Przegląd prasy (6.11.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 5.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Od dzisiaj i wtorku kolejne zmiany organizacji ruchu. Będą dotyczyć ulicy Krawieckiej i północnej obwodnicy miasta”?

Prasówka 6.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Od dzisiaj i wtorku kolejne zmiany organizacji ruchu. Będą dotyczyć ulicy Krawieckiej i północnej obwodnicy miasta Kierowcy poruszający się po Opolu nie mają w ostatnim czasie łatwego życia. Jednocześnie remontowane jest bowiem kilka istotnych pod względem komunikacyjnym ulic. To jednak nie koniec zmian w ruchu. Dzisiaj i jutro rozpoczną się kolejne prace, które wymuszą zmianę organizacji ruchu na dwóch kolejnych drogach.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 6.11.23

📢 Mieszkania PRL - zdjęcia. Tak wyglądały pokoje, kuchnie i łazienki w latach 60., 70., i 80. [6.11.2023] Mieszkania naszych babć budzą u wielu nostalgię. Kiedyś wszystkie mieszkania były tak do siebie podobne, że wyglądało niemal tak samo. Duże i pokoje dziecięce kojarzą się z meblościankami, ławami, półkotapczanami, korytarze z boazerią, kuchnie z westfalkami i ceratami, a łazienki z żeliwnymi wannami i górnopłukiem. Kultowe już miano zyskały popularne wtedy sprzęty i dekoracje. Zobacz na zdjęciach, jak mieszkaliśmy w PRL-u.

📢 Memy o zmianie opon na zimowe hitem internetu. Zobacz najzabawniejsze grafiki i uśmiechnij się! Memy o zmianie opon na zimowe stały się hitem internetu, co oznacza, że coraz więcej osób jest już w temacie zbliżającej się wielkimi krokami zimy, a wraz z nią – dostosowania pojazdu do warunków pogodowych. Chociaż Złota Polska Jesień nie odpuszcza nawet w listopadzie, to trzeba liczyć się z tym, że sytuacja może zmienić się nawet z dnia na dzień. Odkładanie na ostatnią chwilę wizyty w punkcie wulkanizacyjnym wiąże się ze sporym ryzykiem, związanym z koniecznością zmagania się na ulicach ze śniegiem oraz lodem podczas poruszania się pojazdami z letnimi oponami. Na szczęście wiele osób pamięta o wyposażeniu kół w zimowe, ale nie brakuje też takich, które ponoszą konsekwencje niedopilnowania tej kwestii na czas. To właśnie takie przypadki stały się jednym z najpopularniejszych obecnie tematów memów, jakie publikowane są na bieżąco w sieci przez internautów. Zobacz najzabawniejsze grafiki i uśmiechnij się!

Prasówka 6.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! 06.11.2023 Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź koniecznie listę najbardziej leniwych psów!

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 06.11.2023 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce! 📢 Przebudowa placu przed dworcem PKP w Opolu. Klomby pokrywane są już trawą z rolek. Na remont czeka lokomotywa Dzięki tej inwestycji Opole zyska kolejny zielony zakątek. Plac stanie się też wizytówką, którą zobaczą zaraz po wyjściu z dworca PKP czy centrum przesiadkowego, goście odwiedzający miasto. Uwaga! w poniedziałek 6 listopada drogowcy mają układać asfalt na budowanym prawoskręcie przy placu. Będzie ruch wahadłowy.

📢 Horoskop codzienny na poniedziałek 6 listopada 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na poniedziałek 6 listopada 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w poniedziałek 6.11.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie! 📢 Wcześniejsza emerytura zależy od zawodu. Kto może na nią przejść? To nie tylko służby mundurowe Wiek emerytalny i moment przejścia na zasłużony odpoczynek stanowią temat długotrwałej debaty na świecie. Jednym z aspektów tej dyskusji jest zróżnicowanie wieku emerytalnego w zależności od wykonywanego zawodu. Czy istnieją zawody, które pozwalają w Polsce na wcześniejszą emeryturę? W tym artykule zgłębimy tę kwestię i przyjrzymy się, jakie zawody umożliwiają swoim pracownikom opuszczenie rynku pracy wcześniej niż innym.

📢 Nowe cuda UNESCO w Europie. Lista pięknych miejsc, które warto zobaczyć – niedawno wzbogaciły słynną listę Niebanalne oraz niesamowicie interesujące – tak można określić obiekty, które niedawno wzbogaciły słynną na całym świecie listę. Ze wszystkich pozycji wybraliśmy najlepsze nowe cuda UNESCO w Europie, tworząc listę pięknych miejsc, które warto zobaczyć. To gotowe inspiracje na kolejne wyprawy po Starym Kontynencie – zobaczcie sami. 📢 Te widoki są niesamowite. Odra i opolskie mosty widziane z lotu ptaka Korzystając z pięknej pogody, która zapanowała w Opolu w niedzielne popołudnie wybraliśmy się nad Odrę. Tam udało nam się uchwycić kilka niezwykłych kadrów znad tej opolskiej rzeki. Możecie je zobaczyć w galerii zdjęć. Na szczególną uwagę naszym zdaniem zasługują zdjęcia trzech mostów, nad którymi udało nam się przelecieć.

📢 Najpiękniejsze Ślązaczki na Instagramie. To gryfne frelki, od których nie oderwiecie wzroku. Ślązaczki są najpiękniejsze! Zobaczcie te gryfne frelki! Ślązaczki są najpiękniejsze na świecie - nikt nie ma co do tego wątpliwości. Piękne kobiety z naszego regionu chętnie dzielą się na Instagramie zdjęciami wykonanymi w najbardziej charakterystycznych miejscach województwa śląskiego. Zobaczcie najpiękniejsze zdjęcia Ślązaczek zamieszczone na Instagramie. 📢 Najśmieszniejsze MEMY o kotach. To władcy naszych domów, kochane sierściuchy. Trudno się nie śmiać z ich rządów ZOBACZCIE Najlepsze MEMY o kotach. Memy o kotach podbijają sieć. Tylko właściciele czworonogów zrozumieją fenomen tych czworonożnych futrzaków. Chyba żadne inne zwierzę nie zapewni Ci codziennie tylu wrażeń, co kot. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o kotach. Rozbawią Was do łez! 📢 Będzie dużo śmiechu i dobrej muzyki. Oto lista koncertów i stand-upów na listopad w regionie Nadeszła prawdziwa jesień, przestawiliśmy zegarki i wieczory stają się coraz dłuższe. W tych okolicznościach ciekawym pomysłem może być wybranie się, któregoś dnia na dobry koncert czy występ stand-up. W poniższym zestawieniu przygotowaliśmy listę artystów, którzy w przeciągu najbliższego miesiąca zagrają w naszym regionie.

📢 10-letnie auta osobowe, które charakteryzują się minimalną ilością usterek. Samochody warte szczególnej uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Niezwykła solidarność społeczności Kietrza. Odbył się koncert charytatywny na rzecz tamtejszych pogorzelców W drugiej połowie października niemal doszczętnie spłonął jeden z domów jednorodzinnych stojących przy ulicy Pocztowej w Kietrzu. W wyniku pożaru swoje miejsce schronienia i dach nad głową straciła mieszkająca tam rodzina. Wobec tej tragedii olbrzymią mobilizacją wykazała się jednak kietrzańska społeczność. W Internecie organizowane są zbiórka pieniędzy i licytacje, a w niedzielę (05.11) odbył się też koncert charytatywny na rzecz pogorzelców.

📢 Horoskop codzienny na niedzielę 5 listopada 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na niedzielę 5 listopada 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w niedzielę 5.11.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Rogale świętomarcińskie. 11 listopada zajada się nimi cała Polska! Skąd wziął się fenomen tego wypieku? Rogale świętomarcińskie to tradycyjne wypieki popularne w Polsce, zwłaszcza w okolicach Poznania i Wielkopolski. Są one nieodłącznym elementem obchodów Dnia Świętego Marcina, które przypada na 11 listopada - Święto Niepodległości. Cukiernie i kawiarnie wprost uginają się tego dnia pod kilogramami rogali z białym makiem i kandyzowanymi owocami. Jaka jest ich historia i dlaczego Lech Poznań wysłał je jako prezenty do wszystkich klubów ekstraklasy?

📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 5.11.2023 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu? 📢 Dni wolne od pracy w 2024 roku. Zobacz, jak możesz zaplanować swój urlop w Nowym Roku 5.11.2023 Planujesz już swój urlop na przyszły rok? Sprawdź jak prezentuje się kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 roku. Aby dłużej cieszyć się wolnym od pracy w trakcie świąt lub długiego weekendu, wystarczy wykorzystać kilka dodatkowych dni urlopu. 📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 5.11.2023 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek.

📢 Osoby o takich imionach są wyjątkowo wierne! Tworzą trwałe związki i są lojalne wobec partnera. Zobacz listę Imiona kryją w sobie pewne cechy. Coraz częściej single i singielki podczas wyboru partnera na życie zwracają uwagę na jego znaczenie. Chcą zapewnić sobie ich wierność, lojalność i oddanie. Sprawdziliśmy jakie imiona, zarówno męskie jak i żeńskie, noszą osoby, które są wierne. Zobacz w naszej galerii imiona wiernych osób! 📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 5.11.2023 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły!

📢 Jezioro Duże w Turawie jesienią wygląda wspaniale. Cisza, spokój, szerokie piaszczyste plaże a nawet wyspa. Warto tu przyjechać Jezioro Duże w Turawie powstawało w latach 1933–1939, jako zbiornik przeciwpowodziowy i retencyjny oraz w celach rekreacyjno-wypoczynkowych. Dziś jest popularnym miejscem spędzania wolnego czasu przez Opolan ale nie tylko. 📢 To najgorsze imiona dla mężów. Jakie imiona znalazły się na liście? Ezoterycy wskazują dokładne cechy charakteru! Decyzja o ślubie podejmowana jest najczęściej raz w życiu. Warto więc, aby dobrze dobrać się w parze. Czy po imieniu można stwierdzić, że ktoś jest złym lub dobrym kandydatem na męża? Są cechy charakteru, jak wskazują eksperci, które bardziej lub mniej predysponują nas do bycia dobrym współmałżonkiem. Sprawdź listę imion. Zobacz, kto znalazł się w zestawieniu!

📢 Sanatorium za darmo. Sprawdź listę osób uprawnionych do darmowych turnusów na NFZ w uzdrowisku. Oto w jaki sposób pojedziesz do sanatatorium Sanatoria to idealne miejsca, w którym kuracjusze mają szansę nie tylko odpocząć, ale również szybko wrócić do zdrowia. Profesjonalny personel zajmuje się ich rekonwalescencją, rehabilitanci pomagają w wykonywaniu ćwiczeń. Jak skorzystać z darmowego turnusu? Można np. uzyskać skierowanie, w ramach którego wyjazd będzie refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), jednak czas oczekiwania bywa długi. Za kogo koszty pokryje ubezpieczyciel? Sprawdzamy!

📢 Horoskop codzienny na sobotę 4 listopada 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na sobotę 4 listopada 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w sobotę 4.11.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie! 📢 Prawne kontrowersje wokół dodatków dla nauczycieli. Dyrektorzy w Prudniku wstrzymali wypłaty. Czekają na stanowisko MEN Od września i października nauczyciele prowadzący indywidualne zajęcia rewalidacyjne z uczniami o specjalnych potrzebach w gminie Prudnik nie dostają za to dodatku. Dyrektorzy szkół czekają na opinię ministerstwa, która rozstrzygnie wątpliwości prawne.

📢 Targowisko w Strzelcach Opolskich opustoszało w pierwszy dzień naliczania opłat według nowych zasad. W tym dniu mocno padało Pomimo protestów sprzedawców, gmina Strzelce Opolskie zmieniła zasady naliczania opłat za handel na targowisku. Teren został podzielony na sektory, a sprzedawcy są dokładnie rozliczani za każdą zajętą przestrzeń (także za postawiony samochód). W pierwszym dniu działania nowego systemu targowisko opustoszało. Nie wiadomo jednak, czy sprzedawców zniechęcił deszcz, czy też naliczanie opłat według nowych zasad. 📢 Najśmieszniejsze memy o Sosnowcu. Tutaj nawet trawa nie chce zapuścić korzeni na nowym stadionie O Sosnowcu znów zrobiło się głośno, a my mamy dla Was najzabawniejsze i najśmieszniejsze memy o tym mieście. Po meczach Rakowa Częstochowa w Lidze Europy, które odbywają się w Sosnowcu, miłośnicy piłki żartują z fatalnego stanu murawy, a portugalskie media piszą o "smutnym i ponurym mieście". Czy naprawdę w Sosnowcu nawet trawa nie chce zapuścić korzeni? Ależ skąd, to piękne miasto, ale pożartować nie zaszkodzi.

📢 Budowa jednego z najnowocześniejszych stadionów w Polsce. Robotnicy montują oświetlenie, trwają też prace w klubowym budynku Nowy stadion w Opolu ma być jednym z najnowocześniejszych w Polsce. Obiekt korzystać będzie z odnawialnym źródeł energii i pomp ciepła, natomiast jego elewacja będzie jednym wielkim ekranem, na którym można będzie wyświetlać różne projekcje.

📢 Basen na dachu hotelu w Szczyrku. To jedyny taki obiekt w Beskidach. Zobacz ZDJĘCIA Basen powstał na dachu czterogwiazdkowego hotelu Meta w Szczyrku, znajdującego się przy dolnej stacji kolejki linowej na Skrzyczne. Przy dobrej pogodzie można popływać na wysokości kilkudziesięciu metrów nad ziemią, ciesząc oczy górskimi krajobrazami. Prawda, że fajna sprawa? To jedyny basen na dachu hotelu w Beskidach. Zobaczcie ZDJĘCIA z tej nietypowej inwestycji. 📢 Bezczelna manipulacja prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego. Włodarz miasta atakuje media i wprowadza w błąd opinię publiczną Prezydent miasta Opola zamieścił na swoim profilu facebookowym nie mającą nic wspólnego z rzeczywistością informację, jakoby "redaktor naczelny nto przyznał się, że kłamał w artykułach". To bzdura, za rozpowszechnianie której poniesie konsekwencje prawne. 📢 Ślubowanie nowych policjantów w Opolu. To oni mają strzec naszego bezpieczeństwa. Poznaj nowych mundurowych 25 nowych funkcjonariuszy zasiliło szeregi Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Teraz pojadą na półroczne przeszkolenie a następnie zasilą Komendę Miejską Policji w Opolu oraz jednostki powiatowe w regionie.

📢 Tak wyglądałoby dziś siedem cudów świata. Niezwykła praca naukowców Siedem cudów świata to budowle, które powstały tysiące lat temu, gdy technologia była na zupełnie innym poziomie niż obecnie, a i tak przez lata zachwycały swoją wielkością, majestatem i precyzją. Dziś prawie nie pozostał po nich żaden ślad, jednak naukowcy posiłkując się sztuczną inteligencją postanowili stworzyć możliwą wizualizację. Zobaczcie, jak wyglądałoby siedem cudów świata, gdyby przetrwały - oczywiście w idealnym stanie - do dziś!

📢 Halloween w Magnum Clubie. Te halloweenowe przebrania robiły największe wrażenie [ZDJĘCIA] Fantazyjne stroje, oryginalne makijaże i szalony wieczór. Tak wyglądała impreza Halloween Night w Magnum Clubie. Zobaczcie zdjęcie w naszej galerii. 📢 Budowa Centrum Przesiadkowego Opole Południe. Widać już zarys przyszłych parkingów i dróg dojazdowych. Tak wygląda postęp prac Na Centrum Przesiadkowe Opole Południe składać się będzie parking na 350 samochodów osobowych i autobusów, przystanki MZK oraz stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych. Natomiast na wydzielonym placu będą mogły stać pojazdy typu food truck.

📢 24 godziny dla Miłosza Paździerskiego. Akcja charytatywna opolskich barberów. Będą przez całą dobę ciąć i golić. Dochód pójdzie na leczenie Opolscy barberzy z Barber Shop Łotr postanowili pomóc Miłoszowi Paździerskiemu, 46-letniemu fotografowi i filmowcowi z Opola, który zmaga się z ciężką chorobą. Miłosz cierpi na nowotwór złośliwy jelita grubego z przerzutami do wątroby i płuc. Niestety, w Polsce nie ma już dla niego innej opcji leczenia, dlatego Barber Shop Łotr wraz z Opolskim Stowarzyszeniem Rehabilitacji podjęli się organizacji 24-godzinnej akcji charytatywnej, która ma na celu zebranie funduszy na leczenie Miłosza. 📢 Miód z dachu Centrum Usług Publicznych w Opolu jest przepyszny. Pszczoły krainki zdały egzamin śpiewająco Projekt edukacyjny „Od pralki do ula” realizowany jest wspólnie przez miasto Opole, Fundację Odzyskaj Środowisko, ERP Polska oraz Elektryczne Śmieci.

📢 62-letni kierowca wjechał terenówką w autobus MZK Opole, a następnie uciekł. Świadkowie zatrzymali go 62-latkowi sprawcy groźnej kolizji policjanci zatrzymali prawo jazdy, a cała sprawa zakończy się w sądzie. 📢 Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wylądował na osiedlu obok Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu Do niecodziennej interwencji doszło dzisiaj (2 listopada) na ulicy Sosnowej w Opolu, czyli tuż pod szpitalem USK w Opolu. Na osiedlu lądował śmigłowiec LPR, aby zabrać mężczyznę do szpitala położonego tuż obok.

📢 Zwłoki 35-letniego lekarza znalezione w mieszkaniu w Opolu. Wiadomo, co było przyczyną śmierci W czwartek (2 listopada) po południu w jednym z bloków w Nowej Wsi Królewskiej w Opolu znaleziono zwłoki 35-letniego mężczyzny. Jest to opolski lekarz. Mężczyzna miał ranę postrzałową. 📢 2 listopada świętujemy Dzień Zaduszny. Zobacz, jak wygląda cmentarz komunalny w Oleśnie [ZDJĘCIA] Chociaż to w wolny od pracy dzień Wszystkich Świętych cmentarze w całej Polsce są pełne, to jednak Dzień Zaduszny, czyli Święto Zmarłych, obchodzimy 2 listopada. Odwiedziliśmy cmentarz komunalny w Oleśnie, gdzie znajduje się m.in. grób i pomnik Lotników Polskich.

📢 Zasiłek pogrzebowy 2023. Ile wynosi zasiłek pogrzebowy z ZUS i komu zwracane są koszty pogrzebu [INFORMATOR] Ile wynosi zasiłek pogrzebowy w 2023 roku i komu przysługuje to świadczenie? Czy trzeba składać wniosek i kiedy ZUS wypłaci pieniądze? ZUS przypomina, że jeżeli poniosłeś koszty pogrzebu, przysługuje zasiłek pogrzebowy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 📢 Nowe, ekologiczne autobusy elektryczne wkrótce wyjadą na ulice Opola. Tak prezentują się w zajezdni MZK Mieszkańcy Opola mogą już szykować się na nową erę w publicznym transporcie miejskim, ponieważ pierwsza partia nowoczesnych autobusów elektrycznych właśnie zawitała do miasta. A to dopiero początek większego projektu, który ma na celu zmodernizowanie floty miejskich autobusów. 📢 Tutaj ginęli ludzie. Pamiętajmy o nich w Dniu Zadusznym. Opolskie katastrofy drogowe, kolejowe i lotnicze Wzdłuż opolskich dróg stoją ich setki, a może i tysiące. Te krzyże i kwiaty obok to znak, że pamięć o zmarłych tam ludziach wciąż jest żywa wśród rodzin i znajomych. Dla reszty są przestrogą. Opolszczyzny nie ominęły tragiczne wypadki, katastrofy kolejowe i lotnicze oraz klęski żywiołowe. Wejdź do galerii i zobacz, gdzie doszło do tragicznych wypadków.

📢 Poznaj finalistki konkursu Polska Miss 2023. Wśród nich piękna Opolanka. Natalia Żołnieruk z szansą na zdobycie tytułu najpiękniejszej Polki Natalia Żołnieruk jest w tym roku jedyną opolską finalistką w konkursie piękności Polska Miss 2023. Awansowała do ścisłego finału z grona ponad 8 tysięcy kandydatek! Najpiękniejszą Polską Miss poznamy na gali we Wrocławiu. 📢 Przerażające odkrycie polskich archeologów. Szczątki kobiety i dziecka zamknięte na kłódkę Zagraniczne media piszą o wyjątkowym odkryciu archeologów z Polski, którego dokonano w miejscowości Pień. Podczas wykopalisk na cmentarzysku, naukowcy natknęli się na szczątki dziecka przykutego kłódką do grobu oraz kobiety z sierpem na szyi. Odkrycie ma świadczyć o wierze naszych przodków w wampiry i zjawiska nadprzyrodzone.

📢 Oni odeszli w ostatnim roku. Opolscy samorządowcy, wykładowcy, społecznicy, duchowni i wielu innych Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to czas, w którym wspominamy zmarłych bliskich. To również dobra okazja do przypomnienia o osobach znanych i szanowanych dla naszych społeczności. Politycy, samorządowcy, społecznicy, regionaliści, nauczyciele, badacze, księża. Wielu zasłużonych Opolan odeszło od nas w ostatnim roku. Oni zmarli w 2023 i pod koniec 2022 roku. W galerii zdjęć przypominamy sylwetki.

📢 Horoskop na 2024 rok dla kobiet. Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik 31.10.2023 HOROSKOP na 2024 rok dla kobioet. Co się wydarzy w sierpniu 2023 u pań spod znaku Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Wróżka Expiria już to wie i podzieli się z Wami tą wiedzą. 31.10.2023.

📢 Gdzie na grzyby na Opolszczyźnie? Poznaj wskazówki opolskiego profesjonalnego grzyboznawcy W naszych lasach wysypało grzybami. Jest mokro i stosunkowo ciepło, a to sprawia, że grzybów jest bardzo dużo. O czym pamiętać podczas wyprawy na grzyby i gdzie na Opolszczyźnie można odbyć udane grzybobranie mówi nam Sabina Dąbrowska vel. Grzybowa, dyplomowany grzyboznawca. W galerii znajdziecie najnowsze zdjęcia z jej tegorocznych zbiorów.

📢 Robotnicy układają elewację, szklą witryny, budują parkingi i drogi. Czy uda się otworzyć nową galerię handlową w Opolu jeszcze w tym roku? Całkowita powierzchnia najmu galerii Ozimska Park po przebudowie wyniesie około 18 000 mkw, na których łącznie działać będzie ponad 30 punktów handlowo-usługowych.

📢 PLEBISCYT EDUKACYJNY Głosowanie rozpoczęte! Możesz jeszcze zgłosić do nagrody nauczyciela, dyrektora, przedszkole, szkołę lub uczelnię We wtorek, 24 października rozpoczęło się głosowanie, w którym laureaci zostaną wybrani najpierw osobno w miastach i powiatach, później w skali województwa, a następnie w ogólnopolskim finale. Zagłosuj na pracowników edukacji! Wciąż możesz też zgłosić swoich kandydatów do nagród. 📢 Tak wyglądają niezwykłe kolaże miasta Opola. Dzięki nim możemy zobaczyć, jak zmieniła się stolica regionu Opole to miasto z niezwykłą historią. Sporą jej część udało się utrwalić na archiwalnych zdjęciach. Dzięki tym niezwykłym kolażom możemy się przekonać, jak zmieniło się miasto na przestrzeni lat.

📢 W latach 90. życie w Opolu płynęło wolniej. Tak wyglądał zwykły dzień w stolicy regionu Świeżo otwarty McDonald's, wyburzanie kamienicy przy hotelu Weneda, spacery przez Most Groszowy. Większość ulic, kamienic, bloków i skwerów wygląda znajomo. Ale miasto od tego czasu mocno się zmieniło. W naszej archiwalnej galerii zobaczycie, jak wyglądał zwykły dzień w Opolu w latach 90. 📢 Tak kiedyś urządzano domy i mieszkania. Niezwykłe projekty wnętrz. Architekci mieli wyobraźnię Narożnik ze skrytkami ma alkohol, stołki barowe przy meblościance z wbudowanym zegarem, modułowe tapczany i siedziska - to tylko część pomysłów polskich architektów i projektantów z lat 30. XX wieku. Takie wizje aranżacji wnętrz domów i mieszkań rodziły się w ich głowach blisko sto lat temu. 📢 HIPOKRATES 2023 Głosowanie zakończone! Sprawdź kto zwyciężył w naszym województwie We wtorek, 12 września rozpoczęło się głosowanie w wielkim plebiscycie, w którym pracowników ochrony zdrowia zgłaszają do nagród pacjenci. Teraz czas na finał wojewódzki kategorii powiatowych. Głosowanie w pozostałych kategoriach trwa nieprzerwanie do wtorku, 31 października. Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronem finałowej gali został Minister Zdrowia.

📢 Na tej giełdzie staroci w Opolu można kupić niemal wszystko. Znajdziemy tu wiele rzeczy do domu W każdą niedzielę odbywa się giełda w Opolu. Na targowisku zorganizowanym na placu przy ul. Wschodniej atmosfera przywołuje wspomnienia z lat 90., kiedy taki handel prowadzony był niemal w każdej miejscowości. Co można znaleźć na giełdzie w Opolu? Prawie wszystko! Ludzie sprzedają i kupują tam zarówno rzeczy stare, jak i nowe przedmioty. Rzeczy wystawione na sprzedaż w niedzielę (13 sierpnia) zobaczysz w galerii zdjęć. 📢 Takie pieniądze dostaniesz na dziecko w 2023 roku. Ulgi, dodatki i zasiłki dla rodziców. Szczegółowe wyliczenia 11.07.2023 W 2023 roku rodzice mogą się starać o wparcie od państwa w ramach wielu różnych programów. Zebraliśmy je wszystkie w jednym miejscu. Informacje na 11.07.2023.

📢 Tak się kiedyś wypoczywało nad jeziorami turawskimi. Tłumy przyjeżdżały nad wodę W latach 70., 80. i 90. jeziora turawskie były popularnym miejscem wypoczynku mieszkańców Opolszczyzny, Górnego i Dolnego Śląska, ale nie tylko. Choć dziś ich dawna świetność przeminęła, to wciąż zagląda tu sporo turystów. Zobacz, jak kiedyś się tu wypoczywało. 📢 Wyjątkowy Jarmark Bożonarodzeniowy w Mosznej. Na kiermasz przybyło wielu mieszkańców regionu. Ceny zaskoczyły wielu odwiedzających Jarmark Bożonarodzeniowy na zamku w Mosznej odbył się po raz pierwszy w historii i jest już pewne, że był to jeden z najciekawszych kiermaszów świątecznych na Opolszczyźnie. Chociaż ceny niektórych produktów potrafiły mocno zaskoczyć, to chętnych było naprawdę sporo. 📢 Studniówki 2022. Tak się bawił Zespół Szkół w Gorzowie Śląskim [ZDJĘCIA] Uczniowie Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim bawili się na balu maturalnym 29 stycznia w restauracji przy Pałacu Pawłowice.

📢 Groźny wypadek pod Wołczynem. Osobówka zderzyła się z jeleniem Jeleń wyskoczył na drogę krajową wprost pod nadjeżdżającego forda. Kierowca nie miał szans, by zahamować.

PSL: Bez weta to absurd, ale nie wiem, jak zagłosują nasi europosłowie