenia doszło w czwartek 3 sierpnia tuż po godzinie 8:00 na drodze krajowej nr 42 w Strojcu niedaleko Praszki w powiecie oleskim.

📢 Złodzieje niczym z Gangu Olsena. Jeden ze sprawców upadł z ogrodzenia i złamał nogę, a wiatr rozwiał po okolicy skradzione pieniądze Złodziej, który w biały dzień okradł plebanię na terenie gminy Strzeleczki, uciekając z pieniędzmi, spadł z betonowego ogrodzenia i złamał nogę, a jego łup rozwiał wiatr. Chwilę później został zatrzymany przez krapkowickich policjantów. 📢 Prezes MKS-u Kluczbork Waldemar Sosin: Trzecia liga absolutnie nie jest szczytem naszych marzeń [WYWIAD] MKS Kluczbork przygotowuje się do szóstego z rzędu sezonu na 4. poziomie rozgrywkowym. Od spadku z 2 ligi w 2018 roku klub bardziej wegetował, niż realnie włączył się do walki o powrót na dobrze znane sobie miejsce na szczeblu centralnym. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy było zadłużenie zaciągnięte na poczet pierwszej ligi, które jest spłacane po dziś dzień. Prezes MKS-u Waldemar Sosin zapowiada jednak, że po uregulowaniu należności klub ponownie będzie celować w 2 ligę, a już w nadchodzących rozgrywkach widzi go w ścisłej czołówce ligi. Zapraszamy na długą i wielowątkową rozmowę o MKS-ie Kluczbork.

📢 Duża inwestycja pod Opolem. Powstanie centrum produkcyjno-magazynowe. Obiekt ma być ekologiczny i energooszczędny Obiekt przemysłowo-magazynowy, który powstanie w gminie Chrząstowice, ma liczyć 23 740 metrów kwadratowych powierzchni całkowitej. Będzie tam miejsce pod działalność produkcyjną i magazynową oraz biura. Prace budowlane mają ruszyć w pierwszej połowie 2024 roku. 📢 Niemiecka sieć handlowa wkracza do Opola. Opolanie długo czekali na debiut tego sklepu. Wielkie otwarcie jeszcze w tym roku W powstającej galerii handlowej Ozimska Park w Opolu swój debiut będzie miała kolejna niemiecka sieć sklepów. Niebawem, na przestrzeni około 1,500 mkw., otworzy się pierwszy sklep Woolworth na Opolszczyźnie. Firma słynie z bogatej oferty artykułów gospodarstwa domowego, elektroniki, wyposażenia wnętrz, tekstyliów, dekoracji czy zabawek.

📢 Najśmieszniejsze memy o Opolu. Woda w Odrze, festiwal i Edyta Górniak. Z czym Polakom kojarzy się Opole [MEMY] Z krążących w Internecie memów widać, że Opolanie mają poczucie humoru i dystans do samych siebie, więc chętnie śmieją się z samych siebie. Ale z Opola śmieją się czasem także Polacy z innych części kraju. Nowym tematem memów jest woda w Odrze, która niestety nie jest krystalicznie czysta. Sami zobaczcie najlepsze memy.

📢 Opolskie kobiety na wyjątkowych fotografiach artystki. Panie, jakie codziennie mijamy obok siebie Każda kobieta chce być piękna, a fotograficzny projekt Marjonetki, czyli Marleny Bednarskiej z Byczyny, spełnił te marzenia. Te zdjęcia są niezwykłe pod każdym względem. Bo to nie są modelki, choć na takie teraz wyglądają.

📢 Tak było na Dniach Olesna 2023. Cleo, Kabaret Czesuaf i orkiestry na promenadzie [ZDJĘCIA] Tradycyjnie Dni Olesna zorganizowane zostały w ostatni weekend lipca. Zobaczcie na zdjęciach, jak wyglądała 3-dniowa impreza. 📢 Tajemnice podziemnego miasta. Kilometry korytarzy, chodników i tuneli w Koźlu czekają na odkrycie 2.08.2023 Pod Koźlem znajduje się pajęczyna tuneli, korytarzy i lochów. Związane z nimi opowiadania i legendy są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Zobacz galerię zdjęć kozielskich podziemi, piwnic i wejść do tajemniczych przejść. Przeczytaj też tekst na ten temat. 2.08.2023.

📢 Opuszczona wieś w środku lasu. Na kołku wisi kask, do jednej z szyb przytwierdzono rentgenowskie zdjęcie głowy 2.08.2023 Kamieniec znajduje się około trzech kilometrów na wschód od Szumiradu. Od pewnego czasu ma status opuszczonej wsi - nie ma tam stałych mieszkańców. Na miejscu nie brak niszczejących budynków. Są sypiące się mieszkania, walące się się budynki gospodarcze, opuszczona szkoła. To miejsce pełne jest jednak ciekawych historii. 2.08.2023. 📢 Między nami sąsiadami. Najlepsze ogłoszenia z klatek schodowych i memy o sąsiadach 2.08.2023 Polacy uwielbiają żartować na temat naszych sąsiadów. Memy o "somsiadach" stały się już elementem naszej popkultury. Nie zawsze są one jednak ludzkim wymysłem. Przykładem prawdziwych śmiesznych historii są między innymi ogłoszenia z klatek schodowych. 2.08.2023. 📢 Opolscy instruktorzy ZHR pełnili służbę na rzecz kombatantów. W rocznicę Powstania Warszawskiego otrzymali medale "Pro Patria" 1 sierpnia w Warszawie grupa druhen i druhów Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej została wyróżniona przez szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Minister Jan Józef Kasprzyk wręczył harcerzom medale „Pro Patria”. W gronie uhonorowanych jest mocna reprezentacja opolskich instruktorów.

📢 Co oleskim artystom w duszy gra. Niezwykła wystawa w Oleskim Muzeum Regionalnym W Oleskim Muzeum Regionalnym otwarto nową wystawę pt. „Co oleskim artystom w duszy gra". Można na niej oglądać dzieła aż 10 artystów z Olesna. - To dziesięciu wspaniałych - mówi Ewa Cichoń, dyrektorka muzeum. 📢 Sukces lekarzy z opolskiego USK. W niekonwencjonalny sposób przeprowadzili trudną operację serca Zespół specjalistów z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu użył pompę wspomagającą pracę serca, aby zmniejszyć rozmiary serca pacjenta, a następnie wykonać zabieg na zastawce mitralnej. Zapowiedziano już, że opis tego trudnego zabiegu trafi do prestiżowego amerykańskiego czasopisma naukowego.

📢 Wielki horoskop na jesień 2023. Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Rak, Byk, Bliźnięta, Lew, Pana 1.08.2023 HOROSKOP na jesień 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co nasz czeka od września do listopada? Odpowiedź na te pytania zna już wróżka Expiria, autorka najpopularniejszych horoskopów w polskim internecie. 1.08.2023.

📢 Fly With Us Festival. Zabawa pod gołym niebem w Kamieniu Śląskim. Takiej imprezy jeszcze u nas nie było Pierwszy dzień Fly With Us Festival 2023 na lotnisku w Kamieniu Śląskim przyciągnął tłumy. To największe tego typu impreza na Opolszczyźnie. Wystąpi na niej w sumie 20 artystów. Zobaczcie w naszej fotogalerii, jak było na imprezie.

📢 MISTRZOWIE SMAKU Zgłoś kandydatów do nagród w wielkim plebiscycie gastronomicznym Tegoroczna edycja największego plebiscytu gastronomicznego rozpoczęta! Po raz kolejny zostaną przyznane nagrody dla pracowników gastronomii oraz dla najlepszych lokali. Na laureatów czekają statuetki i nagrody, a wśród nich ta główna - Citroen C3 dla Mistrza Smaku 2023! 📢 Tysiące pielgrzymów na odpuście w Sanktuarium świętej Anny w Oleśnie Tysiące pielgrzymów odwiedziły w ten weekend Sanktuarium św. Anny w Oleśnie z okazji corocznych uroczystości odpustowych. Mszom świętym przewodniczyli dwaj biskupi.

📢 Osoby o tych imionach są najbardziej odpowiedzialne oraz podejmują mądre decyzje. Stają na wysokości zadania i zawsze można na nie liczyć Osoby o tych imionach są najbardziej odpowiedzialne oraz podejmują mądre decyzje. Stają na wysokości zadania i zawsze można na nie liczyć, bowiem nigdy nie wycofują się z podjętych już działań. Wykazują się przy tym wytrwałością oraz cierpliwością, a dzięki tym cechom łatwiej im jest przejść przez wszelkie trudności i niedogodności. W razie niepowodzenia nie poddają się, lecz próbują zrobić wszystko, co w ich mocy, by zrealizować zadanie do końca. Poczucie odpowiedzialności nie pozwala im przerwać – chyba, że wymaga tego sytuacja bądź uznają, że takie rozwiązanie będzie w efekcie lepsze oraz skuteczniejsze. Osoby odpowiedzialne, które noszą te imiona są świadome skutków swoich decyzji, toteż zawsze poddają analizie różne możliwości i szukają najlepszego rozwiązania. Nie uciekają więc od konsekwencji własnych wyborów czy postaw oraz zachowań, odważnie stawiając im czoła. Zawsze kierują się dobrem innych ludzi, którym chętnie pomagają. To bez wątpienia ludzie, wywiązujący się ze swoich obowiązków i dotrzymujący słowa. Nie łamią danych obietnic, wiernie trwają przy wyznawanych przez siebie wartościach oraz ideałach. Nie mają problemu z hierarchią priorytetów, jakie w sposób wyraźny porządkują każdy ich dzień. Zobacz, jakie imiona noszą osoby najbardziej odpowiedzialne i sprawdź, kto jest wśród nich!

📢 Dzieci urodzone na porodówce w Opolu w maju i czerwcu 2023 roku. Witamy na świecie i życzymy dużo zdrowia! Prezentujemy zdjęcia 24 maluszków, które w maju i czerwcu 2023 roku przyszły na świat w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu. Witamy na świecie i życzymy dużo zdrowia! 📢 Za nami kolejne mecze kontrolne. Oto ostatnie rezultaty [AKTUALIZACJA] Dla piłkarskich zespołów z Opolszczyzny występujących w Fortuna 1 Lidze, 3 lidze (grupa 3) i BS Leśnica 4 Lidze Opolskiej, lipiec upływa pod znakiem spotkań kontrolnych. W naszym zestawieniu znajdziecie wyniki rozegranych już spotkań testowych oraz plany, jakie poszczególne kluby mają na najbliższe dni.

📢 Mistrzowie parkowania z Opola. Na zakazie, w poprzek, na chodnikach - tak parkują auta opolscy kierowcy. Nie bierzcie z nich przykładu Czasami aż ciężko uwierzyć, w jaki sposób kierowcy parkują swoje auta. Gdzie się tylko da! Niektórzy parkują tuż przed wejściem do sklepu. Inni zajmują po dwa, a czasami nawet po trzy miejsca parkingowe. Trzeba to zobaczyć!

📢 Zobacz, jak wypiękniał Gorzów Śląski [wideo, zdjęcia] Najmniejsze miasteczko powiatu oleskiego wyremontowało centrum dzięki funduszom, które Unia Europejska daje na wioski. 📢 Jarosław S. sieje terror w Strzelcach Opolskich Wyzywa w centrum miasta mieszkańców i grozi że wszystkich zabije. Wiele osób się go boi, bo 26-latek jest dobrze zbudowany.

Chcesz porozmawiać z Lincolnem? Meta tworzy chatboty z osobowością