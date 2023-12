Przegląd prasy 5.12.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 4.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wcześniejsza emerytura zależy od zawodu. Kto może na nią przejść? To nie tylko służby mundurowe”?

Prasówka 5.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wcześniejsza emerytura zależy od zawodu. Kto może na nią przejść? To nie tylko służby mundurowe Wiek emerytalny i moment przejścia na zasłużony odpoczynek stanowią temat długotrwałej debaty na świecie. Jednym z aspektów tej dyskusji jest zróżnicowanie wieku emerytalnego w zależności od wykonywanego zawodu. Czy istnieją zawody, które pozwalają w Polsce na wcześniejszą emeryturę? W tym artykule zgłębimy tę kwestię i przyjrzymy się, jakie zawody umożliwiają swoim pracownikom opuszczenie rynku pracy wcześniej niż innym.

📢 Miejski Sylwester w Opolu pod Stegu Areną, ale bez fajerwerków. Będzie za to pokaz laserów. A imprezę rozkręci zespół DJ-ów Opole szykuje się na powrót sylwestrowej magii pod otwartym niebem. Od godz. 21:30 imprezę na parkingu pod Stegu Areną poprowadzi zespół doświadczonych DJ-ów z zespołu Komodo. Wstęp będzie bezpłatny, a o północy niebo rozświetli się pokazem laserów.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 5.12.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

Prasówka 5.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela. Mamy wyliczenia - takie mogą być podwyżki od marca [5.12.2023] Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 r. ma wynieść co najmniej 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur.

📢 Ceny karpia w marketach - w Biedronce, Lidlu, Auchan i innych sklepach. Tyle wydamy na ryby przed Bożym Narodzeniem [5.12.2023] Wśród producentów karpia nie zanosi się na podwyżki cen w porównaniu z ubiegłym rokiem, mimo wyzwań związanych z upalnym wrześniem 2023 roku i spadkiem poziomu tlenu w wodzie. Tomasz Puławski z Gospodarstwa Rybackiego Ślesin (koło Nakła) informuje, że cena karpia utrzyma się na poziomie 30 zł za kilogram, taki sam jak w poprzednim sezonie. 📢 Horoskop dzienny na jutro (5.12, wtorek). Które znaki zodiaku mogą mieć słaby dzień? Przeczytaj horoskop na wtorek dla wszystkich znaków zodiaku. Co przygotowały dla Ciebie gwiazdy na jutro? Sprawdź, co według horoskopu może się zdarzyć we wtorek 5.12.2023. Czy dzięki temu zbierzesz się na odwagę? Sprawdź horoskop na jutro (wtorek, 5.12.2023) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Nie żyje dwóch policjantów postrzelonych na Sudeckiej we Wrocławiu! Maksymilian F. usłyszy zarzut podwójnego zabójstwa Tragiczne informacje! Nie żyje dwóch policjantów postrzelonych przez Maksymiliana F. przy ulicy Sudeckiej we Wrocławiu. W poniedziałek po południu policja najpierw informowała o śmierci asp. szt. Daniela Łuczyńskiego. Miał 45 lat. Dosłownie dwie godziny później na platformie X Polska Policja napisała o śmierci drugiego z mundurowych, Ireneusza, składając kondolencje rodzinie. 📢 Tygrysiątka z opolskiego ZOO są już w głównym pawilonie. Każdy może je zobaczyć Odris, Odrus i Odras to tygrysy, które w sierpniu urodziły się w opolskim ZOO. Ostatnie miesiące spędziły one w towarzystwie swojej mamy z dala od wzroku gapiów, jednak od poniedziałku (04.12) przeniesione zostały do głównego pawilonu, gdzie każdy może je zobaczyć. 📢 Rozbito grupę przestępczą, która produkowała olej odpadowy. W akcji brali udział funkcjonariusze z Opola Tymczasowo aresztowano 15 osób, zablokowano ponad 26 mln na rachunkach bankowych spółek i osób fizycznych oraz zabezpieczono mienie o łącznej wartości ponad 27 mln złotych. To efekt zakrojonego na szeroką skalę śledztwa w sprawie wyłudzeń podatku VAT na sprzedaż towaru o wartości ponad 223 mln zł oraz oszustw związanych z olejem posmażalniczym. Brali w nim udział między innymi funkcjonariusze straży granicznej w Opolu, Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu i Centralnego Biura Śledczego Policji w Opolu.

📢 Piesi na Opolszczyźnie będą bezpieczniejsi. Przy drogach wojewódzkich powstanie siedem kilometrów nowych chodników Nowe chodniki zostaną zbudowane przy drogach wojewódzkich w ramach programu „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na drogach wojewódzkich województwa opolskiego”. Cała inwestycja kosztować będzie 30 milionów złotych. Tylko połowa tej kwoty pochodzi z budżetu Urzędu Marszałkowskiego w Opolu.

📢 Horoskop na drugą połowę grudnia 2023. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby HOROSKOP na drugą połowę grudnia 2023 roku dla wszystkich znaków zodiaku. Co się wydarzy w zbliżającym się okresie świątecznym i sylwestrowym u Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb Barana? 📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90-tych. Rozbawią cię do łez! [MEMY] Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90-tych!

📢 Święto "białych górników" na Opolszczyźnie. Tak przed laty wyglądała Barbórka w naszym regionie 4 grudnia przypada Barbórka, święto wszystkich górników. Także tych, którzy nie schodzą pod ziemię, by wydobywać surowce. Co nie oznacza, że ich praca jest mniej ciężka i niebezpieczna. Na tę okazję przypominamy m.in., jak w latach 70. wyglądała budowa jednej z największych cementowni - cementowni Górażdże - a także jak prezentowały się zakłady w Opolu: cementownie Groszowice i Odra. Mamy też zdjęcia z karczmy piwnej i kopalni kamienia wapiennego w Szymiszowie. 📢 Stroiki świąteczne na drewnie to hit na Boże Narodzenie 2023. Piękna dekoracja za grosze. Zobacz, jak zrobić stroik na plastrze drewna Świąteczne Stroiki na drewnie DIY to pomysł na wyjątkową dekorację domu, tarasu czy grobów na Boże Narodzenie. Możemy stworzyć w kilka chwil modne kompozycje z roślin żywych, sztucznych i suszonych w towarzystwie świątecznych ozdób. Zobacz w galerii zdjęć pomysły na piękne stroiki na drewnie, które możesz zrobić samodzielnie, nie wydając ani grosza. Takie nietuzinkowe świąteczne dekoracje pięknie ozdobią stół, parapet, portal kominkowy czy komodę.

📢 Barbórka 2023 na wesoło. Zobaczcie najlepsze MEMY o górnikach 4 grudnia przypada Barbórka, czyli święto wszystkich górników. Z tej okazji mamy dla was najlepsze memy z górnikami w roli głównej. Zobaczcie, klikając w zdjęcie powyżej. 📢 Oto najlepsze memy o lekarzach, służbie zdrowia i NFZ. Największe absurdy oczami internautów Dużo dyskutuje się na temat jakości wykonywanych usług przez służbę zdrowia w naszych kraju. Z tej przyczyny internauci stworzyli dziesiątki memów, które przedstawiamy Wam w tym artykule. Zobaczycie je w naszej galerii. 📢 Co ma wspólnego Koźle z bitwą pod Monte Cassino? Tu witano polskich bohaterów W maju 2024 r. będziemy obchodzić 80 rocznicę najbardziej spektakularnego sukcesu 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie - bitwy o Monte Cassino. Mało kto wie, że liczni uczestnicy tej bitwy „z Ziemi Włoskiej do Polski” wracali przez koszary w Koźlu.

📢 Oto najlepsze memy o graczach i grach komputerowych, które robią furorę w sieci. Niektóre zrozumieją tylko prawdziwi gracze! 4.12.2023 Kto z nas nie lubi czasem pograć w gry komputerowe? Jeśli i Wy jesteście fanami gier to na pewno zrozumiecie memy, które zebraliśmy w naszej galerii. 📢 Oto najlepsze memy z kotami, psami i innymi pupilami, które podbijają internet. Internauci śmieją się z tych zwierząt 4.12.2023 Nie tylko Janusz Nosacz, Mirek handlarz i inne postaci znane z memów są inspiracją dla internautów. Bardzo popularne są także memy ze zwierzętami w roli głównej. Najczęściej pojawiają się w nich psy i koty, ale czasem w humorystyczny sposób przedstawione są także inne zwierzęta. Sami zobaczcie te memy.

📢 Polacy mają do siebie duży dystans. Tak żartujemy z nas samych. Oto najlepsze memy o Polakach i Polsce 4.12.2023 Polacy uwielbiają tworzyć memy. Kto z nas w końcu nie lubi żartować? Tym razem jednak internauci żartują sami z siebie. Zobaczcie z czym kojarzy się nasz kraj i Polacy.

📢 Z tych marek samochodów śmieją się internauci. Oto najlepsze memy o motoryzacji. Mirek handlarz i inni 4.12.2023 Polacy uwielbiają żartować z tematów motoryzacyjnych. Internauci codziennie tworzą nowe memy o kierowcach, ulubionych markach samochodów czy o bieżących wydarzeniach na drogach. Dziś przygotowaliśmy dla Was najśmieszniejsze memy i obrazki motoryzacyjne. 30.03.2023.

📢 Strzelanina i obława we Wrocławiu. Maksymilian F. zatrzymany. Za usiłowanie zabójstwa grozi mu dożywocie. Mamy nagrania W nocy z piątku na sobotę (z 1 na 2 grudnia) we Wrocławiu doszło do dramatycznych scen. Dwaj policjanci zostali postrzeleni w głowę przez mężczyznę, którego przewozili radiowozem. Napastnik uciekł. Został zatrzymany i aresztowany w sobotę (2 grudnia) rano. Już wcześniej miał grozić policjantom. Filmy publikował w sieci. 📢 Oto najlepsze żarty Zakładu Pogrzebowego A.S. Bytom. Niektórzy ludzie wciąż dalej dają się nabierać na ich dowcipy 4.12.2023 Na facebooku brylują od 2017 roku, od 2018 podbijają również twittera, a dodatkowo od 2019 można ich śledzić także na instagramie. To już prawie 6 lat od powstania profilu, który dostarcza Polakom niezwykłą dawkę humoru, a mowa oczywiście o Zakładzie Pogrzebowym A.S. Bytom. Dziś przygotowaliśmy dla Was najlepsze ich wpisy na facebooku, które zbierają po kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt tysięcy reakcji. Można się uśmiać, zapraszamy do naszej galerii! 29.03.2023

📢 Oto 35 najpopularniejszych przesądów w Polsce i na świecie. Znacie je wszystkie? Ciekawe, w które z nich wierzycie... 4.12.2023 Przesądy to przekonania i wierzenia, które nie mają racjonalnej podstawy, jednak wielu z nich je respektuje i bierze sobie do serca zawarte w nich przesłanie. Niektóre powstawały przez lata przez zwykłą pomyłkę, podczas gdy inne są już głęboko zakorzenione w ludzkich obawach i mają wpływ na decyzje, które podejmujemy w życiu. 📢 Oto najlepsze żarty o budowlańcach. Budownictwo to ciężki kawałek chleba i nie zawsze jest łatwo. Zobaczcie najlepsze memy 4.12.2023 W internecie nie brakuje memów, które cieszą się niezwykle dużą popularnością. Tym razem oberwało się... budowlańcom! Zobaczcie, jak żartują z nich internauci.

📢 Straci stanowisko jeszcze przed powołaniem. Pierwsze konsekwencje za aferę wiatrakową Paulina Henning-Kloska wbrew wcześniejszym planom nie zostanie ministrem klimatu i środowiska – wynika z nieoficjalnych doniesień mediów. To pokłosie tzw. afery wiatrakowej, która wstrząsnęła rządem Donalda Tuska jeszcze przed jego powołaniem.

📢 W tych opolskich miastach dochody są największe. Poziom życia jest tu wyższy Na naszej liście TOP20 najbogatszych samorządów miejskich w 2023 roku są tylko cztery miasta na prawach powiatu. Z prestiżowego zestawienia wypadły między innymi Krapkowice, Kluczbork czy Olesno. 📢 Hit na zimę z PRL-u, który miała prawie każda kobieta. To zimowe okrycie nie tylko grzeje, ale też zjawiskowo wygląda Najbardziej pożądany płaszcz w PRL-u – chciała go mieć każda kobieta. W latach 90. kojarzył się z Europą Wschodnią. Projektanci mody już kilka razy się nim inspirowali i w tym sezonie znów po niego sięgają. To zimowe okrycie jest ciepłe i eleganckie, ale może być też noszone w luźniejszej wersji. Sprawdź, czy masz je w szafie. 📢 Te psy są najbardziej leniwe. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź koniecznie listę najbardziej leniwych psów!

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu!

📢 TOP 10 najchętniej kupowanych książek. Nadadzą się idealnie na prezent świąteczny. Sprawdź! Po jakie książki sięgają Polacy? Przedstawiamy ranking 10 najchętniej kupowanych publikacji w księgarni Empik online w ostatnim miesiącu. Podpowiadamy, że nadadzą się idealnie na prezent świąteczny! 📢 NIEDZIELA Jezioro Pławniowickie w zimowej szacie zachwyca. Zobaczcie zdjęcia Jezioro w Pławniowicach jest jednym z najpiękniejszych miejsc na Śląsku. Kto powiedział, że zachwyca tylko latem? Zimą jest tu niezwykle urokliwie. Nasz fotoreporter Arkadiusz Gola uchwycił klimat tego miejsca. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii. 📢 Te kobiety i mężczyźni zaginęli w Polsce. Wciąż nie znamy ich nazwisk. Rozpoznajesz kogoś? Pomóż policji i rodzinom Kim są ludzie z tych zdjęć? Oto fotografie i i rysopisy osób o nieustalonej tożsamości zgłoszonych do ITAKI. Zdarza się, że np. do szpitala trafiają osoby, które uległy wypadkowi i nie odzyskały przytomności lub są świadome, ale doznały obrażeń, które spowodowały utratę pamięci. Można mu pomóc odzyskać tożsamość!

📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 4.12.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia. 📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 4.12.2023 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły!

📢 TOP 10 szczytów w Beskidach na początek zimy, które można zdobyć łatwo, szybko i przyjemnie W ten weekend zima na całego zagości w Beskidach. Pada i będzie padać śnieg, temperatura na lekkim minusie, sporo chmur, ale - mimo to - warto wybyć z domu i spędzić trochę czasu na świeżym powietrzu. Jeśli ktoś nie ma pomysłu, jak spędzić sobotę czy niedzielę, powinien skorzystać z naszej propozycji i wybrać się w góry. Trzeba jednak pamiętać, że na wielu beskidzkich szlakach warunki są trudne, więc proponujemy 10 szczytów, które można zdobyć łatwo, lekko i przyjemnie. Oto one. Wystarczy kliknąć w GALERIĘ ZDJĘĆ! 📢 Dwie osoby ranne w wypadku na drodze krajowej na Opolszczyźnie. Panowały bardzo trudne warunki drogowe. Kierowcy, noga z gazu! W wypadku drogowym, który miał miejsce w dniu 2 grudnia na trasie DK 46 w okolicach miejscowości Głębinów, dwie osoby odniosły obrażenia.

📢 Opole zasypane śniegiem. Magiczne miasto w świątecznej szacie. Jakie atrakcje w niedzielę na Jarmarku Bożonarodzeniowym? Na opolskim Rynku trwa Jarmark Bożonarodzeniowy. Ponad sześćdziesięciu wystawców oferuje rękodzieło, ozdoby choinkowe czy świąteczne prezenty. Nie może zabraknąć też grzańca, gorącej czekolady oraz tradycyjnych przysmaków. Jakie atrakcje przygotowało jeszcze miasto? Sprawdźcie u nas program Jarmarku Bożonarodzeniowego. 📢 Urlopy 2024: dla kogo dodatkowe dni wolne? Dla kogo korzystne są zmiany w Kodeksie pracy dotyczące urlopu 3.12.2023 Urlopy na nowych zasadach po zmianach w Kodeksie pracy. Dodatkowe dni wolne w pracy? W 2024 roku na 365 dni czeka nas 115 dni wolnych i 251 dni pracujących. Sprawdź, ile dni wolnego będzie przysługiwać pracownikom w 2024 roku.

📢 Śnieg paraliżuje ruch drogowy na Opolszczyźnie. Jeśli nie musisz wyjeżdżać samochodem, lepiej zostań dziś w domu Niestety im niższa kategoria drogi, tym więcej zalegającego na nim śniegu. Służby drogowe w całym województwie opolskim od sobotniego wieczoru intensywnie pracują, aby zapewnić możliwość przejazdu samochodów.

📢 Boże Narodzenie dawniej. Zobacz, jak kilkadziesiąt lat temu wyglądały przygotowania świąteczne i spędzano ten wyjątkowy czas Boże Narodzenie w PRL-u kojarzyło się z długimi, przedświątecznymi kolejkami w sklepach, w których i tak brakowało wielu potrzebnych produktów. Każdy liczył jednak na to, że w końcu uda mu się coś nabyć, choć oznaczało to nieraz wielogodzinne oczekiwanie przed sklepowymi budynkami. Na targowiskach kupowano choinki, z jakimi przemieszczano się środkami komunikacji publicznej, wypełnionymi po brzegi mieszkańcami miast i wiosek. Przygotowania do świąt były widoczne wszędzie, nawet na osiedlowych podwórkach, gdzie na przykład trzepano dywany. Z okien mieszkań oraz klatek schodowych rozchodziła się woń przyrządzanych potraw wigilijnych, a także pieczonych ciast. Prano firanki, zasłony i pościele, pastowano podłogi, ścierano kurze, a nawet odsuwano wszystkie meble, by wysprzątać dokładnie każdy zakamarek. W Wigilię zaś ubierano choinki, które po raz pierwszy połyskiwały w świetle umieszczonych na nich lampek dopiero w czasie wieczerzy. Przygotowania do świąt oraz obchodzenie Bożego Narodzenia w czasach PRL-u odbywały się w niełatwych warunkach i okolicznościach, jednak miały one swój wyjątkowy oraz niepowtarzalny klimat. Zobacz, jak to było kilkadziesiąt lat temu!

📢 Świąteczna wioska powstała w Górażdżach. To 140 domków, pociągi, kilkaset figurek. Jej twórca mówi, że to prezent od niego dla mieszkańców Świąteczna wioska złożona ze 140 domków, dwóch pociągów, kilkuset figurek i tysięcy lampek, powstała w Górażdżach. Jak twierdzi jej twórca, to prawdopodobnie jedyna taka instalacja na Opolszczyźnie. Każdy może ją zobaczyć z bliska.

📢 Horoskop codzienny na niedzielę 3 grudnia 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na niedzielę 3 grudnia 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w niedzielę 3.12.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Tego sprzętu wideo szukają kolekcjonerzy. Na starych kasetach, odtwarzaczach i magnetowidach można sporo zarobić 3.12.2023 Wielu z nas wciąż ma w domu stary sprzęt wideo, w tym odtwarzacze, magnetowidy czy kasety VHS. I choć już wiele lat temu technologia ta została wyparta przez DVD a teraz streaming, to wciąż są chętni na kupno takich urządzeń. Sprawdziliśmy, ale można zarobić na sprzedaży starego sprzętu wideo. 3.12.2023.

📢 Pies kontra kot. Najśmieszniejsze memy o psach i kotach. Który z czworonogów rozbawi nas do łez? Sprawdźcie! Kot kontra pies. Najśmieszniejsze memy o czworonogach. Który z nich rozbawi nas do łez? Przypominamy o najśmieszniejsze MEMY O PSACH I... KOTACH. Wszyscy kochamy nasze czworonogi, które codziennie zapewniają nam wiele powodów do śmiechu. Które z nich jest zabawniejsze? Zobaczcie nasze memy w galerii. My uważamy ten konkurs za nierozstrzygnięty, a Wy co o tym myślicie?

📢 Najlepsze ŚLUBNE MEMY! Zobacz, jak internauci śmieją się z żon, mężów i... ślubów! Oto zabawne memy o żonach i mężach! 2.12.2023 Jedni czekają całe swoje życie, aby zawrzeć małżeństwo, a inni - unikają tak długo jak mogą. Jedno jest pewne, ślub i małżeństwo są nieustającym źródłem zabawnych anegdot i sytuacji. Internauci jak zwykle nie zawiedli i z odpowiednią sobie dozą ironii i czarnego humoru zrobili o nich memy. Sami zobaczcie! 📢 Ta porcelana z okresu PRL jest warta fortunę! Tych przedmiotów poszukują kolekcjonerzy. Sprawdź, czy masz je w domu! Porcelana z okresu PRL-u jest często warta krocie. Z pozoru zwykłe wyroby mogą okazać się prawdziwym skarbem w naszym domu. Niektóre porcelanowe przedmioty były produkowane w czasach PRL w bardzo niewielkich ilościach. To tylko jeden z argumentów, dla których obecnie porcelana może być warta fortunę. Sprawdź, czy posiadasz te przedmioty w domu. Mogą być warte naprawdę dużo!

📢 Te lekarstwa są wycofane. Nie wolno ich zażywać, mogą ci zaszkodzić. Sprawdź, czy nie masz ich w swojej apteczce. GIF wycofał te leki! Te lekarstwa zostały zakazane i wycofane ze sprzedaży przez GIF. Sprawdź aktualny Rejestr Decyzji (RDG) Głównego Inspektora Farmaceutycznego i zobacz, czy wskazane leki nie znajdują się w twojej domowej apteczce. Jakie leki, wyroby medyczne, produkty lecznicze i suplementy diety zostały wycofane z obrotu? Jakich sprzedaż została zakazana? Sprawdź aktualną listę!

📢 Sytuacja na opolskich drogach. Intensywne opady śniegu powodują utrudnienia. Kierowcy muszą bardzo uważać Od piątku (1 grudnia) na Opolszczyźnie występują intensywne opady śniegu. Powoduje to utrudnienia komunikacyjne. Najtrudniej jest na południu regionu, ale wszystkie trasy są przejezdne. Na drogach cały czas pracują służby. 📢 Znani mieszkańcy Olesna i powiatu oleskiego, którzy zrobili imponujące kariery. Piłkarze, milionerzy i słynna tiktokerka Mama na Obrotach Z Olesna i okolic pochodzi wiele znanych osób, które zrobiły kariery nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Jedni dorobili się milionowych fortun, inni świętują sportowe sukcesy na pełnych stadionach, są i tacy, którzy występują na scenach na całym świecie. Ich sylwetki poznacie w naszej galerii.

📢 45 lat temu Olesno odznaczono orderem państwowym za odbudowę miasta z wojennych zgliszczy. Tak wtedy wyglądało [ZDJĘCIA] W 1978 roku Olesno i jego mieszkańcy zostali odznaczeni Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za podniesienie się z wojennych ruin. Zobaczcie na zdjęciach, jak wtedy wyglądało miasto. W 1945 roku zostało zniszczone w 75 procentach!

📢 Kluczbork w bieli wygląda jak z Narnii. Zobacz zimowe zdjęcia Macieja Knapy Śnieg w tym roku pada już od listopada. Wokół nas robi się baśniowa sceneria. Zobaczcie, jak bajecznie wygląda Kluczbork przysypany białym puchem. Przypomina scenerię znaną z filmowej adaptacji „Opowieści z Narnii”. 📢 Wielki horoskop roczny 2024 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec HOROSKOP roczny na rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na cały rok i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Te psy czekają na adopcję w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Kędzierzynie-Koźlu. Wśród kundelków jest wielu weteranów. Pokochalibyście? Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Kędzierzynie-Kożlu dla bezdomnych zwierząt w czeka na odpowiedzialne osoby, które zaopiekują się czworonogami. Większość psów trafiła do przytuliska bo błąkała się po ulicach miasta. Ale są też takie, które zostały porzucone…Te historie rozdzierają serca 📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy! 📢 Ruszył pierwszy etap remontu dworca kolejowego w Głubczycach. Będzie nowy dach, strop i elewacja Gmina Głubczyce wyłoniła wykonawcę stropu, dachu i części elewacji dworca kolejowego. Udało się to dopiero w trzecim przetargu. To pierwsza część remontu budynku. Pieniądze pochodzą z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, z którego gmina otrzymała 3,5 mln złotych. Kolejny przetarg będzie ogłoszony wiosną.

📢 Najgłupsze odpowiedzi uczniów 2023. To prawdziwa jazda bez trzymanki! Do dziwnych odpowiedzi czy po prostu głupot wypisywanych przez uczniów na sprawdzianach zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Coraz częściej jednak bywa, że nauczyciel po sprawdzeniu pracy zostawia nie tylko ocenę, ale też komentarz. Bywa, że bardzo dowcipny! Zobaczcie najciekawsze odpowiedzi nauczycieli na zaczepki uczniów. 📢 To koniec prac archeologicznych w katedrze opolskiej. Jako jedyni mamy unikalne zdjęcia tego, jak teraz wygląda wnętrze kościoła W czwartek nastąpił odbiór końcowy prac badawczych w opolskiej katedrze. Oznacza to symboliczne przekazanie kluczy przez archeologów z Uniwersytetu Opolskiego, którzy przez ostatnie półtora roku prowadzili wyjątkowe badania na terenie świątyni. Redakcja nto posiada niepowtarzalne zdjęcia z tego, jak wygląda opolska świątynia w momencie zakończenia wszystkich prac archeologicznych. 📢 Amerykańskie auta co roku przyjeżdżają na zlot do Starego Olesna. Zobacz te motoryzacyjne cacka [ZDJĘCIA] Do dzisiaj ogromne wrażenie robią 50-, 60-, a nawet 70-letnie amerykańskie samochody (nazywane też w skrócie amcarami od American Cars). Co roku przyjeżdżają na zlot do Starego Olesna.

📢 Dziewięć piłkarskich zespołów z Opolszczyzny jesienią nie przegrało w lidze ani razu. Występują one na trzech różnych poziomach W gronie piłkarskich ekip z Opolszczyzny, które w pierwszej części sezonu 2023/2024 mogły się pochwalić mianem niepokonanych, mamy jeden zespół z klasy okręgowej, jeden z klasy A oraz siedem z klasy B. Ich nazwy prezentujemy w załączonej galerii zdjęć. 📢 Opolscy policjanci zatrzymali dwóch Bułgarów handlujących podróbkami. Zabezpieczony towar warty jest prawie milion złotych Według ustaleń policjantów z Opola, oszukanych w całej Polsce mogło być niemal 3 tysiące osób. Obaj mężczyźni uczynili sobie z tego procederu stałe źródło dochodu, dlatego grozi im do 5 lat więzienia.

📢 W Opolu urodziły się trojaczki - Stasiu, Michalinka i Tomuś. Przyszły na świat w odstępach co minutę. Już skradły serca całego personelu W Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu na świat przyszły trojaczki - Stasiu, Michalinka i Tomuś. - Jesteśmy bardzo dumni i szczęśliwi, że mogliśmy wydać na świat tak cudowne i zdrowe dzieci. To 300 % szczęścia – mówią rodzice.

📢 Plebiscyt Hipokrates 2023. Nagrodziliśmy tych, którzy dbają o nasze zdrowie We wtorkowy wieczór (28.11) na Zamku w Mosznej odbyła się opolska gala plebiscytu Hipokrates 2023. W jej trakcie wręczylismy nagrody laureatom wojewódzkim i powiatowym tegorocznej edycji jednego z największych plebiscytów medycznych w Polsce.

📢 Andrzejki w Magnum Clubie. Ale tutaj nie było czasu na wróżby andrzejkowe. Impreza była gorąca, a na scenie wystąpił raper Qbik [ZDJĘCIA] Wprawdzie Andrzejki świętujemy dopiero w czwartek (czyli 30 listopada), ale w Magnum Clubie andrzejkowy weekend zorganizowano już w weekend przed imieninami wszystkich Andrzejów. Gwiazdą wieczoru był znany raper Qbik. Zobaczcie zdjęcia z tej imprezy i z tego koncertu. 📢 Oto najlepsze memy o zakochanych. Miłość w krzywym zwierciadle. Tak internauci żartują ze spraw sercowych 25.11.2023 Internauci uwielbiają tworzyć memy. Do najpopularniejszych tematów, z których czerpią inspiracje należy miłość. Żarty z zakochanych są niezwykle popularne. Zapraszamy do naszej galerii, gdzie zobaczycie najlepsze z nich!

📢 Opuszczony szpital na Śląsku z kryminalną historią w tle. Kiedyś był słynny, dziś - ruina! Szkoda... Zobaczcie ZDJĘCIA Szpital w Krapkowicach ratował ludzi z okolicznych miejscowości przez długie lata. Teraz stoi w ruinie i zapomnieniu. Czy kiedykolwiek znów zobaczymy ten budynek w pełnym blasku? Przez moment była na to szansa, ale nowy nabywca okazał się "typem spod ciemnej gwiazdy"... Do środka wszedł Krystian Zacny. Zobaczcie współczesne i archiwalne zdjęcia tego obiektu. 📢 Najbardziej znani mieszkańcy Kluczborka i powiatu kluczborskiego. Zrobili imponujące kariery. Znasz ich wszystkich? Urodzili się w Kluczborku i zrobili imponujące kariery. Zobacz, jacy aktorzy, sportowcy i artyści pochodzą z miasta nad Stobrawą. Przesyłacie nam kolejne nazwiska, dlatego uzupełniliśmy naszą galerię wybitnych ludzi pochodzących z Kluczborka i powiatu kluczborskiego.

📢 PLEBISCYT SPORTOWY 2023. Głosowanie rozpoczęte! Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do nagród Rozpoczęliśmy kolejną edycję Plebiscytu Sportowego. Jak w ubiegłych latach nagrody zostaną przyznane najpierw w każdym mieście i powiecie, później w skali województwa, a następnie w wielkim ogólnopolskim finale. Partnerem Plebiscytu Sportowego 2023 jest ORLEN - największy sponsor polskiego sportu zawodowego i amatorskiego.

📢 10 najdroższych samochodów używanych w Opolu i na Opolszczyźnie. Te luksusowe auta kosztują miliony! [PAŹDZIERNIK 2023] Sprawdziliśmy, jakie najdroższe samochody używane są aktualnie do kupienia w Opolu. Również na Opolszczyźnie można kupić auta luksusowych marek, takich jak Ferrari czy Lamborghini. Niektóre z nich kosztują 2-3 miliony złotych. Czyli nie wystarczy nawet szóstka w Lotto, żeby pozwolić sobie na ich zakup! 📢 PLEBISCYT EDUKACYJNY Emocje rosną - rozpoczęło się głosowanie w finale wojewódzkim! Sprawdź aktualny ranking i głosuj na swoich faworytów Nasz wielki plebiscyt edukacyjny nabiera tempa! W poniedziałek, 27 listopada rozpoczął się wojewódzki etap głosowania. Potrwa do 8 grudnia. Sprawdź, jak przebiega głosowanie i wspólnie wybierzmy najbardziej charyzmatycznych i lubianych nauczycieli oraz placówki polecane przez uczniów i ich rodziców.

📢 Na tej giełdzie staroci w Opolu można kupić niemal wszystko. Znajdziemy tu wiele rzeczy do domu W każdą niedzielę odbywa się giełda w Opolu. Na targowisku zorganizowanym na placu przy ul. Wschodniej atmosfera przywołuje wspomnienia z lat 90., kiedy taki handel prowadzony był niemal w każdej miejscowości. Co można znaleźć na giełdzie w Opolu? Prawie wszystko! Ludzie sprzedają i kupują tam zarówno rzeczy stare, jak i nowe przedmioty. Rzeczy wystawione na sprzedaż w niedzielę (13 sierpnia) zobaczysz w galerii zdjęć. 📢 Tak przed laty wyglądał handel w Opolu. Cieplak, stara giełda samochodowa i dawne targowiska Te zdjęcia zrobiono przed 20, 30, 40 i 50 laty. Tak wyglądały opolskie sklepy: "Opolanin", "Ziemowit", czy "Cieplak" a także opolska giełda samochodowa i targowiska. 📢 Wyjątkowy Jarmark Bożonarodzeniowy w Mosznej. Na kiermasz przybyło wielu mieszkańców regionu. Ceny zaskoczyły wielu odwiedzających Jarmark Bożonarodzeniowy na zamku w Mosznej odbył się po raz pierwszy w historii i jest już pewne, że był to jeden z najciekawszych kiermaszów świątecznych na Opolszczyźnie. Chociaż ceny niektórych produktów potrafiły mocno zaskoczyć, to chętnych było naprawdę sporo.

📢 Kolej na Opolszczyźnie. Tak w latach 70., 80. i 90. wyglądały opolskie dworce, stacje, pociągi i parowozy Kolej na Opolszczyznę dotarła 15 sierpnia 1842 roku. Wówczas przejechał pierwszy pociąg z Wrocławia do Brzegu. Co ciekawe, trasa ta jest fragmentem najstarszej na obecnych ziemiach polskich linii kolejowej. Wcześniej, bo 22 maja 1842 roku pociąg pojechał z Wrocławia do Oławy. W 1843 roku kolej żelazna tarła do Opola, a dwa lata później do ówczesnego Kędzierzyna i dalej do Gliwic. W następnych latach nastąpił prawdziwy boom na drogi żelazne, powstawały kolejne linie, dworce i stacje...

