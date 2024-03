Przegląd prasy 6.03.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 5.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Beskidy na początek wiosny. Gdzie warto wybrać się w weekend? Oto 5 propozycji”?

Prasówka 6.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Beskidy na początek wiosny. Gdzie warto wybrać się w weekend? Oto 5 propozycji Warunki w górach są już coraz bardziej wiosenne. To dobry powód, by wyruszyć na pieszą wędrówkę i odwiedzić Beskid Śląski, który słynie z malowniczych szlaków i posiada swoje unikalne miejsca. Trasa nie musi być trudna do przebycia. Tutaj prezentujemy pięć propozycji.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Renta wdowia w "modelu kroczącym". Kto może liczyć na nową rentę wdowią? Kiedy wejdzie w życie? To wiemy! Przepisy dotyczące renty dla wdów i wdowców w Polsce są poddawane ciągłym zmianom. Obecnie planowane są bardzo poważne zmiany, które mogą realnie zmienić postrzeganie tych przepisów. Co warto wiedzieć, o planach rządowych w sprawie tego, jak ma się zmienić renta wdowia? Kiedy głosowanie w sejmie? Jeśli przejdzie to renta wdowia od kiedy będzie obowiązywać na nowych zasadach?

Prasówka 6.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. 📢 Sztuka jest kobietą. Ponad 50 artystek prezentuje swoje prace w muzeum w Kluczborku Już po raz 22. panie z powiatu kluczborskiego prezentują swoje prace na wystawie „Sercem malowane. Twórcze pasje kobiet". Ekspozycję można oglądać w Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku.

📢 Horoskop dzienny na środę 6 marca 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na środę 6 marca 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w środę 6.3.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - oto tabela podwyżek. Zobacz oficjalne wyliczenia [6.03.2024] Od 1 marca 2024 rosną emerytury i renty. Jak podało w lutym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wynosi 112,12 proc. (do obliczenia wskaźnika brana jest inflacja oraz realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia). Wyliczenia podwyżek zamieszczamy w tabelach w galerii. Zobacz, o ile właśnie urosła twoja emerytura.

📢 Te SUV-y uchodzą za praktycznie bezawaryjne i cieszą się bardzo dobrą opinią kierowców Kolejny rok SUV-y cieszą się wielką popularnością wśród polskich kierowców. Liczba modeli takich samochodów na ulicach z roku na rok jest coraz większa. Ten rodzaj samochodu cieszy się sporą popularnością również na rynku wtórnym. Ceny poszczególnych modeli trzymają się całkiem dobrze. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela netto. Takie będą podwyżki od 1 marca 2024 [6.03.2024 r.] Wiemy już o ile dokładnie wzrosną emerytury od 1 marca. Wskaźnik waloryzacji wyniesie 12,12 proc., czyli nieco mniej, niż jeszcze kilka dni temu zapowiadano. Jak to wpłynie na wysokość emerytur? Przedstawiamy wyliczenia emerytur od marca.

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu!

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Strzelecka Koalicja Obywatelska ogłosiła nazwiska kandydatów w wyborach samorządowych. O funkcję burmistrza powalczy Jan Wróblewski Koalicja Obywatelska oficjalnie rozpoczęła kampanię wyborczą w powiecie strzeleckim. Kandydatem na burmistrza Strzelec Opolskich jest Jan Wróblewski, wieloletni dyrektor strzeleckiego liceum. Ale KO liczy także na zdobycie większości w powiecie strzeleckim i tym samym objęcie kluczowych funkcji - w tym starosty strzeleckiego. 📢 Wielka awaria Facebooka. Użytkownicy nie mogą się zalogować. Co się dzieje? Wielka awaria Facebooka w Polsce. Użytkownicy nie mogą zalogować się na popularny serwis społecznościowy. Nie działa też Messenger. Problemy mają również użytkownicy Instagrama. 📢 Tanie domy i mieszkania od komorników. Najnowsze ogłoszenia sprzedaży nieruchomości [5.03.2024] Licytacje komornicze są szansą, by kupić wymarzone cztery kąty po okazyjnych cenach. Komornik, jeśli nie jest w stanie odzyskać długów, bierze pod młotek ruchomości (na przykład sprzęt RTV czy AGD), a nawet domy czy mieszkania. Wielu Opolan śledzi regularnie licytacje komornicze, ponieważ są szansą by kupić atrakcyjne nieruchomości za znacznie mniejsze pieniądze, niż musieliby zapłacić u pośrednika. Szczegóły licytacji, ich warunki oraz kwoty rękojmi na stronie www.licytacje.komornik.pl.

📢 Poznaj finalistki konkursu Polska Miss Województwa Dolnośląskiego. Wśród nich są piękne Opolanki Spośród ponad dwustu uczestniczek półfinałów Miss Województwa Dolnośląskiego wybrano finalistki. Na głównej gali wystąpi 28 finalistek konkursu Miss Województwa Dolnośląskiego 2024 oraz 28 finalistek konkursu Miss Nastolatek. Poznajcie je wszystkie. Wśród nich są także reprezentantki Opolszczyzny: Martyna De Cao z Głuchołaz i Julita Pulit z Paczkowa.

📢 Horoskop na kwiecień 2024. Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga HOROSKOP na kwiecień 2024. Co wydarzy się w kwietniu u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na najbliższy miesiąc i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Góry Opawskie – niskie pasmo dla początkujących turystów i na otwarcie sezonu. Czy Piekiełko jest faktycznie takie straszne? Zobacz ZDJĘCIA Góry Opawskie to niewysokie pasmo położone na polsko-czeskim pograniczu. Do Głuchołaz będących dobrą bazą wypadową w Góry Opawskie mamy z serca aglomeracji górnośląskiej niecałe 150 km. Najwyższym szczytem Gór Opawskich jest Příčný Vrch położony w Czechach. Zapraszamy na najwyższy punkt województwa opolskiego – Biskupią Kopę. Znajduje się tu wieża widokowa z przepiękną panoramą. Skąd pochodzi słowo prysznic? Czy Piekiełko jest faktycznie takie straszne? 📢 Drogo jak u Górala. Najśmieszniejsze memy o góralach i cenach w Zakopanem i Tatrach. Naprawdę jest tak szybko? Zobaczcie najśmieszniejsze memy o góralach i cenach w Tatrach oraz w Zakopanem. Czy w górach jest naprawdę tak drogo? Aktorka Hanna Turnau nagrała filmik z misiem z Krupówek, który chce pieniędzy za nagranie, po raz kolejny wywołując dyskusję o cenach w górach. Czy naprawdę są takie wysokie? To NAJLEPSZE MEMY.

📢 Trzynasta emerytura 2024 - tabela wypłat netto. Kiedy wypłata i ile na rękę? Oto wyliczenia Wiemy już, jakie w tym roku będą trzynaste emerytury. Po tym, jak potwierdzono wskaźnik waloryzacji emerytur można też wyliczyć stawki dodatkowych świadczeń dla seniorów. Zobacz, ile wyniesie 13. emerytura 2024 i jaką kwotę dostaniesz.

📢 Stanisław Rakoczy skreślony z listy wyborczej. Szef ludowców w regionie: To szokujące Stanisław Rakoczy, były prezes PSL na Opolszczyźnie i doświadczony samorządowiec, został w ostatniej chwili wyrzucony z listy wyborczej w nadchodzących wyborach do sejmiku. Jego miejsce na liście zajmie teraz polityk Polski 2050. Ludowcy są oburzeni tą decyzją. 📢 Zawodnicy z Kluczborka wrócili z medalami z Mistrzostw Polski No GI Jiu Jitsu w Poznaniu Na XIV Mistrzostwach Polski BJJ w Poznaniu startowało ponad 1800 zawodników. Zawodnicy klubu Next Level Kluczbork odnieśli duże sukcesy.

📢 W wyborach nie wszędzie będzie wybór. W niektórych gminach jest tylko jeden chętny na burmistrza Aktualni burmistrzowie Leśnicy i Ozimka będą się starać o reelekcję. Na razie nie zgłosił się jednak żaden konkurent, który chciałby powalczyć o funkcję szefa gminy.

📢 Dzień Kobiet coraz bliżej. Tak żartujemy z naszych pań. Oto najlepsze memy 8 marca obchodzimy Dzień Kobiet. To szczególny dzień, który bez wątpienia mężczyźni mają zapisany w kalendarzu grubą czcionką. Oczywiście ten dzień to również okazja do żartów. Internauci nie zawiedli. Zapraszamy do naszej galerii na solidną dawkę humoru! 📢 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uszycach ma nowego busa. Dzięki dotacji z PFRON-u Fabrycznie nowego busa do przewozu osób niepełnosprawnych kupił Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uszycach (w powiecie oleskim). Zakup był możliwy dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

📢 10 lat po remoncie dworca PKP Kluczbork. Miał być hostel, kawiarnia i biura, a są pustki W grudniu minęło 10 lat od otwarcia dworca kolejowego w Kluczborku po kapitalnym remoncie, który pochłonął kilka milionów złotych. Plany na komercjalizację dworca były duże, ale nic z tego nie wyszło. Jedyny sklepik został zamknięty kilka lat temu. Takie problemy z zagospodarowanie dworców jest w wielu miastach.

📢 Zobacz 20 największych fuszerek budowlanych. Czy ten remont zrobili Pat i Mat? O dobrego fachowca jest bardzo trudno, o czym wie każdy, kto planuje remont. Terminy oczekiwania na fachowca są niemal tak długie, jak u lekarza specjalisty! Czas goni, więc niekiedy decydujemy się na fachowca z ogłoszenia, które ktoś nalepił na przystanku. Czasem robota takiej rzekomej złotej rączki ma opłakane efekty. Sami zobaczcie to na zdjęciach.

📢 Najśmieszniejsze memy o teściowej. Dzień Teściowej obchodzimy 5 marca. Te żarty o "mamusi" podbijają internet. A jaka jest Wasza teściowa? 5 marca 2024 roku świętujemy Dzień Teściowej. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o teściowej. Te żarty są hitem internetu. Zebraliśmy dla Was kilkadziesiąt żartów o matkach naszych żon i mężów. Teściowe to od lat ulubiony temat do żartów. Wcześniej Polacy opowiadali o nich dowcipy, które dzisiaj zastąpiły memy. Czy naprawdę mamy takie niedobre i złośliwe teściowe? To mit, ale nie zaszkodzi, aby trochę z nich się pośmiać.

📢 Horoskop dzienny na wtorek 5 marca 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na wtorek 5 marca 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy we wtorek 5.3.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Burmistrz Prudnika zapłaci rachunek za pomoc dla rolników. Czy to koniec zarzutów o wykorzystywanie gminnej spółki? Ostry spór w kampanii Burmistrz Prudnika Grzegorz Zawiślak sam zapłaci za pomoc dla protestujących rolników. Wsparcie dla rolników i sposób jego finansowania stały się burzliwym tematem lokalnego sporu w kampanii wyborczej.

📢 Przenieś się w świat fantastyki. Zobacz niezwykłe kostiumy wykonane ręcznie. Biblioteka w Głubczycach zaprasza na wystawę Tomasz Jepiszko jest autorem najnowszej wystawy prezentowanej w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Głubczycach. Prezentacja nosi tytuł „Nie z tej ziemi – czyli o tym, jak fascynacje z dzieciństwa zmieniają się w dorosłe pasje”. 📢 Bieg Tropem Wilczym w Oleśnie. Ponad 150 biegaczy pobiegło leśną trasą W biegu na dystansie 1963 metrów wystartowało w Oleśnie 98 osób, natomiast na dystansie 5 kilometrów - 53 zawodników. To był Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym.

📢 24 punkty karne zarobiła przez jeden manewr kobieta kierująca mercedesem. Policjanci z Krapkowic nie mieli litości 55-letnia kobieta kierująca mercedesem przekroczyła prędkość, a do tego wyprzedzała na przejściu dla pieszych. Efektem jest tak pokaźna liczba punktów karnych, że oznacza zatrzymanie prawa jazdy. 📢 Waloryzacja emerytur i rent 2024. Tyle zyskali emeryci od 1 marca - stawki netto O ile urosną emerytury i renty w marcu 2024 roku? Waloryzacja rent i emerytur została przeprowadzona 1 marca. Wskaźnik waloryzacji wyniósł 12,12 proc. Osoby korzystające z emerytur mogą spodziewać się podwyżek, wpływających na ogólną wysokość ich świadczeń. O tyle urosła twoja emerytura od 1 marca. 📢 Poszukiwani listami gończymi przez opolską policję. Zobaczcie, co przeskrobali Skazani dopuścili się kradzieży, kierowania bez uprawnień oraz spowodowania wypadku komunikacyjnego. Tymczasem ukrywają się przed organami ścigania. Jeśli rozpoznajesz osoby ze zdjęć, skontaktuj się z policjantami z Komisariatu I Policji w Opolu tel. 47 864 25 95 lub z najbliższą jednostką policji pod numerem alarmowym 112.

📢 Upadł wniosek o odwołanie starosty nyskiego Andrzeja Kruczkiewicza. Zabrakło dwóch głosów Nie udało się zebrać wystarczającej grupy radnych do odwołania starosty nyskiego Andrzeja Kruczkiewicza (PiS). Członkowie zarządu i radni Prawa i Sprawiedliwości nie wzięli udziału w głosowaniu. 📢 Tragiczny wypadek na autostradzie A4 pod Wrocławiem. Zderzyły się 4 samochody, jedna osoba nie żyje W poniedziałek (4 marca) po godzinie 12 na autostradzie A4 doszło do tragicznego wypadku. Na węźle Brzezimierz, na jezdni w kierunku Wrocławia, zderzyły się cztery tiry. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR.

📢 Najśmieszniejsze memy o Śląsku po śląsku. Te memy zrozumieją tylko Ślązacy. Hanysy żartują z siebie. Uśmiechnij się i Ty! Memy ze Śląska po śląsku. Internet śmieje się ze Ślązaków. Na dodatek po śląsku! Czy HANYSY potrafią śmiać się z samych siebie? Pewnie, że tak! W sieci można znaleźć mnóstwo MEMÓW o Śląsku i jego mieszkańcach. Zebraliśmy te najlepsze w naszej galerii. Który z nich jest najśmieszniejszy? Oceńcie sami!

📢 Horoskop na drugi tydzień marca 2024. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec Horoskop na drugi tydzień marca 2024. Co się wydarzy od poniedziałku (4.03) do niedzieli (10.03.) u wszystkich znaków zodiaku? Wróżka Expiria przygotowała niezwykły horoskop na zbliżający się tydzień. 📢 Horoskop dzienny na poniedziałek 4 marca 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na poniedziałek 4 marca 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w poniedziałek 4.3.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 W Kędzierzynie-Koźlu był jeden z najlepszych torów wyścigowych w Europie. Ścigał się tu Alain Prost, późniejszy mistrz świata Formuły 1 Tor kartingowy w ówczesnym Koźlu powstał na początku lat. 70. ubiegłego wieku. Przez lata należał do najlepszych tego typu obiektów w Europie. To tutaj ścigał się Alain Prost, późniejszy czterokrotny mistrz świata Formuły 1.

📢 Kot kontra pies. Najśmieszniejsze MEMY o psach i kotach. Który z czworonogów rozbawi nas do łez? Sprawdźcie! Kot kontra pies. Najśmieszniejsze memy o czworonogach. Który z nich rozbawi nas do łez? Przypominamy o najśmieszniejsze MEMY O PSACH I... KOTACH. Wszyscy kochamy nasze czworonogi, które codziennie zapewniają nam wiele powodów do śmiechu. Które z nich jest zabawniejsze? Zobaczcie nasze memy w galerii. My uważamy ten konkurs za nierozstrzygnięty, a Wy co o tym myślicie?

📢 Kluczbork pamięta o Żołnierzach Niezłomnych. Tylu uczestników biegów jeszcze nie było W Kluczborku po raz 9. odbył się Bieg "Tropem Wilczym", którego celem jest upamiętnienie Żołnierzy Niezłomnych z antykomunistycznego podziemia. W imprezie wzięło udział grubo ponad 400 osób. 📢 Targi egzotycznych zwierząt w Opolu przyciągnęły tłumy do CWK. Największe zainteresowanie budziły węże i pająki Do Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu zjechali się w niedzielę 3 marca entuzjaści fauny z całego regionu. Targi egzotycznych zwierząt zaoferowały odwiedzającym okazję do bezpośredniego kontaktu z fascynującymi gatunkami zwierząt z najdalszych zakątków świata. Zobaczcie, co się działo tam w drugi dzień imprezy. 📢 Kibice na meczu Odra Opole - Wisła Kraków. Spotkanie obserwowało na żywo ponad 3500 widzów Piłkarze Odry Opole przegrali domowy mecz 22. kolejki Fortuna 1 Ligi z Wisłą Kraków 1:2. W załączonej galerii prezentujemy, jak podczas tego spotkania prezentowały się trybuny stadionu przy ulicy Oleskiej, na których zasiadło aż 3513 widzów.

📢 15 miejsc w województwie opolskim, które warto zobaczyć. To pomysły na weekendową wycieczkę Szukasz pomysłu na spędzenie weekendu? Opolszczyzna posiada wspaniałe miejsca przesiąknięte wspaniałym klimatem i ciekawą historią. Poznaj 15 miejsc, które naprawdę warto zobaczyć. To świetne pomysły na weekendową wycieczkę.

📢 Tak wyglądaliby autorzy lektur szkolnych, gdyby żyli dzisiaj. Rozpoznasz ich? Mickiewicz, Słowacki, Witkacy i Orzeszkowa Adam Mickiewicz ze smartfonem i fantazyjnym tatuażem na klatce piersiowej. Juliusz Słowacki w skórzanej kurtce. Baczyński w bluzie z kapturem. Cyprian Kamil Norwid wyglądający jak hipster ze Zbawixa. Tak wyglądaliby, gdyby żyli w XXI wieku. Przy użyciu sztucznej inteligencji firma Storytel pokazała, jak wyglądaliby autorzy lektur, gdyby żyli w dzisiejszych czasach. Wizualizacje wykonano na podstawie zdjęć i wizerunków pisarzy z XIX i XX wieku. 📢 Waloryzacja emerytur i kwoty netto. Zasady waloryzacji emerytur od 1 marca 2024 r. Ile dostaniesz po podwyżkach? Sprawdź konkretne kwoty Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę.

📢 Wołczyn Sosnowcem Opolszczyzny. Czy miasto na północy Opolszczyzny jest naprawdę miastem-memem? Tak jak Sosnowiec jest miastem-memem na Śląsku, tak niektórzy na Śląsku Opolskim śmieją się z Wołczyna. Oczywiście, że nie mają racji, chociaż miasto z prohibicją nie jest całkiem typowe. Sami zobaczcie te memy. 📢 Na tej porodówce rodzą mamy z trzech województw. Oddział noworodkowy w Oleśnie jest po gruntownym remoncie Oddział położniczo-noworodkowy w szpitalu powiatowym w Oleśnie jest jedyną porodówką na północy Opolszczyzny po tym, jak zlikwidowano oddziały w szpitalach w Kluczborku i w Namysłowie. Zobaczcie w galerii, jak wygląda porodówka w Oleśnie.

📢 Panny pasują do Koziorożców, a Wagi do Strzelców. Sprawdź, jakie znaki zodiaku do siebie pasują [HOROSKOP] Nie wszyscy ludzie spod danego znaku zodiaku są tacy sami, ale charakterystyczne cechy zodiakalne są wyraźnie zauważalne. Poznajcie charakterystyczne cechy poszczególnych znaków zodiaku. Sprawdźcie przy okazji, czy Was ten opis także trafnie opisuje.

📢 Azteka w Starych Budkowicach to była kultowa dyskoteka w regionie. Dzisiaj jest to opuszczony budynek Azteka w Starych Budkowicach przed laty byłą jedną z najpopularniejszych i największych dyskotek w województwie opolskim. Następnie działała jeszcze przez pewien czas działała pod szyldem Limonka. Później obiekt opustoszał. Przez lata był ulubionym celem wycieczek dla miłośników urbexu. Teraz jednak obiekt ma nowego właściciela i został zamknięty. Zobaczcie, jak opuszczona dyskoteka wygląda w środku. 📢 Karma wróci do ludzi spod tych znaków zodiaku. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby HOROSKOP karmiczny na wiosnę 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy wiosną u Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb i Barana? Karma wróci do każdego z nas, ale do każdego nieco inaczej!

📢 100 najpiękniejszych kobiet z Dolnego Śląska. Które z nich przejdą do finału wyborów Miss Województwa Dolnośląskiego? Zobaczcie zdjęcia Już w sobotę (2 marca) odbędzie się półfinał tegorocznego konkursu Miss Województwa Dolnośląskiego. Wśród ponad 100 kandydatek zostaną wyłonione finalistki do tytułu. - Udział w konkursie pozwala na spełnienie marzeń - mówią organizatorzy. Zobaczcie zdjęcia kandydatek.

📢 Memy o języku polskim rozbawiły do łez niejednego internautę. Zobacz popularne grafiki z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego Memy o języku polskim rozbawiły do łez niejednego internautę, bowiem twórcy tych grafik z przymrużeniem oka potraktowali wiele aspektów, związanych z użytkowaniem naszej mowy narodowej. Autorzy humorystycznych obrazków wykorzystali do tego między innymi przykłady z błędami ortograficznymi bądź niewłaściwie zastosowaną interpunkcją. Innym zabawnym grafikom komizmu nadały konkretne skojarzenia czy konteksty źle użytych słów. Użytkownicy sieci śmieją się też z łamańców językowych oraz z dowcipnych sytuacji, towarzyszących obcokrajowcom podczas nauki polskiej mowy. Warto przypomnieć, że memy o naszym języku idealnie wpisują się w Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Zobacz najpopularniejsze grafiki i uśmiechnij się! 📢 Wybory 2024 w Kluczborku. To będzie pojedynek dwóch zawodników wagi ciężkiej. Jarosław Kielar vs. Piotr Pośpiech Przez lata podział polityczny w Kluczborku był stały: Jarosław Kielar był burmistrzem, a Piotr Pośpiech starostą. W poprzednich wyborach ugrupowanie Jarosława Kielara przejęło jednak władzę w powiecie. Teraz Piotr Pośpiech chce przejąć władzę w gminie. Zapowiada się ostra rywalizacja. Zagłosujcie w naszej sondzie internetowej.

📢 W Bogdańczowicach powstało centrum rolnictwa precyzyjnego. Ależ tam jest sprzęt! Uczniowie Zespołu Szkół CKR w Bogdańczowicach mogą już korzystać z supernowoczesnego centrum do nauki rolnictwa precyzyjnego. Inwestycja kosztowała ponad 11 mln zł.

📢 Najlepsze czeskie MEMY. Poczucie humoru Czesi mają w genach! Zobaczcie W zrozumieniu czeskich żartów czy dowcipów nie ma bariery językowej, w końcu oba języki: polski i czeski są dość podobne. Wybraliśmy dla Was najśmieszniejsze czeskie memy. Zobaczcie, z czego śmieją się nasi południowi sąsiedzi, przechodząc do galerii zdjęć. 📢 Oto galeria liderów akcji Ona i On 2024. Zobacz wyjątkowe pary z naszego regionu Zobacz galerię par z naszego regionu, które są liderami w głosowaniu. Głosami naszych Czytelników zostaną wybrane najsympatyczniejsze pary w dwóch kategoriach: ze stażem w związku poniżej 7 lat oraz będące w związkach więcej niż 7 lat.

📢 Autostrada A4 pod Wrocławiem 70 lat temu to zupełnie inne miejsce. Ani jednego samochodu, ale... dużo rowerów! Zobacz Ani jednego samochodu; a o korkach przez wypadek, natężenie ruchu czy przed wjazdem na bramki to już nie wspominając. Dziś trudno uwierzyć, ale tak naprawdę wyglądała autostrada A4 pod Wrocławiem. Wybrukowana i pusta, chyba, że odbywały się zawody kolarskie. Koniecznie zobacz archiwalne zdjęcia z lat 40. i 50. ubiegłego wieku. 📢 Nauczyciele z całego regionu odebrali wyróżnienia w Plebiscycie Edukacyjnym. To forma docenienia i podziękowania za ich pracę Gala podsumowująca Plebiscyt Edukacyjny Nowej Trybuny Opolskiej odbyła się w Muzeum Śląska Opolskiego. W środę przyznano tytuły w największym plebiscycie edukacyjnym w naszym regionie i w całej Polsce. Na każdym szczeblu edukacji głosowanie mieszkańców naszego województwa wyłoniło zdobywców medali i nagród nie tylko dla nauczycieli, lecz także dla przedszkoli i szkół.

📢 Najlepszy horoskop na rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj najlepszy HOROSKOP na cały rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Zobacz, co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na cały rok i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria sprawdziła, jakie są przepowiednie na cały nowy rok dla każdego znaku zodiaku. 📢 Czas zimowych spotkań testowych na Opolszczyźnie się zakończył. Zobacz najnowsze wyniki W miniony weekend czołowe drużyny z Opolszczyzny rozegrały swoje ostatnie zimowe mecze kontrolne. W załączonej galerii znajdziecie zarówno ich wyniki, jak i wszystkich wcześniejszych gier testowych z udziałem naszych ekip występujących w Fortuna 1 Lidze, 3 lidze (grupa 3) i BS Leśnica 4 Lidze Opolskiej.

📢 Lista nowych fotoradarów w województwie opolskim. W tym miejscu trzeba ściągnąć nogę z gazu 30.05.2023 Mamy najnowszą mapę fotoradarów i odcinkowych pomiarów prędkości w województwie opolskim. Dane pochodzą z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. 30.05.2023. 📢 Červenohorské sedlo to świetny punkt wypadowy na parogodzinną wycieczkę w góry. Poznaj czeskie Jeseniki! Masz czasem ochotę rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady, ale świadomość kilkuset kilometrów drogi do pokonania jest jak kubeł zimnej wody na głowę? Możesz udać się w malowniczy zakątek Sudetów Wschodnich, które pozwolą na chwilę wytchnienia z dala od miasta. Červenohorské sedlo, zwane po polsku Przełęczą Czerwonogórską, to świetny punkt startowy nie tylko dla pieszych wycieczek w najwyższe partie Wysokiego Jesionika. Wartym odwiedzenia miejscem jest źródło Vřesová studánka. W galerii znajdziesz zdjęcia z tej malowniczej trasy.

📢 Najlepsze memy na Dzień Teściowej. Życzenia dla teściowej są specjalne. Zobaczcie żarty o teściowej Dzień Teściowej przypada 5 marca. Memy o teściowej wzbudzają śmiech, a życzenia na Dzień Teściowej są specyficzne. Wszystkim teściowym składamy najlepsze życzenia. Żeby były zdrowe, szczęśliwe i miały doskonałe relacje z zięciami i synowymi. Zupełnie przeciwne od tych, które pojawiają się w memach na ich temat.

