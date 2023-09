Przegląd prasy 5.09.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 4.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Krzysztof Dzierma - tak dziś wygląda. Grał księdza w "U Pana Boga za piecem", a potem zniknął”?

Prasówka 5.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Krzysztof Dzierma - tak dziś wygląda. Grał księdza w "U Pana Boga za piecem", a potem zniknął Krzysztof Dzierma zdobył serca Polaków kultową rolą księdza Antoniego, proboszcza w Królowym Moście w serii filmów w reżyserii Jacka Bromskiego "U Pana Boga...". Filmy te są jedyną okazją do podziwiania go na ekranie. Jak obecnie wygląda i czym się zajmuje? Szczegóły w naszym artykule.

📢 Emerytura razem z czternastką - oto wyliczenia netto. Taki przelew dostaniesz na konto - wyliczenia Czternasta emerytura będzie w tym roku najwyższa w historii, a świadczenie otrzyma nawet ponad osiem milionów osób. Wypłata czternastek rozpocznie się we wrześniu, a pieniądze trafią do emerytów i rencistów wraz z podstawowym świadczeniem. Oznacza to, że na konta seniorów wpłyną rekordowe kwoty. Terminy oraz zasady wypłat czternastej emerytury prezentujemy w artykule poniżej. Przygotowaliśmy również prognozowane wyliczenia netto i brutto przelewów.

📢 Najlepsze MEMY na rozpoczęcie roku szkolnego 2023/24. Dzisiaj uczniowie płaczą, rodzice przeżywają, a kto dostanie pierwszą jedynkę? Dzisiaj rozpoczyna się nowy rok szkolny 2023/24. Ale zleciały te wakacje! Uczniowie płaczą, rodzice przeżywają, a kto dostanie pierwszą jedynkę? Potraktujmy nowy rok szkolny z lekkim przymrużeniem oka. Zobaczcie najlepsze memy o rozpoczęciu roku szkolnego, które dla Was zebraliśmy!

Prasówka 5.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak wtedy wyglądał zwykły dzień w Opolu. W latach 90. życie płynęło jakby wolniej Świeżo otwarty McDonald's, wyburzanie kamienicy przy hotelu Weneda, spacery przez Most Groszowy. Większość ulic, kamienic, bloków i skwerów wygląda znajomo. Ale miasto od tego czasu mocno się zmieniło. W naszej archiwalnej galerii zobaczycie, jak wyglądał zwykły dzień w Opolu w latach 90.

📢 Horoskop codzienny na wtorek 5 września 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec HOROSKOP dzienny na wtorek 5 września 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy we wtorek 5.9.2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie! 📢 Ile się trzeźwieje po 1, 2 lub 3 piwach lub winie? Jak obliczyć promile bez alkomatu? Kiedy po wypiciu alkoholu można wsiąść za kierownicę? Jak długo trawi się alkohol z czterech piw? A ile trzeźwieje się po wódce? Wakacje to czas ciepłych weekendów, a co za tym idzie więcej czasu spędzimy z rodziną i znajomymi. Spotkaniom często towarzyszy spożywanie alkoholu. W takich sytuacjach bardzo często zastanawiamy się, jak dużo musi minąć od wypicia, zanim możemy bezpiecznie wsiąść za kierownicę?

📢 Przerobili ruderę na prawdziwą perełkę. Zaskakujący efekt renowacji budynku dawnego przedszkola w Dziewkowicach Uczniowie z Zespołu Placówek Oświatowych w Dziewkowicach pod Strzelcami Opolskimi zyskali nowe miejsce do nauki. Gmina odnowiła przedwojenny obiekt. 📢 Te długi przedawniają się od września 2023 roku! Zobacz jakich długów nie musisz już spłacać 04.09.2023 Czy wiesz, że niektórych długów nie musisz spłacać, bo przedawniają się już we wrześniu 2023 roku? Podpowiadamy, o jakich zobowiązaniach najczęściej mowa oraz, gdzie można sprawdzić swoje zadłużenie. 📢 10-letnie auta osobowe, które charakteryzują się minimalną ilością usterek. Samochody warte szczególnej uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Horoskop dzienny na wtorek (jutro, 5.09). Które znaki zodiaku będą mieć szczęście? Przeczytaj horoskop na wtorek dla wszystkich znaków zodiaku. Co gwiazdy przygotowały dla Ciebie na jutro? Zobacz, co zgodnie z horoskopem może się zdarzyć we wtorek 5.09.2023. Czy Cię to zasmuci? Przeczytaj horoskop na jutro (wtorek, 5.09.2023) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Policyjna akcja Trzeźwy Poranek w Opolu. 37-letni kierowca prowadził pijany, a jego pasażer siedział na plastikowym krzesełku! Aż 24 kierowców złapała dzisiaj rano policja podczas masowych kontroli drogowym w pierwszy dzień nowego roku szkolnego. Stracili prawo jazdy i staną przed sądem.

📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 4.09.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Areszt dla stalkera z Byczyny. Ranił swoją ofiarę nożem, próbował też doprowadzić do wypadku drogowego Kluczborski sąd aresztował 54-letniego mężczyznę z gminy Byczyna za uporczywe nękanie. Sprawca ma sporo na sumieniu.

📢 SUV-y o niezwykle niskiej awaryjności. Które modele warto rozważyć? Zapoznaj się z najnowszym raportem ADAC 2023 Ostatnie lata w motoryzacji to wielka popularność samochodów typu SUV. Wielu kierowców marzy o takim aucie. Cieszą się one dużą popularnością na rynku wtórnym. Ceny tych aut nie są niskie. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub sporządza i udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne. 📢 Tak w latach 60. i 70. wyglądał Kluczbork. Zdjęcia porównano z przedwojenną zabudową miasta Zdjęcie z przedwojennego Kreuzburga i powojennego Kluczborka pochodzą ze zbiorów kluczborskiego Muzeum im. Jana Dzierżona. Wydano je w książce pt. „Kluczbork. Szkice z dziejów miasta”, którą można kupić w kluczborskim muzeum.

📢 Modne fryzury - fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć i podkreślić niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat. Jakie fryzury są najlepsze po 40, 50 i 60? Zebraliśmy garść inspiracji. Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające. 📢 Te fryzury brzydko Cię postarzą! Unikaj ich, jeśli nie chcesz dodać sobie lat 4.09.2023 Nawet naprawdę młoda buzia może zostać łatwo postarzona za pomocą fryzury. A jeśli masz już kilka wiosen na karku, może się okazać, że twoje nietrafione wybory fryzurowe będą wręcz legendarne. Dlatego zapamiętaj kilka zasad, które chcemy ci przekazać. Fryzura, która nie postarza, to przede wszystkim fryzura dobrze dobrana. Ważne jest wszystko - kształt twarzy, rodzaj włosów, styl ubioru. Jesteś jak obraz, który potrzebuje dobrej ramy. Ta odpowiednio dobrana sprawi, że poczujesz się dobrze we własnym ciele. Przedstawiamy zestaw najbardziej postarzających fryzur!

📢 Ewa Wachowicz wyszła za mąż. Jak zaprezentowała się Pani Młoda? Nowe fakty. Tak wyglądał ślub i wesele słynnej pary. Fani oczarowani! Ewa Wachowicz wyszła za mąż za Sławomira Kowalewskiego. W sieci pojawia się coraz więcej zdjęć i filmów ze ślubu i wesela gwiazdy Polsatu i byłego dziennikarza, a teraz muzyka. Jak wyglądała uroczystość i jak prezentowała się para młoda? Podpowiemy Wam od razu. Zdaniem gości uroczystość była wspaniała, a para wyglądała zachwycająco! Kliknijcie w galerię zdjęć i oceńcie sami. 📢 Kalendarz roku szkolnego 2023/2024. Te dni są wolne od szkoły. Sprawdź terminy ferii zimowych, przerw świątecznych i nie tylko Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 zostało zaplanowane na 4 września. Sprawdźcie, ile dni wolnych od szkoły mieli uczniowie w wakacje, ale też w kolejnym roku szkolnym w związku z bożonarodzeniową przerwą, feriami zimowymi, wiosenną przerwą świąteczną, majówką i nie tylko. Tak przedstawia się kalendarz roku szkolnego 2023/2024.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy!

📢 Tragedia w Sosnowcu. Dwie osoby ciężko ranne po zawaleniu się balkonu. Jedna z nich zmarła. Na miejscu trwają działania służb W poniedziałek, 4 września, około godziny 6.20 w Sosnowcu runął balkon. Zdarzenie miało miejsce na trzecim piętrze kamienicy na skrzyżowaniu ulicy Czystej i Krzywej. Jak informuje straż pożarna, dwie dorosłe osoby z ciężkimi obrażeniami zostały przewiezione do szpitala. To mężczyzna i kobieta. Niestety, jedna z nich zmarła. Na miejscu pracują służby. 📢 Najdroższy dom na sprzedaż w Polsce znajduje się pod Warszawą. Trzeba mieć majątek, żeby tam zamieszkać Dom marzeń zlokalizowany jest w podwarszawskich Łomiankach. Kto zostanie właścicielem, tego nie wiadomo. Pewne jest, że musi mieć gruby portfel, a w nim 30 mln złotych. Dom z basenem i własnym SPA ma najwyższą cenę spośród domów w serwisie Otodom.pl, jakie obecnie można znaleźć w Polsce (2.09.2023 r.). Zobacz, jak dom prezentuje się na zdjęciach.

📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 4.09.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość. 📢 Jak szybko rosną grzyby po deszczu? To zależy od gatunku. Podpowiadamy, kiedy szukać maślaków, a kiedy borowików Największy wysyp grzybów pojawia się po deszczu. W wilgotnych warunkach rozwijają się najlepiej, dlatego często kilka dni po obfitych opadach w lasach roi się od grzybiarzy. Kiedy najlepiej szukać borowików, podgrzybków lub kurek?

📢 Horoskop codzienny na 4 poniedziałek września 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec HOROSKOP dzienny na poniedziałek 4 września 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w poniedziałek 4.9.2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie! 📢 Szkoła w okresie PRL-u. Pamiętacie takie ławki i granatowe fartuchy z białymi kołnierzykami? Zobacz archiwalne zdjęcia Dziś pierwszy dzień szkoły po wakacjach. Uczniowie i szkoła w okresie PRL-u na fotografiach archiwalnych to sentymentalny powrót do przeszłości dla wszystkich, którzy pamiętają dawne lata. Dawna szkoła, oprócz przekazywania wiedzy również wychowywała oraz kształtowała ważne umiejętności i zaradność życiową na wielu płaszczyznach. Dzieci oraz młodzież były bardziej zintegrowane, aktywne, zorganizowane i zdyscyplinowane. Zobacz fascynujące zdjęcia archiwalne sprzed kilkudziesięciu lat!

📢 "Zawsze jest Bogu za co dziękować" - twierdzą rolnicy. Opolskie dożynki wojewódzkie 2023 zorganizowano w Polskiej Nowej Wsi Tegoroczne dożynki wojewódzkie świętowano na lotnisku w Polskiej Nowej Wsi w gminie Komprachcice. Opolscy rolnicy dziękowali Bogu za zebrane plony, mimo wielu napotykanych trudności. Jednych dotknęła susza, inni mają dobre zbiory, ale ceny w skupach wciąż są niskie. W galerii znajduje się obszerna fotorelacja z wydarzenia. Znajdziecie tam też zabawne elementy dożynkowego wystroju gospodarstw w Polskiej Nowej Wsi. 📢 Zamek w Domanicach. Kupił go aktor Maciej Musiałowski - zobacz zdjęcia arystokratycznego pałacu Średniowieczny zamek na Dolnym Śląsku ma nowego właściciela. Jest nim aktor Maciej Musiałowski, znany z filmu „Sala samobójców. Hejter”. Zamek Domanice koło Wałbrzycha był miejscem inauguracji trzydniowego Festiwalu Sztuk Zjednoczonych. Zobacz, jak wygląda arystokratyczny pałac– z zewnątrz i w środku!

📢 Opolskie listy do Sejmu. Tusk poważnie bierze pod uwagę scenariusz trwania w opozycji Lista Koalicji Obywatelskiej na Opolszczyźnie mogła być silniejsza, ale nie to było najważniejsze dla Donalda Tuska. Szef Platformy chce być dobrze przygotowany na ewentualną porażkę w wyborach. W zjednoczonej prawicy żadnych kalkulacji nie ma, tam wszyscy mówią tylko o zwycięstwie. 📢 Najpiękniejsze korony żniwne przyjechały do gminy Komprachcice. Polska Nowa Wieś gospodarzem dożynek wojewódzkich 2023 Wojewódzkie święto plonów zorganizowano Polskiej Nowej Wsi w gminie Komprachcice. Przywieziono tam najpiękniejsze korony dożynkowe z całego województwa. Wykonanie tych dzieł sztuki wymaga tygodni, czasem miesięcy żmudnej pracy. Wszystkie tegoroczne korony prezentujemy w galerii zdjęć. Najpiękniejsza z nich pojedzie na ogólnopolskie dożynki prezydenckie, gdzie będzie reprezentowała Opolszczyznę. 📢 Dożynki 2023. Basen w samochodzie i jeżdżąca plaża. Korowód dożynkowy w Grodzisku zaskoczył przybyłych gości Grodzisko pod Strzelcami Opolskimi było tegorocznym gospodarzem gminnych dożynek. Mieszkańcy bardzo się napracowali, żeby zaskoczyć przyjezdnych.

📢 "Zdrowie rodzi się w aktywnej rodzinie". Piknik z atrakcjami dla całych rodzin zorganizowano na placu Wolności w Opolu „Zdrowie rodzi w aktywnej rodzinie” to hasło imprezy plenerowej trwającej (3 września) na placu Wolności w Opolu. Przygootowano wiele atrakcji, m.in. koncert Arki Noego. Rodzinny festyn kończy nie tylko wakacje, ale też dwuletni program realizowany przez Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu. W organizację wydarzenia włączyło się Centrum Medyczne Femmina. 📢 Oto nowy i kultowy "Poldek" w najnowszej odsłonie. Jak Wam się podoba? Oto Polonez FSO! Oto niesamowity polonez! Jak wygląda Kultowy "Poldek" w nowej odsłonie? Firma FSO Syrena z Kutna postawiła przed sobą cel przywrócenia kultowych polskich marek samochodów w formie produkcji małoseryjnej.

📢 To najgorsze imiona dla mężów. Jakie imiona znalazły się na liście? Ezoterycy wskazują dokładne cechy charakteru! Decyzja o ślubie podejmowana jest najczęściej raz w życiu. Warto więc, aby dobrze dobrać się w parze. Czy po imieniu można stwierdzić, że ktoś jest złym lub dobrym kandydatem na męża? Są cechy charakteru, jak wskazują eksperci, które bardziej lub mniej predysponują nas do bycia dobrym współmałżonkiem. Sprawdź listę imion. Zobacz, kto znalazł się w zestawieniu!

📢 Jedną z jego śluz zbudowano na słoninie. Kanał Gliwicki to wyjątkowa budowla hydrotechniczna Dziś o Kanale Gliwickim mówi się głównie w kontekście złotych alg. Tymczasem Kanał Gliwicki to wyjątkowa budowla hydrotechniczna, która powstała 80 lat temu i była jednym z cudów ówczesnej techniki. 📢 Łukasz Żygadło: "Arkadiuszowi Wiśniewskiemu należy się pstryczek w nos od wyborców" W ubiegłym roku opolskie media (NTO i TVP3 Opole jako pierwsze) podały informację o nabyciu przez prezydenta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego dwóch mieszkań w podległej mu spółce TBS. Teraz całkowicie przypadkowo, gdy chcieliśmy zobaczyć, czy prezydent wpisał mieszkania do oświadczenia majątkowego, natrafiliśmy na ciekawą kwestię. 📢 Mieszkania jak z koszmaru. Do wynajęcia dla odważnych! Jak można tak mieszkać? Można urządzić mieszkanie na bogato, można skromnie. Na tych zdjęciach widać, że czego jak czego, ale inwencji właścicielom tych mieszkań nie brakuje. Gusta są różne i o nich się nie dyskutuje, ale... Zobaczcie najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce.

📢 W Odrze pływają prawdziwe giganty. Największe złowione sumy mają ponad dwa metry długości Odra to wymarzone środowiska dla tych drapieżników. W naszej galerii prezentujemy największe sumów, jakie złowiono w ostatnim czasie w tej rzece.

📢 Oto najgorzej wykończone mieszkania i domy. Takiego partactwa jeszcze świat nie widział 4.09.2023 O gustach się podobno nie dyskutuje, ale obok tych wykończeń ciężko przejść obojętnie. Tak wyglądają najbardziej spartaczone wnętrza domów i mieszkań. 4.09.2023. 📢 Pod miastem znajdują się kilometry tajemniczych tuneli i chodników. Czekają na odkrycie 4.09.2023 Pod Koźlem znajduje się pajęczyna tuneli, korytarzy i lochów. Związane z nimi opowiadania i legendy są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Zobacz galerię zdjęć kozielskich podziemi, piwnic i wejść do tajemniczych przejść. Przeczytaj też tekst na ten temat. 4.09.2023.

📢 Przepłacili za mieszkania, teraz żyją jak w więzieniach. Oto największe współczesne absurdy budowlane 4.09.2023 W całej Polsce powstają nowoczesne osiedla, a ceny mieszkań w takich kompleksach przebijają kolejne granice. Wątpliwości budzą jednak rozwiązania stosowane przez niektórych deweloperów. Absurdalnie małe ogródki, kilkumetrowe place zabaw czy wszechobecne płoty z drutu stają się smutną codziennością. 4.09.2023. 📢 Miastowi są bezczelni nawet po żniwach! Znowu się śmieją. Zobacz najgłupsze memy o rolnikach 2023 Żniwa, żniwa i po żniwach. Naturalnie rolnicy wciąż jeszcze mają ręce pełne roboty i ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie.

📢 Odra Opole - Arka Gdynia 1:0. Kibice na meczu [ZNAJDŹ SIĘ NA ZDJĘCIACH] Tak prezentowały się trybuny stadionu przy ulicy Oleskiej podczas meczu 7. kolejki Fortuna 1 Ligi pomiędzy Odrą Opole a Arką Gdynia, który zakończył się zwycięstwem opolan 1:0.

📢 Przez granicę i góry poszli z Głuchołaz do Maryi. Pielgrzymka do Zlatych Hor odbywa się od 28 lat W sobotę (2 września) po raz 28. pątnicy z Głuchołaz i goście z innych parafii pielgrzymowali do sanktuarium Maryi Panny Wspomożycielki w Zlatych Horach 📢 Tak żyje i mieszka Ewa Swoboda. Najlepsza polska sprinterka to barwna postać. Miłośniczka zwierząt, tatuaży i podróży ZDJĘCIA [3.09.2023] Ewa Swoboda po raz kolejny jest na ustach całej Polski. Została najszybszą zawodniczką z Europy w biegu na 100 metrów podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Budapeszcie! Najlepsza polska sprinterka nie mogła powstrzymać łez szczęścia po sukcesie. W życiu zawodowym jest pewna siebie, profesjonalna i nie ukrywa emocji. Jaka jest prywatnie? To z całą pewnością barwna postać. Znana jest z zamiłowania do zwierząt i tatuaży. Choć w pełni poświęca się treningowi, ceni podróże i lubi wypoczywać nad wodą. Tak żyje i mieszka Ewa Swoboda. Zobaczcie prywatne zdjęcia!

📢 Najpiękniejsze zdjęcia Tatr, jakich jeszcze nie widzieliście. Te górskie widoki są niesamowite i zapierają dech w piersiach! 1.09.2023 Tak pięknych zdjęć Tatr jeszcze nie widzieliście! Kuba Witos, zakopiański fotograf i miłośnik gór, podzielił się nami swoimi najlepszymi górskimi fotografiami. Te zdjęcia nie tylko zachwycają i emanują pięknem, ale także nakłaniają do refleksji o naturze, przyrodzie i roli człowieka na ziemi. Jeśli myślicie, że to zbyt górnolotne słowa, po obejrzeniu galerii zdjęć przyznacie nam rację. I nie będziecie mogli oderwać wzroku od monitora. Te zdjęcia uzależniają! Obejrzyjcie fotografie w galerii zdjęć i przeczytajcie wywiad z ich autorem, który podpowie, co zrobić, aby nasze zdjęcia były jeszcze lepsze!

📢 Tak walczą ze sobą sąsiedzi. Głupie uwagi, docinki, ogłoszenia na klatkach schodowych 3.09.2023 Wieczne spory o porządek na klatce, awantury o korzystanie z pralni czy wyprowadzanie zwierząt, ogradzanie się płotami od wspólnot mieszkaniowych - to codzienność w wielu polskich blokach. Zebraliśmy najśmieszniejsze obrazki, ogłoszenia i zdjęcia z życia sąsiedzkiego. 3.09.2023.

📢 Symbol seksu MMA w jeden dzień zarobiła na OnlyFans więcej niż przez całą swoją karierę zawodniczą Amerykańska wojowniczka, symbol seksu świata sztuk walki – Paige VanZant porównała swoje zarobki w portalu płatnych treści OnlyFans z występami w MMA. 📢 Uroczysta zbiórka strażaków w Komendzie Wojewódzkiej w Opolu. Dostali nowy sprzęt z rąk Komendanta Głównego. Odznaczono też młodego bohatera Na placu wewnętrznym Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu uroczyście wręczono promesy Komendanta Głównego PSP na dofinansowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu województwa opolskiego. Oprócz tego, PSP w Nysie i Prudniku otrzymały nowe wozy bojowe. Na Opolszczyznę trafi także 9 łodzi ratunkowych.

📢 Protest rolników ze Strzelec Opolskich. Gospodarze przejechali głównymi ulicami w mieście: "chcemy zwrócić uwagę na problemy wsi" Gospodarze ze Strzelec Opolskich wyjechali traktorami na główne ulice w mieście. Jak mówią, to pokojowy protest przeciwko pogarszającej się sytuacji w rolnictwie.

📢 Bezczelni uczniowie trafili na kontrę. Nauczyciel też potrafi! Najlepsze hity sprawdzianów na początek roku szkolnego Niestety, to już koniec wakacji i przed nami kolejny rok szkolny, a więc i klasówki. Niektórzy uczniowie podczas sprawdzianów zamiast wykazać się wiedzą wolą napisać lub narysować coś głupiego. Nauczyciele się tym irytują, ale wielu odpowiada uczniom kąśliwą ripostą! Zobaczcie kolejną odsłonę hitów sprawdzianów, w której tym razem koncentrujemy się na ripostach nauczycieli. 📢 Memy o brodaczach. 2 września obchodzimy Światowy Dzień Brody. Tak z brodaczy śmieszkuje Internet ZZ Top, Abraham Lincoln, Ragnar Lothbrok czy Gandalf - co ich łączy? Odpowiedź jest prosta - broda. W historii świata zapisało się wielu brodaczy. Z okazji Światowego Dnia Brody, który w tym roku przypada 2 września, zebraliśmy dla Was porcję najśmieszniejszych memów z brodaczami w roli głównej. Zerknijcie!

📢 Są już grzyby na Dolnym Śląsku. Oto miejsca, w których warto ich poszukać. Wasze zgłoszenia! Choć wiele osób kojarzy wysyp grzybów i grzybobrania z jesienią, faktycznie sezon na grzyby zaczyna się najczęściej już w sierpniu. Pod warunkiem, że nie jest on wyjątkowo suchy. W tym roku, po intensywnych opadach na początku drugiej dekady sierpnia, na Dolnym Śląsku sypnęło grzybami, a grzybiarze ruszyli do lasów. Ten letni, zwykle nieco uboższy niż jesienny, wysyp grzybów jest zupełnie inny i trzeba wiedzieć, gdzie się wybrać, by nie wrócić z pustym koszem. Na podstawie Waszych wpisów, zdjęć i doniesień w komentarzach, stworzyliśmy listę najpewniejszych "miejscówek". Gdzie najlepiej się wybrać w sierpniu 2023 roku? Sprawdźcie!

📢 Te słowa z dzieciństwa pamięta każdy. "Ty nie jesteś wszyscy", "tylko nie w szczepionkę" Pamiętacie te czasy, kiedy kolekcjonowało się karteczki do segregatorów, a nie znajomych na Facebooku? Kiedy ówczesnym fejsem był trzepak, gdzie robiło się zrzutkę na małą oranżadę i grało w chowanego? Te czasy już nie wrócą, ale my możemy do nich wrócić przypominając sobie, jak fajnie kiedyś było.

📢 TOP 15 miejsc w województwie opolskim, gdzie warto wybrać się na wycieczkę.To świetne pomysły na weekendowy wypad Nie masz pomysłu na spędzenie wakacyjnego weekendu? Opolszczyzna posiada wspaniałe miejsca przesiąknięte klimatem i historią. Poznaj 15 miejsc, które naprawdę warto zobaczyć. To świetne pomysły na weekendową wycieczkę. 📢 Zobacz, jak zmienił się Kluczbork dzięki inwestycjom unijnym. Tak wygląda miasto nad Stobrawą po rewitalizacji [ZDJĘCIA] Kluczbork w ostatnich latach mocno się zmienił. Przede wszystkim dzięki dotacjom z Unii Europejskiej, dzięki którym zrealizowano najważniejsze i największe inwestycje. Zobacz na zdjęciach, jak zmienił się Kluczbork.

📢 Zabójstwo dwojga dzieci w Opolu. Matka zamordowanych dzieci została aresztowana na 3 miesiące. Mamy film z zatrzymania 34-latki W czwartek (31 sierpnia) wieczorem Sąd Rejonowy w Opolu zadecydował o tymczasowym aresztowaniu 34-letniej Krystyny Sz. z Opola. Podejrzana jest ona o zabicie nożem dwojga swoich małych dzieci: 4-letniej Natalki i 3-letniego Gabrysia.

📢 Ranking TOP 10 wyjątkowych miejsc na górskie wycieczki: Małopolska i okolice ZDJĘCIA, SZLAKI Ranking TOP 10 górskich wycieczek. Wiosna i lato to najlepszy okres na wyprawy w góry. Wybraliśmy dziesięć miejsc w Małopolsce i okolicach, dotarcie do których przyniesie Wam niesamowitą satysfakcję, przede wszystkim ze względu na widoki, bo zapierają one dech w piersiach. Poznajcie je, przeglądając GALERIĘ i szykujcie się do wyjazdu! Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 84. rocznica wybuchu II wojny światowej. Zobacz unikatowe zdjęcia z ówczesnego Olesna i okolic Jak wyglądał początek II wojny światowej w Oleśnie, czy raczej w ówczesnym niemieckim Rosenbergu, można zobaczyć na zdjęciach ze zbiorów Adelheid Glauer, miłośniczki historii Olesna. 📢 84 lata temu wybuchła II wojna światowa. Zobaczcie te unikatowe zdjęcia z archiwów niemieckich. Poznań, Gdańsk, Poznań, Łódź, Westerplatte 1 września 1939 roku, czyli równe 84 lata temu, wybuchła II wojna światowa. Kampania wrześniowa zakończyła się klęską Polski, ale wojna trwała sześć lat. Zobaczcie unikalne zdjęcia z Warszawy, Gdańska, Poznania, Łodzi i innych polskich miast.

📢 W tym opuszczonym opolskim pałacu w Wędryni dzieją się dziwne rzeczy. Komnata Tajemnic została otwarta! [ZDJĘCIA] W dawnych włościach majątku hrabiego von Reiswitza na Opolszczyźnie hula wiatr, a na ściany pojawiają się są przerażające napisy. W pałacu w Wędryni jest klimat jak z filmu grozy. Był to dom rodzinny słynnej hrabiny Valeski von Bethusy-Huc.

📢 Zabójstwo dwojga dzieci w Opolu. Matka zamordowanych dzieci została doprowadzona do prokuratury i usłyszała zarzut podwójnego zabójstwa 34-letnia Krystyna Sz. została dzisiaj (31 sierpnia) doprowadzona do Prokuratury Rejonowej w Opolu. Usłyszała zarzut podwójnego zabójstwa dwojga swoich dwojga dzieci: 4-letniej córeczki i 3-letniego synka. Grozi jej kara dożywocia. 📢 Władze województwa opolskiego zabiegają o przywrócenie linii kolejowej Opole - Zawadzkie - Tarnowskie Góry Samorząd obydwu województw: opolskiego i śląskiego wystosował wniosek do PKP Polskich Linii Kolejowych o modernizację linii Zawadzkie - Tarnowskie Góry, aby móc przywrócić kursowanie pociągów z Opola aż do Tarnowskich Gór.

📢 Tragedia w Nysie. Poprosił przechodniów o wezwanie policji, bo... zabił swoją matkę W środę (30 sierpnia) doszło w Nysie do morderstwa. Z pierwszych ustaleń jasno wynikało, że 40-letni mężczyzna udusił swoją matkę. Sam się oddał w ręce policji.

📢 200 nauczycieli z Opolszczyzny odebrało mianowanie na najwyższy stopień nauczyciela dyplomowanego We wtorek (29 sierpnia) 200 nauczycieli z całej Opolszczyzny odebrało akty nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego. Uroczystość zorganizowano w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim. 📢 Dożynki gminno-powiatowe w Wołczynie. Dziękowano ziemi za plony, rolnikom za trud W niedzielę 27 sierpnia w Wołczynie rolnicy dziękowali za plony podczas gminno-powiatowych dożynek. - Dożynki to czas refleksji i podziękowania wam za to, jak ciężko pracujecie, żeby ziemia mogła dać obfite plony - mówił starosta Mirosław Birecki.

📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Zobaczcie najśmieszniejsze memy o wędkarzach. Sezon wakacje 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"! 📢 Sylwia Nasiadko: - Mieszkam w Nowym Jorku, ale wciąż powtarzam, że to cool być z Wołczyna! Sylwia Nasiadko z Wołczyna spełniła swoje marzenia o karierze w Ameryce. Najpierw przez lata była dziennikarką i producentką w „HuffPost Live” i AOL Studios. Aktualnie pracuje w branży modowej jako producentka kampanii medialnych w słynnych domach mody: najpierw Ralph Lauren, a teraz Calvin Klein.

📢 Pielgrzymka opolska 2023 dotarła na Jasną Górę. Półtora tysiąca wiernych przyszło do Matki Boskiej Częstochowskiej Zakończyła się 47. Piesza Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę. Półtora tysiąca opolskich pątników dotarło do duchowej stolicy Polski. Mszy świętej przewodniczył biskup pomocniczy diecezji opolskiej Rudolf Pierskała. Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z ostatniego etapu pielgrzymki. Na naszych stronach znajdziecie również relacje z każdego dnia tegorocznego pielgrzymowania. 📢 HIPOKRATES 2023 Zgłoś kandydatów do nagród dla pracowników roku ochrony zdrowia w wielkim plebiscycie medycznym Znasz dobrego lekarza rodzinnego, pediatrę albo stomatologa, który ma wyjątkowe podejście do pacjentów? Albo fachową i miłą pielęgniarkę lub położną, której chcesz podziękować za świetną opiekę? Korzystasz z porad ginekologa, chirurga, neurologa albo innego lekarza specjalisty, którego warto polecić innym? A może znasz dobrego fizjoterapeutę albo sympatycznego pracownika apteki? Doceń pracę medyka lub placówki ochrony zdrowia zgłoszeniem do nagrody w Plebiscycie Medycznym HIPOKRATES!

📢 Na tej giełdzie staroci w Opolu można kupić niemal wszystko. Znajdziemy tu wiele rzeczy do domu W każdą niedzielę odbywa się giełda w Opolu. Na targowisku zorganizowanym na placu przy ul. Wschodniej atmosfera przywołuje wspomnienia z lat 90., kiedy taki handel prowadzony był niemal w każdej miejscowości. Co można znaleźć na giełdzie w Opolu? Prawie wszystko! Ludzie sprzedają i kupują tam zarówno rzeczy stare, jak i nowe przedmioty. Rzeczy wystawione na sprzedaż w niedzielę (13 sierpnia) zobaczysz w galerii zdjęć. 📢 Barki, pchacze i statki pasażerskie pływające po Odrze. Unikatowe zdjęcia z lat 70., 80. i 90. Opolszczyzna żeglugą kiedyś stała Zapraszamy do obejrzenia kolejnej galerii zdjęć z archiwum Nowej Trybuny Opolskiej, tym razem tych przedstawiających lata świetności żeglugi na Odrze i Kanale Gliwickim.

📢 Nowy kościół powstaje w środku osiedla w Opolu. Świątynię budują ojcowie oblaci. Mamy zdjęcia dokumentujące postęp prac Nowy kościół powstaje właśnie przy alei Witosa 40 w Opolu. Jego patronem będzie św. Jan Paweł II. Gotowy jest już dom zakonny, do góry pną się natomiast mury świątyni. 📢 Oto horoskop na drugie półrocze 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj HOROSKOP na drugie półrocze 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy do końca 2023 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na resztę roku 2023 i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria radzi specjalnie dla Ciebie, co może się wydarzyć od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r.

📢 Tak wyglądało Opole tuż przed powodzią. Cytrusek na pl. Kopernika, stary amfiteatr, ulice przed wielkimi remontami 31.05.2023 Opole z końcówki lat 90. wyglądało całkiem inaczej niż teraz. Kinomanów przyciągało Kino Centrum Odra, na pl. Kopernika targowisko Cytrusek przeżywało swoje najlepsze lata, inaczej wyglądały też ulice i samochody. Opole wiosną 1997 roku na amatorskim filmie na YouTube. 30.05.2023. 📢 Przedwojenne Opole. Mamy unikatowe zdjęcia miasta z lat 20. i 30. ubiegłego wieku. Zapraszamy na sentymentalny spacer w czasie Dziś dajemy możliwość zobaczenia Opola, którego już nie ma: budynków, ulic, mostów i placów, które już nie istnieją lub zmieniły swoje oblicza. Fotografie sprzed 80 i więcej lat pokazują, jak kiedyś żyło się w Oppeln.

Zmiany w polskich szkołach - to musisz wiedzieć!