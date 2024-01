Przegląd prasy (7.01.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 6.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Sprawdź wyliczenia - takie mogą być podwyżki od marca”?

Prasówka 7.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Sprawdź wyliczenia - takie mogą być podwyżki od marca Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z zapisanymi w budżecie szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 r. ma wynieść 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełożyłby się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur.

📢 Oto modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40., 50. i 60. Te fryzury odejmą nawet kilkanaście lat Modne fryzury odmładzające. Jakie fryzury są najlepsze po 40., 50. i 60.? Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć, podkreślić zmarszczki i niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Zebraliśmy garść inspiracji. Te uczesania odmładzają nawet o 10 lat! Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Joanna Garbos, córka Teresy Werner - urodę odziedziczyła po matce. Kim jest i co robi na co dzień? Teresa Werner to niekwestionowana królowa śląskich szlagierów. Artystka zachwyca talentem i przepięknym głosem oraz uwodzi urodą. Artystka wciąż koncertuje, a bilety na jej występy rozchodzą się jak świeże bułeczki. Teresa Werner ma jedną córkę, Joannę. Zobaczcie, jak wygląda, kim jest i czym się pasjonuje.

Prasówka 7.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Trzej Królowie przeszli ulicami Kadłuba pod Strzelcami Opolskimi. To było pierwsze takie wydarzenie w tej miejscowości Tłumy przeszły ulicami Kadłuba w ramach orszaku Trzech Króli. Mędrcy przeszli do kościoła Chrystusa Króla, by pokłonić się Dzieciątku.

📢 Zimy stulecia w PRL-u. Zasypane drogi i pojazdy - taka była rzeczywistość, dzisiaj przeraża nas kilkanaście cm śniegu Zimy stulecia w Polsce - najgorsze były w PRL-u, pamiętacie? Synoptycy przewidują atak zimy, a my wpadamy w panikę. - Kiedyś to były zimy - wspominają nasi rodzice i dziadkowie. To prawda! Dzisiaj przeraża nas kilka centymetrów śniegu i lekki mróz. To żadna zima, w PRL-u potrafiło zasypać drogi i samochody, a zaspy przewyższały człowieka. Temperatura spadała do -30 stopni Celsjusza. Zamarzały nawet powieki. 📢 Czołowe zderzenie na drodze krajowej nr 41 w Rudziczce koło Prudnika. Pięć osób trafiło do szpitala, w tym dziecko W Rudziczce w gminie Prudnik dwa samochody osobowe zderzyły się na drodze krajowej. Ruch na trasie jest całkowicie zamknięty, policja i strażacy kierują podróżnych na objazdy.

📢 Tak wyglądała mechanizacja opolskiej wsi. Konie, traktory, kombajny i samoloty. Oto rolnictwo z minionej epoki Zobacz, jak opolscy rolnicy indywidualni oraz Państwowe Gospodarstwa Rolne, przez dziesiątki lat korzystały z coraz to nowszych zdobyczy techniki. Wielu bohaterów na zdjęciach podpisanych jest z imienia i nazwiska, można więc sprawdzić, czy są na nich ludzie, których znaliśmy czy nasi krewni. Jest też data i miejsce wykonania fotografii. 📢 Zagrali "Z Pokłonem Trzech Króli" po raz jedenasty. Ten koncert to już tradycja "Z Pokłonem Trzech Króli", tak brzmi nazwa tradycyjnego już koncertu kolęd i pastorałek organizowanego w głubczyckim klasztorze oo. franciszkanów każdego roku w święto Objawienia Pańskiego (6 stycznia). W tym roku wydarzenie odbyło się po raz jedenasty. 📢 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź koniecznie! 06.01.2024 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się że trzeba tam spędzić więcej czasu niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami!

📢 Te psy są najbardziej leniwe. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! 06.01.2024 Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź koniecznie listę najbardziej leniwych psów! 📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 06.01.2024 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 06.01.2024 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu! 📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 06.01.2024 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Oto nowy fiat 126p w elektrycznej wersji! Maluch Vision zachwyca! Jak Wam się podoba taka modyfikacja? 6.01.2023 Tak się prezentuje nowy maluch! To naprawdę byłby motoryzacyjny hit! Nowy Maluch! Fiat 126p w elektrycznej wersji! Każdy zna Fiata 126p "malucha", który przez 28 lat był produkowany w naszym kraju. To bez wątpienia legenda rodzimej motoryzacji, która wciąż - gdy tylko pojawia się na drodze - wywołuje miłe wspomnienia i wzbudza niemałe emocje! ZOBACZCIE ZDJĘCIA 📢 Jan Dolny otrzymał medal z Watykanu. Papież uhonorował organistę z Głuchołaz za przeszło pół wieku służby Kościołowi W sobotę 6 grudnia kościół parafialny w Głuchołazach niemal pękał w szwach. Wszystkie miejsca w ławkach były zajęte. Wiele osób stało w nawach bocznych i na tak zwanym chórze. Przyszli, aby wysłuchać koncertu kolęd chóru Capricolium, a także być świadkami niecodziennej uroczystości. Decyzją papieża Franciszka Jan Dolny, organista oraz założyciel i wieloletni prowadzący wspomnianego chóru, został odznaczony Medalem Pro Ecclesia et Pontifice.

📢 Horoskop dzienny na niedzielę (jutro, 7.01). Które znaki zodiaku ucieszą się z przewidywań gwiazd? Sprawdź horoskop na niedzielę dla wszystkich znaków zodiaku. Co gwiazdy przygotowały dla Twoich bliskich na jutro? Przeczytaj, co zgodnie z horoskopem może Cię spotkać w niedzielę 7.01.2024. Czy dzięki temu zbierzesz się na odwagę? Sprawdź horoskop na jutro (niedzielę, 7.01.2024) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Przez Opolszczyznę przeszły Orszaki Trzech Króli. W Opolu maszerowało kilka tysięcy osób Kilka tysięcy Opolan wzięło udział w 11 już Orszaku Trzech Króli w Opolu. To najstarszy i największy orszak jasełkowy w województwie, ale w sumie orszaki zgłoszono u nas w 17 miejscowościach. Nietypowe, masowe jasełka, to manifestacja chrześcijańskiej duchowości.

📢 Horoskop dzienny na niedzielę 7 stycznia 2024. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na niedzielę 7 stycznia 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w niedzielę 7.1.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Miastowi są bezczelni. Znowu się śmieją. Zobacz najgłupsze memy o rolnikach 2024 Nadeszła zima, ale wielu rolników wciąż jeszcze ma ręce pełne roboty i ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie. 📢 Półtoraroczne dziecko wypadło z okna w Strzelcach Opolskich. Maluszek trafił do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu Do nieszczęśliwego wypadku doszło około południa w jednej z kamienic przy ul. Krakowskiej w Strzelcach Opolskich. Półtoraroczny chłopczyk trafił do szpitala. 📢 Sieć gazowa na Opolszczyźnie zostanie rozbudowana. Wiemy, co i gdzie spółka Gaz-System będzie robiła w 2024 roku Nowe odcinki gazociągów i nowe stacje gazowe. Ogólnopolski operator sieci gazowych zamierza w tym roku przeprowadzić na Opolszczyźnie kilka dużych inwestycji. Chodzi o poprawę bezpieczeństwa i lepsze zaopatrzenie w gaz ziemny południowej Opolszczyzny.

📢 Najdziwniejsze łazienki w Polsce. Zobacz najgorsze pomysły właścicieli Łazienka to ważna część każdego domu. Często mają ograniczony metraż, ale to nie zraża właścicieli przed urządzeniem jej w wyjątkowy sposób. Jak możecie zobaczyć na zdjęciach niektóre pomysły "dekoratorów" mogą przyprawić o gęsią skórkę... 📢 Produkty wycofane ze sklepów 6.01.2024 Kaufland, Biedronka, Lidl, Netto, Auchan muszą wycofać te produkty na polecenie sanepidu 6.01.2024 Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega! 6.01.2024 Nowa lista produktów wycofanych przez sklepy Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o kosmetyki. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Jakie imiona znalazły się na liście? Ezoterycy wskazują dokładne cechy charakteru! Decyzja o ślubie podejmowana jest najczęściej raz w życiu. Warto więc, aby dobrze dobrać się w parze. Czy po imieniu można stwierdzić, że ktoś jest złym lub dobrym kandydatem na męża? Są cechy charakteru, jak wskazują eksperci, które bardziej lub mniej predysponują nas do bycia dobrym współmałżonkiem. Sprawdź listę imion. Zobacz, kto znalazł się w zestawieniu!

📢 Waloryzacja emerytur. Tyle dostaniesz w styczniu 2024 r. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Sprawdź, ile dostaniesz na konto! Takie emerytury otrzymają seniorzy w styczniu 2024. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w styczniu 2024. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na styczeń 2024. 📢 Zmiany w emeryturach. Zobacz zasady waloryzacji emerytur od 1 marca 2024 r. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Ile otrzymasz? Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę.

📢 Horror w pokoju nauczycielskim. Uczniowie naprawdę przesadzili. Zobacz, co wypisują Podobno za jakiś czas ma zniknąć obowiązek odrabiania prac domowych. W planach nie ma jednak z pewnością likwidacji klasówek i kartkówek, bo jak inaczej sprawdzić gruntownie wiedze ucznia? Niektórzy uczniowie traktują sprawdziany z przymrużeniem oka i dla wielu nauczycieli to prawdziwy horror. Jedni od razu stawiają jedynki, inni odpowiadają z humorem. 📢 Więcej zarabiamy ale więcej też pracujemy, za to mniej wydajemy w sklepach. Co się dzieje z pieniędzmi Opolan? W listopadzie ubiegłego roku mieszkańcy województwa opolskiego wydali o 14 procent mniej pieniędzy na zakupy, niż w listopadzie rok wcześniej. I to wszystko przy rosnącej inflacji, a więc wyższych cenach za towary sklepach. Dlaczego ograniczyliśmy zakupy? 📢 Dom Krzysztofa Mirucia jest wyjątkowy. Zobacz, jak się urządził w lesie znany architekt. Od kogo kupił dom Krzysztof Miruć? Dom Krzysztofa Mirucia jest wyjątkowy, jak przystało na specjalistę od aranżacji wnętrz. Zaglądamy do zacisza ulubionego projektanta wielu Polaków. Tak się urządził Krzysztof Miruć w przepięknej okolicy za miastem. Zobacz, kto był poprzednim właścicielem domu Krzysztofa Mirucia.

📢 Atak zimy stulecia 45 lat temu. Aura była surowa, śnieg zasypywał samochody, mróz doskwierał, ale dzieci się cieszyły. 31 grudnia 1978 r. w całej Polsce nastąpiły gwałtowne opady śniegu, dziś możemy już tylko pomarzyć o podobnym krajobrazie. Według meteorologów, opady śniegu rozpoczęły się wieczorem 31 grudnia i trwały przez całą noc sylwestrową. W Warszawie termometry wskazywały minus 21 stopni. Tak srogie zimy gościły w Polsce głównie w PRL-u, kiedy klimat był w naszym kraju bardziej surowy. Jak radzono sobie wtedy z zimą? Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia Narodowego Archiwum Cyfrowego.

📢 Horoskop codzienny na sobotę 6 stycznia 2024. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na sobotę 6 stycznia 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w sobotę 6.1.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Nowe paliwo E10 - lista samochodów, które są kompatybilne. Zobacz, czy możesz tankować E10 do twojego auta 6.01.2024 Benzyna E10 ma od stycznia zastąpić popularną "95". Jednak nie wszystkie auta będą mogły palić E10. Mamy listę aut, które nie są kompatybilne z nowym paliwem. Jak sprawdzić czy twój samochód może jeździć na E10? 📢 Zmianie ulegną zasady waloryzacji emerytur? Sprawdź co planuje rząd. Emeryci dostaną nawet kilkanaście procent podwyżki 6.01.2024 W przyszłym roku zmiana zasad waloryzacji emerytur i rent. Co najmniej 4200 zł więcej do emerytury. Trwają prace nad przepisami dotyczącymi zasad waloryzacji rent i emerytur. Ile pieniędzy dostaną emeryci i renciści? Sprawdź szczegóły zmian i wyliczenia brutto oraz netto Co ulegnie zmianie? Dla kogo będą one bardziej korzystne? Sprawdź! 📢 W szkołach na Opolszczyźnie będzie więcej dodatkowych lekcji z języka niemieckiego Wkrótce uczniowie z Mniejszości Niemieckiej będą mieli większy dostęp do nauki języka niemieckiego. Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło, że od września 2024 r. wymiar godzin nauczania dla tej grupy zostanie zrównany z pozostałymi mniejszościami narodowymi, co oznacza powrót do 3 godzin tygodniowo.

📢 Siłka czeka! Zanim zaczniesz ćwiczyć, zobacz najlepsze MEMY o siłowni, rozbawią cię do łez! Jak wam idzie realizacja noworocznych postanowień? Samo zapisanie się na siłownię nie oznacza, że już możecie odhaczyć ten punkt z listy postanowień. Bo na siłownię trzeba regularnie chodzić, ale także ćwiczyć! No i co z tego, że po pierwszym razie nie można się podnieść z łóżka, a mięśnie bardziej przypominają galaretę niż skałę. Nie szukajcie wymówek, pakujcie torby i ruszajcie na siłkę. Ale zanim wpadniecie w szał ćwiczeń, obejrzyjcie najlepsze MEMY, z których o siłowniach dowiecie się wszystkiego. Miłej zabawy!

📢 Andrzej Michta nowym starostą namysłowskim. W przeszłości już pełnił tę funkcję Andrzej Michta w ostatnim czasie pełnił funkcję przewodniczącego rady powiatu namysłowskiego. Dnia 4 stycznia wybrany nowym starostą. Tę funkcję pełnił już w przeszłości. Przypomnijmy, że w 2016 roku na trzy lata zastąpił on zmarłego Michała Ilnickiego.

📢 "Ruski targ" w Opolu w końcu doczeka się remontu. Powstanie mini-park w samym centrum miasta Po ponad dekadzie oczekiwania, mieszkańcy Opola mogą wkrótce doczekać się rewitalizacji terenu po byłym „ruskim targu". Prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski ogłosił plany przekształcenia tego obszaru w mini park. Wydaje się także, że park powinien doczekać się nowej nazwy.

📢 Giełda samochodowa w Gliwicach od ponad 20 lat przyciąga tłumy! Co niedzielę można tu kupić mydło i powidło. Znacie to miejsce? ZDJĘCIA Giełda samochodowa w Gliwicach, dokładniej na granicy dzielnic Ligota Zabrska i Sośnica, to nie tylko raj dla pasjonatów motoryzacji, ale także dla każdego, kto szuka unikalnych okazji i przedmiotów. Choć początkowo znana głównie jako miejsce, gdzie można zakupić różnorodne części samochodowe, dziś oferuje znacznie więcej... 📢 Święto Trzech Króli w Głubczycach. Atrakcji nie zabraknie. Będzie uroczysty orszak oraz koncert kolęd i pastorałek Na sobotę (06.01) w Głubczycach zaplanowano dwa wydarzenia nawiązujące do święta Objawienia Pańskiego. Rano po ulicach miasta przejdzie orszak Trzech Króli, a wieczorem w klasztorze oo. franciszkanów odbędzie się koncert kolęd i pastorałek.

📢 Osadzony w Zakładzie Karnym w Nysie Wojciech B. został prawomocnie skazany na rok więzienia. A odsiedział już 4,5. Co się stało? Sąd Penitencjarny w Opolu nie zgodził się na zwolnienie z zakładu karnego w Nysie Wojciecha B., członka zorganizowanej grupy przestępczej tzw. gangu Wielopole. W grudniu Sąd Najwyższy uchylił jego wyrok 10 lat więzienia.

📢 Tajemnicza historia wsi przy granicy z Czechami w powiecie głubczyckim. Dlaczego ludzie stąd zniknęli? Przy drodze pomiędzy Opawicą a Dobieszowem stoi sfatygowany krzyż. Nosi ślady po pociskach. Po figurze Chrystusa pozostał już tylko kawałek ręki zwisający z jednego z ramion. Wystarczy wejść pomiędzy drzewa, by natrafić na pozostałości ścian oraz fundamentów budynków. To resztki osady Bursztet. Miejsce owiane jest szeregiem legend. Te ściągają na miejsce m.in. poszukiwaczy skarbów. - Oni potrafią być prawdziwą zmorą tej okolicy - mówi Barbara Piechaczek, dyrektorka Muzeum Powiatowego w Głubczycach. 📢 Od stycznia 600 zł więcej dla emerytów! Którzy seniorzy zarobią więcej? Zmiany sięgną nawet 800 tys. osób Podwyżka płacy minimalnej ma znaczenie również dla wielu seniorów w Polsce. Około 800 tys. z nich emeryturę łączy z pracą zarobkową, a większość z nich zarabia właśnie pensję minimalną. Od 1 stycznia te osoby mogą liczyć na około 600 zł podwyżki.

📢 Awaria w zakładzie produkcji etanolu pod Nysą. Do rowu dostał się zacier z kukurydzy. Jakie jest zagrożenie? Substancja z zakładowej instalacji dostała się do rowów odwadniających w rejonie wsi Goświnowice pod Nysą. To efekt awarii w pobliskim zakładzie produkującym bioetanol. 📢 Makabryczne odkrycie w lesie w okolicy Suchego Boru pod Opolem. Mieszkaniec wsi znalazł ludzkie szczątki Postępowanie w tej sprawie prowadzi Komenda Miejska Policji w Opolu pod nadzorem prokuratury. Śledczy ustalać teraz będą płeć i tożsamość zmarłej osoby oraz to, w jaki sposób doszło do zgonu.

📢 Horoskop na drugą połowę stycznia 2024. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP na drugą połowę stycznia 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy od 15 do 31 stycznia u poszczególnych znaków zodiaku? Układ gwiazd będzie wyjątkowo korzystny.

📢 Raniuszek to sympatyczny ptak, który lubi się przytulać. Zimą chętnie odwiedzi karmnik. Sprawdź, jak wyglądają te ptaki i czym je nakarmić Raniuszek to niewielki ptak o głównie biało-czarnym upierzeniu. Przypomina puchatą pierzastą kulkę z wyjątkowo długim ogonem. Wygląda dość egzotycznie, ale mieszka w Polsce, a zimą odwiedza karmniki. Sprawdź, jak wygląda raniuszek, co je ten ptak i czy zimuje w Polsce. 📢 Najlepsze memy o czarnych kotach. Czy przynoszą on pecha? Skądże! Uśmiechnijcie się z nami i pokochajcie te sierściuchy Zobaczcie najśmieszniejsze memy o czarnych kotach. Czy te sympatyczne koty przynoszą pecha? Jako właściciel jednego z nich odpowiadam: w życiu! Ale czarne koty niesłusznie posądzane o niecne zamiary i przynoszenie nieszczęścia mają swoje święto. Jest ono obchodzone na całym świecie 17 listopada 2023 roku. Z tej okazji pośmiejmy się z czarnych kotów, one się nigdy nie obrażają!

📢 Wiemy, do kogo wróci karma w tym roku. Horoskop karmiczny na 2024 rok dla wszystkich znaków 5.01.2024 HOROSKOP karmiczny na 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w przyszłym roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Wróżka Expiria już to przewidziała. 📢 Przerażająca pustka w miejscu, które kiedyś tętniło życiem. Tak wygląda wieś widmo na północy Opolszczyzny Kiedyś była tutaj nawet huta. W Kamieńcu mieszkało wówczas 300 mieszkańców. Dzisiaj jest to rezerwat przyrody, który wygląda tak, jakby ktoś opuścił to miejsce w pośpiechu. Można poczuć dreszczyk emocji, kiedy widzi się opuszczoną szkołę z porzuconymi książkami. Sami zresztą to zobaczcie.

📢 Te zwierzaki skradły serca internautów. Śmieszne psy i koty bawią do łez Cwane koty i słodkie psiaki to wdzięczny temat do memów. Zebraliśmy dla Was najśmieszniejsze obrazki na ten temat z polskiego internetu. Zobacz wyjątkową galerię memów z domowymi zwierzętami.

📢 Droga między Leśnicą a Lichynią warunkowo otwarta dla ruchu. Inwestycja pochłonie blisko 10 milionów złotych Drogowcy zakończyli układanie podbudowy i pierwszej warstwy asfaltu na trasie Leśnica - Lichynia. Inwestycja pochłonie blisko 10 milionów złotych. 📢 Janusz Nosacz to ulubieniec Polaków. W którym zoo można zobaczyć sympatycznego nosacza sundajskiego? Zobacz najlepsze memy Janusz Nosacz to w internetowych memach symboliczny Polak z wszystkimi polskimi przywarami. Nosacz sundajski to małpa z charakterystycznym długim nosem. Stał się bohaterem internetowych żartów, ale wzbudza też swoim wyglądem wielkim sympatią. Zobacz najlepsze memy z nosaczem i sprawdź, gdzie można go zobaczyć na żywo.

📢 Wielki horoskop na cały rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj wielki HOROSKOP na cały rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Zobacz, co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na cały rok i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria sprawdziła, jakie są przepowiednie na cały nowy rok dla każdego znaku zodiaku.

📢 Fabryka butów Otmęt w Krapkowicach kiedyś była dużym zakładem. Co znajdowało się w halach produkcyjnych? Dawniej to była jedna z największych fabryk butów na Śląsku. Dziś spora część hal produkcyjnych po byłym "Otmęcie" już nie istnieje.

📢 Na co pomaga picie wody z cytryną? Zobacz, co się stanie, kiedyś zaczniesz pić codziennie wodę z cytryną na czczo. Kiedy po nią sięgać? Woda z cytryną na czczo bywa przede wszystkim kojarzona ze sposobem na odchudzanie. Ale plusów z rozpoczynania dnia od tego napoju jest o wiele więcej. Poranne picie wody z sokiem z cytryny pomaga m.in. nawodnić organizm, wyregulować metabolizm oraz złagodzić objawy niestrawności. Wypróbuj różne przepisy na wodę z cytryną, bo świetnie komponuje się ze smacznymi i zdrowymi dodatkami. Sprawdź, na co pomaga picie wody z cytryną.

📢 Powstanie komisja do spraw ekspozycji odkryć w katedrze. Kościół i naukowcy wciąż czekają na decyzję konserwatora. Będzie kompromis? Z końcem listopada zakończyły się trwające półtora roku prace archeologiczne w opolskiej katedrze. Teraz kluczowe pytanie, jakie zadają sobie naukowcy oraz duchowni, dotyczy tego, w jaki sposób wyeksponować odkrycia. W tym celu powstanie specjalna komisja do spraw ekspozycji. 📢 Oto największe atrakcje Gór Opawskich. Warto się tu wybrać na weekend Góry Opawskie to najdalej na wschód położne pasmo Sudetów w Polsce. Ich symbolem po naszej stronie granicy jest wieża widokowa na Kopie Biskupiej, z której roztacza się malowniczy widok na cały region. Aż 90 procent powierzchni Gór Opawskich znajduje się po stronie czeskiej. Ten wciąż nieodkryty przez wielu teren skrywa niejedną wieżę widokową, która warta jest odwiedzenia. Najciekawsze miejsca po stronie polskiej i czeskiej prezentujemy w galerii zdjęć.

📢 Na tym starym sprzęcie wideo można sporo zarobić. Przejrzycie szafy, piwnice, garaże i pawlacze Wielu z nas wciąż ma w domu stary sprzęt wideo, w tym odtwarzacze, magnetowidy czy kasety VHS. I choć już wiele lat temu technologia ta została wyparta przez DVD a teraz streaming, to wciąż są chętni na kupno takich urządzeń. Sprawdziliśmy, ale można zarobić na sprzedaży starego sprzętu wideo.

📢 Horoskop miesięczny na styczeń 2024 roku. Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik HOROSKOP na styczeń 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w styczniu u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? W gwiazdach znalazły się wskazówki, które pozwolą nam dobrze przejść przez ten miesiąc.

📢 Oto w jaki sposób pojedziesz do sanatorium za darmo. Sprawdź listę osób uprawnionych do darmowych turnusów na NFZ w uzdrowisku Sanatoria to idealne miejsca, w którym kuracjusze mają szansę nie tylko odpocząć, ale również szybko wrócić do zdrowia. Profesjonalny personel zajmuje się ich rekonwalescencją, rehabilitanci pomagają w wykonywaniu ćwiczeń. Jak skorzystać z darmowego turnusu? Można np. uzyskać skierowanie, w ramach którego wyjazd będzie refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), jednak czas oczekiwania bywa długi. Za kogo koszty pokryje ubezpieczyciel? Sprawdzamy!

📢 Opolski Sylwester pod Stegu Areną. Tak bawili się opolanie. Mamy zdjęcia z imprezy Po czterech latach przerwy do Opola powrócił miejski Sylwester. Zabawę pod Stegu Areną poprowadził zespół doświadczonych DJ-ów z zespołu Komodo. Wstęp był bezpłatny, a o północy niebo rozświetlił pokaz laserów.

📢 Zobacz na żywo galę finałową Miss Earth. Ewa Jakubiec ze Słupic rywalizuje o tytuł najpiękniejszej kobiety świata [WIDEO] O godz. 13:00 czasu polskiego rozpoczęła się gala finałowa konkursu piękności Miss Earth 2023. Transmisję na żywo z Wietnamu można oglądać również w serwisie Nto.pl. W finale Misss Earth 2023 startuje również Ewa Jakubiec ze Słupic koło Nysy. W tym roku została oficjalnie najpiękniejszą Polką w konkursie Miss Polonia.

📢 Plac przed dworcem PKP Opole jest już gotowy. Ruszają odbiory inwestycji. Jak Wam się podoba nowy plac? Koncepcja placu wybrana została w ogólnopolskim konkursie, który Urząd Miasta Opola zorganizował razem z Izbą Architektów. Wygrała pracownia SN Architekci. Wykonawcą inwestycji jest firma Best Opebel z Opola. 📢 Akademickie Centrum Medyczne w Zabrzu. Szpital Religi miał być najważniejszą inwestycją medyczną w kraju. Skończył jako moloch. ZDJĘCIA To miała być medyczna wizytówka Śląska. W 1977 roku na granicy Zabrza i Gliwic ruszyła budowa największego szpitala w Polsce. Akademickie Centrum Medyczne próbował ratować sam profesor Zbigniew Religa, jednak mimo najszczerszych chęci - obiekt nigdy nie został ukończony i oddany do użytku. Przez lata ściągał jedynie wielbicieli urbexu i potencjalnych samobójców. Zobaczcie, jak powstawał i upadał kolos z betonu.

📢 Tak dziś wygląda tajna jednostka wojsk Układu Warszawskiego. Zamieniła się w ruinę Baza powstała w latach 60. minionego wieku pomiędzy Zimną Wódką a Olszową w powiecie strzeleckim na Opolszczyźnie. Przez około 30 lat był wielką tajemnicą, a obiekt był ściśle strzeżony. Po upadku PRL baza straciła jednak na znaczeniu. Po opuszczeniu przez wojsko zaczęła popadać w ruinę. 📢 Jan Dolny świętował 50-lecie pracy w parafii w Głuchołazach. Mówią o nim, że jest organistą z powołania We wrześniu parafia pw. św. Wawrzyńca w Głuchołazach świętowała 50-lecie pracy organisty Jana Dolnego. Oprawa muzyczna mszy świętych to nie jedyne jego zajęcie. Służył ludziom na wielu płaszczyznach. 27 lat temu założył chór Capricolium, który ma na koncie wiele sukcesów i udanych występów w kraju i za granicą. Był też m.in. radnym, podjął się animacji życia religijnego w lokalnej wspólnocie. W kościele w Głuchołazach nadal można usłyszeć graną przez niego muzykę.

📢 Ten dom wczasowy wyglądał jak więzienie. Ludzie mówili na niego "Małe Alcatraz" Przez lata w Szumiradzie wypoczywały na koloniach dzieci z Katowic. „Znajdował się na końcu świata, był ogrodzony parkanem, a wokoło tylko las. Takie małe Alcatraz!" - wspomina jedna z osób, które tak wypoczywały. Dawniej te kolonie letnie były obozem z apelami i turniejami współzawodnictwa np. w zbieraniu jagód. Jeszcze w latach 90. słynne były dyskoteki w ośrodku wypoczynkowym w Szumiradzie. 📢 Tak wygląda najstarszy kościół w Kluczborku. Na co dzień Kościół Zbawiciela jest zamknięty, ale są tutaj nabożeństwa i koncerty XIV-wieczny Kościół Zbawiciela można obejrzeć jeszcze dzisiaj (14 maja) na pierwszym z cyklu koncertów organowych. 📢 Pub Nirvana w Oleśnie był kultowy. Wykończyła go pandemia, ale zostały zdjęcia słynnych imprez i koncertów To był jedyny w swoim rodzaju pub. Mieścił się w dawnym więzieniu w Oleśnie! Organizowano tutaj koncerty rockowe i koncerty Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a także mistrzostwa w grze w darta. Podział w Oleśnie był jasny: młodzież dyskotekowa jechała na dyskotekę do Wachowa, a młodzież alternatywna na koncert do Nirvany!

📢 Studniówki 2023. Opolski „elektryczniak” przepięknie bawił się na balu maturalnym. Te stylizacje robią wrażenie! [ZDJĘCIA] To już dziś! Maturzyści z Zespołu Szkół Elektrycznych w Opolu rozpoczęli ten jeden z ważniejszych wieczorów w ich życiu. Studniówkę, czyli 100 dni do egzaminu dojrzałości, otworzył pięknie zatańczony polonez. Zapraszamy do galerii! 📢 Wyjątkowa studniówka LO nr 1 w Opolu. Oprócz poloneza zatańczyli także walca [ZDJĘCIA] Maturzyści z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Opolu bawili się na studniówce w sobotę (21 stycznia) w hotelu Arkas w Prószkowie. Oprócz tradycyjnego poloneza kilka odważnych par zatańczyło także walca wiedeńskiego. Było co podziwiać!

📢 Ulicami Opola przeszedł Orszak Trzech Króli. Tysiące mieszkańców pokłoniły się nowonarodzonemu Jezusowi [ZDJĘCIA] Tradycyjny Orszak Trzech Króli znów przeszedł ulicami Opola. Ponownie uczestniczyło w nim tysiące opolan. Jak święto wyglądało w tym roku? Zobaczcie w galerii!

📢 Klasa wojskowa I LO w Opolu złożyła przysięgę. Rośnie zainteresowanie wstąpieniem do szkoły mundurowej [ZDJĘCIA] Pod pomnikiem Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego ślubowanie złożyli uczniowie klasy mundurowej I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Opolu. Wydarzenie odbyło się w podniosłej, patriotycznej oprawie, zgodnie z ceremoniałem wojskowym.

ZOBACZ KONIECZNIE Co wie o tobie Google? Nawet bardzo osobiste rzeczy