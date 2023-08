Przegląd prasy 6.08.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 5.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Mamy listę osób zwolnionych z opłat za Abonament RTV 2023. Oni nie muszą martwić się opłatami [6.08.2023]”?

Prasówka 6.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Mamy listę osób zwolnionych z opłat za Abonament RTV 2023. Oni nie muszą martwić się opłatami [6.08.2023] Mamy listę osób zwolnionych z opłat za Abonament RTV 2023. Za Abonament RTV w 2023 roku trzeba płacić nieco więcej, niż w poprzednich latach. Jest jednak lista osób, które nie muszą spełniać tego obowiązku. Oto osoby uprawnione do zwolnienia z opłat za Abonament RTV w 2023 roku.

📢 Tak mieszka i żyje Maciej Zakościelny. Przestronny salon, elegancki kominek. Zobacz dom aktora, Pauliny Wyki i dzieci. Zdjęcia Tak mieszka i żyje Maciej Zakościelny. Zobacz jak wygląda jego dom. Popularny aktor ma przestronny salon, elegancki kominek. Tak mieszka Maciej Zakościelny, Paulina Wyka i ich dzieci.

📢 Horoskop codzienny na niedzielę 6 sierpnia 2023. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik... HOROSKOP dzienny na niedzielę 6 sierpnia 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w niedzielę 6.8.2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

Prasówka 6.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ile się trzeźwieje po 4 piwach? A ile po winie? Jak obliczyć promile bez alkomatu? Kiedy po wypiciu alkoholu można wsiąść za kierownicę? Jak długo trawi się alkohol z czterech piw? A ile trzeźwieje się po wódce? Wakacje to czas ciepłych weekendów, a co za tym idzie więcej czasu spędzimy z rodziną i znajomymi. Spotkaniom często towarzyszy spożywanie alkoholu. W takich sytuacjach bardzo często zastanawiamy się, jak dużo musi minąć od wypicia, zanim możemy bezpiecznie wsiąść za kierownicę?

📢 Czternasta Emerytura 2023 - wyliczenia po podatku i składce na NFZ. Takie kwoty trafią na konta emerytów [6.08.2023] Mamy wyliczenia Czternastych Emerytur 2023 po odjęciu podatku i składki zdrowotnej. Zobaczcie, jakie dodatkowe kwoty na rękę trafią do emerytów na przełomie sierpnia i września. 📢 Mamy oficjalne propozycje na nowy wiek emerytalny. Trwają negocjacje ws. emerytur stażowych [6.08.2023] Czy w Polsce będzie obowiązywał nowy wiek emerytalny dla niektórych osób? Dyskusja na ten temat trwa od momentu pomysłu wprowadzenia emerytur stażowych. - Pokazaliśmy mechanizmy emerytur pomostowych czy pomostowo-stażowych, które zostały uzgodnione z Solidarnością, a temat w szerszym zakresie będzie negocjowany - wskazał premier Mateusz Morawiecki. 📢 Horoskop dzienny na jutro (6.08, niedzielę). Które znaki zodiaku powinny zostać w domu? Poznaj horoskop na niedzielę dla wszystkich znaków zodiaku. Co gwiazdy przygotowały dla Twoich znajomych na jutro? Przeczytaj, co według horoskopu może Cię spotkać w niedzielę 6.08.2023. Czy dzięki temu zbierzesz się na odwagę? Sprawdź horoskop na jutro (niedzielę, 6.08.2023) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Nowy kościół powstaje w środku osiedla w Opolu. Świątynię budują ojcowie oblaci. Mamy zdjęcia dokumentujące postęp prac Nowy kościół powstaje właśnie przy Alei Witosa 40 w Opolu. Jego patronem będzie św. Jan Paweł II. Gotowy jest już dom zakonny, do góry pną się natomiast mury świątyni. 📢 Piękno w stylu topless. Moda na topless, tolerancja nagości, emancypacja czy przyjemność bez ograniczeń? [ZDJĘCIA] Opalanie się topless dawno już wyszło z mody, ale w latach 70. i 80. XX wieku było symbolem wyzwolenia kobiet, oznaką emancypacji i źródłem inspiracji dla wielu pań. Rewolucja plażowa dotarła do Polski, kiedy na ekrany kinowe wszedł film „I Bóg stworzył kobietę” z Brigitte Bardot w roli głównej, francuską seksbombą, która stała się obiektem pożądania milionów mężczyzn i niechęci kobiet na całym świecie.

📢 3 liga (grupa 3). LZS Starowice Dolne - AstroEnergy Warta Gorzów Wielkopolski 2:2 LZS Starowice Dolne rozpoczął trzecioligowe granie w grupie trzeciej sezonu 2023/24. Rywalem podopiecznych Jakuba Reila była AstroEnergy Warta Gorzów Wielkopolski, a spotkanie zakończyło się rezultatem 2:2. 📢 Najpiękniejsze kobiety pochodzą z Opolszczyzny. To one na przestrzeni lat wygrywały prestiżowe konkursu miss w Polsce i na świecie Ostatnie pół roku obfitowało w sukcesy w konkursach Miss kobiet z Opolszczyzny. Na początku roku 1. wicemiss świata została pochodząca z Kluczborka Monika Strońska. W lipcu tytuły Miss Polski i Miss Polonia również trafiły do pań wywodzących się z naszego regionu. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat sukcesów tych było jednak znacznie więcej. 📢 Te filmy i seriale nagrywano na Opolszczyźnie. Jest wśród nich wiele głośnych tytułów: Behawiorysta, Karbala, Szadź i wiele innych We wrześniu ubiegłego roku podczas festiwalu filmowego w Gdyni, trzy złote lwy zdobył kręcony w Strzelcach Opolskich film, pod tytułem „Chleb i Sól”. Oprócz tej najnowszej produkcji w polskiej kinematografii znajdziemy jednak dużo więcej filmów i seriali, które nagrywane były na Opolszczyźnie.

📢 Tak wyglądał przedwojenny Kluczbork. Sporo się zmieniło przez blisko sto lat Tysiące archiwalnych fotografii udostępnia w swoich zbiorach Narodowe Archiwum Cyfrowe. Na zdjęciach przedwojennego Kluczborka zobaczycie m.in. kluczborski rynek, słynny zespół kamieniczek Dwunastu Apostołów czy XIV-wieczny Kościół Zbawiciela. 📢 Opole w Google Street View. Kamery Google uchwyciły dziwne widoki i wstydliwe sytuacje. Te zdjęcia nie napawają dumą! [GALERIA] Ludzie pijący alkohol na ławkach w ścisłym centrum Opola, prostytutki przy wjeździe do miasta, opalanie leżący na przystanku - to tylko część mało chlubnych bądź dziwnych ujęć z Opola, jakie można zobaczyć na Google Street View.

📢 Drugi stopień zagrożenia hydrologicznego dla części województwa opolskiego. Możliwe podtopienia Drugi stopień zagrożenia hydrologicznego wydany został przez Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu i Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu. Ostrzeżenie dotyczy zlewni Nysy Kłodzkiej, Bystrzycy ze Strzegomką oraz zlewni z dorzecza Łaby, które częściowo pokrywają się z terenem województwa opolskiego. Wydane po godzinie 22.00 w nocy 5 sierpnia kolejne ostrzeżenie IMGW dotyczyło obfitych opadów deszczy w całym regionie.

📢 Śląskie memy i śmieszne obrazki. Rozbawią nie tylko fanów ślonskiej godki i hanysów. Uśmiejecie się do łez! Ślonsko godka to wyjątkowy element kulturowy, który nieustannie budzi zainteresowanie i fascynację badaczy i pasjonatów lingwistyki. Niezależnie od tego, czy traktujemy ją jako gwarę, język, czy etnolekt, ważne jest docenienie jej roli w kształtowaniu lokalnej tożsamości i unikalnej historii regionu Śląska. Czy hanysy potrafią śmiać się sami z siebie? Warto to sprawdzić. W tym celu mamy dla Was specjalny materiał: memy po śląsku!

📢 Najdziwniejsze mieszkania do wynajęcia. Oto przerażające pomysły właścicieli Ten, kto poszukuje mieszkania do wynajęcia dobrze wie, że przerażać w dzisiejszych czasach może nie tylko jego cena. Skrajnie nietypowe rozwiązania mogą szokować. Wiadomo, to "pod wynajem", ja tu mieszkał nie będę. Ubikacja w kuchni? Czemu nie? Zobaczcie mieszkania jak z horroru.

📢 Nocny wypadek na DW 494 w Wędryni. Pijany kierowca i niepełnoletni pasażerowie trafili do szpitala W piątek (4.08) na kilka minut przed północą służby ratownicze zostały poinformowane o wypadku, do którego doszło w miejscowości Wędrynia w powiecie kluczborskim. Kierujący samochodem osobowym 20-latek stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w znajdujący się przy drodze betonowy przepust. Wraz z nim podróżowała dwójka nieletnich pasażerów 16-letnia dziewczyna i 17-letni chłopak. 📢 Ulewne deszcze nad Polską. Alert RCB dla trzech województw. Zalane ulice w Kielcach i Radomiu. Zobaczcie zdjęcia W sobotę, 5 sierpnia, pogoda nie jest łaskawa ani dla kierowców, ani dla pieszych. Od godzin porannych intensywnie pada w wielu regionach Polski. Zalana została część ulic m.in. w Kielcach i Radomiu. Trzy województwa zostały objęte alertem RCB.

📢 Tak do sanatorium pojedziesz za darmo. Uzdrowisko za 0 zł? Sprawdź listę osób uprawnionych do darmowych turnusów 05.08.2023 r. Sanatoria to idealne miejsca, w którym kuracjusze mają szansę nie tylko odpocząć, ale również szybko wrócić do zdrowia. Profesjonalny personel zajmuje się ich rekonwalescencją, rehabilitanci pomagają w wykonywaniu ćwiczeń. Jak skorzystać z darmowego turnusu? Można np. uzyskać skierowanie, w ramach którego wyjazd będzie refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), jednak czas oczekiwania bywa długi. Za kogo koszty pokryje ubezpieczyciel? Sprawdzamy!

📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2023 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 05.08.23 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu?

📢 To najgorsze imiona dla mężów. Jakie imiona znalazły się na liście? Ezoterycy wskazują dokładne cechy charakteru! LISTA 05.08.2023 Decyzja o ślubie podejmowana jest najczęściej raz w życiu. Warto więc, aby dobrze dobrać się w parze. Czy po imieniu można stwierdzić, że ktoś jest złym lub dobrym kandydatem na męża? Są cechy charakteru, jak wskazują eksperci, które bardziej lub mniej predysponują nas do bycia dobrym współmałżonkiem. Sprawdź listę imion. Zobacz, kto znalazł się w zestawieniu! 📢 Bezlitosne riposty nauczycieli. Śmieszą nawet w wakacje! Najgłupsze odpowiedzi uczniów trafiły na kontrę Wakacje, wakacjami, ale od czasu do czasu można sobie przypomnieć o szkole, szczególnie gdy może to stanowić okazję do pośmiania się. Niektórzy uczniowie podczas sprawdzianów zamiast wykazać się wiedzą wolą napisać lub narysować coś głupiego. Nauczyciele się tym irytują, ale wielu odpowiada uczniom kąśliwą ripostą! Zobaczcie kolejną odsłonę hitów sprawdzianów, w której tym razem koncentrujemy się na ripostach nauczycieli.

📢 Osoby o tych znakach zodiaku często mogą cieszyć się długowiecznością. Oni żyją najdłużej! Te znaki zodiaku żyją najdłużej Według astrologów nasz znak zodiaku może mieć ogromny wpływ nie tylko na nasz charakter, czy sposób bycia, ale może również wpływać na długość naszego życia! Które znaki zodiaku żyją najdłużej? Sprawdź!

📢 Fortuna za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile dziś można za nie dostać? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy. 📢 Horoskop na sierpień 2023. Według gwiazd to będą dobre dni dla większości z nas 5.08.2023 HOROSKOP na sierpień 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w sierpniu 2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Według gwiazd to będą dobre dni dla większości z nas. 5.08.2023.

📢 Do tych osób w sierpniu wróci karma. Horoskop karmiczny dla wszystkich znaków zodiaku 5.08.2023 HOROSKOP karmiczny na sierpień 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w drugiej połowie lata u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop, który przygotowała wróżka Expiria. 5.08.2023. 📢 Horoskop codzienny na sobotę 5 sierpnia 2023. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik... HOROSKOP dzienny na sobotę 5 sierpnia 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w sobotę 5.8.2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Najpiękniejsze zdjęcia Tatr, jakich jeszcze nie widzieliście. Te górskie widoki są tak niesamowite że zapierają dech w piersiach! 5.08.2023 Tak pięknych zdjęć Tatr jeszcze nie widzieliście! Kuba Witos, zakopiański fotograf i miłośnik gór, podzielił się nami swoimi najlepszymi górskimi fotografiami. Te zdjęcia nie tylko zachwycają i emanują pięknem, ale także nakłaniają do refleksji o naturze, przyrodzie i roli człowieka na ziemi. Jeśli myślicie, że to zbyt górnolotne słowa, po obejrzeniu galerii zdjęć przyznacie nam rację. I nie będziecie mogli oderwać wzroku od monitora. Te zdjęcia uzależniają! Obejrzyjcie fotografie w galerii zdjęć i przeczytajcie wywiad z ich autorem, który podpowie, co zrobić, aby nasze zdjęcia były jeszcze lepsze!

📢 Te długi przedawniają się od lipca 2023 roku! Zobacz jakich długów nie musisz już spłacać 05.08.2023 Czy wiesz, że niektórych długów nie musisz spłacać, bo przedawniają się już w lipcu 2023 roku? Podpowiadamy, o jakich zobowiązaniach najczęściej mowa oraz, gdzie można sprawdzić swoje zadłużenie.

📢 Te banknoty tracą ważność do końca lipca! Masz je? Koniecznie je wymień 05.08 Jakie banknoty trzeba wymienić w lipcu 2023 roku? Banknoty, które posiadamy w swoich portfelach nie zawsze zachowują swoją ważność, a także wartość. To na posiadaczu banknotu ciąży obowiązek jego wymiany. Podpowiadamy jak to zrobić! 📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 5.08.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość.

📢 Weterynarz z Olesna skończył 103 lata. Zenon Voelkel pamięta, jak miasto wyglądało po wojnie [ZDJĘCIA] Zenon Voelkel w czerwcu skończył 103 lata. Dzisiaj mieszka w Poznaniu, ale najlepiej wspomina swoje lata spędzone w Oleśnie. Ciekawostką jest, że jego syn jest jednym z najbogatszych Polaków. 📢 Remont DK46 Nysa - Pakosławice. Zmiany w organizacji ruchu już od wtorku. Kierowcy będą musieli zachować ostrożność Trwa przebudowa ważnej trasy krajowej w regionie. Od wtorku (8 sierpnia) na odcinku Nysa - Pakosławice drogi krajowej nr 46 zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu. W przyszłym roku na tym fragmencie DK46 mamy pojechać nową dwupasmówką.

📢 18-latek nie opanował samochodu osobowego i wjechał do rowu. Kolizja koło skansenu na ul. Wrocławskiej w Opolu W piątek (4 sierpnia) służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o 18-letnim kierowcy podróżującym samochodem osobowym marki Kia, który wypadł z drogi na ul. Wrocławskiej w Opolu.

📢 Najpiękniejsza piłkarka we Włoszech zrezygnowała z tytułu: kim jest i dlaczego to zrobiła? [ZDJĘCIA] Włoszka Agata Centasso mogła zawodowo grać w koszykówkę, ale pod wpływem swoich starszych braci, którzy pasjonują się piłką nożną, zmieniła ten sport i to w dość poważnym wieku – mając 20 lat. Wydawać by się mogło, że dla dziewczyny jest już za późno na przekwalifikowanie się i rozpoczęcie swojej drogi w nowej dziedzinie od podstaw. Jednak Centasso zdołała zbudować karierę w calcio. 📢 Magnum Club świętował 9. urodziny. Szalona zabawa na jubileuszowej imprezie [ZDJĘCIA] Dziewiąte urodziny dyskotekowo-koncertowego klubu w Wachowie koło Olesna świętowano zabawą w dwóch strefach. Zobaczcie w naszej galerii, jak wyglądała urodzinowa impreza w Magnum Clubie! 📢 30 lat temu burmistrza Praszki wywieźli na taczce. Afera taczkowa była tematem kampanii wyborczej, ale koniec tej awantury był tragiczny W ferworze kłótni politycznych często powtarza się, że tego czy innego polityka powinno się wywieźć na taczce. 3 sierpnia 1993 roku, czyli 30 lat temu, na taczce z urzędu wywieziono burmistrza Praszki Włodzimierza Skoczka. I nie był to wcale dowcipny polityczny happening, tylko akt brutalnej przemocy. Z tragicznym finałem, ponieważ afera praszkowska zakończyła się samobójstwem dwóch ze sprawców!

📢 Oni to zrobili. Kamery przyłapały mieszkańców Opolszczyzny. Ich zdjęcia znalazły się w sieci Ci ludzie zostali przyłapani przez ukryte kamery. Sprawdziliśmy, co do tej pory zostało uwiecznione na ulicach Opola, Kędzierzyna-Koźla, Nysy i innych. Oglądacie na własną odpowiedzialność.

📢 Akcja nyskich strażaków. W Smolicach w gminie Pakosławice spłonął ciągnik, prasa i hektar pola W piątek (4 sierpnia) tuż przed godziną 13.00 strażacy PSP z komendy w Nysie otrzymali zgłoszenie o pożarze traktora w Smolicach w gminie Pakosławice. 📢 Gorzów Śląski wypięknieje. Zielony przystanek autobusowy to dopiero początek Aluminiowy przystanek ze ścianą bluszczu, ładowarką i pylonem z podświetlaną nazwa miasta ma być początkiem upiększania najmniejszego miasteczka w powiecie oleskim. W planach są kolejne inwestycje. 📢 MISTRZOWIE URODY Prezentujemy liderów plebiscytu w poszczególnych kategoriach [GALERIA] Trwa głosowanie na fryzjerów, kosmetyczki, stylistki paznokci oraz innych pracowników branży uroda i fitness. Klienci wybierają także najpopularniejsze salony fryzjerskiej i studia urody. Prezentujemy uczestników akcji, którzy dotychczas zdobyli najwięcej głosów w naszym województwie.

📢 Specjalny dodatek na rozpoczęcie roku szkolnego to nie tylko wyprawka. Kto może dostać pieniądze? Zasiłek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (zwany także dodatkiem z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego) to pomoc dla rodziców dzieci szkolnych. Poza 300 plus można otrzymać także dodatkowe pieniądze. Sprawdźcie, ile wynosi zasiłek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, kto może się o niego ubiegać i na jakich zasadach. To kolejne pieniądze, które można przeznaczyć np. na skompletowanie wyprawki szkolnej. 📢 Nie spodziewasz się nawet, co można kupić w sklepach wojskowych. Armia sprzedaje ubrania, buty, sprzęt sportowy i elektroniczny 4.08.2023 r. Sklep Agencji Mienia Wojskowego to miejsce w sieci, w którym można znaleźć rzeczy takie jak m.in. odzież, bielizna, akcesoria higieniczne, zastawa, buty, odzież wierzchnia i wiele więcej - w naprawdę niskich cenach. Z kolei w ofercie sklepów stacjonarnych są m.in. aparaty fotograficzne, sprzęt sportowy, elektronarzędzia. Rzeczy, które znajdują się w ofercie sklepu, nigdy nie były używane, znajdowały się cały czas w wojskowych magazynach Część z nich miała okazję sprawdzić się podczas swojej służby w armii, ale wciąż jest w bardzo dobrym stanie i z powodzeniem posłuży jeszcze niejeden raz. 4.08.2023 r.

📢 Nawiedzony dom na południu Opolszczyzny. Kamery eksploratorów zarejestrowały dziwne rzeczy Eksploratorzy z grupy SRC Urbex wzięli pod lupę jeden z opuszczonych domów na południu Opolszczyzny. Gdzie dokładnie? Tego zdradzili, by uchronić to miejsce przed najazdem ciekawskich i dalszą dewastacją. 📢 Zawirowania w Prudnickim Centrum Medycznym. Co dalej z oddziałem ginekologii planowej? Z prudnickiego szpitala odszedł znany lekarz, ordynator ginekologii. Po 3,5 roku istnienia przyszłość oddziału stanęła pod znakiem zapytania. 📢 Opolskie samorządy dostały pieniądze na drogi. To dotacje z urzędu marszałkowskiego Kolejna pula pieniędzy na ochronę gruntów rolnych trafiła do opolskich gmin i powiatów. Umowy z samorządem województwa opolskiego na budowę dróg podpisały gminy: Jemielnica, Lubsza, Ozimek, Pokój i Reńska Wieś. Powiaty prudnicki i głubczycki zainwestują natomiast w informatyzację służącą ewidencji gruntów rolnych.

📢 Emeryt z Nysy zabił możem swoją żonę, a potem zmarł. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie śmierci w zamkniętym mieszkaniu Po roku śledztwa prokuratura w Nysie umorzyła postępowanie w sprawie tajemniczej śmierci starszego małżeństwa, w jednym z bloków na terenie Nysy. Dowody wskazują, że 70-letni Henryk A. zabił nożem swoją żonę, a potem zmarł z powodu choroby. 📢 Budowa nowego basenu odkrytego w Oleśnie. Tak będzie wyglądać pływalnia ze zjeżdżalniami. Obiekt będzie gotowy już za rok Budowa basenu zewnętrznego na terenie starej poniemieckiej pływalni plenerowej przy ul. Kościuszki w Oleśnie ruszyła na całego. Robotnicy usunęli pozostałości po starym basenie i kładą fundamenty pod nowy obiekt. Będzie to basen z wieloma atrakcjami dla całych rodzin, ale bez trampoliny, ponieważ okazała się za droga.

📢 Największe atrakcje turystyczne Polski na starych zdjęciach. Jak się zmieniły w ciągu 100 lat? Są nie do poznania Odzyskanie przez Polskę Niepodległości w 1918 roku oznaczało gwałtowny rozwój wielu dziedzin, w tym turystyki. Po 123 latach zaborów nie tylko zaczęto podróżować, ale i rozbudowywać infrastrukturę turystyczną. W okresie międzywojennym niezwykle spopularyzował się wypoczynek, w związku z czym powstawały uzdrowiska, hotele, a także odradzały się organizacje turystyczne. Jak 100 lat temu wyglądały miejsca, które wciąż chętnie odwiedzamy? 📢 Polak na wczasach All Inclusive. Nasze oczekiwania a rzeczywistość. Śmieszne zdjęcia i memy o wakacyjnych wyjazdach 3.08.2023 Ruszył sezon urlopowy. Polacy będą wypoczywać w kraju i za granicą. Na letni wypoczynek zabiorą swoje przyzwyczajenia, humory i uprzedzenia. Internauci zrobili już na ten temat dziesiątki memów. 3.08.2023.

📢 Duża inwestycja pod Opolem. Powstanie centrum produkcyjno-magazynowe. Obiekt ma być ekologiczny i energooszczędny Obiekt przemysłowo-magazynowy, który powstanie w gminie Chrząstowice, ma liczyć 23 740 metrów kwadratowych powierzchni całkowitej. Będzie tam miejsce pod działalność produkcyjną i magazynową oraz biura. Prace budowlane mają ruszyć w pierwszej połowie 2024 roku. 📢 Niemiecka sieć handlowa wkracza do Opola. Opolanie długo czekali na debiut tego sklepu. Wielkie otwarcie jeszcze w tym roku W powstającej galerii handlowej Ozimska Park w Opolu swój debiut będzie miała kolejna niemiecka sieć sklepów. Niebawem, na przestrzeni około 1,500 mkw., otworzy się pierwszy sklep Woolworth na Opolszczyźnie. Firma słynie z bogatej oferty artykułów gospodarstwa domowego, elektroniki, wyposażenia wnętrz, tekstyliów, dekoracji czy zabawek. 📢 Najśmieszniejsze memy o Opolu. Woda w Odrze, festiwal i Edyta Górniak. Z czym Polakom kojarzy się Opole [MEMY] Z krążących w Internecie memów widać, że Opolanie mają poczucie humoru i dystans do samych siebie, więc chętnie śmieją się z samych siebie. Ale z Opola śmieją się czasem także Polacy z innych części kraju. Nowym tematem memów jest woda w Odrze, która niestety nie jest krystalicznie czysta. Sami zobaczcie najlepsze memy.

📢 Ruszyła przebudowa ulicy Zwierzynieckiej w centrum Opola. Są zamknięcia i objazdy. A co z kultowym Karmelkiem? Ruszyła przebudowa ul. Zwierzynieckiej w Opolu. Drogowcy zamknęli już przejazd w stronę Małego Rynku i wytyczyli objazdy. Wykonawca podzielił prace na trzy etapy. Zakończenie inwestycji w październiku 2023 roku. 📢 Horoskop chiński pomoże ci znaleźć bratnią duszę. Te znaki zodiaku pasują do siebie Zastanawiasz się, dlaczego nie wychodzi ci z twoim partnerem/partnerką? Nurtuje cię, czemu przyjaźnie z niektórymi osobami szybko się kończą? Odpowiedzi na te pytania może przynieść horoskop chiński.

📢 Jak można przykryć widoczną bliznę? Fantazyjnym tatuażem! Oni to właśnie zrobili [ZDJĘCIA] Duże blizny w widocznych miejscach są bardzo kłopotliwe. Można jednak zmienić je za pomocą małego dzieła sztuki pod skórą! Dobrze dobrane tatuaże mogą doskonale zamaskować blizny wprawiające w kompleksy.

📢 Między nami sąsiadami. Najlepsze ogłoszenia z klatek schodowych i memy o sąsiadach 2.08.2023 Polacy uwielbiają żartować na temat naszych sąsiadów. Memy o "somsiadach" stały się już elementem naszej popkultury. Nie zawsze są one jednak ludzkim wymysłem. Przykładem prawdziwych śmiesznych historii są między innymi ogłoszenia z klatek schodowych. 2.08.2023. 📢 Kędzierzynianie oddali hołd Powstańcom Warszawskim. Były race na Rondzie Witolda Pileckiego i wspólne odśpiewanie hymnu Tradycyjnie w centrum miasta spotkali się kibice Chemika, członkowie stowarzyszenia Patriotyczny Kędzierzyn-Koźle, samorządowcy, politycy i mieszkańcy. - Powstańcy pokazali nam, czym jest poświęcenie dla ojczyzny. Wieczna cześć i chwała bohaterom - mówili zebrani.

📢 W Racławicach Śląskich zawaliła się stodoła. Jej sąsiad poprosił o pomoc nadzór budowlany, ale na rozbiórkę musi poczekać Co? Mam rok czekać, aż mi się ściana zawali na głowę? – denerwuje się Tadeusz Wrona z Racławic Śląskich. – Takie zagrożenie trzeba zlikwidować natychmiast!

📢 Tysiące pielgrzymów na odpuście w Sanktuarium świętej Anny w Oleśnie Tysiące pielgrzymów odwiedziły w ten weekend Sanktuarium św. Anny w Oleśnie z okazji corocznych uroczystości odpustowych. Mszom świętym przewodniczyli dwaj biskupi. 📢 Osoby o tych imionach są najbardziej odpowiedzialne oraz podejmują mądre decyzje. Stają na wysokości zadania i zawsze można na nie liczyć Osoby o tych imionach są najbardziej odpowiedzialne oraz podejmują mądre decyzje. Stają na wysokości zadania i zawsze można na nie liczyć, bowiem nigdy nie wycofują się z podjętych już działań. Wykazują się przy tym wytrwałością oraz cierpliwością, a dzięki tym cechom łatwiej im jest przejść przez wszelkie trudności i niedogodności. W razie niepowodzenia nie poddają się, lecz próbują zrobić wszystko, co w ich mocy, by zrealizować zadanie do końca. Poczucie odpowiedzialności nie pozwala im przerwać – chyba, że wymaga tego sytuacja bądź uznają, że takie rozwiązanie będzie w efekcie lepsze oraz skuteczniejsze. Osoby odpowiedzialne, które noszą te imiona są świadome skutków swoich decyzji, toteż zawsze poddają analizie różne możliwości i szukają najlepszego rozwiązania. Nie uciekają więc od konsekwencji własnych wyborów czy postaw oraz zachowań, odważnie stawiając im czoła. Zawsze kierują się dobrem innych ludzi, którym chętnie pomagają. To bez wątpienia ludzie, wywiązujący się ze swoich obowiązków i dotrzymujący słowa. Nie łamią danych obietnic, wiernie trwają przy wyznawanych przez siebie wartościach oraz ideałach. Nie mają problemu z hierarchią priorytetów, jakie w sposób wyraźny porządkują każdy ich dzień. Zobacz, jakie imiona noszą osoby najbardziej odpowiedzialne i sprawdź, kto jest wśród nich!

📢 Cypis wystąpił na scenie Magnum Clubu. Kontrowersyjny raper dał szalony koncert [ZDJĘCIA] „Tylko jedno w głowie mam" - śpiewała publiczność na koncercie rapera Cypisa w Magnum Clubie. Zobaczcie, jak było na hiphopowym koncercie w Wachowie. 📢 Ewa Jakubiec z Nysy została Miss Polonia 2023. Poznajcie 26-letnią pielęgniarkę, która zdobyła koronę najpiękniejszej Polki [ZDJĘCIA] 26-letnia Ewa Jakubiec w piątek (30 czerwca) wieczorem zdobyła koronę Miss Polonia i oficjalny tytuł najpiękniejsze Polki. W konkursie reprezentowała województwo dolnośląskie, ale pochodzi ze Strobic koło Nysy.

📢 Oto horoskop na drugie półrocze 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj HOROSKOP na drugie półrocze 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy do końca 2023 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na resztę roku 2023 i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria radzi specjalnie dla Ciebie, co może się wydarzyć od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r.

📢 Rocznice ślubu – jak się nazywają i co oznaczają? Bawełniana, drewniana, złota – brzmi tajemniczo? Poznaj znaczenie poszczególnych rocznic Rocznice ślubu. Jaką rocznicę ślubu obchodzicie? Jak się nazywa 5. rocznica ślubu, 10. rocznica ślubu, 15. rocznica ślubu, 20. rocznica ślubu, 25. rocznica ślubu, 30. rocznica ślubu, 50. rocznica ślubu i inne rocznice? Skąd się wzięły ich nazwy?

📢 Plany były ambitne - Praszka miała być 40-tysięcznym miastem. Oto dowód W latach PRL Praszka dynamicznie się rozwijała. To tutaj zbudowano fabrykę motoryzacyjną, w której produkowano hamulce do radzieckich kamazów. Urbaniści planowali, że Praszka będzie tak dużym miastem jak Nysa. Zakładano budowę dużego blokowiska na polach, gdzie obecnie jest sanktuarium maryjne. 📢 Zmiany w parafiach Diecezji Opolskiej. Gdzie będzie zmiana proboszczów? Biskup Andrzej Czaja, ordynariusz Diecezji Opolskiej, wręczył kilkudziesięciu księżom dekrety powołujące bądź odwołujące ich z poszczególnych parafii. Sześciu duchownych przechodzi na emeryturę. Oprócz tego kilkunastu wikariuszy zmieni swoje parafie.

📢 Zobacz, jak wypiękniał Gorzów Śląski [wideo, zdjęcia] Najmniejsze miasteczko powiatu oleskiego wyremontowało centrum dzięki funduszom, które Unia Europejska daje na wioski.

ZOBACZ KONIECZNIE Żyj i szanuj życie - 10 zasad bezpieczeństwa na drodze

Chcesz porozmawiać z Lincolnem? Meta tworzy chatboty z osobowością