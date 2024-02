Przegląd prasy 6.02.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 5.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nowy stadion w Opolu rośnie w oczach. Obiekt jest już oszklony i zadaszony. Teraz powstają drogi oraz parkingi”?

Prasówka 6.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Nowy stadion w Opolu rośnie w oczach. Obiekt jest już oszklony i zadaszony. Teraz powstają drogi oraz parkingi Nowy stadion w Opolu ma pomieścić 11 600 widzów, a pod trzema trybunami mieścić się będą pomieszczenia dla piłkarzy, biura, pomieszczenia techniczne, punkty gastronomiczne czy toalety.

📢 To są najbardziej wpływowi ludzie z Olesna i powiatu oleskiego. Zobacz listę TOP 20 [RANKING 2024] Już po raz trzeci stworzyliśmy ranking 20 najbardziej wpływowych postaci w Oleśnie i powiecie oleskim. Taki ranking jest oczywiście tyko zabawą, ale cieszy się ogromną popularnością i jest przedmiotem wielu dyskusji. Zobaczcie, czy wystawiliśmy trafne oceny.

📢 Oto stare telefony komórkowe, które są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

Prasówka 6.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Awantura o ośrodek zdrowia. Wójt wkurzył się na Optimę. I vice versa. Kulisy konfliktu o przychodnię zdrowia w Dytmarowie W małym Dytmarowie koło Prudnika w przychodni zdrowia zmieniła się kadra medyczna. - Nie wycofaliśmy się z przychodni. Zostaliśmy z niej wyrzuceni przez wójta – oskarża prezes spółki medycznej Optima.

📢 Oto wypadki w Polsce z lat 1920-1939 na archiwalnych zdjęciach [6.02.2024] Oto wypadki i katastrofy w Polsce na przedwojennych zdjęciach. Ruch na drogach, torach i w powietrzu w okresie międzywojennym był dużo mniejszy niż aktualnie. Dochodziło jednak do wielu wypadków, a nawet katastrof. Na miejsce przybywali dziennikarze ogólnopolskich mediów i relacjonowali te wydarzenia na łamach prasy. Zobaczcie zdjęcia wypadków i katastrof, do których doszło w latach 1920-1939 w Polsce. Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - oto tabela podwyżek. Zobacz szacunkowe wyliczenia [6.02.2024] 1 marca 2024 przeprowadzona zostanie waloryzacja rent i emerytur. Z szacunków wiemy, że nie będzie ona tak wysoka jak w poprzednim roku, ale emeryci i renciści nadal mogą liczyć na dwucyfrową podwyżkę. O ile urosną emerytury w 2024 roku? Minister rodziny pracy i polityki społecznej poinformowała, że prognozuje się iż waloryzacja wyniesie co najmniej 12,3 proc. Jak to przełoży się na podwyżki dla emerytów? Tabele z wyliczeniami dla takiego wskaźnika zamieszczamy w galerii.

📢 Horoskop dzienny na jutro (wtorek, 6.02). Które znaki zodiaku będą zadowolone z horoskopu? Przeczytaj horoskop na wtorek dla wszystkich znaków zodiaku. Jakie są przewidywania gwiazd na jutro? Zobacz, co według horoskopu może Cię spotkać we wtorek 6.02.2024. Czy doda Ci to skrzydeł? Przeczytaj horoskop na jutro (wtorek, 6.02.2024) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Gala Plastrów Miodu w Kluczborku. Rekordowo liczne grono nagrodzonych przez starostę kluczborskiego W Kinie Bajka odbyła się gala Plastrów Miodu, czyli Nagród Starosty Kluczborskiego. Poprowadził ją Filip Jaślar z Grupy MoCarta, która uświetniła imprezę muzycznym programem.

📢 Strażacy walczą z podtopieniami. Niebezpieczna sytuacja w północnej części Opolszczyzny Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed wezbraniem rzek w północnej części Opolszczyzny. Woda zalała grunty orne, podwórka czy piwnice. 📢 Na ważnej drodze wjazdowej do Opola kładziony jest już asfalt. Kiedy po nim pojedziemy? Wiosną 2024 roku ma zakończyć się przebudowa ul. Krapkowickiej w Opolu i tamtejszego wiaduktu kolejowego. Dzięki temu usprawni się ruch samochodowy na tej wylotówce ze stolicy województwa. Kierowcy nie mogą się już doczekać końca inwestycji.

📢 Studniówki 2024. Oto piękne kreacje maturzystek z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie bawili się na balu studniówkowym 3 lutego w restauracji „U Wąsińskich" w Oleśnie. Zobaczcie zdjęcia z tej imprezy maturzystów.

📢 Studniówki 2024. Tak bawili się maturzyści z Zespołu Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy w Oleśnie Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie bawili się na balu maturalnym 3 lutego w restauracji „Na Kamieniu” w Borkach Małych. 📢 Wypadek w centrum Opola. 19-latek wymusił pierwszeństwo. Poszkodowana kobieta trafiła do szpitala W centrum Opola, na skrzyżowaniu ulic Kołłątaja i 1 Maja, doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Nastoletni kierowca nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu. Kobieta z obrażeniami ciała została zabrana do szpitala.

📢 Volvo ex30. Premiera nowego elektryka. Kosmiczne rozwiązania, moc i elegancja W autoryzowanym salonie Volvo Car Wrocław-Bielany miała miejsce premiera nowego samochodu elektrycznego volvo ex30. To najmniejszy SUV w ofercie koncernu i jednocześnie model, który występuje wyłącznie z napędem elektrycznym. 📢 Te osoby nie trafią do wojska w 2024 r. Kto nie zostanie powołany na ćwiczenia? Kogo ominą wezwania Wojskowego Centrum Rekrutacji do armii? Powołania do wojska w 2024 r. Wojskowe Centrum Rekrutacji tylko w nadchodzącym roku może powołać na ćwiczenia nawet 250 tys. osób. Wszystko w związku z działaniami Ministerstwa Obrony Narodowej. Opublikowano listę osób, które mogą dostać powołanie do odbycia służby wojskowej. W Polsce powszechny obowiązek służby wojskowej obejmuje mężczyzn. W niektórych przypadkach obejmuje on także kobiety. Kogo dokładnie dotyczy? Powołania spodziewać może się każdy, kto podczas komisji wojskowej otrzymał kategorię wojskową "A". Od tej reguły istnieją jednak pewne wyjątki. Kto dostanie, a kto uniknie wezwania na ćwiczenia wojskowe w 2024 r.?

📢 Miley Cyrus w „nagiej” sukience odsłaniającej odważnie ciało i Charlotte Lawrence pokazująca bieliznę. Kontrowersyjne kreacje z Grammy 2024 Grammy 2024 już za nami. W niedzielę (4 lutego) odbyła się ceremonia rozdania popularnych nagród muzycznych. Podczas 66. edycji Grammy Awards królowały muzyczne talenty, jak Taylor Swift i Billie Eilish, ale nie zabrakło też emocji związanych z modą. Na czerwonym dywanie wzrok przyciągały kontrowersyjne kreacje, w tym suknie Miley Cyrus i Charlotte Lawrence, ale też mniej znanych w Europie celebrytek, jak Laverne Cox, Molly Tuttle czy też Kat Graham.

📢 Emerytury po waloryzacji. Zobacz zasady waloryzacji emerytur od 1 marca 2024 r. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Ile otrzymasz? Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę.

📢 Trwa wielka wyprzedaż sprzętu wojskowego. Można kupić sporo rzeczy w dobrych cenach [5.02.2024] Wojsko sprzedaje sprzęt z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze, autobusy i ciężarówki a nawet quady. Można też kupić pojazdy specjalistyczne, maszyny budowlane i rolnicze, wyposażenie warsztatów samochodowych, elektronarzędzia, instrumenty muzyczne i wiele innych rzeczy. Sprawdź najlepsze okazje! [5.02.2024] 📢 Burmistrz Głogówka: Zawsze stawiam na współpracę, jeśli może to pomóc gminie Burmistrz Głogówka Piotr Bujak mówi o planach gminy na przyszłość, wyludnianiu się miasta oraz nadziejach na współpracę z rządem. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 05.02.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Horoskop dzienny na poniedziałek 5 lutego 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na poniedziałek 5 lutego 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w poniedziałek 5.2.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie. 📢 Lista produktów wycofanych ze sklepów 5.02.2024. Kaufland, Biedronka, Lidl, Netto, Auchan muszą wycofać te produkty 5.02.2024 Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega! 5.02.2024 Oto nowa lista produktów wycofanych przez sklepy Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o kosmetyki.

📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 5.02.2024 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek. 📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 5.02.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90! 📢 Rekordowe świadczenia dla seniorów w 2024 roku! Najnowsze wyliczenia emerytur 5.02.2024 Takiego roku ZUS jeszcze nie miał. Seniorów w 2024 roku prawdopodobnie czekają dwie waloryzacje emerytur, ponadto otrzymają "trzynastkę", a wczesną jesienią "czternastkę". Sprawdź najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku.

📢 Studniówki 2024. To był wyjątkowy dzień. Tak bawili się na balu maturalnym uczniowie ZSP w Grodkowie Tegoroczna studniówka Zespołu Szkół Ponadpodstawowych była niezwykle udana. Zabawa była przednia, a tegorocznym maturzystom humory dopisywały. 📢 Lewandowski, Świątek czy Żyła. Oto najlepsze memy o naszych sportowcach! 5.02.2024 Kto z nas nie lubi memów? Wyjątkowo popularne są natomiast te o sportowcach. Wszyscy znamy przecież "Gówniare z paletkom", żarty z Arkadiusza Milika czy humorystyczne obrazki z Robertem Lewandowskim. Zapraszamy do naszej galerii na solidną dawkę śmiechu.

📢 Jajcarze żartują z walentynek. Już niedługo święto zakochanych. Oto najlepsze memy! 5.02.2024 Walentynki to idealna okazja dla internautów do pożartowania z zakochanych, ale również tych, dla których to dzień jak każdy inny. W naszej galerii możecie zobaczyć najnowsze memy o święcie zakochanych!

📢 Uczniowie nagrali spot przeciwko przemocy. Bije on rekordy popularności w Internecie Filmik licealistów z Wołczyna opowiada o przemocy wśród nastolatków i o tym, jak właściwie na nią reagować. O inicjatywnie uczniów informowały nawet ogólnopolskie stacje telewizyjne.

📢 Najpiękniejsze dziewczyny na wyborach miss Opolszczyzny. Tak kiedyś wyglądały konkursy piękności w naszym regionie Dla wielu dziewczyn konkursy miss są szansą na zrealizowanie swoich ambicji, życiowych planów, a także początkiem kariery w świecie reklamy czy modelingu. Dla innych to życiowa przygoda. 📢 Niedzielne morsowanie na kąpielisku Bolko w Opolu. Dlaczego kąpiele w lodowatej wodzie są tak uzależniające? W każdą niedzielę o godz. 11 na kąpielisku Bolko grupa morsów spotyka się, aby kontynuować swoją pasję do morsowania. To dla nich nie tylko sposób na hartowanie ciała, ale również okazja do integracji.

📢 WomanGo! Gorące imprezy, a na nich najpiękniejsze kobiety w Opolu. TOP 33 najpiękniejszych Opolanek w Mango Clubie W Mango Clubie w Opolu imprezy trwają do białego rana. Bawią się na nich najpiękniejsze Opolanki. Olśniewają one urodą na klubowym parkiecie. Poznajcie najpiękniejsza dziewczyny i zobaczcie, jak było na najlepszych imprezach w opolskim klubie. 📢 Wypadek w powiecie namysłowskim. 24-latek jechał za szybko. Jego bmw dachowało. Jedna osoba jest poszkodowana W niedzielę (4 lutego) po godzinie 2 rano doszło do wypadku drogowego na DW 451 pomiędzy miejscowościami Wilków a Bierutów (na wysokości miejscowości Wojciechów). Jedna osoba została odwieziona do szpitala. 📢 Przerażające mieszkania w bloku. Zupełnie jak z horroru! Odważyłbyś się tam mieszkać? Szukając mieszkania do wynajęcia można trafić na niezwykłe ogłoszenia. Zdjęcia niektórych mieszkań po prostu budzą grozę. Można urządzić mieszkanie na bogato, można skromnie. Na tych zdjęciach widać, że czego jak czego, ale inwencji właścicielom tych mieszkań nie brakuje. Gusta są różne i o nich się nie dyskutuje, ale... Zobaczcie najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce.

📢 Kapitan Regina Mac spoczęła na cmentarzu w Opolu-Półwsi. Znajomi wspominają zmarłą kombatantkę AK-WiN W sobotę odbył się pogrzeb kapitan Reginy Mac ps. "Rysia". Była łączniczką AK-WiN na Lubelszczyźnie. Od ponad 70 lat mieszkała na Opolszczyźnie. Zmarłą kombatantkę wspominają jej znajomi. 📢 Nauczyciel też potrafi! Najlepsze riposty dla bezczelnych uczniów. Hity sprawdzianów wracają po feriach Wszystko wskazuje na to, ze wkrótce znikną prace domowe, ale o jedno nauczyciele mogą być spokojni. W planach nie ma z pewnością likwidacji klasówek i kartkówek, bo jak inaczej sprawdzić gruntownie wiedze ucznia? Niektórzy uczniowie traktują sprawdziany z przymrużeniem oka i dla wielu nauczycieli to prawdziwy horror. Jedni od razu stawiają jedynki, inni odpowiadają z humorem. 📢 Na opolską wieś wracają przychodnie zdrowia. Trzeba jednak znaleźć lekarza, który lubi takiego pacjenta Lekarz tylko w mieście? Nie wszędzie na Opolszczyźnie trzeba ze wsi dojeżdżać do miasta na wizytę u doktora. Pierwsza nowa wiejska przychodnia już zdobyła sobie popularność, a dwie kolejne mają szansę na rozwój z młodą kadrą.

📢 Mama na Obrotach. Ta kobieta z Zębowic jest niesamowita, sami zobaczcie jej najśmieszniejsze filmiki Mama na Obrotach, czyli Klaudia Klimczyk, podbija internet. Na TikToku ma już ponad 4,5 miliona obserwujących i 158 milionów polubień jej filmików! Teraz występuje ze swoim stand-upem w całej Polsce i w Anglii. Kluczem do sukcesu mieszkanki Zębowic jest poczucie humory i wielki dystans do siebie. 📢 Waloryzacja 2024. Tabela emerytur od 1 marca. Oto wyliczenia po podwyżce Waloryzacja 2024 - o tyle urosną emerytury i renty od 1 marca. Poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2024 roku. Wyniósł on 11,9%. Co to oznacza dla seniorów? Zobacz, jakie będą stawki brutto i netto emerytur.

📢 Horoskop codzienny na niedzielę 4 lutego 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na niedzielę 4 lutego 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w niedzielę 4.2.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Co za bal! Oto studniówka maturzystów z nyskiego "Rolnika". Tę noc zapamiętają na długo Uroczystym polonezem swoją studniówkę rozpoczęli uczniowie z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie, czyli z popularnego "Rolnika". Choreografia była niezwykle dopracowana. Duże wrażenie robiły także niecodzienne kreacje tegorocznych maturzystek i maturzystów. Zobaczcie w naszej galerii zdjęcie z tego balu.

📢 Ta ulica cieszy się złą sławą. Na ulicy Damrota w Kluczborku przenosili się w zaciszne miejsce i tam rozprawiali się z ofiarą Każde miasto ma swoją No-Go Zone, czyli rejony, w które lepiej nie zapuszczać się dla własnego bezpieczeństwa. Jednak mało gdzie niebezpieczna dzielnica jest tuż obok rynku! Tak jest w w Kluczborku, gdzie ulica Damrota jest tuż obok miejskiego deptaka oraz rynku. 📢 Studniówka Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu. Zobaczcie, jak uczniowie bawili się w hotelu Słociak W sobotę (3 lutego) uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu świętowali swoją studniówkę. Impreza odbyła się w hotelu Słociak. Jak prezentowali się i tańczyli poloneza? Był z nimi nasz fotoreporter. Mamy dla Was mnóstwo zdjęć!

📢 A gdyby Axl Rose śpiewał: "Przestoń ślimtać"? Oto śląskie tytuły słynnych światowych przebojów muzycznych Są polskie wersje światowych przebojów. Na przykład Kasia Kowalska zaśpiewała „Widzę twoją twarz", polską wersję hitu. A jak brzmiałyby śląskie wersje tytułów słynnych światowych piosenek? Brzmią bardzo zabawnie! Sami zobaczcie w naszej galerii.

📢 Tusia już po usunięciu 10-kilogramowego guza. Jej historia poruszyła mieszkańców Opolszczyzny. Jak jej właściciele mogli tego nie zauważyć? 7-letnia suczka Tusia, która przeszła przez trudne chwile swojego życia, teraz ma szansę na nowy początek. Po wielu latach cierpienia spowodowanego ogromnym guzem, który nie został wcześniej leczony przez jej właścicieli, Tusia w końcu otrzymała pomoc, na którą zasłużyła. 📢 Odra Opole nie dała najmniejszych szans MKS-owi Kluczbork w meczu kontrolnym [ZDJĘCIA] 1-ligowa Odra Opole wygrała 5:0 z 3-ligowym MKS-em Kluczbork w spotkaniu testowym, które zostało rozegrane w Centrum Sportu przy ulicy Północnej w Opolu.

📢 Te imiona są nadawane najrzadziej w naszym regionie. Takich wyborów się nie spodziewaliście Inez, Estera czy Martin to imiona niezwykle rzadko występujące w polskiej kulturze. Każde z nich w zeszłym roku zostało nadane w naszym województwie tylko dwa razy. Zobaczcie, jakie jeszcze nietuzinkowe imiona wybierano dla noworodków z naszego regionu w 2023 roku.

📢 Wkrótce rozpoczną się remonty dróg w powiecie opolskim. Będą też naprawy bieżące Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu przygotowuje się do realizacji zaplanowanych na ten rok inwestycji. Będą to cztery większe zadania i kilka mniejszych. 📢 Dla strażaków ochotników roku 2023 był spokojniejszy. Zanotowali znaczny spadek interwencji Ochotnicza Straż Pożarna w Wołczynie była najbardziej zapracowaną jednostką ochotniczej straży w województwie opolskim w 2023 roku. Wysyłano ją do akcji średnio co trzy dni. Pozycję lidera w rankingu wyjazdów utrzymuje drugi raz z rzędu.

📢 To są najbardziej wpływowi ludzie z Kluczborka. Zobacz listę TOP 20. Ranking za rok 2023 Już po raz trzeci stworzyliśmy ranking 20 najbardziej wpływowych postaci w Kluczborku i powiecie kluczborskim. Ranking co roku cieszy się bardzo dużą poczytnością i jest przedmiotem wielu dyskusji i komentarzy, czasem bardzo naprawdę ostrych. Zobaczcie nowe zestawienie wpływowych postaci na kluczborskiej scenie. 📢 Pub Nirvana w Oleśnie był kultowy. Mieścił się w dawnym więzieniu. Wykończyła go pandemia, ale zostały zdjęcia z imprez i koncertów WOŚP To był jedyny w swoim rodzaju pub. Mieścił się w dawnym więzieniu w Oleśnie. Organizowano tutaj koncerty rockowe, w tym koncerty Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ale także mistrzostwa w grze w darta. Podział w Oleśnie był prosta: młodzież dyskotekowa jechała na dyskotekę do Wachowa, a młodzież alternatywna na koncert do Nirvany! Zobaczcie zdjęcia z tych legendarnych imprez.

📢 Karma wróci do tych kobiet i mężczyzn. Te osoby mogą się spodziewać powrotu pozytywnej energii 26.01.2024 HOROSKOP karmiczny dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w najbliższych miesiącach u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Wróżka Expiria już to przewidziała. 📢 Lada dzień ruszy budowa drugiej połowy drogi ekspresowej S11 na Opolszczyźnie. Znamy dokładny przebieg trasy Do końca marca tego roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu podpisze umowę na budowę kolejnego, tym razem aż 46-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S11. Z tego 31 kilometrów trasy przebiegać będzie przez województwo opolskie. Zobaczcie na wizualizacjach, jak będą wyglądać wjazdy na drogę ekspresową, a także węzły Byczyna i Kluczbork oraz parkingi dla podróżnych.

📢 Najlepszy horoskop na rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj najlepszy HOROSKOP na cały rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Zobacz, co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na cały rok i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria sprawdziła, jakie są przepowiednie na cały nowy rok dla każdego znaku zodiaku.

📢 Wojsko wyprzedaje ciężarówki, auta terenowe, łodzie, a nawet samoloty. Zobacz jak kupić czołg lub transporter opancerzony? Dzięki Agencji Mienia Wojskowego zainteresowanie zakupem pojazdów wojskowych, takich jak czołgi, transportery czy ciężarówki, stało się możliwe. Agencja ta prowadzi wyprzedaż różnorodnych pojazdów, w tym opancerzonych, łodzi oraz samolotów. Przedstawiamy, jakie militarne wyposażenie jest dostępne dla potencjalnych nabywców od polskiej armii, a także jakie warunki należy spełnić przed sfinalizowaniem zakupu. 📢 Kiedyś to była zabawa. Tak wyglądały imprezy w kultowych opolskich dyskotekach Dziś przypominamy imprezy w Klubie Muzycznym Ferre w Kamieniu Śląskim. Przez lata przyjeżdżali tu miłośnicy dobrej zabawy z całej Opolszczyzny oraz spoza niej. Z koncertami występowały też znane zespoły. 📢 Seria kolejnych meczów kontrolnych za czołowymi piłkarskimi zespołami z Opolszczyzny [WYNIKI - AKTUALIZACJA] Prezentujemy wyniki zimowych meczów kontrolnych, które zostały już rozegrane przez zespoły z Opolszczyzny występujące w Fortuna 1 Lidze, 3 lidze (grupa 3) i BS Leśnica 4 Lidze Opolskiej, a także harmonogramy tego, co je jeszcze w najbliższych tygodniach czeka.

📢 Wojskowe prezenty w sklepie AMW. Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje zestawy świąteczne, a w nich rękawiczki, swetry, torby! Chcesz sprawić bliskim oryginalną niespodziankę pod choinkę? Doskonale trafiłeś! Agencja Mienia Wojskowego oferuje unikalne zestawy świąteczne, które z pewnością wzbudzą zainteresowanie. Nasz świąteczny pakiet to autentyczny sznyt wojskowy, który z pewnością przyciągnie uwagę. Zestaw obejmuje praktyczną torbę na wyposażenie z solidnymi szelkami, ciepły wełniany sweter oraz stylową szalokominiarkę w odcieniu khaki. Do tego dodajemy eleganckie, czarne rękawiczki, tworząc kompletną ofertę. Dzięki temu nie tylko zaoszczędzisz, ale przede wszystkim zyskasz bezcenny czas. Nasze prezenty trafią pod choinkę punktualnie, sprawiając, że świąteczne przygotowania staną się jeszcze przyjemniejsze. ZAMÓW już dziś i ciesz się spokojem w okresie świątecznym – z Agencją Mienia Wojskowego podarujesz wyjątkową radość!

📢 Wojsko wietrzy magazyny i sprzedaje sprzęt w okazyjnych cenach. Są m.in. samochody, sprzęt sportowy, narzędzia czy drewno na opał 13.11.2023 Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze i ciężarówki. Są też pojazdy specjalistyczne, części samochodowe, elektronarzędzia, drewno opałowe, sprzęt sportowy i wiele innych rzeczy. Sprawdź najlepsze okazje! 13.11.2023

📢 Sprzęt z demobilu za półdarmo. Nie uwierzysz, co sprzedaje wojsko. Sprawdź najnowsze okazje [23.09.2023] Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze, busy i ciężarówki. Są też pojazdy specjalistyczne, łodzie oraz narzędzia. Do tego dochodzą: instrumenty muzyczne czy odzież. Sprawdź najlepsze okazje! 23.09.2023

📢 Tak Opolanie bawili się na kultowych dyskotekach. U Papy Musioła i w Protectorze zawsze było odlotowo U Papy Musioła w Opolu to był lokal z historią. Otwarto go w 1975 roku i szybko zaczęto określać mianem "Musiołówki", od nazwiska Karola Musioła, inicjatora Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki Opola oraz twórcy Towarzystwa Przyjaciół Opola. Z kolei Protector był jedną z największych dyskotek na Opolszczyźnie. Zobaczcie, jak kiedyś bawiło się Opole. Znajdźcie się na archiwalnych zdjęciach.

📢 Wojskowe sklepy oferują zastawy stołowe, menażki, manierki, drabiny, aparaty fotograficzne, wiertarki, odzież, buty. Oferty 9.08.2023 r. Sklep Agencji Mienia Wojskowego to miejsce w sieci, w którym można znaleźć rzeczy takie jak m.in. odzież, bielizna, akcesoria higieniczne, zastawa, buty, odzież wierzchnia i wiele więcej - w naprawdę niskich cenach. Z kolei w ofercie sklepów stacjonarnych są m.in. aparaty fotograficzne, sprzęt sportowy, elektronarzędzia. Rzeczy, które znajdują się w ofercie sklepu, nigdy nie były używane, znajdowały się cały czas w wojskowych magazynach Część z nich miała okazję sprawdzić się podczas swojej służby w armii, ale wciąż jest w bardzo dobrym stanie i z powodzeniem posłuży jeszcze niejeden raz. 9.08.2023 r. 📢 Wyprzedaże w wojsku. Można kupić łódki, samochody, materiały budowlane, narzędzia i wiele innych rzeczy w atrakcyjnych cenach 4.07.2023 Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze, busy i ciężarówki. Są też pojazdy specjalistyczne, łodzie oraz materiały budowlane. Do tego dochodzą: drewno opałowe, instrumenty muzyczne czy odzież. Sprawdź najlepsze okazje! 4.07.2023 r.

📢 Piastonalia 2023 w Opolu. Na After Party działy się niesamowite rzeczy. Te zdjęcia mówią wszystko Najpierw koncerty rockowe, a potem taneczne After Party. Tak wyglądają Piastonalia 2023 w Opolu. Zobaczcie najlepsze zdjęcia z imprezy.

📢 Uczniowie LO nr 5 w Opolu bawili się na studniówce w Zajeździe U Dziadka. Znajdźcie się na zdjęciach z wyjątkowej imprezy Tak na balu maturalnym bawili się uczniowie, ich osoby towarzyszące, a także nauczyciele LO nr 5 w Opolu. To najważniejszy polonez w życiu! Impreza odbyła się w Zajeździe U Dziadka. Szampańska zabawa trwała do późnych godzin nocnych. 📢 Maturzyści tańczyli poloneza i walca. Nauczyciele zaśpiewali dla nich piosenkę. Tak było na studniówce I LO z Kluczborka [ZDJĘCIA] Maturzyści z I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza z Kluczborka bawili się na studniówce w Restauracji „U Wąsińskich" w Świerczu koło Olesna. Bal trwał do białego rana.

ZOBACZ KONIECZNIE Żyj i szanuj życie - 10 zasad bezpieczeństwa na drodze