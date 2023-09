Przegląd prasy 7.09.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 6.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Szkoła w okresie PRL-u. Pamiętacie takie ławki i granatowe fartuchy z białymi kołnierzykami? Zobacz archiwalne zdjęcia”?

Prasówka 7.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Szkoła w okresie PRL-u. Pamiętacie takie ławki i granatowe fartuchy z białymi kołnierzykami? Zobacz archiwalne zdjęcia Dziś pierwszy dzień szkoły po wakacjach. Uczniowie i szkoła w okresie PRL-u na fotografiach archiwalnych to sentymentalny powrót do przeszłości dla wszystkich, którzy pamiętają dawne lata. Dawna szkoła, oprócz przekazywania wiedzy również wychowywała oraz kształtowała ważne umiejętności i zaradność życiową na wielu płaszczyznach. Dzieci oraz młodzież były bardziej zintegrowane, aktywne, zorganizowane i zdyscyplinowane. Zobacz fascynujące zdjęcia archiwalne sprzed kilkudziesięciu lat!

📢 Najlepsze MEMY na rozpoczęcie roku szkolnego 2023/24. Uczniowie płaczą, rodzice przeżywają, a kto dostanie pierwszą jedynkę? Rozpoczął się nowy rok szkolny 2023/24. Ale zleciały te wakacje! Uczniowie płaczą, rodzice przeżywają, a kto dostanie pierwszą jedynkę? Potraktujmy nowy rok szkolny z lekkim przymrużeniem oka. Zobaczcie najlepsze memy o rozpoczęciu roku szkolnego, które dla Was zebraliśmy!

📢 Horoskop dzienny na czwartek 7 września 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec HOROSKOP dzienny na czwartek 7 września 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w czwartek 7.9.2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Masaż serca nie będzie prowadzony rękami opolskich ratowników. W tym zastąpią ich maszyny do kompresji klatki piersiowej Defibrylatory, respiratory, urządzenie do masażu serca i nowa karetka. Taki sprzęt trafił właśnie do ratowników medycznych z 10 opolskich szpitali. To swego rodzaju „podziękowanie" za pomoc Ukrainie.

📢 Horoskop dzienny na jutro (7.09, czwartek). Które znaki zodiaku będą mieć szczęście? Sprawdź horoskop na czwartek dla wszystkich znaków zodiaku. Co gwiazdy przygotowały dla Ciebie na jutro? Upewnij się, co według horoskopu może się wydarzyć w czwartek 7.09.2023. Czy będzie to coś złego? Przeczytaj horoskop na jutro (czwartek, 7.09.2023) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Zamknięty będzie wyjazd ul. Krakowskiej w kierunku 1 Maja i Korfantego w Opolu. Jak należy teraz jechać? W czwartek i piątek (7-8 września) zamknięty będzie wyjazd z ulicy Krakowskiej w kierunku 1 Maja i Korfantego. Ma to związek z końcowym przepięciem nowo budowanej sieci wodociągowej wykonanej przy okazji remontu placu przed dworcem PKP. 📢 Emerytura razem z czternastką - oto wyliczenia netto. Taki przelew dostaniesz na konto - wyliczenia Czternasta emerytura będzie w tym roku najwyższa w historii, a świadczenie otrzyma nawet ponad osiem milionów osób. Wypłata czternastek rozpocznie się we wrześniu, a pieniądze trafią do emerytów i rencistów wraz z podstawowym świadczeniem. Oznacza to, że na konta seniorów wpłyną rekordowe kwoty. Terminy oraz zasady wypłat czternastej emerytury prezentujemy w artykule poniżej. Przygotowaliśmy również prognozowane wyliczenia netto i brutto przelewów.

📢 SUV-y o wyjątkowo niskiej awaryjności. Które modele warto przemyśleć? Zapoznaj się z najnowszym raportem ADAC 2023 Ostatnie lata w motoryzacji to wielka popularność samochodów typu SUV. Wielu kierowców marzy o takim aucie. Cieszą się one dużą popularnością na rynku wtórnym. Ceny tych aut nie są niskie. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub sporządza i udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 6.09.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Przebicie opon w aucie posłanki PiS. Co zdecydowała policja? Ze względu na niewykrycie sprawcy, postępowanie w sprawie przebitych opon w samochodzie posłanki Violetty Porowskiej zostało umorzone - powiedziała w środę Agnieszka Nierychła, rzecznik KM Policji w Opolu. 📢 Nauczyciel też potrafi! Najlepsze riposty dla bezczelnych uczniów. Nowy rok szkolny zaczynamy z hitami sprawdzianów Rozpoczął się kolejny rok szkolny, a więc i klasówki. Nikt ich nie lubi, a do tego niektórzy uczniowie podczas sprawdzianów zamiast wykazać się wiedzą, wolą napisać lub narysować coś głupiego. Nauczyciele się tym irytują, ale wielu odpowiada uczniom kąśliwą ripostą! Zobaczcie kolejną odsłonę hitów sprawdzianów, w której tym razem koncentrujemy się na ripostach nauczycieli. 📢 Zaginął Edward Długosz ze Starego Lasu w gminie Głuchołazy. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach 70-letni Edward Długosz ze Starego lasu w gminie Głuchołazy 1 sierpnia wyszedł z domu. Od tego czasu nie nawiązał kontaktu z bliskimi. Plicja prosi o pomoc w poszukiwaniach.

📢 Nysanka zagrała główną rolę w filmowej adaptacji „Chłopów” Reymonta. Jako kinową Jagnę zobaczymy Kamilę Urzędowską To może być światowy sukces. W piątek 8 września na festiwalu filmowym w Toronto po raz pierwszy zaprezentowany zostanie film „Chłopi” – nowa adaptacja nagrodzonej Noblem powieści Władysława Reymonta. W głównej roli „femme fatale” czyli Jagny – Kamila Urzędowska z Nysy. 📢 Horoskop na październik 2023. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby HOROSKOP dla wszystkich znaków zodiaku na październik 2023 roku. Co się wydarzy w październiku 2023 u Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb Barana? Wróźka Expiria zna już odpowiedzi na te pytania.

📢 Kulinarne hity PRL - ZOBACZ PRZEPISY. TE POTRAWY kiedyś gościły na stołach. Sprawdźcie przepisy i przypomnijcie sobie niezwykłe smaki! Kulinarne hity PRL to z pewnością temat, który wielu Polakom kojarzy się z nostalgicznie wspominanymi czasami minionych dekad. To okres, w którym przepisy na potrawy były czasem ograniczone ze względu na dostępność składników, ale jednocześnie kreatywność i umiejętności kulinarne ludzi były na bardzo wysokim poziomie. Przypomnij sobie smaki dzieciństwa i zajrzyj do naszej galerii! Specjalnie dla was zebraliśmy również przepisy.

📢 Harcerze z ZHR Kluczbork pełnili służbę w Szkocji. Porządkowali i remontowali polskie groby Kilkunastu harcerzy z ZHR Kluczbork spędziło tydzień w Szkocji, gdzie remontowali polskie groby i porządkowali miejsca pamięci. Prace wykonali w formie wolontariatu. - To dla nas służba - mówią. 📢 8 najtańszych kierunków na all inclusive w październiku 2023. Nawet niecałe 1100 zł za tydzień wypoczynku Jesień to świetna pora na wycieczki all inclusive. Koniec morderczych upałów na południu Europy oznacza, że właśnie wtedy można tam najlepiej wypocząć i pozwiedzać miejsca, o których zawsze marzyliśmy. Ile kosztują wycieczki all inclusive w październiku 2023? Wyszukaliśmy dla was 8 najtańszych kierunków, w których możecie wypocząć po sezonie. Zapoznajcie się z rankingiem i zarezerwujecie wycieczki jak najprędzej. 📢 Tak żyje i mieszka Ewa Swoboda. Najlepsza polska sprinterka to barwna postać. Miłośniczka zwierząt, tatuaży i podróży. PRYWATNE ZDJĘCIA Ewa Swoboda po raz kolejny jest na ustach całej Polski. Została najszybszą zawodniczką z Europy w biegu na 100 metrów podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Budapeszcie! Najlepsza polska sprinterka nie mogła powstrzymać łez szczęścia po sukcesie. W życiu zawodowym jest pewna siebie, profesjonalna i nie ukrywa emocji. Jaka jest prywatnie? To z całą pewnością barwna postać. Znana jest z zamiłowania do zwierząt i tatuaży. Choć w pełni poświęca się treningowi, ceni podróże i lubi wypoczywać nad wodą. Tak żyje i mieszka Ewa Swoboda. Zobaczcie prywatne zdjęcia!

📢 Tak wyglądaliby słynni polscy pisarze, gdyby żyli dzisiaj. Rozpoznajesz ich? Mickiewicz, Słowacki, Norwid, Konopnicka Za pomocą sztucznej inteligencji firma Storytel (serwis oferujący dostęp do audiobooków oraz ebooków) pokazała, jak wyglądaliby autorzy lektur, gdyby żyli w dzisiejszych czasach. Adam Mickiewicz ze smartfonem, długimi włosami i fantazyjnym tatuażem na klatce piersiowej- tak mógłby wyglądać w 2023 roku. Wizualizacje wykonano na podstawie zdjęć i wizerunków pisarzy z XIX i XX wieku. 📢 Awaria w Zakładach Azotowych Kędzierzyn. Zakład stoi, trwa schładzanie instalacji. Jest oświadczenie dyrekcji zakładu Awarii w Zakładach Azotowych w Kędzierzynie-Koźlu uległa instalacja amoniaku. W związku z tym wstrzymana została produkcja. Sprawdziliśmy, co wiadomo o awarii w największym zakładzie w Kędzierzynie-Koźlu.

📢 Obrzydlistwa na talerzu rodem z PRL? Dziś już nikt tego nie je! A kiedyś tak nam smakowało... Szpinak jak krowi placek, mleko z kożuchem, kotlety z mortadeli, zupa owocowa, ozorki w sosie chrzanowym… Obrzydlistwo! W czasach PRL jedliśmy różne dania, na których wspomnienie aż przechodzą ciarki! Dziś już nikt jego nie je! Poznajcie nas subiektywny ranking dań z PRL, które niekoniecznie były smaczne! Z sentymentem wspominacie paróweczki w sosie chrzanowym? A wiecie, że 100 kg parówek produkowano przede wszystkim z miazgi kostnej, skórek, tłuszczu i białka w proszku? Brzmi smacznie? Chyba nie!

📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy!

📢 Sanatorium w PRL. Tu się leczy, ale i prowadzi życie towarzyskie. Sentymentalna podróż do sanatorium PRL, zobacz! Pobyt w sanatorium to nie to samo, co picie wody mineralnej w domu. W czasach PRL wyjazdy do sanatorium cieszyły się dużą popularnością. Wtedy łatwiej było uzyskać skierowanie na bezpłatny pobyt w sanatorium i chętnie korzystano z tej możliwości, zwłaszcza w okresach wakacyjnych i ferii. Za czasów PRL standard pokoi był znacznie niższy niż obecnie, ale nikomu to nie przeszkadzało. Wybierz się z nami podróż w czasie.

📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 6.09.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość. 📢 Tego w Tatrach jeszcze nie grali. Turysta z psem w torbie na szlaku z łańcuchami Pomysłowość ludzi nie zna granic. Jeden z niemieckich turystów wspinał się po szlaku z łańcuchami, a na ramieniu miał torbę z... psem. W torbie wyciął dziury na łapy psa.

📢 Horoskop dzienny na środę 6 września 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec HOROSKOP dzienny na środę 6 września 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w środę 6.9.2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Opolski ośrodek wypoczynkowy jest uwielbiany przez turystów. W tym roku padł rekord Ośrodek Turystyczno-Wypoczynkowy w Bąkowie wraz z kempingiem i odkrytymi basenami przeżywał tego lata oblężenie. Liczba turystów wzrosła trzykrotnie. 📢 Najciekawsze wrześniowe koncerty w województwie opolskim. Będzie Lady Pank, Paweł Domagała i Agnieszka Chylińska Wrześniowy kalendarz muzyczny w województwie opolskim zapowiada się naprawdę ciekawie. Na nudę nie będą mogli narzekać fani rocka i popu, w regionie zagrają bowiem takie gwiazdy jak Lady Pank, Agnieszka Chylińska, Big Cyc czy Paweł Domagała. Zainteresowani powinni być również miłośnicy muzyki poważnej. Pod koniec września uroczyście zainaugurowany zostanie 72. sezon artystyczny w Filharmonii Opolskiej. Jest też ciekawa propozycja zapoznania się z polską muzyką barokową.

📢 Festiwal Czekolady znów zagości na opolskim rynku. Przygotowano masę atrakcji. To będzie najsłodszy weekend tego roku Już po raz drugi miłośnicy słodkości będą mieli okazję do świętowania podczas Festiwalu Czekolady i Słodkości, który odbędzie się na opolskim rynku od 8 do 10 września. 📢 Awaria w Zakładach Azotowych Kędzierzyn. Produkcja czasowo wstrzymana We wtorek (5 września) doszło do awarii w kędzierzyńskich zakładach azotowych. "W konsekwencji awarii czasowo zatrzymane zostały procesy produkcyjne na najważniejszych instalacjach Spółki, w tym produkcja nawozów, kwasu azotowego, RSM, mocznika i alkoholi OXO - poinformowała w swoim komunikacie Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn. 📢 Tragedia w Sosnowcu. Dwie osoby ciężko ranne po zawaleniu się balkonu. Jedna z nich zmarła. Na miejscu trwają działania służb W poniedziałek, 4 września, około godziny 6.20 w Sosnowcu runął balkon. Zdarzenie miało miejsce na trzecim piętrze kamienicy na skrzyżowaniu ulicy Czystej i Krzywej. Jak informuje straż pożarna, dwie dorosłe osoby z ciężkimi obrażeniami zostały przewiezione do szpitala. To mężczyzna i kobieta. Niestety, jedna z nich zmarła. Na miejscu pracują służby.

📢 Tak się z nas śmieją nasze dzieci. Oto najlepsze memy o dorastaniu i dorosłości 6.09.2023 Kiedy byliśmy dziećmi, chcieliśmy szybko dorosnąć. Teraz, gdy mamy po 30,40 i 50 lat tęsknimy za młodzieńczym okresem. Internauci komentują to po swojemu. 6.09.2023. 📢 Ludzie przystroili wieś na dożynki. Nie wiedzieli, że zadziwią swoimi rzeźbami całą Polskę 6.09.2023 Mieszkańcy Długomiłowic (gmina Reńska Wieś) przez lata udowadniali, że mają fantazję i potrafią się dobrze bawić przy okazji święta plonów. W 2022 roku zaskoczyli wyjątkowo pozytywnie. A jak mieszkańcy gminy Reńska Wieś pokażą się w tym roku? 6.09.2023.

📢 W latach 90. życie w Opolu płynęło wolniej. Tak wyglądał zwykły dzień w stolicy regionu Świeżo otwarty McDonald's, wyburzanie kamienicy przy hotelu Weneda, spacery przez Most Groszowy. Większość ulic, kamienic, bloków i skwerów wygląda znajomo. Ale miasto od tego czasu mocno się zmieniło. W naszej archiwalnej galerii zobaczycie, jak wyglądał zwykły dzień w Opolu w latach 90.

📢 Pożegnanie wakacji w Magnum Clubie. Ale lata jeszcze nie pożegnaliśmy! [ZDJĘCIA] Pożegnanie wakacji już było, ale lata 2023 jeszcze nie żegnamy. Już w najbliższa sobotę będzie Summer Party, bo przecież mimo września nadal mamy lato! 📢 Chciał wyłudzić 80 tys. zł. Nie miał zdolności kredytowej, więc podrobił dokumenty Potrzebował gotówki, ale nie miał zdolności finansowej. Zdecydował się podrobić dokumenty i na ich podstawie wyłudzić 80 000 złotych. 37-latek musiał być zaskoczony, gdy zamiast gotówki, na jego konto trafiły... zarzuty.

📢 Zima stulecia w Polsce? Eksperci niepokoją i zapowiadają ekstremalne mrozy Zima od kilku lat w Polsce nie była zazwyczaj silna, temperatury nie spadły do ekstremalnie niskich wartości, jednak według najnowszych doniesień, nadchodząca zima może być nawet „zimą stulecia”. Co to oznacza?

📢 Kryte pływanie na Opolszczyźnie wznowiły działalność po wakacjach. Zamknięta pozostaje Oleska Laguna W poniedziałek 4 września dużą część krytych pływalni na Opolszczyźnie wznowiła pracę po przerwie technicznej. Personel i ratownicy opuścili natomiast letnie otwarte kąpieliska. 📢 Te ubrania postarzają! Jeśli chcesz wyglądać młodziej, to lepiej z nich zrezygnuj. Zobacz listę 21 rzeczy Do niektórych się przyzwyczaiłyśmy, niektóre wiszą tam jeszcze z lat naszej młodości, jeszcze inne kupiłyśmy całkiem niedawno, bo wydają nam się modne, choć niekoniecznie takie muszą być... Ubrania, które postarzają ma w swojej szafie wiele kobiet. Warto dowiedzieć się, jakie to są rzeczy i się ich wystrzegać, by nie dodawać sobie lat. 📢 Nowy rok szkolny w Brzegu. Uruchomiono nową klasę mundurową oraz podpisano ważną umowę na przebudowę Dla dwóch szkół w Brzegu początek roku szkolnego przyniósł duże zmiany. W Zespole Szkół Budowlanych im. Księcia Jerzego II Piasta uruchomiono Oddział Przygotowania Wojskowego, w którym młodzież będzie mogła zgłębiać tajniki żołnierskiego fachu. Dzieci uczęszczające do Zespołu Szkół Specjalnych przywitano natomiast przed budynkiem szkoły, który po podpisaniu w dniu dzisiejszym umowy z wykonawcami prac, zostanie poddany kompleksowej przebudowie, a zajęcia będą odbywać się w pomieszczeniach tymczasowych.

📢 Witold Zembaczyński mówi o hejcie i atakowaniu rodzin polityków. "Pięknie przyłapany na hipokryzji" Opolski poseł Nowoczesnej Witold Zembaczyński poskarżył się w Radio Opole, że Paweł Kukiz publicznie nastąpił na jego rodzinę. Sęk w tym, że kilka lat temu sam brutalnie atakował Patryka Jakiego i jego syna. Hipokryzję wytknęli mu dziennikarz i internauci. Podobnych niekonsekwencji Zembaczyńskiego jest więcej. Zdarzało mu się oskarżać swoich przeciwników o hejt, choć sam publicznie przyznał, że - tu cytat - "je(*)ć PiS jest przewodnim hasłem jego myśli politycznej".

📢 Rewelacyjny start beniaminka BS Leśnica 4 Ligi Opolskiej. Ambicje iPrime Bogacica sięgają ścisłej czołówki [WYWIAD] Drużyna iPrime Bogacica, z kompletem 15 punktów, jest po pięciu kolejkach liderem BS Leśnica 4 Ligi Opolskiej. Co jednak szczególnie godne podkreślenia, jej beniaminek rozpoczął zmagania w imponującym stylu. O tym, na co go stać w sezonie 2023/24, porozmawialiśmy z jego trenerem Michałem Bułą.

📢 Zbadają 800 osób pod kątem raka jelita grubego. Darmowe badanie w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu będzie realizowany program, który pozwoli na wykonanie bezpłatnych badań u 800 osób pod kątem raka jelita grubego.

📢 Odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A4 pod Wrocławiem zbiera żniwo. Ponad 100 tys. wykroczeń w jeden miesiąc! Odcinkowy pomiar prędkości na A4 między Kostomłotami, a Kątami Wrocławskimi działa od blisko półtora miesiąca. Sądząc po stylu jazdy niektórych kierowców, wielu z nich wciąż jeszcze o tym nie wie. My z kolei dowiedzieliśmy się, ilu kierowców w pierwszy miesiąc przekroczyło tam prędkość. Statystyki są porażające. 📢 Zabójstwo czworga noworodków w Ciecierzynie pod Byczyną. Sprawa wraca do sądu, będzie nowy wyrok Sąd Najwyższy skasował wyrok dla Aleksandry J. z Ciecierzyna. Matka czworga zabitych noworodków usłyszy ponowny wyrok. Sprawa wróci na wokandę już we wrześniu.

📢 36-letni mieszkaniec Nysy Damian Darowski zginął w Alpach. Spadł w przepaść z wysokości 150 metrów W niedzielę (3 września) w Alpach szwajcarskich zginął 36-letni mieszkaniec Nysy. Pogrzeb być może odbędzie się jeszcze w tym tygodniu. Na prośbę rodziny publikujemy zdjęcia Damiana Darowskiego z ostatniej wyprawy. 📢 Ewa Wachowicz wzięła ślub! Jak zaprezentowała się Pani Młoda? Nowe fakty. Tak wyglądał ślub i wesele słynnej pary. Fani oczarowani! Ewa Wachowicz wyszła za mąż za Sławomira Kowalewskiego. W sieci pojawia się coraz więcej zdjęć i filmów ze ślubu i wesela gwiazdy Polsatu i byłego dziennikarza, a teraz muzyka. Jak wyglądała uroczystość i jak prezentowała się para młoda? Podpowiemy Wam od razu. Zdaniem gości uroczystość była wspaniała, a para wyglądała zachwycająco! Kliknijcie w galerię zdjęć i oceńcie sami.

📢 Opolskie pałace i zamki przed II wojną światową. To były prawdziwe perełki [ZDJĘCIA] Fotografie pochodzą z Krajowego Urzędu Dokumentacji Fotograficznej - Górny Śląsk, którego pracownicy przed wojną fotografowali cały region. Teraz dzięki nim możemy zobaczyć, jak dawniej wyglądały dawniej pałace i zamki na Śląsku Opolskim.

📢 Poczet zasłużonych postaci w Oleśnie. Leopold Labor, Felix Rendschmidt, Józef Lompa i inni Na ścianie Oleskiego Muzeum Regionalnego wisi ogromny obraz, na którym przedstawionych jest 10 postaci ważnych dla historii miasta: od świętej Jadwigi Śląskiej po dziejopisa Józefa Lompę. 📢 Dożynki wojewódzkie 2023 w Polskiej Nowej Wsi. Oto najpiękniejsze korony żniwne z całego województwa opolskiego Wojewódzkie święto plonów zorganizowano Polskiej Nowej Wsi w gminie Komprachcice. Przywieziono tam najpiękniejsze korony dożynkowe z całego województwa. Wykonanie tych dzieł sztuki wymaga tygodni, czasem miesięcy żmudnej pracy. Wszystkie tegoroczne korony prezentujemy w galerii zdjęć. Najpiękniejsza z nich pojedzie na ogólnopolskie dożynki prezydenckie, gdzie będzie reprezentowała Opolszczyznę.

📢 Wędkarstwo to nie hobby, tylko styl życia! Zobaczcie najśmieszniejsze memy o wędkarzach. Sezon wakacje 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"! 📢 Przerobili ruderę na prawdziwą perełkę. Zaskakujący efekt renowacji budynku dawnego przedszkola w Dziewkowicach Uczniowie z Zespołu Placówek Oświatowych w Dziewkowicach pod Strzelcami Opolskimi zyskali nowe miejsce do nauki. Gmina odnowiła przedwojenny obiekt.

📢 Policyjna akcja Trzeźwy Poranek w Opolu. 37-letni kierowca prowadził pijany, a jego pasażer siedział na plastikowym krzesełku! Aż 24 kierowców złapała dzisiaj rano policja podczas masowych kontroli drogowym w pierwszy dzień nowego roku szkolnego. Stracili prawo jazdy i staną przed sądem.

📢 Rektor Politechniki Opolskiej kandydatem PiS na senatora. Kampanię rozpoczął wraz z wiceministrem MON Marcinem Ociepą Prof. Marcin Lorenc, rektor Politechniki Opolskiej, będzie kandydował z listy PiS w wyborach do senatu. Oficjalnego poparcia tej kandydatury udzielił wiceminister MON Marcin Ociepa, który w wyborach do sejmu wystartuje z drugiego miejsca. 📢 W Niemczech zlikwidowano parafię. Krzyż, ławki i organy z kościoła przywieziono do Opola Nowy kościół powstający w Opolu otrzymał wyposażenie z likwidowanej parafii w Niemczech. Z taką inicjatywą wyszli sami opolscy parafianie. – To jest właśnie synodalność – wskazuje proboszcz.

📢 Jedziesz do Czech? Tuż za granicą ruszyła przebudowa ważnej drogi i są utrudnienia. Wiemy, jak je objechać W poniedziałek, 4 września, ruszył remont ważnej drogi I44 w rejonie czeskiego Jesenika. Trasa będzie początkowo częściowo, a potem całkowicie zamknięta przez dwa miesiące. 📢 "Zawsze jest Bogu za co dziękować" - twierdzą rolnicy. Opolskie dożynki wojewódzkie 2023 zorganizowano w Polskiej Nowej Wsi Tegoroczne dożynki wojewódzkie świętowano na lotnisku w Polskiej Nowej Wsi w gminie Komprachcice. Opolscy rolnicy dziękowali Bogu za zebrane plony, mimo wielu napotykanych trudności. Jednych dotknęła susza, inni mają dobre zbiory, ale ceny w skupach wciąż są niskie. W galerii znajduje się obszerna fotorelacja z wydarzenia. Znajdziecie tam też zabawne elementy dożynkowego wystroju gospodarstw w Polskiej Nowej Wsi. 📢 Zamek w Domanicach. Kupił go aktor Maciej Musiałowski - zobacz zdjęcia arystokratycznego pałacu Średniowieczny zamek na Dolnym Śląsku ma nowego właściciela. Jest nim aktor Maciej Musiałowski, znany z filmu „Sala samobójców. Hejter”. Zamek Domanice koło Wałbrzycha był miejscem inauguracji trzydniowego Festiwalu Sztuk Zjednoczonych. Zobacz, jak wygląda arystokratyczny pałac– z zewnątrz i w środku!

📢 Dożynki 2023. Basen w samochodzie i jeżdżąca plaża. Korowód dożynkowy w Grodzisku zaskoczył przybyłych gości Grodzisko pod Strzelcami Opolskimi było tegorocznym gospodarzem gminnych dożynek. Mieszkańcy bardzo się napracowali, żeby zaskoczyć przyjezdnych. 📢 Oto nowy i kultowy "Poldek" w najnowszej odsłonie. Jak Wam się podoba? Oto Polonez FSO! Oto niesamowity polonez! Jak wygląda Kultowy "Poldek" w nowej odsłonie? Firma FSO Syrena z Kutna postawiła przed sobą cel przywrócenia kultowych polskich marek samochodów w formie produkcji małoseryjnej.

📢 Jedną z jego śluz zbudowano na słoninie. Kanał Gliwicki to wyjątkowa budowla hydrotechniczna Dziś o Kanale Gliwickim mówi się głównie w kontekście złotych alg. Tymczasem Kanał Gliwicki to wyjątkowa budowla hydrotechniczna, która powstała 80 lat temu i była jednym z cudów ówczesnej techniki. 📢 Mieszkania jak z koszmaru. Do wynajęcia dla odważnych! Jak można tak mieszkać? Można urządzić mieszkanie na bogato, można skromnie. Na tych zdjęciach widać, że czego jak czego, ale inwencji właścicielom tych mieszkań nie brakuje. Gusta są różne i o nich się nie dyskutuje, ale... Zobaczcie najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce.

📢 Tęczowa, Alf, Elegant i Cafe Milano. Pamiętacie te słynne kawiarnie i sklepy w Oleśnie? [ZDJĘCIA] Olesno sprzed 25 lat to także kawiarnie, sklepy i lokalne firmy, których dzisiaj już nie ma. Dawne zdjęcia i reklamy to dzisiaj wehikuł czasu, którym możemy się wybrać do Olesna z końca ubiegłego wieku. Zapraszamy w tę sentymentalną podróż. 📢 Zabójstwo czworga noworodków pod Byczyną. Sprawa wróciła do sądu. Będzie ponowny wyrok! [15 NAJWAŻNIEJSZYCH FAKTÓW] Sąd Najwyższy skasował wyrok dla Aleksandry J. z Ciecierzyna. Matki czworga zabitych noworodków usłyszy ponowny wyrok. Sprawa wróci na wokandę już we wrześniu. Oto 15 najważniejszych faktów tej potwornej zbrodni na Opolszczyźnie.

📢 To jest WomanGo! A na niej najpiękniejsze kobiety w Opolu. Tak bawiły się Opolanki na parkiecie w Mango Clubie W Mango Clubie w Opolu zabawa trwała do białego rana. Najpiękniejsze Opolanki olśniewają urodą na klubowym parkiecie. Imprezy organizowane są na nawet 3 parkietach. Poznajcie olśniewające dziewczyny i zobaczcie, jak było na najlepszych imprezach w opolskim klubie.

📢 Szlak miejski po zabytkach Kluczborka. Zobacz najcenniejsze zabytki Kluczborka na archiwalnych zdjęciach! [ZDJĘCIA] Przy 10 największych zabytkach Kluczborka ustawiono tablice informacyjne. Wydano też specjalny folder. Zobacz najcenniejsze zabytki miasta nad Stobrawą na starych zdjęciach. 📢 HIPOKRATES 2023 Zgłoś kandydatów do nagród dla pracowników roku ochrony zdrowia w wielkim plebiscycie medycznym Znasz dobrego lekarza rodzinnego, pediatrę albo stomatologa, który ma wyjątkowe podejście do pacjentów? Albo fachową i miłą pielęgniarkę lub położną, której chcesz podziękować za świetną opiekę? Korzystasz z porad ginekologa, chirurga, neurologa albo innego lekarza specjalisty, którego warto polecić innym? A może znasz dobrego fizjoterapeutę albo sympatycznego pracownika apteki? Doceń pracę medyka lub placówki ochrony zdrowia zgłoszeniem do nagrody w Plebiscycie Medycznym HIPOKRATES! 📢 W Oleśnie powstała niezwykła pracownia florystyczna Świtezianka. W tej kwiaciarni będą wystawy, koncerty i warsztaty Pracownia florystyczna Świtezianka powstała w budynku byłej Telekomunikacji Polskiej przy oleskim rynku. Nie ma być tylko zwykłą kwiaciarnią, ale poniekąd także galerią sztuki.

📢 Kultowe dyskoteki w Opolu. U Papy Musioła i Protector. Pamiętacie jeszcze te kluby? Znajdźcie się na archiwalnych zdjęciach U Papy Musioła w Opolu to był lokal z historią. Otwarto go w 1975 roku i szybko zaczęto określać mianem "Musiołówki", od nazwiska Karola Musioła, inicjatora Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki Opola oraz twórcy Towarzystwa Przyjaciół Opola. Z kolei Protector był jedną z największych dyskotek na Opolszczyźnie. Zobaczcie, jak kiedyś bawiło się Opole. Znajdźcie się na archiwalnych zdjęciach.

📢 Mleczarnia w Oleśnie ma nowego prezesa. Pani Helena zna zakład od podszewki Nowym prezesem Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Oleśnie została Helena Finke.

