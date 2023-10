Przegląd prasy 6.10.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 5.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zobacz, jak było na imprezach w Mango Clubie w Opolu. Wracają imprezy studenckie [ZDJĘCIA]”?

Prasówka 6.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Zobacz, jak było na imprezach w Mango Clubie w Opolu. Wracają imprezy studenckie [ZDJĘCIA] W Mango Clubie w Opolu wracają imprezy studenckie, ponieważ rozpoczął się przecież nowy rok akademicki 2023/24. Zobaczcie, jak było na ostatnich imprezach w opolskim klubie.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 6.10.23

📢 Ciąg dalszy znalezisk w świdnickiej katedrze. Wydobyto szczątki co najmniej 38 osób, w tym dzieci. Zobacz film 5 października w katedrze świdnickiej, wydobyto szczątki osób, które spoczęły w krypcie kościelnej. Znaleziono kości co najmniej 38 osób, w tym 17 czaszek. 3 z nich okazały się czaszkami dzieci. Na podstawie znaleziska naukowcy przybliżą charakterystykę czasów, w których ludzie ci zmarli. Co badacze mówią o odkryciu? Przeczytajcie.

📢 Jakie są najmądrzejsze rasy psów? Eksperci nie mają wątpliwości. Zobaczcie ranking Każdy właściciel poznaje inteligencje swojego psa. Jednak stwierdzić, która rasa psów jest najmądrzejsza wcale nie jest proste. Naukowcy twierdzą, że inteligencja czworonogów ma wiele odcieni, a ocenić ją można na podstawie reakcji, uczenia się, posłuszeństwa. W tym zestawieniu prezentujemy rasy psów, które według badaczy wykazują się najwyższym poziomem inteligencji. Czy Twój pies zalicza się do mądrali? Sprawdź!

Prasówka 6.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dom wczasowy "Maciejka" w Ustroniu. Ślązacy właśnie tu spędzali wczasy pod gruszą. Jak dziś wygląda beskidzki kurort? Widok łamie serce! Opuszczony dom wczasowy "Maciejka" w Ustroniu kiedyś tętnił życiem i radosnym gwarem. Teraz stoi pusty, w ciszy i zapomnieniu. To miejsce, które na przestrzeni lat przyciągało rzesze turystów i letników. Obecnie budynek stanowi nostalgiczny obraz przeszłości. Zobaczcie, jak się prezentuje z zewnątrz i od środka!

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 06.10.2023 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce! 📢 Mamy zdjęcia z planu nowego filmu Sami Swoi. Wiemy, kto zagra role Pawlaka i Kargula Aktualnie powstaje prequel legendarnego filmu Sami Swoi. Zdjęcia powstają obecnie w Parku Etnograficznym w Tokarni, czyli w jednym z oddziałów Muzeum Wsi Kieleckiej. Film ma trafić do kin już w przyszłym roku.

📢 Horoskop dzienny na 6.10 (jutro, piątek). Które znaki zodiaku mogą mieć słaby dzień? Sprawdź horoskop na piątek dla wszystkich znaków zodiaku. Jakie są przewidywania gwiazd na jutro? Przekonaj się, co zgodnie z horoskopem wydarzy się w piątek 6.10.2023. Czy doda Ci to odwagi? Zobacz horoskop na jutro (piątek, 6.10.2023) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Kampania wyborcza Platformy Obywatelskiej na Opolszczyźnie na ostatniej prostej przed wyborami. „Czuć jedność i determinację” Na dziesięć dni przed wyborami parlamentarnymi działacze Platformy Obywatelskiej zwiększają swoją aktywność w regionie. Chcą przekonać mieszkańców do swoich postulatów i zapewnić ich, że Polska pod ich rządami będzie bezpieczna, uczciwa i sprawiedliwa.

📢 Oto najbardziej oryginalne torty. Dzik, gałka oczna, koparka, samolot, a nawet pośladki kobiece. Wypieki Anny Korczyńskiej z Izbicka to hit! Anna Korczyńska z Izbicka robi przeróżne torty. Wyglądają one jak makiety prawdziwych budynków, samochodów i przedmiotów. Pomysły na torty dają sami klienci, ale niektóre zamówienia zaskakują. Sami zobaczcie te arcydzieła sztuki cukierniczej. 📢 Wypadek lawety i busa na A4 przed Kątami Wrocławskimi. Powstał ogromny korek W czwartek (5 października) przed godz. 14 na autostradzie A4 w kierunku Wrocławia zderzyły się ze sobą laweta i bus. Przed zjazdem na Kąty Wrocławskie powstał 8-kilometrowy korek. Utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin.

📢 Czeskie memy śmieszniejsze niż polskie? Zobaczcie, z czego śmieją się Czesi! Polacy dobrze znają czeskie poczucie humoru, choćby z literatury (dzielny wojak Szwejk) czy kreskówek (uroczy Krecik, sympatyczni sąsiedzi Pat i Mat). W zrozumieniu czeskich żartów czy dowcipów nie ma bariery językowej, w końcu oba języki: polski i czeski są dość podobne. Wybraliśmy dla Was najzabawniejsze czeskie memy. Zobaczcie, z czego śmieją się nasi południowi sąsiedzi, przechodząc do galerii zdjęć. 📢 Zmiany kadrowe w Prudnickim Towarzystwie Budownictwa Komunalnego. Jest nowy prezes Witold Isalski, inżynier budownictwa z Prudnika z wieloletnim doświadczeniem, pokieruje gminą spółką, która zarządza i buduje mieszkania. 📢 Łukasz Kabaszyn, trener LZS-u Walce: - Nie dość, że nie dopisuje nam szczęście, to jeszcze mamy pecha LZS Walce do tej pory nie zachwyca, jeśli chodzi o zdobywanie punktów. Pięć porażek w dziewięciu spotkaniach z pewnością nie napawa optymizmem, natomiast szkoleniowiec zespołu Łukasz Kabaszyn mówi jasno: sytuacje stwarzamy, ale jest problem ze skutecznością. Poprawienie tego elementu powinno być kluczem do drzwi otwierających górną połowę tabeli.

📢 Nie uwierzysz, co można znaleźć na giełdzie staroci. Antyki, militaria, stare meble, zegary ale nie tylko. Kiedy kolejna giełda w Opolu? W każdą niedzielę odbywa się giełda w Opolu. Co można na niej znaleźć? Prawie wszystko! Ludzie sprzedają i kupują tam zarówno rzeczy stare, jak i nowe przedmioty. 📢 Plaga zwolnień lekarskich w Polsce. Czy w firmach powstanie organ kontrolujący liczbę L4? Polacy lawinowo przechodzą na L4. W tym roku to już grube miliony zwolnień lekarskich, które realnie przekładają się na problemy kadrowe pracodawców. Na poziomie firm sytuację ma monitorować menadżer ds. zarządzania absencją chorobową. Czy takie stanowisko pracy wkrótce się pojawi? Jak często Polacy przechodzą na L4 w 2023 roku? Sprawdzamy.

📢 Armia wietrzy magazyny. Sprzedaje m.in. samochody, komputery, sprzęt budowlany czy elektronarzędzia. Sprawdź najnowsze oferty 5.10.2023 r. Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta dostawcze, busy i ciężarówki. Do tego dochodzą m.in.: materiały budowlane, sprzęt sportowy i informatyczny, części zamienne do samochodów i wiele innych rzeczy. Sprawdź najlepsze okazje! 5.10.2023 r.

📢 Horoskop codzienny na czwartek 5 października 2023. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec HOROSKOP dzienny na czwartek 5 października 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w czwartek 5.10.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie! 📢 Tak mieszka Grażyna Torbicka. Zobacz, jakie wnętrza lubi telewizyjna gwiazda. Czy taki wystrój pasuje do ikony stylu? Grażyna Torbicka żyje na dwa domu i często rozstaje się z ukochanym mężem. Zobacz, jaki styl wnętrzarski pokochała telewizyjna gwiazda. Zajrzyj do domowego zacisza córki Krystyny Loski i sprawdź, jak się urządziła dziennikarka w modnej dzielnicy.

📢 Najdroższy dom na Opolszczyźnie jest na sprzedaż. Okazała willa robi wielkie wrażenie Reprezentacyjny dom z basenem o powierzchni ponad 700 metrów kwadratowych został wystawiony za ponad pięć milionów złotych. Niezwykła nieruchomość znajduje się w Czarnowąsach pod Opolem. 📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 5.10.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Te rasy psów wyją, szczekają i niszczą. TOP 10 ras psów, które nie znoszą samotności: maltańczyk, chihuahua i pudel toy 5.10.2023 Lęk separacyjny u psa objawia się na wiele różnych sposobów. Pies, który nie znosi samotności i tęskni za swoim właścicielem, może wędrować z pokoju do pokoju, skomleć i szczekać. Niektóre rasy psów mogą mieć zbyt dużo energii i biegać lub niszczyć meble. Skutki takiego zachowania mogą być nie tylko kosztowne, ale także groźne dla psa, ponieważ może połknąć coś niebezpiecznego. Oto rasy psów, które najgorzej znoszą samotność. Przed ich zakupem zastanów się, czy będziesz w stanie poświęcić im tyle uwagi, ile potrzebują. 📢 Oto seksowna Ewa Swoboda i jej wyrzeźbione ciało. Takich fotografii jeszcze nie widzieliście! Piękna, szybka i wytatuowana 5.10.2023 Ewa Swoboda zdobyła srebrny medal w biegu na 60 m podczas lekkoatletycznych halowych mistrzostw w Europy w Stambule. Triumfowała Mujinga Kambundji ze Szwajcarii. Brąz wywalczyła Brytyjka Daryll Neita. Ewa Swoboda jeszcze nie tak dawno w łódzkiej Atlas Arenie pobiła rekord Polski w biegu na 60 metrów, a później go jeszcze poprawiła.

📢 Mimo zapowiedzi w Kędzierzynie-Koźlu nie powstanie branżowe Centrum Umiejętności. Miało się specjalizować w żegludze śródlądowej W Kędzierzynie-Koźlu miało powstać Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie żeglugi śródlądowej i rybactwa śródlądowego, dzięki dotacji z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Niestety, powiat kędzierzyńsko-kozielski zrezygnował z realizacji tego projektu. 📢 Czworaczki z Opola skończył roczek. Antoś, Janek, Oluś i Stasiu. Zobaczcie, jakie z nich słodziaki! [ZDJĘCIA] Czterech małych dżentelmenów: Antoś, Janek, Oluś i Stasiu świętowało swoje pierwsze urodziny. Opolskie czworaczki to dzisiaj dorodne chłopaki i nikt dzisiaj by nie zgadł, że przed rokiem urodziły się jako wcześniaki i każdy z nich ważył zaledwie około kilograma. Zobaczcie, jak po roku wyglądają nasze opolskie czworaczki.

📢 Rodzinny rajd na Kopę Biskupią już 7 października. Będzie rywalizacja podczas gry terenowej. Udział jest bezpłatny Księża i harcerze ZHR zapraszają rodziny do wspólnej wędrówki w góry. Rajd na Kopę Biskupia to świetna okazja do integracji i zacieśniania więzów rodzinnych - przekonują organizatorzy.

📢 Mała Wiktoria cierpi na zespół Muenkego. Jest po dwóch operacjach głowy, czekają ją kolejne. Pomóżmy jej w leczeniu W połowie października 4-letnia Wiktoria Huć z Łowoszowa (gmina Olesno) jedzie znowu do szpitala w Olsztynie, gdzie przeszła już dwie operacje głowy. Pomóżmy chorej dziewczynce z wielodzietnej rodziny w walce o zdrowie. 📢 Norbert Huber poprowadził Polskę do złota mistrzostw Europy. Jaki jest prywatnie? Tak żyje i mieszka świecąca gwiazda siatkówki! [4.10] Norbert Huber potężnymi serwami, asami serwisowymi i mocnymi atakami poprowadził reprezentację Polski do historycznego sukcesu - złotego medalu i zwycięstwa w Mistrzostwach Europy w siatkówce! Na boisku jest nie do zatrzymania. A jaki jest prywatnie? To bardzo ciekawa postać. Lubi psy, tatuaże i… strzelanie z pistoletu. Jak żyje i mieszka Norbert Huber, świecąca gwiazda polskiej siatkówki? Zobaczcie prywatne zdjęcia!

📢 „Totalne remonty Szelągowskiej 6” odcinek 5. Życie tej rodziny było ciągłym pasmem nieszczęść. Dorota Szelągowska odmieniła ich los! W kolejnym odcinku „Totalnych remontów Szelągowskiej” poznaliśmy niezwykłą rodzinę Krzysztofa, która niejedno w życiu wycierpiała. W 7 osób mieszkali w starym domu, w którym, aż prosiło się o zmiany, a najważniejszą z nich było odczarowanie złych wspomnień przypominających o kolejnych rodzinnych dramatach. Jak sobie z tym zadaniem poradziła Dorota Szelągowska? 📢 Majster-klepka czy zwykły partacz? Oto Janusze budownictwa i ich najgorsze fuszerki! Zobaczcie nowe zdjęcia Planując remont mieszkania czy przebudowę domu, zaczynamy szukać fachowców. Niestety, nie jest łatwo dziś trafić na prawdziwe "złote rączki", ludzi z wiedzą i doświadczeniem, a do tego rzetelnych i uczciwych. Gdy zlecimy prace przypadkowemu wykonawcy, możemy wyjść na tym jak Zabłocki na mydle. Do czego zdolny jest taki partacz czy majster-klepka? Zobaczcie na zdjęciach w galerii.

📢 Nowe mieszkania w Strzelcach Opolskich będą gotowe w połowie przyszłego roku. Chętni już się zgłosili Gmina Strzelce Opolskie uzupełniła brakującą liczbę chętnych na mieszkania w ramach programu „Twoje M”. Wcześniej, w związku z pogarszającą się sytuacją i prognozami wysokich rat kredytów, 34 osoby wycofały się z zakupu. 📢 Sylwia Grzeszczak prywatnie. Tak żyje i mieszka słynna piosenkarka. Ostatnio rozstała się z mężem - Liberem. Jak sobie dziś radzi? [4.10] Sylwia Grzeszczak to słynna piosenkarkach, której hity "Cieszmy się z małych rzeczy" czy "Sen o przyszłości" nuciła cała Polska. Ostatnio rozstała się ze swoim wieloletnim mężem Marcinem "Liber" Piotrowskim, który także jest muzykiem. Para doczekała się dziecka. Mają piękną córeczkę Bognę. Jak mieszka i żyje na co dzień Sylwia Grzeszczak, jaka jest prywatnie i jak sobie dziś radzi w nowej sytuacji życiowej? Z całą pewnością umie cieszyć się, jak sama śpiewała z małych rzeczy. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Debata kandydatów do Sejmu PiS i PSL o rolnictwie. Pojedynek na racje i rekwizyty w Opolu W środę (4 października) kandydaci w wyborach do parlamentu – Wojciech Komarzyński (PiS) i Marcin Oszańca („dwójka” na liście Trzeciej Drogi) – spierali się na argumenty i kampanijne rekwizyty. 📢 SUV-y o wyjątkowo niskiej awaryjności. Które modele warto przemyśleć? Zapoznaj się z najnowszym raportem ADAC 2023 Ostatnie lata w motoryzacji to wielka popularność samochodów typu SUV. Wielu kierowców marzy o takim aucie. Cieszą się one dużą popularnością na rynku wtórnym. Ceny tych aut nie są niskie. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub sporządza i udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

📢 Droga ekspresowa S11. Przetarg ogłoszony, zgłasza się wiele firm. Zobacz przebieg opolskiego odcinka S11 Olesno - Kluczbork - Byczyna [MAPA] 31 sierpnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na budowę 46-kilometrowego odcinka drogi S11 od obwodnicy Olesna aż do Kępna. Firmy chcące budować trasę już się zgłaszają. Cały odcinek drogi ekspresowej S11 na terenie województwa opolskiego ma być gotowy za 4 lata. Pierwszy z dwóch opolskich odcinków, czyli obwodnica Olesna, już jest otwarty dla ruchu. Zobacz na mapach, jaki będzie dokładny przebieg kolejnego odcinka S11, od końca obwodnicy Olesna, przez Kluczbork i Byczynę.

📢 Usiłowanie zabójstwa na jednej z ulic w Brzegu. W ruch poszedł sekator. Policjanci zatrzymali do sprawy 36-latka Na wniosek śledczych i brzeskiej prokuratury sąd aresztował go na trzy miesiące. Za usiłowanie zabójstwa grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

📢 Tak mieszka na wsi Leszek Lichota i Ilona Wrońska. Tu aktorzy znaleźli swój raj. Aktorstwo to nie jest jedyna profesja „Znachora” Leszek Lichota to nowy profesor Wilczur, który wciela się w tę postać w najnowszej wersji „Znachora”. Wiele osób zastanawia się, jak wypadnie w tej roli lubiany aktor. Nie uniknie przecież porównywania do Jerzego Bińczyckiego, który po mistrzowsku zagrał profesora Wilczura w głośnej ekranizacji powieści z 1982 roku w reżyserii Jerzego Hoffmana. Zobacz, jak żyje na co dzień aktorska para i gdzie znaleźli swoje miejsce na ziemi. Malownicza okolica zachwyca. Zdziwisz się czy zajmuje się Leszek Lichota, gdy nie jest na planie filmowym.

📢 Horoskop na październik 2023 roku. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby 5.10.2023 HOROSKOP zodiakalny dla wszystkich na październik 2023 roku. Co się wydarzy w zbliżającym się miesiącu u Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb Barana? 5.10.2023.

📢 Ktoś powiesił na szybie zdjęcie czaszki. W opuszczonej wsi dzieją się dziwne rzeczy Kamieniec znajduje się około trzech kilometrów na wschód od Szumiradu. Od pewnego czasu ma status opuszczonej wsi - nie ma tam stałych mieszkańców. Na miejscu nie brak niszczejących budynków. Są sypiące się mieszkania, walące się się budynki gospodarcze, opuszczona szkoła. To miejsce pełne jest jednak ciekawych historii. 📢 Opolski szewc tworzy muzeum dotyczące swojego zawodu. Niektóre eksponaty zaskakują W Strzelcach Opolskich przy placu Żeromskiego powstało małe muzeum szewstwa. Prowadzi je Jacek Ferdynus, który zgromadził w jednym miejscu m.in. zabytkowe maszyny i narzędzia.

📢 Apartament na 38 piętrze z widokiem na miasto i mieszkania w blokach czy kamienicach. Oto, co komornicy wystawiają na licytacje 4.10.2023 Licytacje komornicze są szansą, by kupić wymarzone cztery kąty po okazyjnych cenach. Komornik, jeśli nie jest w stanie odzyskać długów, bierze pod młotek ruchomości (na przykład sprzęt RTV czy AGD), a nawet domy czy mieszkania. Wielu ludzi śledzi regularnie licytacje komornicze, ponieważ są szansą by kupić atrakcyjne nieruchomości za znacznie mniejsze pieniądze, niż musieliby zapłacić u pośrednika. Szczegóły licytacji, ich warunki oraz kwoty rękojmi na stronie www.licytacje.komornik.pl. 4.10.2023 r. 📢 Horoskop na 2024 rok. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec 5.10.2023 Oto pierwszy wielki HOROSKOP na 2024 rok dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na 2024 roku i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. 5.10.2023.

📢 Tak w latach 90. wyglądało życie polskich gangsterów. Luksusowe domy, drogie samochody, piękne kobiety Życie polskich gangsterów z przed ponad dwóch dekad było bardzo barwne. O tym, jak dokładnie wyglądało, możemy się przekonać z prywatnych zdjęć jednego z byłych bossów półświatka. 📢 Znany opolski fotografik Miłosz Paździerski walczy z rakiem. Każdy z nas może pomóc w tej walce Miłosz Paździerski z Opola znany jest z robienia świetnych zdjęć oraz ze swojego charakterystycznego szerokiego uśmiechu. Teraz jednak sytuacja nie jest do śmiechu, ponieważ Miłosz musi walczyć z nowotworem złośliwym jelita grubego. Każdy może mu pomóc w walce z chorobą darowizną lub zrobieniem sesji fotograficznej u opolskiego fotografa. 📢 Na grzyby w październiku. Gdzie na Dolnym Śląsku jest ich najwięcej. To miejscówki polecane przez dolnośląskich grzybiarzy Październik zwiastuje końcówkę sezonu na grzyby, ale wciąż może być ich pełno w przydrożnych lasach, w górach czy na wilgotnych i bardzo zarośniętych łąkach. Społeczność grzybiarzy podkreśla, że choć ostatnie tygodnie nie rozpieszczały, trend powoli się odwraca i grzyby w październiku mogą jeszcze obrodzić. Gdzie na Dolnym Śląsku ich szukać? Sprawdźcie!

📢 Rośliny wdzierają się do pustego domu. Piękna rezydencja zamieniła się w straszną ruinę 4.10.2023 Internauci zainteresowali się opuszczonym domem przy granicy województw opolskiego i śląskiego. "Piękne miejsce skazane na demolkę wandali" - piszą w sieci i dodają, że posiadłość została przejęta za długi komornicze. Dom jest dosłownie pożerany przez rośliny. 4.10.2023. 📢 Tak bawią się piękne dziewczyny na szalonych imprezach. TOP 69 najlepszych zdjęć z Magnum Clubu Najpierw 1 września rozpoczął się rok szkolny, a teraz 1 października ruszył nowy rok akademicki. Jest więcej nauki, ale tym bardziej warto zrelaksować się na imprezie. Przygotowaliśmy galerię 69 najsympatyczniejszych i najpiękniejszych dziewczyn w Magnum Clubie.

📢 Zenon Voelkel zmarł w wieku 103 lat. Weterynarz z Olesna pamięta, jak miasto wyglądało po wojnie W czwartek (5 października) odbędzie się pogrzeb Zenona Voelkela. W Poznaniu, gdzie mieszkał ostatnio, chociaż najlepiej wspomina swoje lata spędzone w Oleśnie. Zakładał u nas przychodnię weterynaryjną. Jego syn Piotr Voelkel jest jednym z najbogatszych Polaków.

📢 To było Integracyjne Narodowe Głośne Czytanie. Wzięli w nim udział uczniowie trzech szkół z Kluczborka Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Kluczborku, Zespołu Szkół Licealno-Technicznych i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego spotkali się na integracyjnym głośnym czytaniu „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.

📢 Tak wygląda Osiedle Północ w Kluczborku z lotu ptaka. Na tych zdjęciach stoi jeszcze słynny kluczborski Blaszak [ZDJĘCIA] Zdjęcia z archiwum Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” pokazują największe osiedle mieszkaniowe w Kluczborku. na tych fotografiach zobaczycie także budynki, których już niej ma. Zobaczcie, czy w ostatnich latach mocno zmieniło się miasto. 📢 W opolskich górach wciąż ukryte jest złoto. Śmiałkowie szukają wejścia do starych sztolni Według Państwowego Instytutu Geologicznego na terenie województwa opolskiego znajdują się trzy obszary złóż złota o łącznej powierzchni 317 hektarów. Cenny kruszec leży w ziemi i czeka na szczęśliwego znalazcę. Poszukiwacze złota szukają wejścia do starych sztolni.

📢 Samochód uderzył w płot. Kierowca wypadł przez przednią szybę. Lekarzom nie udało się go uratować Do wypadku doszło w poniedziałek (2.10) nad ranem w Starych Siołkowicach. Zginęła w nim jedna osoba.

📢 Ta porcelana z okresu PRL jest warta fortunę! Tych przedmiotów poszukują kolekcjonerzy. Sprawdź, czy masz je w domu! Porcelana z okresu PRL-u jest często warta krocie. Z pozoru zwykłe wyroby mogą okazać się prawdziwym skarbem w naszym domu. Niektóre porcelanowe przedmioty były produkowane w czasach PRL w bardzo niewielkich ilościach. To tylko jeden z argumentów, dla których obecnie porcelana może być warta fortunę. Sprawdź, czy posiadasz te przedmioty w domu. Mogą być warte naprawdę dużo! 📢 Przebudowa wiaduktu i ulicy Krapkowickiej w Opolu. Wjazd i wyjazd z miasta ma być łatwiejszy. Jaki jest postęp prac? W ramach prac zmodernizowany zostanie odcinek ul. Krapkowickiej w Opolu o długości 700-metrów. Robotnicy m.in. pogłębią przejazd pod torami, tak aby przestrzeń pomiędzy jezdnią i wiaduktem miała około 4,7 metra wysokości. Sama jezdnia będzie miała natomiast 7 metrów szerokości. Zaś nieco ponad jej poziomem ulokowane będą chodniki oraz trasa dla rowerzystów.

📢 Budowa nowego stadionu w Opolu. Zaczyna się szklenie i zadaszanie obiektu. Budowla robi wrażenie. Tak wygląda postęp prac Nowy stadion powstaje przy ul. Technologicznej w Opolu. Obiekt ma być gotowy w 2024 roku. Swoje mecze będzie na nim rozgrywała Odra Opole, ale nie tylko. 📢 Najdroższe mieszkanie na sprzedaż w Polsce znajduje się na ul. Złotej w Warszawie. To luksus tylko dla najbogatszych Luksusowe mieszkanie zlokalizowane jest w samym centrum Warszawy na prestiżowej ul. Złotej (Śródmieście). Kto zostanie właścicielem tej nieruchomości, tego nie wiadomo. Pewne jest, że musi mieć gruby portfel, a w nim 25 mln złotych. To 3-pokojowe mieszkanie ma najwyższą cenę spośród wszystkich tego typu ogłoszeń w serwisie Otodom.pl, jakie obecnie można znaleźć w Polsce (01.10.2023 r.). Zobacz, jak mieszkanie prezentuje się na zdjęciach.

📢 Kopce kreta? Nie! To powstaje nowy park w Opolu. Będzie ładnie? Tak wygląda zaawansowanie prac przy przebudowie placu przed dworcem PKP W nowym parku, który ma być wizytówką Opola, nie zabraknie między innymi zieleni, ławeczek, pergoli czy elementów placu zabaw dla najmłodszych. Ma być zielono i przytulnie. 📢 PLEBISCYT EDUKACYJNY Zgłoś nauczyciela do nagrody! Wybierz z nami najlepsze przedszkola, szkoły i uczelnie Znasz dobrego nauczyciela, którego cenią i lubią uczniowie i ich rodzice, albo nauczyciela przedszkola, który najlepiej uczy maluchy? A może dyrektora, który świetnie zarządza placówką edukacyjną? Wiesz, które przedszkole warto polecić innym albo która szkoła jest najbardziej przyjazna uczniom i rodzicom? A może chcesz rekomendować innym dobrą szkołę językową? Zgłoś kandydatów do nagrody w wielkim Plebiscycie Edukacyjnym. 📢 Góry Opawskie to nie tylko Kopa Biskupia. Oto najciekawsze miejsca w tym przygranicznym paśmie Góry Opawskie to najdalej na wschód położne pasmo Sudetów w Polsce. Ich symbolem po naszej stronie granicy jest wieża widokowa na Kopie Biskupiej, z której roztacza się malowniczy widok na cały region. Jednak 90 proc. powierzchni Gór Opawskich znajduje się po stronie czeskiej. Ten wciąż nieodkryty przez wielu teren skrywa niejedną wieżę widokową, która warta jest odwiedzenia. Najciekawsze miejsca po stronie polskiej i czeskiej prezentujemy w galerii zdjęć.

📢 Najdroższy dom na sprzedaż w Polsce znajduje się pod Warszawą. Trzeba mieć majątek, żeby tam zamieszkać Dom marzeń zlokalizowany jest w podwarszawskich Łomiankach. Kto zostanie właścicielem, tego nie wiadomo. Pewne jest, że musi mieć gruby portfel, a w nim 30 mln złotych. Dom z basenem i własnym SPA ma najwyższą cenę spośród domów w serwisie Otodom.pl, jakie obecnie można znaleźć w Polsce (2.09.2023 r.). Zobacz, jak dom prezentuje się na zdjęciach.

📢 HIPOKRATES 2023 Głosowanie rozpoczęte! Zobacz listę medyków nominowanych do nagród dla pracowników roku ochrony zdrowia We wtorek, 12 września rozpoczęło się głosowanie w wielkim plebiscycie, w którym pracowników ochrony zdrowia zgłaszają do nagród pacjenci. Sprawdź, kto znalazł się na liście nominowanych. Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do zaszczytnych tytułów. Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronem finałowej gali zostało Ministerstwo Zdrowia.

📢 Tak przed laty wyglądał handel w Opolu. Cieplak, stara giełda samochodowa i dawne targowiska Te zdjęcia zrobiono przed 20, 30, 40 i 50 laty. Tak wyglądały opolskie sklepy: "Opolanin", "Ziemowit", czy "Cieplak" a także opolska giełda samochodowa i targowiska. 📢 Oto horoskop na drugie półrocze 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj HOROSKOP na drugie półrocze 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy do końca 2023 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na resztę roku 2023 i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria radzi specjalnie dla Ciebie, co może się wydarzyć od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r.

📢 Robią wrażenie! Tak wyglądają najdroższe domy do kupienia w Polsce. Zobacz TOP 10 ofert z lutego 2023 | ZDJĘCIA Najdroższe domy na sprzedaż w Polsce! Przedstawiamy najpiękniejsze rezydencje, wille i pałace, za które trzeba zapłacić krocie. Ten luksus robi piorunujące wrażenie. Znajdziemy tam prywatne baseny, ogromne ogrody i nowoczesne wnętrza. Oto aktualne oferty drogich domów na sprzedaż z lutego 2023 roku. Wejdź w naszą galerię i zobacz zdjęcia przepięknych willi oraz ceny, które trzeba za nie zapłacić.

📢 Luksusowe domy na sprzedaż w Opolu. Zobacz, jak się prezentują W Opolu nie brakuje komfortowych rezydencji dla posiadaczy grubych portfeli. Zobacz, co oferują te luksusowe domy. 📢 Zobacz najtańsze domy na Opolszczyźnie. Ile kosztują i gdzie się znajdują? Szukasz taniego domu w województwie opolskim? Oto najciekawsze oferty budynków, które możesz kupić za niewielkie pieniądze.

📢 TOP 15 najdroższych domów w Opolu. Zobacz luksusowe domy dla milionerów Ile kosztują i jak wyglądają najdroższe domy na sprzedaż w Opolu? Zobacz zestawienie ofert, na które stać tylko najbogatszych.

ZOBACZ KONIECZNIE Co wie o tobie Google? Nawet bardzo osobiste rzeczy

iPolitycznie - Scholz chce się podzielić z Europą kryzysem migracyjnym