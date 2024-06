Przegląd prasy (7.06.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 6.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „10 czerwca rusza głosowanie w ramach 7. Edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego”?

Prasówka 7.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 10 czerwca rusza głosowanie w ramach 7. Edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego W tym roku w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego wpłynęły 83 zadania na łączną kwotę 9,2 mln zł.

📢 Już w piątek (7 czerwca) jubileuszowa 25. Wystawa Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Polsko - Czeskiego Pogranicza Przez trzy dni, od piątku do niedzieli mistrzowie rękodzieła z Opolszczyzny, z całej Polski i z Czech będą prezentować swoją pracę w hali sportowej w Prudniku. To największa taka wystawa w województwie.

Prasówka 7.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak dziergają więźniowie z Nysy! Te cudne maskotki mogą być Wasze. Jak można je zdobyć? Na co dzień tworzą m.in. specjalne ośmiorniczki, które trafiają do wcześniaków w inkubatorach i dają namiastkę bliskości mamy. Przed zbliżającym się światowym dniem dziergania przygotowali maskotki i poduszki dla tych, którzy wykażą się największą kreatywnością.

📢 Policjanci z Brzegu poszukują Sebastiana Moskałę. Za mężczyzną wydano list gończy Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Brzegu, na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli, poszukują Sebastiana Moskałę. 📢 Dzika plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim jest bardzo popularna. Plaża nudystów nad Zalewem Sulejowskim Plaża nudystów nad Zalewem Sulejowskim. Dzika plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim stała się najgłośniejszym kąpieliskiem w województwie łódzkim. Wszystko przez naturystów, którzy tutaj przyjeżdżają poopalać się. Jak będzie tego lata? Poprzednio w weekendy na plaży miłośników naturyzmu było często ponad 200. Przyjeżdżają tu ludzie z Łodzi, Częstochowy, Kielc, Warszawy, Tomaszowa, ale są też mieszkańcy powiatu piotrkowskiego.

📢 Kampania do Europarlamentu na finiszu. Czołowi działacze Platformy Obywatelskiej w regionie wsparli marszałka Andrzeja Bułę Czołowi działacze PO w regionie publicznie zachęcają do głosowania na Andrzeja Bułę, lidera wojewódzkich struktur Platformy Obywatelskiej. Danutę Jazłowiecką, która myśli o powrocie do Parlamentu Europejskiego, wsparł z kolei Donald Tusk. 📢 Ostrzeżenie GIS 6.06.2024 Produkty wycofane ze sklepów POLOmarket, Lidl, ALDI, Kaufland, Biedronka, Netto, Auchan 6.06.2024 Ostrzeżenie GIS 6.06.2024! Lista produktów wycofanych przez sklepy POLOmarket, Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o przedmioty kuchenne.

📢 Od soboty do poniedziałku (8-10.06) część ul. Wojska Polskiego w Opolu będzie zamknięta. Przez remont będą objazdy. Inaczej pojedzie MZK Przez weekend trwać będzie remont fragmentu ul. Wojska Polskiego w Opolu. Nie przejedziecie tamtędy od soboty (8 czerwca) do poniedziałku (10 czerwca). Przez ten czas zaplanowane są objazdy. Inaczej pojadą też autobusy MZK.

📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy! 📢 Fiat 126p narodził się 51 lat temu... ARCHIWALNE ZDJĘCIA. Kultowy „maluszek” świętuje swoje urodziny Dokładnie 6 czerwca 1973 roku w bielskiej Fabryce Samochodów Małolitrażowych został zmontowany z włoskich części pierwszy fiat 126p, który miał uratować władzę ludową, o którym marzyły miliony Polaków i który stał się legendą. 📢 Opolszczyzna organizatorem mistrzostw Polski w piłce ręcznej. O prymat w kraju powalczą mastersi i studenci W najbliższych dniach Opole będzie gospodarzem Akademickich Mistrzostw Polski, a w czterech miejscowościach leżących w pobliżu stolicy województwa o tytuł najlepszej drużyny w kraju będą walczyć mastersi.

📢 Bóbr z opolskiej Młynówki! Naszej czytelniczce udało się sfotografować zwierzę Bóbr w środowe (5.06) popołudnie wyszedł na brzeg Młynówki i skubał liście jednego z drzew. Obecność ludzi wydawała mu się wcale nie przeszkadzać. 📢 Model kroczący renty wdowiej 2024. Kto spełnia warunki? Jaka będzie kwota? Oto szczegóły! Przepisy dotyczące renty dla wdów i wdowców w Polsce są poddawane ciągłym zmianom. Obecnie planowane są bardzo poważne zmiany, które mogą realnie zmienić postrzeganie tych przepisów. Co warto wiedzieć, o planach rządowych w sprawie tego, jak ma się zmienić renta wdowia? Kiedy głosowanie w sejmie? Jeśli przejdzie to renta wdowia od kiedy będzie obowiązywać na nowych zasadach? Zobacz!

📢 Te samochody typu SUV są powszechnie uznawane za niezawodne i cieszą się dużym uznaniem wśród kierowców Kolejny rok SUV-y cieszą się wielką popularnością wśród polskich kierowców. Liczba modeli takich samochodów na ulicach z roku na rok jest coraz większa. Ten rodzaj samochodu cieszy się sporą popularnością również na rynku wtórnym. Ceny poszczególnych modeli trzymają się całkiem dobrze. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Rozpoczyna się Festiwal Książek w Opolu. Przyjadą do nas literackie gwiazdy W piątek (7 czerwca) rozpoczyna się trzydniowy Festiwal Książki w Opolu. Program jest bardzo atrakcyjny, do Opola przyjedzie wielu popularnych pisarzy, m.in. Andrzej Stasiuk, Remigiusz Mróz czy Joanna Kuciel-Frydryszak, autorka bestsellerowych „Chłopek". Swoje stoiska wystawi aż 85 wydawnictw. Będzie też duża strefa literatury Young Adult, czyli książek dla nastolatków, które tłumnie przyjeżdżają do swoich ulubionych autorek.

📢 Zmarł emerytowany rezydent parafii katedralnej w Opolu. Blisko 40 lat służył w Afryce. Pogrzeb dziś w RPA W Afryce zmarł ks. Stanisław Jagodziński SCP, emerytowany rezydent parafii katedralnej w Opolu. Ponad 40 lat swojego życia spędził za granicą, głównie na misjach w Afryce.

📢 Oto pięknie stuningowane ciężarówki, które przyjadą na zlot Master Truck Show 2024 do Polskiej Nowej Wsi pod Opolem Jubileuszowy, 20. Zlot Master Truck Show 2024 już coraz bliżej. Impreza zaplanowana jest od 19 do 21 lipca na lotnisku w Polskiej Nowej Wsi pod Opolem. 📢 Zdziwisz się, co sprzedaje wojsko. Na przetargach można upolować m.in. samochody, traktory, kosiarki, elektronarzędzia 6.06.2024 r. Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu, czyli Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Na przetargach można kupić m.in. auta osobowe, dostawcze, autobusy i ciężarówki. Są też pojazdy specjalistyczne oraz sprzęt ogrodniczy, medyczny i sportowy. Nie brakuje też elektronarzędzi. Sprawdź najlepsze okazje! 6.06.2024 r.

📢 Trzy dni ważne dla opolskiego rolnictwa. Opolagra 2024 na lotnisku w Kamieniu Śląskim Ta impreza zapowiada się na największe wydarzenie w branży od 8 lat. Producenci sprzętu rolniczego przyjadą w najbliższy weekend do Kamienia Śląskiego na targi Opolagra 2024. Przed rokiem na wystawie czuć było obawy o przyszłość wsi i niechęć do inwestowania. Wystawcy wierzą, że w tym roku będzie inaczej. 📢 Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Rewolwer i różaniec przy łóżku detektywa. Zobacz spiżarnię i meble które zaprojektował Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Najsławniejszy detektyw w Polsce oprowadza nas po swoim domu. Detektyw Rutkowski śpi z rewolwerem i różańcem przy łóżku, a latem relaksuje się w basenie, a w spiżarni ma słoiki z grzybkami od mamy. 📢 Uśmiech Dziecka, radość (nie tylko) rodziców! Zobacz, jakie emocje wzbudził start akcji Akcja przeprowadzana z okazji Dnia Dziecka to bez wątpienia najweselsza tradycja naszej gazety. Co roku dumni Rodzice przesyłają tysiące zdjęć swoich pociech, a ich publikacja w specjalnym dodatku oraz w wielkiej galerii na naszej stronie internetowej wzbudza niezapomniane emocje nie tylko wśród najbliższych. Tak też było i tym razem!

📢 Tę szkołę pod Kluczborkiem opuszczono w pośpiechu. Miejscowi mówią, że była nawiedzona Przed samym wejściem do tej opuszczonej szkoły leży zwierzęca czaszka. A to dopiero początek mocnych wrażeń. Przemierzając kolejne pomieszczenia można przenieść się w dawne czasy, o których przypominają przedmioty i stare gazety. Najstarsza gazeta jest z 14 września 1939 roku.

📢 Tutaj warto wybrać się na spacer. Zalew kluczborski można obejść lub objechać dookoła rowerem Zbiornik Kluczbork w Ligocie Górnej to nie tylko zbiornik retencyjny, ale także ulubiony cel wycieczek spacerowiczów, rowerzystów, rolkarzy, wędkarzy, a także fotografów. Trasa dookoła zalewu kluczborskiego ma 3,5 kilometra. 📢 Nowa linia MZK w Opolu. Centrum przesiadkowe przy Krapkowickiej będzie obsługiwały autobusy linii nr 30. Dojedziemy nią na Bolko i do zoo Centrum przesiadkowe przy Krapkowickiej będzie obsługiwała nowa linia nr 30. Zaplanowano ją w taki sposób, aby nie tylko ułatwiała dojazd do wyspy Bolko, Parku 800-lecia i zoo, ale również obsługiwała rozrastające się osiedle w rejonie ulicy Stawowej ze Śródmieściem.

📢 Niski poziom wody w kanale Młynówka w Opolu. Zobaczcie, co ujrzało światło dzienne Niski poziom wody w Młynówce w Opolu wynika z zamknięcia obu śluz. Sytuacja ta przyciąga uwagę spacerowiczów, bo widok jest nietypowy. Niestety, nie jest też najpiękniejszy. 📢 Oto najmodniejsza i najlepsza fryzura dla cienkich włosów. Wolf cut to cięcie inspirowane latami 70. Zyskasz maksymalną objętość Wolf cut to jedna z najmodniejszych fryzur damskich. Sprawdzi się u kobiet, które mają cienkie i rzadkie włosy. To cięcie uniesie je u nasady, a Ty zapomnisz o swoim problemie. Taką fryzurę nosiły już Billie Eilish i Miley Cyrus, a ostatnio także Jenna Ortega. To cięcie inspirowane latami 70. i 80. opanowało media społecznościowe. Świetnie się sprawdzi u dojrzałych kobiet, jak i u tych młodszych. Zobacz, dlaczego warto mieć fryzurę wolf cut.

📢 Jakie zdjęcia Opola znajdziemy w światowych serwisach fotograficznych? Zobaczcie zdjęcia z Pixabay Co zobaczymy, wpisując "Opole" w wyszukiwarce serwisów fotograficznych z całego świata? Sprawdziliśmy to na witrynie Pixabay. Niezwykłe zdjęcia stolicy województwa w urokliwych aranżacjach. Opole jest pięknie reklamowane w wirtualnym świecie zdjęć! Zobaczcie sami! 📢 Najpiękniejsza sędzia na świecie - Karolina Bojar-Stefańska. Tej arbiter zazdrości Polsce cały piłkarski świat. Zobaczcie ZDJĘCIA Karolina Bojar-Stefańska to jedna z najbardziej znanych kobiet-sędziów piłkarskich na świecie. Krakowianka znakomicie radzi sobie w roli arbitra, ale równie dobrze mogłaby pracować jako modelka. Zagraniczne media zachwycają się Polką, nazywają ją najseksowniejszą sędzią piłkarską na świecie. Czy Karolina Bojar-Stefańska pobije pod względem popularności Szymona Marciniaka?

📢 Wojewódzka konserwator zabytków Monika Ożóg traci stanowisko. Jest decyzja wojewody opolskiego Nominacja dr hab. Moniki Ożóg od początku wywoływała emocje. Zaczęło się od petycji sprzeciwiającej się jej powołaniu. Mimo że podpisało ją 250 osób, okazała się ona jednak nieskuteczna. Wtedy przeciwnicy nowej konserwator zabytków złożyli zawiadomienie do prokuratury. Ostatecznie Monika Ożóg utrzymała się na stanowisku jedynie 4 miesiące. W środę (5 czerwca) Opolski Urząd Wojewódzki poinformował o odwołaniu kontrowersyjnej wojewódzkiej konserwator zabytków.

📢 Gmina Strzelce Opolskie wskazała tereny pod budowę nowych mieszkań. Prace mają ruszyć w tym roku Gmina Strzelce Opolskie wskazała, gdzie staną nowe bloki w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Będą to działki przy ulicy Azaliowej za Osiedlem Piastów Śląskich. W pierwszym etapie ma tam powstać jeden blok, ale docelowo będą cztery budynki wielorodzinne. 📢 Najmodniejsze fryzury na 2024 rok. Ten bob jest tegorocznym hitem Bob jest jedną z najpopularniejszych klasycznych fryzur damskich, która ma wiele odsłon. W 2024 roku w trendach znalazł się między innymi barokowy bob. Poza nim inne odmiany tego uczesania nadal królują w salonach fryzjerskich. I nic dziwnego. Bob to nie tylko bardzo kobieca ale przede wszystkim wygodna fryzura dla pań. Zobaczcie kilka propozycji na wiosnę. 📢 Jakub Moder ożenił się z Agatą. Poznaj polskie WAGs, czyli żony i dziewczyny piłkarzy reprezentacji Polski Jakub Moder, Bartosz Slisz i Adam Buksa- aż trzej piłkarze z reprezentacji Polski ożenili się niedawno. Oby nasi piłkarze olśnili swoją grą na Euro 2024 równie mocno, jak ich wybranki olśniewają. Poznajcie w naszej galerii polskie WAGs!

📢 Odra Opole poznała plan przygotowań do kolejnego sezonu W połowie czerwca do treningów powrócą piłkarze 1-ligowej Odry Opole. W trakcie nieco ponad miesięcznych przygotowań do sezonu 2024/2025 rozegrają sześć meczów kontrolnych. 📢 Stary amfiteatr opolski, Okrąglak, budowa Karolinki i Solarisa. Opole na zdjęciach lotniczych sprzed 20 lat Lotnicze zdjęcia Opola wykonane zostały na początku lat 2000. Tak zmieniło się miasto. Pamiętacie jeszcze szkielet centrum handlowego Copernicus na pl. Kopernika, starego Okrąglaka, amfiteatr przed przebudową czy budowę Karolinki? To wszystko i jeszcze więcej zobaczycie w naszej galerii. 📢 Wiadomo już, kiedy w Opolu zbudowany zostanie aquapark. Powstanie przy ul. Oleskiej. Tak będzie wyglądać 9 zjeżdżalni wodnych, kompleks basenów, w tym zewnętrzny z gorącą wodą, sztuczna fala, rwąca rzeka, sauny, wodny plac zabaw oraz centrum spa - tak ma wyglądać aquapark w Opolu, którego budowa ma rozpocząć się już w przyszłym roku.

📢 Jasna Góra na archiwalnych fotografiach - tak wyglądała prawie 100 lat temu! Bardzo się zmieniła od tamtego czasu? Jasna Góra to wyjątkowe miejsce. Jest jednym z najważniejszych ośrodków kultu maryjnego na świecie oraz największym centrum pielgrzymkowym w Polsce. Sanktuarium w Częstochowie każdego roku odwiedzane jest przez kilka milionów pątników z różnych zakątków globu. Na zdjęciach sprzed prawie 100 lat możemy zobaczyć charakterystyczną budowlę klasztoru, tłumy modlących się wiernych i wnętrza świątyni. Zobaczcie archiwalne zdjęcia!

📢 Piękne i inteligentne. Oto żony i partnerki polskich siatkarzy, które są ich najwierniejszymi fankami. Poznaj siatkarskie WAGs Bartosz Kurek, Aleksander Śliwka, Kamil Semeniuk i reszta naszej reprezentacji mają niemałe wsparcie kibiców w całej Polsce. Jednak największymi fankami naszych siatkarzy są ich ukochane. Kim są WAGs przystojniaków grających na boisku siatkarskim? To cudowne kobiety, które stanowią konkurencje m.in. dla Anny Lewandowskiej.

📢 Franz Kafka w młodości zakochał się w prudniczance. Dużo czasu spędził w Głuchołazach Miłośnicy literatury na całym świecie obchodzą setną rocznicę śmierci Franca Kafki, autora „Procesu”, który inspiruje twórców do dzisiaj. Chorowity Franz Kafla leczył się w Zlatych Horach, a podróżował przez sąsiednie Głuchołazy. Zakochał się w kobiecie z Prudnika.

📢 Tak bawiliście się podczas Dni Ozimka 2024. Na koncerty Kasi Kowalskiej i Dawida Kwiatkowskiego przyszły tłumy Wielkie gwiazdy wystąpiły na Dniach Ozimka na boisku pod Szkołą Podstawową nr 3. W trakcie dwudniowej imprezy na koncertach i wydarzeniach towarzyszących bawiły się tysiące ludzi. 📢 Wakacyjny rozkład jazdy PKP dla Opolszczyzny. Tymi pociągami dotrzemy w góry i nad morze Sezonowe połączenia do Świnoujścia, Ustki i Kołobrzegu oraz pociągi z wydłużonymi relacjami do Szklarskiej Poręby, Zakopanego, czy na Hel. PKP Intercity przedstawiło propozycję rozkładu jazdy na okres wakacyjny dla województwa opolskiego. 📢 Nowy basen odkryty w Oleśnie ze zjeżdżalniami wodnymi. Otwarcie basenu jeszcze w czerwcu Na placu budowy prace toczą się w ekspresowym tempie, żeby zdążyć na ten wakacje. Znamy już datę otwarcia nowoczesnego basenu odkrytego w Oleśnie. Kompleks budowany jest na terenie starej poniemieckiej pływalni plenerowej przy ul. Kościuszki. Będzie to pływalnia ze zjeżdżalniami wodnymi oraz innymi wodnymi atrakcjami.

📢 Na Fire Truck Show przyjedzie ponad 200 wozów strażackich. Oto najpiękniejsze i najdziwniejsze maszyny Fire Truck Show 2024 odbędzie się w dniach 5-7 lipca w Główczycach. Strażacy razem ze swoimi czerwonymi samochodami cały czas mogą się zapisywać. Na zlocie pod Dobrodzieniem można zobaczyć czerwone cacka od najstarszych do najnowszych.

📢 Ach, gdzie tamte festiwale. Jak Opole stało się stolicą polskiej piosenki. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej to jest kawał historii Wielu narzeka na dzisiejszy festiwal i jego nowe gwiazdy, ale Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej to jest silna marka. Opole dzięki tej imprezie nazywane jest stolicą polskiej piosenki już od ponad 60 lat. Kiedyś festiwalem żyło całe miasto. Dzisiaj to nadal okazja, żeby nie tylko w amfiteatrze, ale także na ulicach w centrum Opola zobaczyć muzyczne gwiazdy.

📢 Tragiczny wypadek na DK 46 od Ozimkiem. Dwie zakonnice zginęły, dwie inne są w ciężkim stanie. Biskup opolski prosi o modlitwę W sobotę (1 czerwca) skoda fabia uderzyła w drzewo i dachowała na drodze krajowej nr 46 na trasie Opole - Ozimek. Samochodem jechały cztery zakonnice. Dwie z nich zginęły w wypadku, dwie pozostałe zostały poważnie ranne. 📢 W Oleśnie powstaje blok SIM z tanimi mieszkaniami. Budynek rośnie w szybkim tempie W Nysie blok z programu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (SIM) już jest gotowy, w Kluczborku przygotowują się do rozpoczęcia budowy, a w Oleśnie gotowy jest już prawie stan surowy. Będzie to dwupiętrowy blok, w którym powstanie 15 mieszkań. 📢 Wypłacanie pieniędzy z bankomatu - takie wypłacanie to błąd. W ten sposób można stracić pieniądze To jeden z najgroźniejszych rodzajów oszustwa! Banki ostrzegają klientów przed groźnym rodzajem sposobów na kradzież gotówki z bankomatu. Ważne, by zwracać uwagę na bankomat, w którym wypłacamy pieniądze. Oszuści stosują bowiem tzw. cash trapping, czyli dodatkową listwę w maszynie. W taki sposób można stracić pieniądze! O co chodzi? Sprawdź koniecznie!

📢 Tak wygląda Olesno nocą z lotu ptaka. Widoki są niesamowite! Nocne zdjęcia dronem nad Olesnem wykonał Krzysztof Świtalski. Oświetlone miasto wygląda w nocnych ciemnościach całkiem inaczej. Zobaczcie w galerii te piękne fotografie. 📢 Ulubienica zwiedzających zoo w Opolu została mamą. Niezwykłe narodziny uchatki w ogrodzie zoologicznym W opolskim ogrodzie zoologicznym przyszła na świat uchatka kalifornijska. Choć do tej pory w Opolu urodziło się już sześć maluchów, to te są naprawdę wyjątkowe. Zobaczcie filmik z małą uchatką z Opola. 📢 Kolejne ciekawe znaleziska na dnie Jeziora Otmuchowskiego. To opolska Atlantyda Malowniczy zbiornik pod Otmuchowem od prawie stu lat przyciąga turystów. W ostatnim czasie wody ubyło tak bardzo, że można się przechadzać po dnie jeziora w poszukiwaniu skarbów. Każdego dnia kolejne tajemnice wyłaniają się z dna jeziora.

📢 Tak kiedyś wyglądała kolej. Opolskie dworce, pociągi, parowozy Kolej na Opolszczyznę dotarła 15 sierpnia 1842 roku. Wówczas przejechał pierwszy pociąg z Wrocławia do Brzegu. Co ciekawe, trasa ta jest fragmentem najstarszej na obecnych ziemiach polskich linii kolejowej. Wcześniej, bo 22 maja 1842 roku pociąg pojechał z Wrocławia do Oławy. W 1843 roku kolej żelazna tarła do Opola, a dwa lata później do ówczesnego Kędzierzyna i dalej do Gliwic. W następnych latach nastąpił prawdziwy boom na drogi żelazne, powstawały kolejne linie, dworce i stacje... 📢 W Dobrzeniu Wielkim powstała gminna stołówka. To ewenement na skalę województwa 1500 posiłków dziennie ma wydawać nowa gminna stołówka w Dobrzeniu Wielkim. Na jej powstaniu skorzystają głównie dzieci z publicznych szkół i przedszkoli, ale też emeryci i osoby z niepełnosprawnościami. Dobre, tradycyjne jedzenie ma też jednak zapewnić ruch komercyjny.

📢 To tutaj przed wojną była granica między Polską a Niemcami. Zobacz, jak dzisiaj wygląda przejście na rzece Prośnie w Praszce Praszka przez wiele lat była miastem nadgranicznym. Granicę między państwami wyznaczała przepływająca przez miasto rzeka Prosna. Rzeka i granica dzieliła Polskę od Niemiec i miasto Praszka od wioski Zawisna. Teraz dawna granica leży w granicach miasta. 📢 Tajemnicze wnętrza opuszczonego Hotelu Stobrawa w Kluczborku skrywały ciekawe tajemnice. Nikt ich już nie zobaczy 9-piętrowy hotel Stobrawa najpierw był dumą Kluczborka. Potem przez wiele lat niszczał. Aż kupił go inwestor, który stary hotel przerabia na apartamentowiec. Weszliśmy do środka tuż przed rozpoczęciem remontu. To była ostatnia okazja, żeby obejrzeć w środku opuszczony hotel. Zobaczcie, jak wyglądają tajemnicze wnętrze kluczborskiego hotelu Stobrawa. 📢 Internat na Struga został sprzedany za 7 milionów zł. Jednak remont wciąż się nie rozpoczął. Tak wygląda w środku opuszczona bursa Po latach starań w styczniu 2023 roku miasto Opole znalazło w końcu kupca na dawną bursę, a potem dom studencki „Archimedes". Inwestor zapłacił ponad 7 milionów zł za budynek, ale do dzisiaj remont się nie rozpoczął. Weszliśmy do środka, żeby zobaczyć, jak wygląda opuszczony od lat słynny internat przy ulicy Struga w Opolu.

📢 Budowa nowego stadionu w Opolu. Jest już podgrzewana murawa i bramki wejściowe Zakończenie prac przy budowie nowego stadionu w Opolu zaplanowane jest na koniec 2024 roku. Pierwszy mecz rozegrany zostanie na nim na początku przyszłego roku. Obiekt będzie domem dla Odry Opole, ale nie tylko. Organizowane tu będą też koncerty i inne imprezy masowe czy biznesowe.

📢 Moda ślubna w PRL. Jak wyglądali państwo młodzi i jakie fasony były popularne? Pamiętacie te czasy? Zobaczcie ZDJĘCIA Ślub i wesele to uroczystości organizowane z ogromnym rozmachem. Przygotowania do uroczystości trwają długie miesiące, a nawet i lata. Rynek jest aż przesycony propozycjami i ofertami, w których pary mogą przebierać. Jak wyglądały śluby w czasach, gdy ludzie byli mocno ograniczeni? Jak wyglądały wtedy panny młode? Co było wtedy modne? By się przekonać wystarczy, że zajrzycie do naszej galerii.

