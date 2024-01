Przegląd prasy 6.01.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 5.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wojskowa emerytura to jest coś! Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy”?

Prasówka 6.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wojskowa emerytura to jest coś! Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy Kwestię emerytur dla byłych wojskowych wyjaśnia ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Średnio stawki są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od uzyskanego stopnia wojskowego. W galerii tego tekstu przedstawiamy zestawienie najnowszych danych o średnich emeryturach byłych wojskowych. Ile dostają żołnierze zawodowi po przejściu na emeryturę? Warto awansować w strukturach armii?

📢 Pierwsza studniówka 2024 roku. Tak bawiła się młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Opolu [ZDJĘCIA] W piątek, 5 stycznia ruszyły pierwsze studniówki 2024 roku na Opolszczyźnie. Jedną ze szkół, która przeżywa dziś ten wyjątkowy wieczór jest I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Opolu. Swój bal maturalny zorganizowali w hotelu Arkas w Prószkowie.

📢 Andrzej Michta nowym starostą namysłowskim. W przeszłości już pełnił tę funkcję Andrzej Michta w ostatnim czasie pełnił funkcję przewodniczącego rady powiatu namysłowskiego. Dnia 4 stycznia wybrany nowym starostą. Tę funkcję pełnił już w przeszłości. Przypomnijmy, że w 2016 roku na trzy lata zastąpił on zmarłego Michała Ilnickiego.

Prasówka 6.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Horoskop codzienny na sobotę 6 stycznia 2024. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na sobotę 6 stycznia 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w sobotę 6.1.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Oto modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40., 50. i 60. Te fryzury odejmą nawet kilkanaście lat [6.01.2024 r.] Modne fryzury odmładzające. Jakie fryzury są najlepsze po 40., 50. i 60.? Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć, podkreślić zmarszczki i niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Zebraliśmy garść inspiracji. Te uczesania odmładzają nawet o 10 lat! Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające. 📢 Horoskop dzienny na jutro (6.01, sobotę). Które znaki zodiaku mogą mieć słaby dzień? Sprawdź horoskop na sobotę dla wszystkich znaków zodiaku. Co przepowiadają gwiazdy dla Ciebie na jutro? Sprawdź, co według horoskopu wydarzy się w sobotę 6.01.2024. Czy będzie to coś dobrego? Zobacz horoskop na jutro (sobotę, 6.01.2024) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Sprawdź wyliczenia - takie mogą być podwyżki od marca [6.01.2024] Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z zapisanymi w budżecie szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 r. ma wynieść 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełożyłby się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur. 📢 Jest akt oskarżenia przeciwko dwóm wiceprezesom WiK. Grozi im do 10 lat więzienia Nominaci prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego - Agnieszka M. i Sebastian P - zostali oskarżeni o wyrządzenie szkody w opolskich wodociągach na kwotę 10 milionów złotych.

📢 "Ruski targ" w Opolu w końcu doczeka się remontu. Powstanie mini-park w samym centrum miasta Po ponad dekadzie oczekiwania, mieszkańcy Opola mogą wkrótce doczekać się rewitalizacji terenu po byłym „ruskim targu". Prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski ogłosił plany przekształcenia tego obszaru w mini park. Wydaje się także, że park powinien doczekać się nowej nazwy.

📢 Policjanci z Opola zatrzymali 38-latka, który groził nożem dzieciom i znęcał się nad partnerką. Mundurowi musieli siłą wejść do mieszkania Sąd Rejonowy w Opolu na wniosek policjantów i prokuratury zastosował wobec podejrzanego dwumiesięczny tymczasowy areszt. Za popełnione przestępstwa grozi mu do 3 lat więzienia.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Jakie imiona znalazły się na liście? Ezoterycy wskazują dokładne cechy charakteru! Decyzja o ślubie podejmowana jest najczęściej raz w życiu. Warto więc, aby dobrze dobrać się w parze. Czy po imieniu można stwierdzić, że ktoś jest złym lub dobrym kandydatem na męża? Są cechy charakteru, jak wskazują eksperci, które bardziej lub mniej predysponują nas do bycia dobrym współmałżonkiem. Sprawdź listę imion. Zobacz, kto znalazł się w zestawieniu! 📢 Produkty wycofane ze sklepów 5.01.2024 Kaufland, Biedronka, Lidl, Netto, Auchan muszą wycofać te produkty na polecenie sanepidu 5.01.2024 Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega! 5.01.2024 Nowa lista produktów wycofanych przez sklepy Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o kosmetyki.

📢 Biegał z siekierą, groził zabiciem, potrącił policjanta. Akcja jak z filmu pod Strzelcami Opolskimi. Trzydziestolatek trafił do aresztu Akcja jak z filmu rozegrała się w Strzelcach Opolskich i Dziewkowicach. Agresywny mężczyzna najpierw biegał po swojej posesji z siekierą i awanturował się domownikami. Po przyjeździe na miejsce policjantów okazało się, że pijany 30-latek wsiadł do auta z kanistrem wypełnionym benzyną, bo chciał podpalić wytypowany przez siebie dom. 📢 Dom Krzysztofa Mirucia jest wyjątkowy. Zobacz, jak się urządził w lesie znany architekt. Od kogo kupił dom Krzysztof Miruć? Dom Krzysztofa Mirucia jest wyjątkowy, jak przystało na specjalistę od aranżacji wnętrz. Zaglądamy do zacisza ulubionego projektanta wielu Polaków. Tak się urządził Krzysztof Miruć w przepięknej okolicy za miastem. Zobacz, kto był poprzednim właścicielem domu Krzysztofa Mirucia.

📢 Niezwykłe Opole na przedwojennych pocztówkach. Dzisiaj takiego miasta już nie ma. Tak kiedyś wyglądało centrum Zamek Piastowski, kamienice przylegające do ratusza, synagoga przy Stawie Zamkowym - to tylko niektóre budynki, po których nie ma już śladu w Opolu. Ale zachowały się na pięknych, kolorowych, przedwojennych pocztówkach. Zobaczcie, jak wtedy wyglądało centrum Opola. 📢 Najśmieszniejsze memy o teściowej. Te żarty o mamusi podbijają internet. "Mamusia nawet herbatki nie wypije". A jaka jest Wasza teściowa? Zobaczcie najśmieszniejsze memy o teściowej. Te żarty są hitem internetu. Zebraliśmy dla Was kilkadziesiąt żartów o matkach naszych żon i mężów. Teściowe to od lat ulubiony temat do żartów. Wcześniej Polacy opowiadali o nich dowcipy, które dzisiaj zastąpiły memy. Czy naprawdę mamy takie niedobre i złośliwe teściowe? To mit, ale nie zaszkodzi, aby trochę z nich się pośmiać.

📢 Zmiany w emeryturach. Zobacz zasady waloryzacji emerytur od 1 marca 2024 r. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Ile otrzymasz? Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę. 📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 05.01.2024 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek.

📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90-tych. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 05.01.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90-tych! 📢 PSG Stal Nysa tradycyjnie mogła liczyć na wiernych kibiców podczas meczu ze Ślepskiem Malow Suwałki [ZNAJDŹ SIĘ NA ZDJĘCIACH] Zobacz, jak prezentowały się trybuny Hali Nysa podczas meczu 14. kolejki PlusLigi pomiędzy PSG Stalą Nysa a Ślepskiem Malow Suwałki, zakończonego bardzo pewnym zwycięstwem nysan 3:0.

📢 W 2024 roku Święto Trzech Króli wypada w sobotę. Czy i komu należy się wolne za 6 stycznia? Sprawdź, jak zaplanować urlop w 2024 roku Święto Trzech Króli obchodzone jest 6 stycznia. W 2024 roku wypada ono w sobotę. Czy pracodawca odda nam dodatkowy dzień wolny w tygodniu za święto w sobotę? Wyjaśniamy, jakie są zasady odbioru wolnego za święto przypadające w weekend. Podpowiadamy także, jak zaplanować urlop na 2024 rok, żeby skorzystać z długich weekendów w przyszłym roku. Pokusa jest spora, ponieważ wykorzystując 7 dni urlopu na koniec roku, możemy mieć nawet 17 dni wolnego.

📢 Zmianie ulegną zasady waloryzacji emerytur? Sprawdź co planuje rząd. Emeryci dostaną nawet kilkanaście procent podwyżki 5.01.2024 W przyszłym roku zmiana zasad waloryzacji emerytur i rent. Co najmniej 4200 zł więcej do emerytury. Trwają prace nad przepisami dotyczącymi zasad waloryzacji rent i emerytur. Ile pieniędzy dostaną emeryci i renciści? Sprawdź szczegóły zmian i wyliczenia brutto oraz netto Co ulegnie zmianie? Dla kogo będą one bardziej korzystne? Sprawdź! 📢 Giełda samochodowa w Gliwicach od ponad 20 lat przyciąga tłumy! Co niedzielę można tu kupić mydło i powidło. Znacie to miejsce? ZDJĘCIA Giełda samochodowa w Gliwicach, dokładniej na granicy dzielnic Ligota Zabrska i Sośnica, to nie tylko raj dla pasjonatów motoryzacji, ale także dla każdego, kto szuka unikalnych okazji i przedmiotów. Choć początkowo znana głównie jako miejsce, gdzie można zakupić różnorodne części samochodowe, dziś oferuje znacznie więcej...

📢 Horoskop codzienny na piątek 5 stycznia 2024. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na piątek 5 stycznia 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w piątek 5.1.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Święto Trzech Króli w Głubczycach. Atrakcji nie zabraknie. Będzie uroczysty orszak oraz koncert kolęd i pastorałek Na sobotę (06.01) w Głubczycach zaplanowano dwa wydarzenia nawiązujące do święta Objawienia Pańskiego. Rano po ulicach miasta przejdzie orszak Trzech Króli, a wieczorem w klasztorze oo. franciszkanów odbędzie się koncert kolęd i pastorałek.

📢 Memy o postanowieniach noworocznych. "Nowy rok, nowy ja". Czy to się udaje? Internauci nie mają złudzeń. Zobaczcie zabawne grafiki Rzucę palenie, schudnę, zacznę ćwiczyć, będę czytać więcej książek, pojadę na wymarzone wakacje... Kto z nas nigdy nie robił noworocznych postanowień, niech pierwszy rzuci kamieniem. W nowy rok wkraczamy pełni zapału i przekonani, że... tym razem wreszcie się uda. Jak to się kończy? Najczęściej tak, że po kilku dniach lub tygodniach zapał przygasa, marzenia bledną, a my postanawiamy zrealizować nasze postanowienia... za rok. Właśnie to zjawisko zauważyli internauci, którzy - tworząc memy - nie zostawiają na "postanawiaczach" suchej nitki. Zobaczcie naszą galerię i pośmiejcie się.

📢 ZUS zaczął wypłacać świadczenie wspierające dla osób niepełnosprawnych. Ale ludzie składają niekompletne wnioski! ZUS od 1 stycznia 2024 roku wypłaca pieniądze osobom niepełnosprawnym w ramach świadczenia wspierającego. Jednak opolski ZUS alarmuje, że ludzie składają niekompletne wnioski. Podpowiadamy, jak krok po kroku złożyć prawidłowy wniosek i uzyskać pieniądze.

📢 Tajemnicza historia wsi przy granicy z Czechami w powiecie głubczyckim. Dlaczego ludzie stąd zniknęli? Przy drodze pomiędzy Opawicą a Dobieszowem stoi sfatygowany krzyż. Nosi ślady po pociskach. Po figurze Chrystusa pozostał już tylko kawałek ręki zwisający z jednego z ramion. Wystarczy wejść pomiędzy drzewa, by natrafić na pozostałości ścian oraz fundamentów budynków. To resztki osady Bursztet. Miejsce owiane jest szeregiem legend. Te ściągają na miejsce m.in. poszukiwaczy skarbów. - Oni potrafią być prawdziwą zmorą tej okolicy - mówi Barbara Piechaczek, dyrektorka Muzeum Powiatowego w Głubczycach. 📢 PlusLiga. PSG Stal Nysa zdecydowanie lepsza od Ślepska Malow Suwałki [ZDJĘCIA] Po bardzo dobrej grze, siatkarze PSG Stali Nysa wygrali u siebie 3:0 ze Ślepskiem Malow Suwałki w spotkaniu 14. kolejki PlusLigi. 📢 Od stycznia 600 zł więcej dla emerytów! Którzy seniorzy zarobią więcej? Zmiany sięgną nawet 800 tys. osób Podwyżka płacy minimalnej ma znaczenie również dla wielu seniorów w Polsce. Około 800 tys. z nich emeryturę łączy z pracą zarobkową, a większość z nich zarabia właśnie pensję minimalną. Od 1 stycznia te osoby mogą liczyć na około 600 zł podwyżki.

📢 Starosta prudnicki spiera się z burmistrzem o glebę. W tle chodzi o zapłatę ponad 1,5 milina złotych za odrolnienie terenu pod cmentarz Gmina Prudnik planuje budowę nowego cmentarza, w miejscu gdzie obecnie są pola orne. To dobre grunty rolnicze, za zmianę ich przeznaczenia na cmentarz trzeba będzie zapłacić opłatę za odrolnienie terenu. Chyba, że klasyfikator … zmieni ocenę.

📢 Postępowanie w sprawie niesłusznego skazania Tomasza Komendy zostało umorzone Prokuratura umorzyła postępowanie dotyczące niesłusznego aresztowania i skazania Tomasza Komendy, który za gwałt i zabójstwo - którego nie popełnił - spędził w więzieniu 18 lat. Mimo rażących błędów wymiaru sprawiedliwości, które doprowadziły do skazania niewinnego człowieka, nikt nie odpowie za nie prawnie. Dwa lata temu Sąd Okręgowy w Opolu przyznał Komendzie prawie 13 mln zł odszkodowania.

📢 Darek Rodewald z Olesna znów startuje w Rajdzie Dakar. Już trzy razy wygrał ten najtrudniejszy rajd świata Darek Rodewald startuje w Dakarze już po raz czternasty. Już trzy razy wygrał ten najtrudniejszy rajd na świecie i niespodziewanie to mechanik z Olesna jest najbardziej utytułowanym Polakiem na Dakarze.

📢 Nie wykupisz leków nocą. Czy to koniec nocnych dyżurów aptek? Nowe przepisy weszły w życie z początkiem 2024 r. Co się zmienia? Od 1 stycznia 2024 zmieniły się zasady pełnienia dyżurów nocnych i świątecznych przez apteki. Oznacza to, że możesz mieć problem z wykupieniem leków w godzinach nocnych. Nie będziesz natomiast ponosić dodatkowej opłaty za wizytę w aptece o późnej porze lub w święto. Jakie dokładnie zmiany nas czekają? 📢 Mieszkaniec Olesna kradł pieniądze ze skarbon kościelnych. 37-latek jest już w rękach policji Jak ustalili kryminalni z Olesna, podejrzany miał wielokrotnie włamywać się do skarbony w kościele z Oleśnie. Oleska parafia w wyniku tych kradzieży straciła znaczne kwoty.

📢 Raniuszek to sympatyczny ptak, który lubi się przytulać. Zimą chętnie odwiedzi karmnik. Sprawdź, jak wyglądają te ptaki i czym je nakarmić Raniuszek to niewielki ptak o głównie biało-czarnym upierzeniu. Przypomina puchatą pierzastą kulkę z wyjątkowo długim ogonem. Wygląda dość egzotycznie, ale mieszka w Polsce, a zimą odwiedza karmniki. Sprawdź, jak wygląda raniuszek, co je ten ptak i czy zimuje w Polsce. 📢 Najlepsze memy o czarnych kotach. Czy przynoszą on pecha? Skądże! Uśmiechnijcie się z nami i pokochajcie te sierściuchy Zobaczcie najśmieszniejsze memy o czarnych kotach. Czy te sympatyczne koty przynoszą pecha? Jako właściciel jednego z nich odpowiadam: w życiu! Ale czarne koty niesłusznie posądzane o niecne zamiary i przynoszenie nieszczęścia mają swoje święto. Jest ono obchodzone na całym świecie 17 listopada 2023 roku. Z tej okazji pośmiejmy się z czarnych kotów, one się nigdy nie obrażają!

📢 Roczny horoskop finansowy na 2024 rok. Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Rak, Byk, Bliźnięta, Lew, Panna, Waga, Skorpion HOROSKOP finansowy na 2024 rok dla każdego znaku zodiaku. Wróżka Expiria, autorka najbardziej poczytnych przepowiedni w internecie, sprawdziła co stanie się z Waszymi dochodami, oszczędnościami i planami zawodowymi. To będzie niezwykle ciekawy rok! 📢 Przerażająca pustka w miejscu, które kiedyś tętniło życiem. Tak wygląda wieś widmo na północy Opolszczyzny Kiedyś była tutaj nawet huta. W Kamieńcu mieszkało wówczas 300 mieszkańców. Dzisiaj jest to rezerwat przyrody, który wygląda tak, jakby ktoś opuścił to miejsce w pośpiechu. Można poczuć dreszczyk emocji, kiedy widzi się opuszczoną szkołę z porzuconymi książkami. Sami zresztą to zobaczcie.

📢 Te zwierzaki skradły serca internautów. Śmieszne psy i koty bawią do łez Cwane koty i słodkie psiaki to wdzięczny temat do memów. Zebraliśmy dla Was najśmieszniejsze obrazki na ten temat z polskiego internetu. Zobacz wyjątkową galerię memów z domowymi zwierzętami.

📢 Które sklepy będą otwarte w Trzech Króli? Kalendarz niedziel handlowych 2024 przewiduje jeden termin w styczniu. Kiedy przypada? Niedziele handlowe 2023 to już historia. Tymczasem sprawdzamy, które sklepy będą otwarte w święto Trzech Króli i w niedzielę niehandlową? Jak zmienią się godziny otwarcia sklepów w piątek? Znamy już kalendarz niedziel handlowych w 2024 roku. Sprawdź, ile niedziel handlowych przewidziano na ten rok. 📢 Najśmieszniejsze czeskie memy - zobacz, czy je rozumiesz! Śmieszne czeskie słowa rozbawią cię do rozpuku 04.01.2024 Czeskie memy już od jakiegoś czasu śmieszą Polaków. Podobieństwa w języku, a także rażące różnice sprawiają, że Polacy duszą się ze śmiechu. Sprawdź najlepsze czeskie memy, które udało nam się znaleźć w czeluściach internetu!

📢 Rada Języka Śląskiego chce wpisać naszą śląską godkę na listę oficjalnych języków. Zasiadają w niej także przedstawiciele Opolszczyzny Na posiedzeniu Rady Języka Śląskiego zostały wybrane nowe władze organizacji. Śląsk Opolski jest reprezentowany przez trzy osoby. Rada ma ambitne plany, aby godka śląska była już nie tylko gwarą, ale została uznana odrębnym językiem.

📢 Droga między Leśnicą a Lichynią warunkowo otwarta dla ruchu. Inwestycja pochłonie blisko 10 milionów złotych Drogowcy zakończyli układanie podbudowy i pierwszej warstwy asfaltu na trasie Leśnica - Lichynia. Inwestycja pochłonie blisko 10 milionów złotych. 📢 Janusz Nosacz to ulubieniec Polaków. W którym zoo można zobaczyć sympatycznego nosacza sundajskiego? Zobacz najlepsze memy Janusz Nosacz to w internetowych memach symboliczny Polak z wszystkimi polskimi przywarami. Nosacz sundajski to małpa z charakterystycznym długim nosem. Stał się bohaterem internetowych żartów, ale wzbudza też swoim wyglądem wielkim sympatią. Zobacz najlepsze memy z nosaczem i sprawdź, gdzie można go zobaczyć na żywo.

📢 Wielki horoskop na cały rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj wielki HOROSKOP na cały rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Zobacz, co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na cały rok i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria sprawdziła, jakie są przepowiednie na cały nowy rok dla każdego znaku zodiaku.

📢 Zarobki w policji. Tyle zarabiają mundurowi i kryminalni. chcesz zostać policjantem? Wiemy, kiedy są przyjęcia do służby w 2024 roku Komendy wojewódzkie policji w całym kraju wciąż szukają chętnych do służby. Funkcjonariusze przekonują, że to stała i pewna praca, a do tego zarobki są całkiem dobre. Wiemy, kiedy są przyjęcia do opolskiego garnizonu.

📢 Na co pomaga picie wody z cytryną? Zobacz, co się stanie, kiedyś zaczniesz pić codziennie wodę z cytryną na czczo. Kiedy po nią sięgać? Woda z cytryną na czczo bywa przede wszystkim kojarzona ze sposobem na odchudzanie. Ale plusów z rozpoczynania dnia od tego napoju jest o wiele więcej. Poranne picie wody z sokiem z cytryny pomaga m.in. nawodnić organizm, wyregulować metabolizm oraz złagodzić objawy niestrawności. Wypróbuj różne przepisy na wodę z cytryną, bo świetnie komponuje się ze smacznymi i zdrowymi dodatkami. Sprawdź, na co pomaga picie wody z cytryną. 📢 To najbrzydsze podwórko w Opolu. Dziura na dziurze, śmieci przy kamienicach i bezdomni śpiący na ławce. "Czuć tu atmosferę PRL-u" Mieszkańcy kamienic przy ul. Książąt Opolskich – Sądowej – Sienkiewicza od wielu miesięcy borykają się z fatalnym stanem podwórka. Pomimo wielokrotnych interwencji w urzędzie miasta, sytuacja nie ulega poprawie. Dziś to prawdopodobnie najbrzydsze podwórko w całym Opolu.

📢 Powstanie komisja do spraw ekspozycji odkryć w katedrze. Kościół i naukowcy wciąż czekają na decyzję konserwatora. Będzie kompromis? Z końcem listopada zakończyły się trwające półtora roku prace archeologiczne w opolskiej katedrze. Teraz kluczowe pytanie, jakie zadają sobie naukowcy oraz duchowni, dotyczy tego, w jaki sposób wyeksponować odkrycia. W tym celu powstanie specjalna komisja do spraw ekspozycji.

📢 Oto największe atrakcje Gór Opawskich. Warto się tu wybrać na weekend Góry Opawskie to najdalej na wschód położne pasmo Sudetów w Polsce. Ich symbolem po naszej stronie granicy jest wieża widokowa na Kopie Biskupiej, z której roztacza się malowniczy widok na cały region. Aż 90 procent powierzchni Gór Opawskich znajduje się po stronie czeskiej. Ten wciąż nieodkryty przez wielu teren skrywa niejedną wieżę widokową, która warta jest odwiedzenia. Najciekawsze miejsca po stronie polskiej i czeskiej prezentujemy w galerii zdjęć.

📢 45 lat temu rozpoczęła się Zima Stulecia. Aura była surowa, śnieg zasypywał samochody, mróz doskwierał, ale dzieci się cieszyły. 31 grudnia 1978 r. w całej Polsce nastąpiły gwałtowne opady śniegu, dziś możemy już tylko pomarzyć o podobnym krajobrazie. Według meteorologów, opady śniegu rozpoczęły się wieczorem 31 grudnia i trwały przez całą noc sylwestrową. W Warszawie termometry wskazywały minus 21 stopni. Tak srogie zimy gościły w Polsce głównie w PRL-u, kiedy klimat był w naszym kraju bardziej surowy. Jak radzono sobie wtedy z zimą? Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia Narodowego Archiwum Cyfrowego.

📢 Najwyższe odznaczenie dla organisty z Głuchołaz. Papież Franciszek uhonorował Jana Dolnego Papież Franciszek przyznał Medal Pro Ecclesia et Pontifice Janowi Dolnemu, który od 50 lat pełni funkcję organisty w głuchołaskiej wspólnocie parafialnej. Wkrótce nastąpi uroczyste wręczenie odznaczenia.

📢 Będzie się działo w Opolu. Oto lista najlepszych koncertów w styczniu 2024 roku Lista koncertów organizowanych w Opolu jest niezwykle interesująca. Znajdziemy na niej artystów reprezentujących różne gatunki muzyczne, od hip-hopu po poezję śpiewaną. Szczegóły dotyczące koncertów umieściliśmy w naszej galerii zdjęć. 📢 Tak w 2024 roku zmieni się Opolszczyzna. Na niektóre z tych inwestycji czekają całe pokolenia Opolan W przyszłych roku w naszym regionie zostanie zrealizowanych kilka kluczowych inwestycji. Będzie m.in. efektowny stadion piłkarski, a przez nasz region przebiegać ma trasa ekspresowa. Zobaczcie, co jeszcze zmieni się na Opolszczyźnie w 2024 roku. 📢 Sylwester 2023 w Opolu. Po nocnej zabawie, puste i mokre ulice Puste ulice i parkingi, gdzieniegdzie porzucone butelki i wypalone opakowania po fajerwerkach, napotykani pojedynczy piesi i pojazdy. Obraz Opola w poranek pierwszego dnia nowego roku jest niecodzienny. W galerii znajdują się zdjęcia z porannego spaceru pustymi i mokrymi ulicami centrum stolicy regionu. Zapytaliśmy opolskie służby, jak minęła najbardziej huczna noc roku. Czy Sylwester w Opolu minął bezpiecznie?

📢 Opolski Sylwester pod Stegu Areną. Tak bawili się opolanie. Mamy zdjęcia z imprezy Po czterech latach przerwy do Opola powrócił miejski Sylwester. Zabawę pod Stegu Areną poprowadził zespół doświadczonych DJ-ów z zespołu Komodo. Wstęp był bezpłatny, a o północy niebo rozświetlił pokaz laserów.

📢 To był piękny rok. Dwie Opolanki wygrały dwa największe konkursy piękności! Angelika Jurkowaniec i Ewa Jakubiec zdobyły tytuły miss Jedna jest blondynką, druga brunetką. Jedna pochodzi z północy Opolszczyzny, druga z południa regionu. Jedna awansowała do konkursu Miss Universe, druga do Miss Earth. Łączy je jedno: Angelika Jurkowaniec oraz Ewa Jakubiec zdobyły w tym roku oficjalne tytuły najpiękniejszych Polek. 📢 Stalowa wieża nadajnika komórkowego stanęła obok zabytkowej kapliczki pod Otmuchowem. To budzi sprzeciw obrońców zabytków Do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu trafił społeczny wniosek o sprawdzenie budowy masztu telefonii komórkowej w Starowicach koło Otmuchowa. Maszt stanął w pobliżu zabytkowej kaplicy słupowej i kamiennego krzyża.

📢 Zimy stulecia w PRL-u. Zasypane drogi i pojazdy - taka była rzeczywistość, dzisiaj przeraża nas kilkanaście cm śniegu Zimy stulecia w Polsce - najgorsze były w PRL-u, pamiętacie? Synoptycy przewidują atak zimy, a my wpadamy w panikę. - Kiedyś to były zimy - wspominają nasi rodzice i dziadkowie. To prawda! Dzisiaj przeraża nas kilka centymetrów śniegu i lekki mróz. To żadna zima, w PRL-u potrafiło zasypać drogi i samochody, a zaspy przewyższały człowieka. Temperatura spadała do -30 stopni Celsjusza. Zamarzały nawet powieki. 📢 Śląskie memy to jest to! Polacy uwielbiają godkę śląską. Wcale się nie dziwimy To kluski śląskie są ze Śląska? - dziwi się w jednym z memów Magda Gessler. No jasne, przecież wszystko, co najlepsze, jest ze Śląska, a godka śląska jest fantastyczna i zabawna. Zobaczcie najzabawniejsze śląskie memy.

📢 Tak dziś wygląda tajna jednostka wojsk Układu Warszawskiego. Zamieniła się w ruinę Baza powstała w latach 60. minionego wieku pomiędzy Zimną Wódką a Olszową w powiecie strzeleckim na Opolszczyźnie. Przez około 30 lat był wielką tajemnicą, a obiekt był ściśle strzeżony. Po upadku PRL baza straciła jednak na znaczeniu. Po opuszczeniu przez wojsko zaczęła popadać w ruinę. 📢 Ten dom wczasowy wyglądał jak więzienie. Ludzie mówili na niego "Małe Alcatraz" Przez lata w Szumiradzie wypoczywały na koloniach dzieci z Katowic. „Znajdował się na końcu świata, był ogrodzony parkanem, a wokoło tylko las. Takie małe Alcatraz!" - wspomina jedna z osób, które tak wypoczywały. Dawniej te kolonie letnie były obozem z apelami i turniejami współzawodnictwa np. w zbieraniu jagód. Jeszcze w latach 90. słynne były dyskoteki w ośrodku wypoczynkowym w Szumiradzie.

📢 Pub Nirvana w Oleśnie był kultowy. Wykończyła go pandemia, ale zostały zdjęcia słynnych imprez i koncertów To był jedyny w swoim rodzaju pub. Mieścił się w dawnym więzieniu w Oleśnie! Organizowano tutaj koncerty rockowe i koncerty Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a także mistrzostwa w grze w darta. Podział w Oleśnie był jasny: młodzież dyskotekowa jechała na dyskotekę do Wachowa, a młodzież alternatywna na koncert do Nirvany! 📢 Wyjątkowa studniówka LO nr 1 w Opolu. Oprócz poloneza zatańczyli także walca [ZDJĘCIA] Maturzyści z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Opolu bawili się na studniówce w sobotę (21 stycznia) w hotelu Arkas w Prószkowie. Oprócz tradycyjnego poloneza kilka odważnych par zatańczyło także walca wiedeńskiego. Było co podziwiać!