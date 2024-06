Przegląd prasy 6.06.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 5.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Brak prądu w opolskim. Sprawdź gdzie 6.06 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie”?

Prasówka 6.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Brak prądu w opolskim. Sprawdź gdzie 6.06 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w opolskim 6.06? Pokazujemy spis miejsc, w których planowany jest brak prądu w opolskim. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi przerwa w dostawie prądu w twojej okolicy. Brak prądu w domu może być budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną planowanych wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy.

📢 Najlepsze MEMY o kucharzach i gotowaniu. Każdy może być mistrzem kuchni? Gotować każdy może! Kucharze w oczach internautów Kucharz z pewnością jest jednym z najbardziej niedocenianych zawodów. Schowany w kuchni, często zupełnie nie mamy pojęcia, kto nam przygotował pyszne danie w restauracji. W ostatnich latach sporą popularnością cieszą się programy kulinarne, po których wiele osób "zarażanych" jest bakcylem do gotowania. Czy każdy może gotować? Z pewnością każdy z nas zna osobę, która uważa się za mistrza kuchni. Zobaczcie najlepsze MEMY o kucharzach i gotowaniu!

📢 Ostrzeżenie GIS 5.06.2024 Produkty wycofane ze sklepów POLOmarket, Lidl, ALDI, Kaufland, Biedronka, Netto, Auchan 6.06.2024 Ostrzeżenie GIS 5.06.2024! Lista produktów wycofanych przez sklepy POLOmarket, Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o przedmioty kuchenne.

Prasówka 6.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu rozszerza zakres działalności. Rozszczepienia wargi i podniebienia to problem u najmłodszych Rozszczepy wargi i/lub podniebienia to najczęstsze wady wrodzone twarzoczaszki. W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym, jako pierwsi w województwie opolskim, będę przeprowadzać odpowiednie operacje.

📢 Oto dojrzała Teresa Werner prezentuje swoje boskie ciało! To niesamowite, że tak apetycznie wygląda 66-letnia artystka 5.06.2024 65-letnia Teresa Werner jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Jej odważne zdjęcia robią furorę w sieci. 66-letnia piosenkarka wygląda na nich bardzo seksownie.

📢 Rzadkie monety z PRL poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, bo może masz je w domu! 📢 Horoskop dzienny na czwartek (jutro, 6.06). Które znaki zodiaku ucieszy horoskop? Zobacz horoskop na czwartek dla wszystkich znaków zodiaku. Co przewidują gwiazdy dla Ciebie na jutro? Przeczytaj, co według horoskopu powinno się wydarzyć w czwartek 6.06.2024. Czy będzie to coś złego? Poznaj horoskop na jutro (czwartek, 6.06.2024) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 W Kluczborku zakończyła się IV edycja pilotażowego programu "Przedszkolak ratuje". Dzieci sporo się nauczyły Niemal 1000 dzieci z całego powiatu kluczborskiego uczestniczyło w projekcie „Przedszkolak ratuje”. Dzięki temu przedsięwzięciu milusińscy wiedzą, gdzie zwrócić się po pomoc, ale także sami potrafią tej pomocy udzielić. 📢 Horoskop dzienny na czwartek 6 czerwca 2024. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na czwartek 6 czerwca 2024 dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w czwartek 6 czerwca 2024 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Starlinki nad Polską. W nocy z 5/6 czerwca warto patrzeć w niebo. Wystartowała misja Starlink G8-5 W nocy z 5/6 czerwca (środa/czwartek) będzie można obserwować trzy przeloty Starlinków nad Polską. Wystartowała misja Starlink G8-5, a kosmiczny pociąg będzie widoczny na niebie kilkukrotnie w ciągu najbliższych dni.

📢 Tutaj warto wybrać się na spacer. Zalew kluczborski można obejść lub objechać dookoła rowerem Zbiornik Kluczbork w Ligocie Górnej to nie tylko zbiornik retencyjny, ale także ulubiony cel wycieczek spacerowiczów, rowerzystów, rolkarzy, wędkarzy, a także fotografów. Trasa dookoła zalewu kluczborskiego ma 3,5 kilometra. 📢 Nowa linia MZK w Opolu. Centrum przesiadkowe przy Krapkowickiej będzie obsługiwały autobusy linii nr 30. Dojedziemy nią na Bolko i do zoo Centrum przesiadkowe przy Krapkowickiej będzie obsługiwała nowa linia nr 30. Zaplanowano ją w taki sposób, aby nie tylko ułatwiała dojazd do wyspy Bolko, Parku 800-lecia i zoo, ale również obsługiwała rozrastające się osiedle w rejonie ulicy Stawowej ze Śródmieściem.

📢 Zawody rowerkowe dla dzieci w Nysie! Zapraszamy pod Halę Nysa! Już w sobotę, 22 czerwca, od godziny 11 Hala Nysa stanie się areną niezwykłych zawodów dla najmłodszych. Dla wszystkich maluchów w wieku od 3 do 7 lat przygotowaliśmy niezapomnianą przygodę pełną zdrowej rywalizacji, radości i wielu atrakcji!

📢 Politycy z Niemiec przyjechali na Opolszczyznę. Odwiedzili mniejszość niemiecką Politycy z Niemiec rozmawiali na temat aktualnej sytuacji mniejszości niemieckiej i o tym, dlaczego w wyborach opolska mniejszość wystartowała pod nowym szyldem Śląskich Samorządowców. Przy okazji członkowie niemieckiego Bundestagu obejrzeli Festiwal Opole 2024. 📢 Duże korki na autostradzie A4 pod Wrocławiem. Drogowcy pracują na 50 kilometrach jezdni, są ograniczenia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że w środę (5 czerwca) ponad 50 kilometrów jezdni na autostradzie A4 będzie zajętych przez roboty drogowe. Utrudnień należy się spodziewać aż do wieczora, m.in. w okolicach Kątów Wrocławskich i Kostomłotów. Już teraz korek ma prawie dziewięć kilometrów. W godzinach szczytu może urosnąć.

📢 Jakie zdjęcia Opola znajdziemy w światowych serwisach fotograficznych? Zobaczcie zdjęcia z Pixabay Co zobaczymy, wpisując "Opole" w wyszukiwarce serwisów fotograficznych z całego świata? Sprawdziliśmy to na witrynie Pixabay. Niezwykłe zdjęcia stolicy województwa w urokliwych aranżacjach. Opole jest pięknie reklamowane w wirtualnym świecie zdjęć! Zobaczcie sami!

📢 Wojewódzka konserwator zabytków Monika Ożóg traci stanowisko. Jest decyzja wojewody opolskiego Nominacja dr hab. Moniki Ożóg od początku wywoływała emocje. Zaczęło się od petycji sprzeciwiającej się jej powołaniu. Mimo że podpisało ją 250 osób, okazała się ona jednak nieskuteczna. Wtedy przeciwnicy nowej konserwator zabytków złożyli zawiadomienie do prokuratury. Ostatecznie Monika Ożóg utrzymała się na stanowisku jedynie 4 miesiące. W środę (5 czerwca) Opolski Urząd Wojewódzki poinformował o odwołaniu kontrowersyjnej wojewódzkiej konserwator zabytków.

📢 Gmina Strzelce Opolskie wskazała tereny pod budowę nowych mieszkań. Prace mają ruszyć w tym roku Gmina Strzelce Opolskie wskazała, gdzie staną nowe bloki w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Będą to działki przy ulicy Azaliowej za Osiedlem Piastów Śląskich. W pierwszym etapie ma tam powstać jeden blok, ale docelowo będą cztery budynki wielorodzinne.

📢 Najmodniejsze fryzury na 2024 rok. Ten bob jest tegorocznym hitem Bob jest jedną z najpopularniejszych klasycznych fryzur damskich, która ma wiele odsłon. W 2024 roku w trendach znalazł się między innymi barokowy bob. Poza nim inne odmiany tego uczesania nadal królują w salonach fryzjerskich. I nic dziwnego. Bob to nie tylko bardzo kobieca ale przede wszystkim wygodna fryzura dla pań. Zobaczcie kilka propozycji na wiosnę. 📢 Jakub Moder ożenił się z Agatą. Poznaj polskie WAGs, czyli żony i dziewczyny piłkarzy reprezentacji Polski Jakub Moder, Bartosz Slisz i Adam Buksa- aż trzej piłkarze z reprezentacji Polski ożenili się niedawno. Oby nasi piłkarze olśnili swoją grą na Euro 2024 równie mocno, jak ich wybranki olśniewają. Poznajcie w naszej galerii polskie WAGs! 📢 Zabawne czeskie MEMY! Śmieszne czeskie słówka - sprawdź, czy wiesz, co oznaczają! 05.06.2024 Czeskie memy już od jakiegoś czasu śmieszą Polaków. Podobieństwa w języku, a także rażące różnice sprawiają, że Polacy duszą się ze śmiechu. Sprawdź najlepsze czeskie memy, które udało nam się znaleźć w czeluściach internetu!

📢 Odra Opole poznała plan przygotowań do kolejnego sezonu W połowie czerwca do treningów powrócą piłkarze 1-ligowej Odry Opole. W trakcie nieco ponad miesięcznych przygotowań do sezonu 2024/2025 rozegrają sześć meczów kontrolnych.

📢 Ta szkoła była nawiedzona, tak mówią miejscowi. Opuszczony budynek w lasach koło Kluczborka Przed samym wejściem do opuszczonej szkoły leży zwierzęca czaszka. A to dopiero początek mocnych wrażeń w tym miejscu. Przemierzając kolejne piętra i pomieszczenia można przenieść się w dawne czasy, o których przypominają przedmioty i stare gazety, najstarsza z września 1939 roku. 📢 Stary amfiteatr opolski, Okrąglak, budowa Karolinki i Solarisa. Opole na zdjęciach lotniczych sprzed 20 lat Lotnicze zdjęcia Opola wykonane zostały na początku lat 2000. Tak zmieniło się miasto. Pamiętacie jeszcze szkielet centrum handlowego Copernicus na pl. Kopernika, starego Okrąglaka, amfiteatr przed przebudową czy budowę Karolinki? To wszystko i jeszcze więcej zobaczycie w naszej galerii.

📢 Wiadomo już, kiedy w Opolu zbudowany zostanie aquapark. Powstanie przy ul. Oleskiej. Tak będzie wyglądać 9 zjeżdżalni wodnych, kompleks basenów, w tym zewnętrzny z gorącą wodą, sztuczna fala, rwąca rzeka, sauny, wodny plac zabaw oraz centrum spa - tak ma wyglądać aquapark w Opolu, którego budowa ma rozpocząć się już w przyszłym roku. 📢 Najlepsze oferty z wojskowych przetargów. Armia sprzedaje sprzęt z demobilu. Mamy najnowsze ceny. 5.06.2024 r. Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu, czyli Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Na przetargach można kupić m.in. auta osobowe, dostawcze, autobusy i ciężarówki. Są też pojazdy specjalistyczne oraz sprzęt ogrodniczy, medyczny i sportowy. Nie brakuje też elektronarzędzi. Sprawdź najlepsze okazje! 5.06.2024 r. 📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy!

📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90. Rozbawią cię do łez! Cofnijmy się w czasie do kolorowych lat 90. [MEMY] 5.06.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90! 📢 Jasna Góra na archiwalnych fotografiach - tak wyglądała prawie 100 lat temu! Bardzo się zmieniła od tamtego czasu? Jasna Góra to wyjątkowe miejsce. Jest jednym z najważniejszych ośrodków kultu maryjnego na świecie oraz największym centrum pielgrzymkowym w Polsce. Sanktuarium w Częstochowie każdego roku odwiedzane jest przez kilka milionów pątników z różnych zakątków globu. Na zdjęciach sprzed prawie 100 lat możemy zobaczyć charakterystyczną budowlę klasztoru, tłumy modlących się wiernych i wnętrza świątyni. Zobaczcie archiwalne zdjęcia!

📢 Bieg Świadomości Autyzmu w Namysłowie. Celem tej imprezy są zrozumienie i akceptacja 4 czerwca odbył się w Namysłowie Bieg Świadomości Autyzmu, który zorganizowany przez dyrekcję oraz kadrę pedagogiczną dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 5. Wydarzeniu przeświecały ważne hasła: zrozumienia, akceptacji, solidaryzmu, włączenia oraz świadomości. 📢 Horoskop dzienny na środę 5 czerwca 2024. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na środę 5 czerwca 2024 dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w środę 5 czerwca 2024 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez 5.06.2024 Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez! 📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 5.06.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii.

📢 Pół tysiąca hutników wyszło na ulice. Protestowali przeciwko planom zamknięcia Walcowni Rur Andrzej w Zawadzkiem Działacze NSZZ „Solidarność” zorganizowali protest w obronie miejsc pracy. To odpowiedź na decyzję właściciela Walcowni Rur Andrzej o zwolnieniu całej załogi i zamknięciu huty. 📢 Bezpłatna komunikacja miejska w Prudniku podrożała dwukrotnie. Burmistrz szuka oszczędności Tylko przez siedem najbliższych miesięcy pasażerów miejskiej komunikacji w Prudniku będzie wozić firma z Głogówka, wybrana w miejskim przetargu. Potem władze miasta chcą poszukać innego rozwiązania. 📢 Opolanie świętują 35. rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów parlamentarnych Obchody w stolicy regionu potrwają do wieczora. W programie jest m.in. Opolski Piknik Wolności, z gwiazdą wieczoru - zespołem Raz Dwa Trzy. Dziś przypada również piąta rocznica utworzenia Izby Pamięci Solidarności, której inicjatorem był opolski działacz związku Roman Kirstein.

📢 Horoskop codzienny na wtorek 4 czerwca 2024. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na wtorek 4 czerwca 2024 dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy we wtorek 4 czerwca 2024 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie! 📢 Te samochody typu SUV są powszechnie uznawane za niezawodne i cieszą się dużym uznaniem wśród kierowców Kolejny rok SUV-y cieszą się wielką popularnością wśród polskich kierowców. Liczba modeli takich samochodów na ulicach z roku na rok jest coraz większa. Ten rodzaj samochodu cieszy się sporą popularnością również na rynku wtórnym. Ceny poszczególnych modeli trzymają się całkiem dobrze. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Wakacyjny rozkład jazdy PKP dla Opolszczyzny. Tymi pociągami dotrzemy w góry i nad morze Sezonowe połączenia do Świnoujścia, Ustki i Kołobrzegu oraz pociągi z wydłużonymi relacjami do Szklarskiej Poręby, Zakopanego, czy na Hel. PKP Intercity przedstawiło propozycję rozkładu jazdy na okres wakacyjny dla województwa opolskiego. 📢 Rozpoczyna się remont ulicy Wrocławskiej w Opolu. Prace potrwają trzy miesiące. Szykują się spore utrudnienia 4 czerwca Miejski Zarząd Dróg przekazuje wykonawcy remontu ulicę Wrocławską w Opolu. Jest to jedna z najbardziej zniszczonych w mieście dróg po ostatniej zimie. W jezdni pełno jest dziur i wyrw. Dlatego potrzebne jest frezowanie i wymiana większych połaci nawierzchni. 📢 Nowy basen odkryty w Oleśnie ze zjeżdżalniami wodnymi. Otwarcie basenu jeszcze w czerwcu Na placu budowy prace toczą się w ekspresowym tempie, żeby zdążyć na ten wakacje. Znamy już datę otwarcia nowoczesnego basenu odkrytego w Oleśnie. Kompleks budowany jest na terenie starej poniemieckiej pływalni plenerowej przy ul. Kościuszki. Będzie to pływalnia ze zjeżdżalniami wodnymi oraz innymi wodnymi atrakcjami.

📢 Na Fire Truck Show przyjedzie ponad 200 wozów strażackich. Oto najpiękniejsze i najdziwniejsze maszyny Fire Truck Show 2024 odbędzie się w dniach 5-7 lipca w Główczycach. Strażacy razem ze swoimi czerwonymi samochodami cały czas mogą się zapisywać. Na zlocie pod Dobrodzieniem można zobaczyć czerwone cacka od najstarszych do najnowszych. 📢 Ach, gdzie tamte festiwale. Jak Opole stało się stolicą polskiej piosenki. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej to jest kawał historii Wielu narzeka na dzisiejszy festiwal i jego nowe gwiazdy, ale Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej to jest silna marka. Opole dzięki tej imprezie nazywane jest stolicą polskiej piosenki już od ponad 60 lat. Kiedyś festiwalem żyło całe miasto. Dzisiaj to nadal okazja, żeby nie tylko w amfiteatrze, ale także na ulicach w centrum Opola zobaczyć muzyczne gwiazdy.

📢 Wypłacanie pieniędzy z bankomatu - takie wypłacanie to błąd. W ten sposób można stracić pieniądze To jeden z najgroźniejszych rodzajów oszustwa! Banki ostrzegają klientów przed groźnym rodzajem sposobów na kradzież gotówki z bankomatu. Ważne, by zwracać uwagę na bankomat, w którym wypłacamy pieniądze. Oszuści stosują bowiem tzw. cash trapping, czyli dodatkową listwę w maszynie. W taki sposób można stracić pieniądze! O co chodzi? Sprawdź koniecznie! 📢 Sezon na grzybobranie zaczął się! W opolskich lasach można już znaleźć pierwsze grzyby. Internauci chwalą się efektami swoich wypraw Grzybobranie, to obok grillowania, to nasz sport narodowy. Fani tej aktywności donoszą, że w lasach można znaleźć prawdziwe skarby.

📢 Nie żyje Zuzia Macheta z Gogolina. W walce z chorobą wspierali ją darczyńcy z całej Polski Zuzia Macheta cierpiała na pęcherzowe oddzielanie się naskórka. Dzięki wsparciu tysięcy darczyńców przeszła operację wraz z terapią genową w USA. W sobotę przed północą Zuzia przegrała walkę z chorobą.

📢 Ten mural to hołd dla wybitnego artysty. Pochodzący z Opola Michał Bajor będzie miał tu pamiątkę na całe życie W sobotę, na jednej z opolskich kamienic przy ul. Oleskiej, odsłonięto mural przedstawiający postać Michała Bajora - wybitnego piosenkarza i aktora, który od dziecka dorastał w atmosferze festiwali i teatru. Mural, którego autorką jest Natalia Rak, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, zdobi teraz centrum miasta, będąc hołdem dla artysty, który przez lata przyczynił się do rozwoju polskiej kultury.

📢 Tak wygląda Olesno nocą z lotu ptaka. Widoki są niesamowite! Nocne zdjęcia dronem nad Olesnem wykonał Krzysztof Świtalski. Oświetlone miasto wygląda w nocnych ciemnościach całkiem inaczej. Zobaczcie w galerii te piękne fotografie. 📢 Kolejne ciekawe znaleziska na dnie Jeziora Otmuchowskiego. To opolska Atlantyda Malowniczy zbiornik pod Otmuchowem od prawie stu lat przyciąga turystów. W ostatnim czasie wody ubyło tak bardzo, że można się przechadzać po dnie jeziora w poszukiwaniu skarbów. Każdego dnia kolejne tajemnice wyłaniają się z dna jeziora.

📢 Tak kiedyś wyglądała kolej. Opolskie dworce, pociągi, parowozy Kolej na Opolszczyznę dotarła 15 sierpnia 1842 roku. Wówczas przejechał pierwszy pociąg z Wrocławia do Brzegu. Co ciekawe, trasa ta jest fragmentem najstarszej na obecnych ziemiach polskich linii kolejowej. Wcześniej, bo 22 maja 1842 roku pociąg pojechał z Wrocławia do Oławy. W 1843 roku kolej żelazna tarła do Opola, a dwa lata później do ówczesnego Kędzierzyna i dalej do Gliwic. W następnych latach nastąpił prawdziwy boom na drogi żelazne, powstawały kolejne linie, dworce i stacje... 📢 W Dobrzeniu Wielkim powstała gminna stołówka. To ewenement na skalę województwa 1500 posiłków dziennie ma wydawać nowa gminna stołówka w Dobrzeniu Wielkim. Na jej powstaniu skorzystają głównie dzieci z publicznych szkół i przedszkoli, ale też emeryci i osoby z niepełnosprawnościami. Dobre, tradycyjne jedzenie ma też jednak zapewnić ruch komercyjny.

📢 Tu powstanie 500 domów rocznie. Firma Zimmermann-Haus postawi w Jemielnicy fabrykę domów prefabrykowanych To będzie pierwsza tak duża inwestycja na terenie Jemielnickiej Strefy Przemysłowej. Dzięki nowej inwestycji pracę znajdzie około 200 osób. 📢 To tutaj przed wojną była granica między Polską a Niemcami. Zobacz, jak dzisiaj wygląda przejście na rzece Prośnie w Praszce Praszka przez wiele lat była miastem nadgranicznym. Granicę między państwami wyznaczała przepływająca przez miasto rzeka Prosna. Rzeka i granica dzieliła Polskę od Niemiec i miasto Praszka od wioski Zawisna. Teraz dawna granica leży w granicach miasta.

📢 Tajemnicze wnętrza opuszczonego Hotelu Stobrawa w Kluczborku skrywały ciekawe tajemnice. Nikt ich już nie zobaczy 9-piętrowy hotel Stobrawa najpierw był dumą Kluczborka. Potem przez wiele lat niszczał. Aż kupił go inwestor, który stary hotel przerabia na apartamentowiec. Weszliśmy do środka tuż przed rozpoczęciem remontu. To była ostatnia okazja, żeby obejrzeć w środku opuszczony hotel. Zobaczcie, jak wyglądają tajemnicze wnętrze kluczborskiego hotelu Stobrawa. 📢 Tak Nysa bawiła się z okazji swojego święta! Koncerty, jarmark i występy. Imprezę zakończyła Margaret Koncertem Margaret zakończyły się w sobotę (25 maja) dwudniowe obchody Dni Nysy. W tym roku impreza toczyła się w dwóch miejscach równolegle i choć widmo nadchodzącej nawałnicy mogło pokrzyżować plany organizatorów zabawa była wyśmienita. 📢 Internat na Struga został sprzedany za 7 milionów zł. Jednak remont wciąż się nie rozpoczął. Tak wygląda w środku opuszczona bursa Po latach starań w styczniu 2023 roku miasto Opole znalazło w końcu kupca na dawną bursę, a potem dom studencki „Archimedes". Inwestor zapłacił ponad 7 milionów zł za budynek, ale do dzisiaj remont się nie rozpoczął. Weszliśmy do środka, żeby zobaczyć, jak wygląda opuszczony od lat słynny internat przy ulicy Struga w Opolu.

📢 Moda ślubna w PRL. Jak wyglądali państwo młodzi i jakie fasony były popularne? Pamiętacie te czasy? Zobaczcie ZDJĘCIA Ślub i wesele to uroczystości organizowane z ogromnym rozmachem. Przygotowania do uroczystości trwają długie miesiące, a nawet i lata. Rynek jest aż przesycony propozycjami i ofertami, w których pary mogą przebierać. Jak wyglądały śluby w czasach, gdy ludzie byli mocno ograniczeni? Jak wyglądały wtedy panny młode? Co było wtedy modne? By się przekonać wystarczy, że zajrzycie do naszej galerii. 📢 Panny pasują do Koziorożców, a Wagi do Strzelców. Sprawdź, jakie znaki zodiaku do siebie pasują [HOROSKOP] Nie wszyscy ludzie spod danego znaku zodiaku są tacy sami, ale charakterystyczne cechy zodiakalne są wyraźnie zauważalne. Poznajcie charakterystyczne cechy poszczególnych znaków zodiaku. Sprawdźcie przy okazji, czy Was ten opis także trafnie opisuje.

📢 Azteka w Starych Budkowicach to była kultowa dyskoteka w regionie. Dzisiaj jest to opuszczony budynek Azteka w Starych Budkowicach przed laty byłą jedną z najpopularniejszych i największych dyskotek w województwie opolskim. Następnie działała jeszcze przez pewien czas działała pod szyldem Limonka. Później obiekt opustoszał. Przez lata był ulubionym celem wycieczek dla miłośników urbexu. Teraz jednak obiekt ma nowego właściciela i został zamknięty. Zobaczcie, jak opuszczona dyskoteka wygląda w środku. 📢 Kiedyś była to okazała willa bogatych ludzi. Dzisiaj opuszczony dom pod Kluczborkiem wygląda jak z horroru. Balibyście się tutaj wejść W tym budynku można by kręcić horrory, bo scenografia jest już gotowa. Opuszczony dom na wsi pod Kluczborkiem, pełen pozostawionych sprzętów, zakamarków i cieni czających się na ścianie. Kiedyś była to okazała willa, dzisiaj obraca się w ruinę i powoli rozpada - dosłownie. Sami zresztą zobaczcie.

📢 Nowy basen odkryty w Oleśnie ma być gotowy już w maju. To będzie rodzinna pływalnia ze zjeżdżalniami wodnymi i atrakcjami Gotowa jest już konstrukcja niecki basenu zewnętrznego na terenie starej poniemieckiej pływalni plenerowej przy ul. Kościuszki w Oleśnie. Trwa montaż technologii uzdatniania wody basenowej. Będzie to basen z wodnymi atrakcjami dla młodszych i starszych, ale bez trampoliny, która okazała się za droga. 📢 Najlepszy horoskop na rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj najlepszy HOROSKOP na cały rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Zobacz, co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na cały rok i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria sprawdziła, jakie są przepowiednie na cały nowy rok dla każdego znaku zodiaku.

📢 Zabawne memy o żonach i mężach! Najlepsze ŚLUBNE MEMY! Zobacz, jak internauci śmieją się z żon, mężów i... ślubów! 7.12.2023 Jedni czekają całe swoje życie, aby zawrzeć małżeństwo, a inni - unikają tak długo jak mogą. Jedno jest pewne, ślub i małżeństwo są nieustającym źródłem zabawnych anegdot i sytuacji. Internauci jak zwykle nie zawiedli i z odpowiednią sobie dozą ironii i czarnego humoru zrobili o nich memy. Sami zobaczcie! 📢 Nowe atrakcje dla turystów. 42-metrowy most na zalewie w Kluczborku jest już prawie gotowy [WIDEO] W piątek robotnicy pomalowali deski na kładce, od poniedziałku rozpoczną się odbiory 42-metrowego mostu dla turystów, który zbudowano nad zalewem w Kluczborku.

📢 Zmiany w parafiach Diecezji Opolskiej. Gdzie będzie zmiana proboszczów? Biskup Andrzej Czaja, ordynariusz Diecezji Opolskiej, wręczył kilkudziesięciu księżom dekrety powołujące bądź odwołujące ich z poszczególnych parafii. Sześciu duchownych przechodzi na emeryturę. Oprócz tego kilkunastu wikariuszy zmieni swoje parafie.

