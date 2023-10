Przegląd prasy 5.10.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 4.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Śląskie. Kontrole na granicy ze Słowacją. Funkcjonariusze Straży Granicznej prowadzą działania na wjeździe do Zwardonia”?

Prasówka 5.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Śląskie. Kontrole na granicy ze Słowacją. Funkcjonariusze Straży Granicznej prowadzą działania na wjeździe do Zwardonia O północy wróciły kontrole na granicy ze Słowacją. Granicę lądową można obecnie przekraczać tylko w ośmiu przejściach drogowych i trzech kolejowych. Dwa z nich – drogowe i kolejowe znajdują się w Zwardoniu. Zarówno tam, jak i w pozostałych, wyznaczonych przejściach funkcjonariusze Straży Granicznej kontrole prowadzą wyrywkowo.

📢 Jakie są najmądrzejsze rasy psów? Eksperci nie mają wątpliwości. Zobaczcie ranking Każdy właściciel poznaje inteligencje swojego psa. Jednak stwierdzić, która rasa psów jest najmądrzejsza wcale nie jest proste. Naukowcy twierdzą, że inteligencja czworonogów ma wiele odcieni, a ocenić ją można na podstawie reakcji, uczenia się, posłuszeństwa. W tym zestawieniu prezentujemy rasy psów, które według badaczy wykazują się najwyższym poziomem inteligencji. Czy Twój pies zalicza się do mądrali? Sprawdź!

📢 Majster-klepka czy zwykły partacz? Oto Janusze budownictwa i ich najgorsze fuszerki! Zobaczcie nowe zdjęcia Planując remont mieszkania czy przebudowę domu, zaczynamy szukać fachowców. Niestety, nie jest łatwo dziś trafić na prawdziwe "złote rączki", ludzi z wiedzą i doświadczeniem, a do tego rzetelnych i uczciwych. Gdy zlecimy prace przypadkowemu wykonawcy, możemy wyjść na tym jak Zabłocki na mydle. Do czego zdolny jest taki partacz czy majster-klepka? Zobaczcie na zdjęciach w galerii.

Prasówka 5.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Zdjęcia z planu nowego filmu Sami Swoi. Wiemy, kto zagra role Pawlaka i Kargula Aktualnie powstaje prequel legendarnego filmu Sami Swoi. Zdjęcia powstają obecnie w Parku Etnograficznym w Tokarni, czyli w jednym z oddziałów Muzeum Wsi Kieleckiej. Film ma trafić do kin już w przyszłym roku. 📢 Horoskop dzienny na 5.10 (jutro, czwartek). Które znaki zodiaku ucieszą się z przewidywań gwiazd? Zobacz horoskop na czwartek dla wszystkich znaków zodiaku. Co dla Twoich znajomych przygotowały gwiazdy na jutro? Upewnij się, co zgodnie z horoskopem może się wydarzyć w czwartek 5.10.2023. Czy Cię to zasmuci? Przeczytaj horoskop na jutro (czwartek, 5.10.2023) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Nowe mieszkania w Strzelcach Opolskich będą gotowe w połowie przyszłego roku. Chętni już się zgłosili Gmina Strzelce Opolskie uzupełniła brakującą liczbę chętnych na mieszkania w ramach programu „Twoje M”. Wcześniej, w związku z pogarszającą się sytuacją i prognozami wysokich rat kredytów, 34 osoby wycofały się z zakupu.

📢 Sylwia Grzeszczak prywatnie. Tak żyje i mieszka słynna piosenkarka. Ostatnio rozstała się z mężem - Liberem. Jak sobie dziś radzi? [4.10] Sylwia Grzeszczak to słynna piosenkarkach, której hity "Cieszmy się z małych rzeczy" czy "Sen o przyszłości" nuciła cała Polska. Ostatnio rozstała się ze swoim wieloletnim mężem Marcinem "Liber" Piotrowskim, który także jest muzykiem. Para doczekała się dziecka. Mają piękną córeczkę Bognę. Jak mieszka i żyje na co dzień Sylwia Grzeszczak, jaka jest prywatnie i jak sobie dziś radzi w nowej sytuacji życiowej? Z całą pewnością umie cieszyć się, jak sama śpiewała z małych rzeczy. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Debata kandydatów do Sejmu PiS i PSL o rolnictwie. Pojedynek na racje i rekwizyty w Opolu W środę (4 października) kandydaci w wyborach do parlamentu – Wojciech Komarzyński (PiS) i Marcin Oszańca („dwójka” na liście Trzeciej Drogi) – spierali się na argumenty i kampanijne rekwizyty.

📢 Droga ekspresowa S11. Przetarg ogłoszony, zgłasza się wiele firm. Zobacz przebieg opolskiego odcinka S11 Olesno - Kluczbork - Byczyna [MAPA] 31 sierpnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na budowę 46-kilometrowego odcinka drogi S11 od obwodnicy Olesna aż do Kępna. Firmy chcące budować trasę już się zgłaszają. Cały odcinek drogi ekspresowej S11 na terenie województwa opolskiego ma być gotowy za 4 lata. Pierwszy z dwóch opolskich odcinków, czyli obwodnica Olesna, już jest otwarty dla ruchu. Zobacz na mapach, jaki będzie dokładny przebieg kolejnego odcinka S11, od końca obwodnicy Olesna, przez Kluczbork i Byczynę.

📢 Domyśl się i rób, co chcesz. Kiedy kobieta tak mówi, absolutnie nie rób, co chcesz! Memy o kobietach Kobiety i mężczyźni różnią się w wielu aspektach, a humor zawsze tkwi w tych subtelnych różnicach. Na przykład, mężczyźni nie potrafią znaleźć niczego w lodówce. Kobiety za to wpakowują do swojej torebki wszystko, co tylko możliwe! W najszej galerii obejrzycie najśmieszniejsze memy o kobietach.

📢 Usiłowanie zabójstwa na jednej z ulic w Brzegu. W ruch poszedł sekator. Policjanci zatrzymali do sprawy 36-latka Na wniosek śledczych i brzeskiej prokuratury sąd aresztował go na trzy miesiące. Za usiłowanie zabójstwa grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. 📢 Tak mieszka na wsi Leszek Lichota i Ilona Wrońska. Tu aktorzy znaleźli swój raj. Aktorstwo to nie jest jedyna profesja „Znachora” Leszek Lichota to nowy profesor Wilczur, który wciela się w tę postać w najnowszej wersji „Znachora”. Wiele osób zastanawia się, jak wypadnie w tej roli lubiany aktor. Nie uniknie przecież porównywania do Jerzego Bińczyckiego, który po mistrzowsku zagrał profesora Wilczura w głośnej ekranizacji powieści z 1982 roku w reżyserii Jerzego Hoffmana. Zobacz, jak żyje na co dzień aktorska para i gdzie znaleźli swoje miejsce na ziemi. Malownicza okolica zachwyca. Zdziwisz się czy zajmuje się Leszek Lichota, gdy nie jest na planie filmowym.

📢 Będą wspierać grupy rybackie z całego województwa opolskiego. W opolskim oddziale ARiMR powstała specjalna komórka. Czym się zajmie? W opolskim oddziale regionalnym ARiMR powstał wydział rybacki. Ma wspierać grupy rybackie z całego województwa opolskiego. 📢 Tak wyglądają najbogatsze miasta i miasteczka na Opolszczyźnie. Tutaj są największe dochody na jednego mieszkańca Na naszej liście TOP20 najbogatszych samorządów miejskich w 2023 roku są tylko cztery miasta na prawach powiatu. Z prestiżowego zestawienia wypadły między innymi Krapkowice, Kluczbork czy Olesno.

📢 Samochody, sprzęt sportowy, komputery, materiały budowlane i drewno. Nie uwierzysz, co jeszcze sprzedaje wojsko. Sprawdź oferty Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta dostawcze, busy i ciężarówki. Do tego dochodzą m.in.: materiały budowlane, sprzęt sportowy i informatyczny, części zamienne do samochodów i wiele innych rzeczy. Sprawdź najlepsze okazje! 📢 Tak mieszka Caroline Derpienski. Zobacz, jak na co dzień żyje influencerka. Luksusowe wnętrza i przepych – to kocha gwiazda sieci Caroline Derpieński to białostoczanka, która na co dzień mieszka na Florydzie. Wzbudzającą liczne kontrowersje influencerkę śledzi na Instagramie aż 7,7 miliona folowersów. Celebrytka bez skrupułów wykorzystuje swoje „pięć minut" w Polsce i chętnie komentuje w sieci tematy związane z polskim show-biznesem. Zobacz, jakie wnętrza kocha Caroline Derpienski.

📢 Ktoś powiesił na szybie zdjęcie czaszki. W opuszczonej wsi dzieją się dziwne rzeczy Kamieniec znajduje się około trzech kilometrów na wschód od Szumiradu. Od pewnego czasu ma status opuszczonej wsi - nie ma tam stałych mieszkańców. Na miejscu nie brak niszczejących budynków. Są sypiące się mieszkania, walące się się budynki gospodarcze, opuszczona szkoła. To miejsce pełne jest jednak ciekawych historii.

📢 Opolski szewc tworzy muzeum dotyczące swojego zawodu. Niektóre eksponaty zaskakują W Strzelcach Opolskich przy placu Żeromskiego powstało małe muzeum szewstwa. Prowadzi je Jacek Ferdynus, który zgromadził w jednym miejscu m.in. zabytkowe maszyny i narzędzia. 📢 Apartament na 38 piętrze z widokiem na miasto i mieszkania w blokach czy kamienicach. Oto, co komornicy wystawiają na licytacje 4.10.2023 Licytacje komornicze są szansą, by kupić wymarzone cztery kąty po okazyjnych cenach. Komornik, jeśli nie jest w stanie odzyskać długów, bierze pod młotek ruchomości (na przykład sprzęt RTV czy AGD), a nawet domy czy mieszkania. Wielu ludzi śledzi regularnie licytacje komornicze, ponieważ są szansą by kupić atrakcyjne nieruchomości za znacznie mniejsze pieniądze, niż musieliby zapłacić u pośrednika. Szczegóły licytacji, ich warunki oraz kwoty rękojmi na stronie www.licytacje.komornik.pl. 4.10.2023 r.

📢 Oszuści założyli w Krapkowicach fałszywy sklep z pelletem. Zrobili to tuż pod nosem policjantów Oszuści oferowali pellet po atrakcyjnych cenach, ale nie dostarczali towaru. Byli na tyle bezczelni, że założyli fałszywą działalność z adresem tuż obok policji. Oszukanych jest kilkanaście osób. 📢 Wędkarstwo to nie hobby, tylko styl życia! Zobaczcie najzabawniejsze memy o wędkarzach. Sezon jesień 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Te rasy psów wyją, szczekają i niszczą. TOP 10 ras psów, które nie znoszą samotności: maltańczyk, chihuahua i pudel toy 4.10.2023 Lęk separacyjny u psa objawia się na wiele różnych sposobów. Pies, który nie znosi samotności i tęskni za swoim właścicielem, może wędrować z pokoju do pokoju, skomleć i szczekać. Niektóre rasy psów mogą mieć zbyt dużo energii i biegać lub niszczyć meble. Skutki takiego zachowania mogą być nie tylko kosztowne, ale także groźne dla psa, ponieważ może połknąć coś niebezpiecznego. Oto rasy psów, które najgorzej znoszą samotność. Przed ich zakupem zastanów się, czy będziesz w stanie poświęcić im tyle uwagi, ile potrzebują.

📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 4.10.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Teściowe z piekła rodem. Oto najgorsze matki naszych współmałżonków. Internauci nie mają litości 4.10.2023 Niektórzy z nas je kochają, inni nienawidzą, ale wszyscy... się boją. Internet po swojemu komentuje nasz stosunek do teściowych. Zobaczcie najlepsze memy. 4.10.2023.

📢 Znany opolski fotografik Miłosz Paździerski walczy z rakiem. Każdy z nas może pomóc w tej walce Miłosz Paździerski z Opola znany jest z robienia świetnych zdjęć oraz ze swojego charakterystycznego szerokiego uśmiechu. Teraz jednak sytuacja nie jest do śmiechu, ponieważ Miłosz musi walczyć z nowotworem złośliwym jelita grubego. Każdy może mu pomóc w walce z chorobą darowizną lub zrobieniem sesji fotograficznej u opolskiego fotografa. 📢 Droga rowerowa w każdej gminie. Marcin Oszańca z PSL chce wybudować 20 tys. km ścieżek na Opolszczyźnie. Skąd weźmie na to pieniądze? Rozwój dróg rowerowych stanowi kluczowy element poprawy jakości życia mieszkańców Opolszczyzny, a także całego kraju. Kandydat na posła z listy Trzeciej Drogi, Marcin Oszańca, przedstawił ambitny plan inwestycji w infrastrukturę rowerową, który ma na celu umożliwienie ekologicznego, taniego i zdrowego transportu dla wszystkich obywateli.

📢 Rośliny wdzierają się do pustego domu. Piękna rezydencja zamieniła się w straszną ruinę 4.10.2023 Internauci zainteresowali się opuszczonym domem przy granicy województw opolskiego i śląskiego. "Piękne miejsce skazane na demolkę wandali" - piszą w sieci i dodają, że posiadłość została przejęta za długi komornicze. Dom jest dosłownie pożerany przez rośliny. 4.10.2023. 📢 Tak bawią się piękne dziewczyny na szalonych imprezach. TOP 69 najlepszych zdjęć z Magnum Clubu Najpierw 1 września rozpoczął się rok szkolny, a teraz 1 października ruszył nowy rok akademicki. Jest więcej nauki, ale tym bardziej warto zrelaksować się na imprezie. Przygotowaliśmy galerię 69 najsympatyczniejszych i najpiękniejszych dziewczyn w Magnum Clubie.

📢 Zenon Voelkel zmarł w wieku 103 lat. Weterynarz z Olesna pamięta, jak miasto wyglądało po wojnie W czwartek (5 października) odbędzie się pogrzeb Zenona Voelkela. W Poznaniu, gdzie mieszkał ostatnio, chociaż najlepiej wspomina swoje lata spędzone w Oleśnie. Zakładał u nas przychodnię weterynaryjną. Jego syn Piotr Voelkel jest jednym z najbogatszych Polaków.

📢 Film Sami Swoi - w tych miejscach kręcono zdjęcia. Tak wyglądają obecne miejsca z filmu Sami Swoi Tak dziś wyglądają miejsca, w których w 1967 roku powstawał film "Sami swoi". Odwiedził je Sławomir Szeliga z rodziną i podzielił się swoimi wrażeniami. 56 lat temu w role głów skłóconych ze sobą rodów wcielili się Wacław Kowalski i Stanisław Hańcza. Aktualnie powstaje prequel legendarnego filmu. Kargula zagra Karol Dziuba, a Pawlaka - Adam Bobik. 📢 Wojskowe manewry, walki wręcz, przysięgi czy wyjście do cywila. Takiego wojska dziś już nie ma. Tak wyglądała armia 20, 30 i 40 lat temu Tym razem udostępniamy galerię unikatowych zdjęć opolskich jednostek wojskowych i żołnierzy, zrobionych na przestrzeni kilkudziesięciu lat przez fotoreporterów najpierw Trybuny Opolskiej, a potem Nowej Trybuny Opolskiej.

📢 OK Bedmet Kolejarz Opole bez kapitana. Klub opuścił Oskar Polis Po sześciu sezonach spędzonych w barwach 2-ligowego OK Bedmet Kolejarza Opole, z zespołem rozstał się jego kapitan Oskar Polis. 📢 Budowa śluzy w Krapkowicach na finiszu. Inwestycja za za 209 mln zł poprawi żeglowność na Odrze Nowa komora śluzy ma 190 m długości 12 m szerokości. Przebudowana została również istniejąca komora śluzy pociągowej, a na miejscu powstanie też nowa sterownia.

📢 Tak wygląda Osiedle Północ w Kluczborku z lotu ptaka. Na tych zdjęciach stoi jeszcze słynny kluczborski Blaszak [ZDJĘCIA] Zdjęcia z archiwum Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” pokazują największe osiedle mieszkaniowe w Kluczborku. na tych fotografiach zobaczycie także budynki, których już niej ma. Zobaczcie, czy w ostatnich latach mocno zmieniło się miasto.

📢 W opolskich górach wciąż ukryte jest złoto. Śmiałkowie szukają wejścia do starych sztolni Według Państwowego Instytutu Geologicznego na terenie województwa opolskiego znajdują się trzy obszary złóż złota o łącznej powierzchni 317 hektarów. Cenny kruszec leży w ziemi i czeka na szczęśliwego znalazcę. Poszukiwacze złota szukają wejścia do starych sztolni. 📢 Pamiętacie kłódki zakochanych na Moście Groszowym w Opolu? Trafiły na szczytny cel [ZDJĘCIA] Setki kłódek z imionami zakochanych były kiedyś atrakcją Mostu Groszowego w Opolu, czyli popularnego zielonego mostku. Po remoncie trzy lata temu musiały zniknąć. Sprawdziliśmy, gdzie trafiły.

📢 Policjant z Namysłowa eskortował ranną kobietę do szpitala. Liczyła się każda sekunda Zatrzymanie samochodu jadącego zbyt szybko tym razem nie zakończyło się mandatem, tylko eskortą policyjną do szpitala. Sierż. sztab. Damian Kmiecik z komendy policji w Namysłowie pomógł dostać się rannej kobiecie do szpitala. 📢 7 niesamowitych jesiennych miejscówek na Dolnym Śląsku. Tu jest wyjątkowo pięknie! W tym roku zarówno jesień kalendarzowa, jak i astronomiczna rozpocznie się tego samego dnia - w sobotę 23 września. Wykorzystajcie weekend, pożegnajcie lato i przywitajcie jesień długim spacerem, wyprawą w góry, do lasu lub nad jeziora. Na Dolnym Śląsku, są miejsca, gdzie jesienią jest niesamowicie, nawet jeżeli za oknem aura jest deszczowa. Poznajcie je. 📢 Auta jeżdżą po ścieżce rowerowej z Opola do Turawy. Miłośnicy jednośladów są źli. "Oznakowanie jest zgodne z przepisami" Jak pogodzić rowerzystów i kierowców na wąskiej ścieżce? Miedzy Opolem a Zawadą dochodzi do konfliktów. Wójt Turawy apeluje o wzajemną tolerancję.

📢 "Podwodny świat magii". Niezwykle uzdolnione gimnastyczki artystyczne wystąpiły w Kędzierzynie-Koźlu W Kędzierzynie-Koźlu odbył się II Ogólnopolski Turniej Gimnastyki Artystycznej grup rekreacyjnych "Podwodny Świat Magii" pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla Sabiny Nowosielskiej. W wydarzeniu wzięło udział ponad 200 zawodniczek z całej Polski.

📢 Święto Chleba w Strzelcach Opolskich 2023. Tak się bawiliście na koncercie Dawida Kwiatkowskiego Tegoroczna edycja imprezy, nosząca tytuł "Powiat z Gwiazdami", przyciągnęła tłumy do parku miejskiego w Strzelcach Opolskich. Na gości czekały liczne atrakcje i koncerty. Wystąpili m.in. Dawid Kwiatkowski, Kabaret pod Wyrwigroszem, Finaliści The Voice of Poland i Zespół BIS 📢 Samochód uderzył w płot. Kierowca wypadł przez przednią szybę. Lekarzom nie udało się go uratować Do wypadku doszło w poniedziałek (2.10) nad ranem w Starych Siołkowicach. Zginęła w nim jedna osoba.

📢 Ta porcelana z okresu PRL jest warta fortunę! Tych przedmiotów poszukują kolekcjonerzy. Sprawdź, czy masz je w domu! Porcelana z okresu PRL-u jest często warta krocie. Z pozoru zwykłe wyroby mogą okazać się prawdziwym skarbem w naszym domu. Niektóre porcelanowe przedmioty były produkowane w czasach PRL w bardzo niewielkich ilościach. To tylko jeden z argumentów, dla których obecnie porcelana może być warta fortunę. Sprawdź, czy posiadasz te przedmioty w domu. Mogą być warte naprawdę dużo! 📢 BS Leśnica 4 Liga Opolska 2023/24. Podsumowanie 9. kolejki Niesamowity przebieg miała w 9. kolejce BS Leśnica 4 Ligi Opolskiej potyczka „na szczycie” pomiędzy iPrime Bogacica a Stalą Brzeg. 📢 Przebudowa wiaduktu i ulicy Krapkowickiej w Opolu. Wjazd i wyjazd z miasta ma być łatwiejszy. Jaki jest postęp prac? W ramach prac zmodernizowany zostanie odcinek ul. Krapkowickiej w Opolu o długości 700-metrów. Robotnicy m.in. pogłębią przejazd pod torami, tak aby przestrzeń pomiędzy jezdnią i wiaduktem miała około 4,7 metra wysokości. Sama jezdnia będzie miała natomiast 7 metrów szerokości. Zaś nieco ponad jej poziomem ulokowane będą chodniki oraz trasa dla rowerzystów.

📢 Budowa nowego stadionu w Opolu. Zaczyna się szklenie i zadaszanie obiektu. Budowla robi wrażenie. Tak wygląda postęp prac Nowy stadion powstaje przy ul. Technologicznej w Opolu. Obiekt ma być gotowy w 2024 roku. Swoje mecze będzie na nim rozgrywała Odra Opole, ale nie tylko. 📢 Najdroższe mieszkanie na sprzedaż w Polsce znajduje się na ul. Złotej w Warszawie. To luksus tylko dla najbogatszych Luksusowe mieszkanie zlokalizowane jest w samym centrum Warszawy na prestiżowej ul. Złotej (Śródmieście). Kto zostanie właścicielem tej nieruchomości, tego nie wiadomo. Pewne jest, że musi mieć gruby portfel, a w nim 25 mln złotych. To 3-pokojowe mieszkanie ma najwyższą cenę spośród wszystkich tego typu ogłoszeń w serwisie Otodom.pl, jakie obecnie można znaleźć w Polsce (01.10.2023 r.). Zobacz, jak mieszkanie prezentuje się na zdjęciach.

Wykonawca spod Opola wziął ponad 60 tysięcy złotych za remont dachu i zniknął. Kosztowny problem dwójki opolan Poważny problem mają przed sobą wobec zbliżającej się nieuchronnie zimy państwo Weronika i Szymon z Opola. Firma, która miała wyremontować im dach, ściągnęła starą konstrukcję dachową, po czym zabezpieczyła dom jedynie folią ochronną i zniknęła. Na dodatek razem z wykonawcą zniknęło ponad 60 tysięcy złotych, które miały zostać przeznaczone na materiały i robociznę.

📢 Najśmieszniejsze memy o budowlańcach. 25 września obchodzimy Dzień Budowlańca. Jacy są nasi fachowcy? Najlepsi! Najśmieszniejsze memy o budowlańcach. W poniedziałek 25 września obchodzony jest Dzień Budowlańca. Z tej okazji zapraszamy Was do naszej galerii z najlepszymi memami, gifami i żartami o budowlańcach. Ale nie wierzcie w stereotypy! Nasi fachowcy są najlepsi. Zobaczcie i uśmiechnijcie się! 📢 Tak Opolanie bawili się na kultowych dyskotekach. U Papy Musioła i w Protectorze zawsze było odlotowo U Papy Musioła w Opolu to był lokal z historią. Otwarto go w 1975 roku i szybko zaczęto określać mianem "Musiołówki", od nazwiska Karola Musioła, inicjatora Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki Opola oraz twórcy Towarzystwa Przyjaciół Opola. Z kolei Protector był jedną z największych dyskotek na Opolszczyźnie. Zobaczcie, jak kiedyś bawiło się Opole. Znajdźcie się na archiwalnych zdjęciach.

📢 HIPOKRATES 2023 Wybierz pracowników roku ochrony zdrowia - głosowanie rozpoczęte. Możesz jeszcze zgłosić swoich kandydatów do nagród. We wtorek, 12 września rozpoczęło się głosowanie w wielkim plebiscycie, w którym pracowników ochrony zdrowia zgłaszają do nagród pacjenci. Sprawdź, kto znalazł się na liście nominowanych. Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do zaszczytnych tytułów. Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronem finałowej gali zostało Ministerstwo Zdrowia. 📢 Na tej giełdzie staroci w Opolu można kupić niemal wszystko. Znajdziemy tu wiele rzeczy do domu W każdą niedzielę odbywa się giełda w Opolu. Na targowisku zorganizowanym na placu przy ul. Wschodniej atmosfera przywołuje wspomnienia z lat 90., kiedy taki handel prowadzony był niemal w każdej miejscowości. Co można znaleźć na giełdzie w Opolu? Prawie wszystko! Ludzie sprzedają i kupują tam zarówno rzeczy stare, jak i nowe przedmioty. Rzeczy wystawione na sprzedaż w niedzielę (13 sierpnia) zobaczysz w galerii zdjęć.

📢 Zobacz najtańsze domy na Opolszczyźnie. Ile kosztują i gdzie się znajdują? Szukasz taniego domu w województwie opolskim? Oto najciekawsze oferty budynków, które możesz kupić za niewielkie pieniądze. 📢 TOP 15 najdroższych domów w Opolu. Zobacz luksusowe domy dla milionerów Ile kosztują i jak wyglądają najdroższe domy na sprzedaż w Opolu? Zobacz zestawienie ofert, na które stać tylko najbogatszych.

