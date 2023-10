Przegląd prasy 7.10.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 6.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu”?

📢 Tak wygląda najdroższy dom na Opolszczyźnie. Okazała willa robi wielkie wrażenie i jest na sprzedaż Reprezentacyjny dom z basenem o powierzchni ponad 700 metrów kwadratowych został wystawiony za ponad pięć milionów złotych. Niezwykła nieruchomość znajduje się w Czarnowąsach pod Opolem.

📢 Tak wyglądają miasta Opolszczyzny z lotu ptaka. Niektóre ujęcia są niesamowite. Zobaczcie zdjęcia Waszych miast Opolszczyzna z lotu ptaka. Tak wyglądają miasta naszego regionu na zdjęciach lotniczych. Zobacz, jak wygląda Twoja miejscowość, znajdź ciekawe miejsca. Swój dom, miejsce pracy, szkołę.

Prasówka 7.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Pojedynek Odra Opole vs VAR i Chrobry Głogów zakończony bez bramek Spotkanie Odry Opole z Chrobrym Głogów zakończyło się bezbramkowym remisem, choć VAR anulował opolanom najpierw rzut karny, a następnie strzelonego przez Mateusza Kamińskiego gola. Sam mecz nie był jednak najciekawszym widowiskiem, choć to Odra miała więcej do powiedzenia.

📢 Skandaliczne zachowanie działacza Koalicji Obywatelskiej. Zaatakował posła Janusza Kowalskiego. Krzyczał: "Ty śmieciu pier...lony" Do skandalicznego zachowania doszło podczas piątkowej debaty w studio Radio Opole. Adam Mazguła, działacz KOD i Koalicji Obywatelskiej w pewnym momencie wstał z krzesła i ruszył w stronę wiceministra rolnictwa i posła Janusza Kowalskiego z Suwerennej Polski. "Ty śmieciu pier...lony" - zaczął krzyczeć do parlamentarzysty. 📢 Mamy wyliczenia emerytur stażowych. Tyle mają wynosić wcześniejsze emerytury dla chętnych Jeśli PiS wygra kolejne wybory parlamentarne - to emerytury stażowe będą jednym z rozwiązań, które zostaną bardzo szybko wprowadzone. To jedna z największych obietnic partii obecnie rządzącej w trwającej kampanii wyborczej. Dziennikarze i eksperci wyliczyli już, jakie wstępnie mogą być kwoty wypłat wcześniejszej emerytury. 📢 Modne fryzury - fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć i podkreślić niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat. Jakie fryzury są najlepsze po 40, 50 i 60? Zebraliśmy garść inspiracji. Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Horoskop dzienny na jutro (sobotę, 7.10). Które znaki zodiaku będą miały szczęśliwy dzień? Sprawdź horoskop na sobotę dla wszystkich znaków zodiaku. Co dla Twoich bliskich przygotowały gwiazdy na jutro? Upewnij się, co według horoskopu wydarzy się w sobotę 7.10.2023. Czy doda Ci to odwagi? Zobacz horoskop na jutro (sobotę, 7.10.2023) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Janusz Kowalski zarzuca posłowi z mniejszości niemieckiej działanie na szkodę Polski Chcę w tej kampanii wyborczej przypomnieć stanowisko mniejszości niemieckiej w najważniejszych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa - mówił Janusz Kowalski podczas piątkowej (6 października) konferencji prasowej. Polityk ma nadzieję, że obywatele polscy narodowości niemieckiej w nadchodzących wyborach parlamentarnych nie zagłosują na kandydatów z listy mniejszości niemieckiej. 📢 Samoloty narodowego przewoźnika LOT mają mieć nowe wnętrza. Robią wrażenie [WIZUALIZACJE, ZDJĘCIA] Polskie Linie Lotnicze LOT, nasz narodowy przewoźnik, poinformowały o kompleksowej modernizacji kabin samolotów szerokokadłubowych typu Boeing 787-8 Dreamliner. Przedstawiono wizualizacje.

📢 Janusz Kowalski uczestniczył w szkoleniach organizowanych przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej. "Zarzuty wyjątkowo naciągane" Szymon Godyla, kandydat na posła z listy PO poinformował, że wiceminister Janusz Kowalski z obozu Zjednoczonej Prawicy uczestniczył przed laty w szkoleniach organizowanych przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej. Kowalski tłumaczy, że jego uczestnictwo w tych szkoleniach było naturalnym procesem kształcenia w młodości i nie ma w tym niczego zdrożnego. 📢 Oto najbogatsze miasta na Opolszczyźnie. Tutaj są największe dochody na jednego mieszkańca 7.10.2023 Na naszej liście TOP20 najbogatszych samorządów miejskich w 2023 roku są tylko cztery miasta na prawach powiatu. Z prestiżowego zestawienia wypadły między innymi Krapkowice, Kluczbork czy Olesno. 7.10.2023.

📢 Park Śląski w Chorzowie w latach 70., 80. i 90. na niezwykłych zdjęciach. Pamiętacie? Zobaczcie niezwykłe archiwalne fotografie! Park Śląski w Chorzowie to dziś jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc przez mieszkańców województwa śląskiego. Czas spędzają tu całe rodziny. Ten jeden z największych parków miejskich w Europie skrywa masę atrakcji i ma niepowtarzalny urok o każdej porze roku. Na jego terenie znajdują się m.in. Stadion Śląski, Śląski Ogród Zoologiczny, Legendia Wesołe Miasteczko, Planetarium Śląskie, Rosarium czy kolejka linowa "Elka". A jak było kiedyś? Zapraszamy na małą podróż w czasie. Zobaczcie na archiwalnych zdjęciach, jak kiedyś bawili się tu Ślązacy.

📢 Tak mieszka Leszek Lichota i Ilona Wrońska. Na wsi aktorzy znaleźli swój raj i pomysł na biznes. Tak zarabia na życie tytułowy „Znachor” Leszek Lichota to nowy profesor Wilczur, który wciela się w tę postać w najnowszej wersji „Znachora”. Wiele osób zastanawia się, jak wypadnie w tej roli lubiany aktor. Nie uniknie przecież porównywania do Jerzego Bińczyckiego, który po mistrzowsku zagrał profesora Wilczura w głośnej ekranizacji powieści z 1982 roku w reżyserii Jerzego Hoffmana. Zobacz, jak żyje na co dzień aktorska para i gdzie znaleźli swoje miejsce na ziemi. Malownicza okolica zachwyca. Zdziwisz się czy zajmuje się Leszek Lichota, gdy nie jest na planie filmowym. 📢 Nigdy w życiu nie chciałbyś tu trafić. Tak naprawdę wygląda codzienne życie za kratami 7.10.2023 Nikt z nas nie chciałby tu trafić. Więzienia są jednak ważnym elementem wymiaru sprawiedliwości. Zajrzeliśmy do opolskich i innych zakładów karnych w Polsce. Sprawdziliśmy, jak wyglądają warunki w których osadzeni spędzają nieraz wiele lat swojego życia. Szczegóły znajdziesz w naszej galerii. 7.10.2023.

📢 Tak się bawią studentki w opolskim Mango Clubie. Wróciły imprezy, na które czekało całe miasto W Mango Clubie w Opolu wracają imprezy studenckie, ponieważ rozpoczął się przecież nowy rok akademicki 2023/24. Zobaczcie, jak było na ostatnich imprezach w opolskim klubie. 📢 Kulinarne hity PRL - ZOBACZ PRZEPISY. TE POTRAWY kiedyś gościły na stołach. Sprawdźcie przepisy i przypomnijcie sobie niezwykłe smaki! Kulinarne hity PRL to z pewnością temat, który wielu Polakom kojarzy się z nostalgicznie wspominanymi czasami minionych dekad. To okres, w którym przepisy na potrawy były czasem ograniczone ze względu na dostępność składników, ale jednocześnie kreatywność i umiejętności kulinarne ludzi były na bardzo wysokim poziomie. Przypomnij sobie smaki dzieciństwa i zajrzyj do naszej galerii! Specjalnie dla was zebraliśmy również przepisy. 📢 52. rocznica wysadzenia auli WSP w Opolu. „Bracia Kowalczykowie są legendą naszego miasta” 52 lata temu miała jedna z największych prób ataku na komunistyczny ustrój po upadku podziemia niepodległościowego – wysadzenie auli WSP w Opolu. W piątek (06.10) w opolskim urzędzie wojewódzkim odbyły się uroczystości upamiętniające to wydarzenie.

📢 Las pochłania starą willę. Opuszczony dom zamienił się w ruinę. Przyroda dokończy dzieła 7.10.2023 Internauci zainteresowali się opuszczonym domem przy granicy województw opolskiego i śląskiego. "Piękne miejsce skazane na demolkę wandali" - piszą w sieci i dodają, że posiadłość została przejęta za długi komornicze. Dom jest dosłownie pożerany przez rośliny. 7.10.2023. 📢 Horoskop familijny na 2024 rok. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec 7.10.2023 Oto pierwszy wielki HOROSKOP na 2024 rok dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na 2024 roku i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. 7.10.2023.

📢 Horoskop finansowy na koniec 2023 roku. Wodnik, Ryby, Baran, Rak, Byk, Bliźnięta, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec 7.10.2023 HOROSKOP finansowy na czwarty kwartał 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Wróżka Expiria, autorka najbardziej poczytnych przepowiedni w internecie, sprawdziła dla Was, jaki będą najbliższe tygodnie. 7.10.2023.

📢 Oni dostali Perły Powiatu Oleskiego. Nagrodzono najlepsze firmy i pomysłowych przedsiębiorców Za nami 13. Forum Ekonomiczne Kooperacja w Oleśnie. Nagrodzono najlepsze firmy i startupy z całego powiatu oleskiego. Zgłoszono rekordową liczbę nowo założonych firm. Wręczono też nagrodę specjalną Czarną Perłę Powiatu Oleskiego. 📢 W opolskich lasach pojawiły się grzyby. W tych miejscach warto szukać na początku października „Coś się ruszyło” – informują opolscy grzybiarze, którzy w różnych miejscach Opolszczyzny znajdują grzyby, często bardzo dorodne okazy. Gdzie na grzyby wybrać się na początku października 2023? Ozimek, Smolarnia, Zawadzkie, Kędzierzyn-Koźle, Suchy Bór, Wójcice, Ujazd, Pokrzywna, Dobrzeń, Krapkowice, Osiek to niektóre miejscowości, w okolicy których amatorzy grzybobrania odbyli udany „łowy”. W galerii znajdziecie najciekawsze zdjęcia z facebook’owej grupy „Grzyby na Opolszczyźnie” z ostatnich 4 dni.

📢 Te zdjęcia miały nigdy nie ujrzeć światła dziennego. Tak się bawiła polska mafia Życie polskich gangsterów z przed ponad dwóch dekad było bardzo barwne. O tym, jak dokładnie wyglądało, możemy się przekonać z prywatnych zdjęć jednego z byłych bossów półświatka. 📢 Tak oryginalnych tortów nie robi nikt w Polsce. Mają kształt gałki ocznej, kobiecych pośladków i zwierzaków 7.10.2023 Anna Korczyńska z Izbicka robi przeróżne torty. Wyglądają one jak makiety prawdziwych budynków, samochodów i przedmiotów. Pomysły na torty dają sami klienci, ale niektóre zamówienia zaskakują. Sami zobaczcie te arcydzieła sztuki cukierniczej. 7.10.2023.

📢 Katarzyna Czochara: "Ktoś niszczy moje materiały wyborcze". Grozi za to surowa grzywna a nawet areszt Poseł Katarzyna Czochara z Prawa i Sprawiedliwości zamieściła w sieci filmy na których widać, jak ktoś zrywa jej banery wyborcze.

📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 06.10.2023 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek. 📢 Horoskop codzienny na piątek 6 października. Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik HOROSKOP dzienny na piątek 6 października 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w piątek 6.10.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Dom wczasowy "Maciejka" w Ustroniu. Ślązacy właśnie tu spędzali wczasy pod gruszą. Jak dziś wygląda beskidzki kurort? Widok łamie serce! Opuszczony dom wczasowy "Maciejka" w Ustroniu kiedyś tętnił życiem i radosnym gwarem. Teraz stoi pusty, w ciszy i zapomnieniu. To miejsce, które na przestrzeni lat przyciągało rzesze turystów i letników. Obecnie budynek stanowi nostalgiczny obraz przeszłości. Zobaczcie, jak się prezentuje z zewnątrz i od środka! 📢 Dobrodzień Classic Festival 2023. Przed nami kolejne koncerty. Tym razem w Opolu i Dobrzeniu Wielkim To już 13. Dobrodzień Classic Festival. Za nami koncerty w Kluczborku o Dobrodzieniu. W ten weekend będą koncerty w Opolu oraz w Dobrzeniu Wielkim.

📢 Wody nadal brakuje, ale poważna susza omija Opolszczyznę. Najgorzej w rolnictwie jest na północy województwa W całej Polsce przez ostatnie dwa miesiące utrzymywał się ujemny bilans wodny, czyli więcej wody parowało z gleby, niż spadało z deszczem. W województwie opolskim sytuacja jest jednak stosunkowo dobra.

📢 Jan Dolny świętował 50-lecie pracy w parafii w Głuchołazach. Mówią o nim, że jest organistą z powołania We wrześniu parafia pw. św. Wawrzyńca w Głuchołazach świętowała 50-lecie pracy organisty Jana Dolnego. Oprawa muzyczna mszy świętych to nie jedyne jego zajęcie. Służył ludziom na wielu płaszczyznach. 27 lat temu założył chór Capricolium, który ma na koncie wiele sukcesów i udanych występów w kraju i za granicą. Był też m.in. radnym, podjął się animacji życia religijnego w lokalnej wspólnocie. W kościele w Głuchołazach nadal można usłyszeć graną przez niego muzykę. 📢 Ciąg dalszy odkryć w świdnickiej katedrze. Wydobyto szczątki co najmniej 38 osób, w tym dzieci. Zobacz film 5 października w katedrze świdnickiej, wydobyto szczątki osób, które spoczęły w krypcie kościelnej. Znaleziono kości co najmniej 38 osób, w tym 17 czaszek. 3 z nich okazały się czaszkami dzieci. Na podstawie znaleziska naukowcy przybliżą charakterystykę czasów, w których ludzie ci zmarli. Co badacze mówią o odkryciu? Przeczytajcie.

📢 Jakie są najmądrzejsze rasy psów? Eksperci nie mają wątpliwości. Zobaczcie ranking Każdy właściciel poznaje inteligencje swojego psa. Jednak stwierdzić, która rasa psów jest najmądrzejsza wcale nie jest proste. Naukowcy twierdzą, że inteligencja czworonogów ma wiele odcieni, a ocenić ją można na podstawie reakcji, uczenia się, posłuszeństwa. W tym zestawieniu prezentujemy rasy psów, które według badaczy wykazują się najwyższym poziomem inteligencji. Czy Twój pies zalicza się do mądrali? Sprawdź!

📢 Czy duży biust to duży problem... Piersi pani Anety ważą 7 kg [ZDJĘCIA] Piersi są atrybutem kobiecości. Dla mężczyzn podobno nigdy nie są za duże, ale ich rozmiar nie zawsze uszczęśliwia posiadaczki tych krągłości. Czy duży biust to duży problem? 📢 Gdy Romario pracuje jako senator, jego córka zarabia na życie korzystając z OnlyFans, a ojciec ją w tym wspiera [ZDJĘCIA, WIDEO] Romario to z reprezentacją Brazylii mistrz świata z USA w 1994 roku, gdzie zdobył Złotą Piłkę dla najlepszego piłkarza turnieju, zdobywca Pucharu Konfederacji, dwukrotny zdobywca Pucharu Ameryki i srebrny medalista olimpijski. W swojej karierze Brazylijczyk zawsze miał gwałtowny charakter. Teraz jednak jest niezwykle wyrozumiały wobec ekscentrycznego stylu życia jednej ze swoich córek.

📢 Remont Stawku Barlickiego w Opolu. Tak wygląda postęp prac. Będzie też nowa restauracja w Domku Lodowym Robotnicy przebudowujący Stawek Barlickiego w Opolu wylewają już nowy beton. Zmiany zachodzą też w Domku Lodowym. Zamknięta została czeska restauracja, a w jej miejscu powstanie nowy lokal, należący do ogólnopolskiej sieci Sphinx. 📢 Kampania wyborcza Platformy Obywatelskiej na Opolszczyźnie na ostatniej prostej przed wyborami. „Czuć jedność i determinację” Na dziesięć dni przed wyborami parlamentarnymi działacze Platformy Obywatelskiej zwiększają swoją aktywność w regionie. Chcą przekonać mieszkańców do swoich postulatów i zapewnić ich, że Polska pod ich rządami będzie bezpieczna, uczciwa i sprawiedliwa. 📢 Strefowe Targi Pracy w Opolu. Klucz do nowej kariery, przekwalifikowania zawodowego i rozwoju ścieżki zawodowej 5 października Toyota Park w Opolu stała się miejscem, gdzie marzenia o nowej karierze i zmianie ścieżki zawodowej stawały się rzeczywistością. Strefowe Targi Pracy, zorganizowane przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną "INVEST-PARK," przyciągnęły zarówno tych, którzy pragnęli podjąć pierwszą pracę, jak i tych, którzy dążyli do zmiany kursu swojej kariery.

📢 Domyśl się i rób, co chcesz. Kiedy kobieta tak mówi, absolutnie nie rób, co chcesz! Memy o kobietach Kobiety i mężczyźni różnią się w wielu aspektach, a humor zawsze tkwi w tych subtelnych różnicach. Na przykład, mężczyźni nie potrafią znaleźć niczego w lodówce. Kobiety za to wpakowują do swojej torebki wszystko, co tylko możliwe! W najszej galerii obejrzycie najśmieszniejsze memy o kobietach. 📢 BMW wypadło z drogi i dachowało w lesie. Do zdarzenia doszło na trasie Kędzierzyn-Koźle - Krapkowice Na miejsce wezwano strażaków zawodowych z Kędzierzyna-Koźla i Krapkowic, policję oraz pogotowie ratunkowe.

📢 Na elewacji Stegu Areny możemy już podziwiać część galerii gwiazd sportu związanych z Opolem Sylwetki 10 uznanych sportowców oraz trenerów związanych z Opolem widnieją już na elewacji hali Stegu Arena. W tym gronie znaleźli się reprezentanci kilku różnych dyscyplin. Galeria łącznie będzie przedstawiać 30 postaci, a jej uroczyste otwarcie zaplanowano na niedzielę 22 października.

📢 Czeskie memy śmieszniejsze niż polskie? Zobaczcie, z czego śmieją się Czesi! Polacy dobrze znają czeskie poczucie humoru, choćby z literatury (dzielny wojak Szwejk) czy kreskówek (uroczy Krecik, sympatyczni sąsiedzi Pat i Mat). W zrozumieniu czeskich żartów czy dowcipów nie ma bariery językowej, w końcu oba języki: polski i czeski są dość podobne. Wybraliśmy dla Was najzabawniejsze czeskie memy. Zobaczcie, z czego śmieją się nasi południowi sąsiedzi, przechodząc do galerii zdjęć. 📢 Zmiany kadrowe w Prudnickim Towarzystwie Budownictwa Komunalnego. Jest nowy prezes Witold Isalski, inżynier budownictwa z Prudnika z wieloletnim doświadczeniem, pokieruje gminą spółką, która zarządza i buduje mieszkania. 📢 PUPIL ROKU 2023 Zobacz psy, koty i inne zwierzaki, które dotychczas zdobyły najwięcej głosów. Możesz jeszcze zgłosić swojego zwierzaka! Oto galeria zdjęć psów i kotów, które po pierwszym tygodniu głosowania w akcji Pupil Roku zajmują pierwsze miejsca w rankingach w miastach i powiatach naszego województwa. Prezentujemy także dziesięć zwierzaków z kategorii Inne Pupile, które dotychczas zdobyły najwięcej głosów. Lista kandydatów w akcji Pupil Roku jest wciąż otwarta - możesz dodać zdjęcie swojego zwierzaka.

📢 Dzierżawca miał ściągnąć turystów, a tylko narobił długów. Schronisko turystyczne w Wieszczynie znów jest do wzięcia Gmina Prudnik ogłosiła kolejny przetarg na wydzierżawienie budynku byłego schroniska młodzieżowego w Wieszczynie, w Górach Opawskich. Obiekt wyraźnie nie ma szczęścia.

📢 Horoskop codzienny na czwartek 5 października 2023. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec HOROSKOP dzienny na czwartek 5 października 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w czwartek 5.10.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie! 📢 Mimo zapowiedzi w Kędzierzynie-Koźlu nie powstanie branżowe Centrum Umiejętności. Miało się specjalizować w żegludze śródlądowej W Kędzierzynie-Koźlu miało powstać Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie żeglugi śródlądowej i rybactwa śródlądowego, dzięki dotacji z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Niestety, powiat kędzierzyńsko-kozielski zrezygnował z realizacji tego projektu.

📢 Majster-klepka czy zwykły partacz? Oto Janusze budownictwa i ich najgorsze fuszerki! Zobaczcie nowe zdjęcia Planując remont mieszkania czy przebudowę domu, zaczynamy szukać fachowców. Niestety, nie jest łatwo dziś trafić na prawdziwe "złote rączki", ludzi z wiedzą i doświadczeniem, a do tego rzetelnych i uczciwych. Gdy zlecimy prace przypadkowemu wykonawcy, możemy wyjść na tym jak Zabłocki na mydle. Do czego zdolny jest taki partacz czy majster-klepka? Zobaczcie na zdjęciach w galerii. 📢 Nowe mieszkania w Strzelcach Opolskich będą gotowe w połowie przyszłego roku. Chętni już się zgłosili Gmina Strzelce Opolskie uzupełniła brakującą liczbę chętnych na mieszkania w ramach programu „Twoje M”. Wcześniej, w związku z pogarszającą się sytuacją i prognozami wysokich rat kredytów, 34 osoby wycofały się z zakupu. 📢 Debata kandydatów do Sejmu PiS i PSL o rolnictwie. Pojedynek na racje i rekwizyty w Opolu W środę (4 października) kandydaci w wyborach do parlamentu – Wojciech Komarzyński (PiS) i Marcin Oszańca („dwójka” na liście Trzeciej Drogi) – spierali się na argumenty i kampanijne rekwizyty.

📢 Droga ekspresowa S11. Przetarg ogłoszony, zgłasza się wiele firm. Zobacz przebieg opolskiego odcinka S11 Olesno - Kluczbork - Byczyna [MAPA] 31 sierpnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na budowę 46-kilometrowego odcinka drogi S11 od obwodnicy Olesna aż do Kępna. Firmy chcące budować trasę już się zgłaszają. Cały odcinek drogi ekspresowej S11 na terenie województwa opolskiego ma być gotowy za 4 lata. Pierwszy z dwóch opolskich odcinków, czyli obwodnica Olesna, już jest otwarty dla ruchu. Zobacz na mapach, jaki będzie dokładny przebieg kolejnego odcinka S11, od końca obwodnicy Olesna, przez Kluczbork i Byczynę.

📢 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu przejdzie gruntowną termomodernizację. Wartość projektu to 60 milionów zł Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu pozyskał 60 milionów zł na gruntowną termomodernizację budynków. Dzięki temu zużycie prądu oraz ciepła ma spaść o 59 procent, co rocznie da oszczędności rzędu 4 milionów zł.

📢 Opolski szewc tworzy muzeum dotyczące swojego zawodu. Niektóre eksponaty zaskakują W Strzelcach Opolskich przy placu Żeromskiego powstało małe muzeum szewstwa. Prowadzi je Jacek Ferdynus, który zgromadził w jednym miejscu m.in. zabytkowe maszyny i narzędzia. 📢 Oszuści założyli w Krapkowicach fałszywy sklep z pelletem. Zrobili to tuż pod nosem policjantów Oszuści oferowali pellet po atrakcyjnych cenach, ale nie dostarczali towaru. Byli na tyle bezczelni, że założyli fałszywą działalność z adresem tuż obok policji. Oszukanych jest kilkanaście osób.

📢 Kierowcy są w szoku. Takich "cudów" na ulicach jeszcze nie widzieli. Oto największe absurdy drogowe 4.10.2023 Drogowcom niekiedy brakuje wyobraźni. Ustawione przez nich znaki w najlepszym razie przyprawiają kierowców o zawrót głowy. Niekiedy przed szereg wychodzą także budowlańcy, którzy stawiają na drogach rozmaite "przeszkody". Zebraliśmy dla was najbardziej szokujące zdjęcia z naszych ulic. 4.10.2023.

📢 „Gaudeamus igitur” zabrzmiała w murach Uniwersytetu Opolskiego. Naukę rozpoczyna 9,5 tys. żaków. Z tego 3200 na I roku Nowy rok akademicki na Uniwersytecie Opolskim rozpocznie blisko 3200 studentów I roku. Wszystkich żaków jest 9500. Wśród studentów I roku największym zainteresowanym cieszył się kierunek lekarski, gdzie na 120 miejsc zgłosiło się aż 2129 chętnych. Niesłabnącym, ogromnym zainteresowanym cieszyła się także psychologia, prawo i fizjoterapia. 📢 Na grzyby w październiku. Gdzie na Dolnym Śląsku jest ich najwięcej. To miejscówki polecane przez dolnośląskich grzybiarzy Październik zwiastuje końcówkę sezonu na grzyby, ale wciąż może być ich pełno w przydrożnych lasach, w górach czy na wilgotnych i bardzo zarośniętych łąkach. Społeczność grzybiarzy podkreśla, że choć ostatnie tygodnie nie rozpieszczały, trend powoli się odwraca i grzyby w październiku mogą jeszcze obrodzić. Gdzie na Dolnym Śląsku ich szukać? Sprawdźcie!

📢 Tak bawią się piękne dziewczyny na szalonych imprezach. TOP 69 najlepszych zdjęć z Magnum Clubu Najpierw 1 września rozpoczął się rok szkolny, a teraz 1 października ruszył nowy rok akademicki. Jest więcej nauki, ale tym bardziej warto zrelaksować się na imprezie. Przygotowaliśmy galerię 69 najsympatyczniejszych i najpiękniejszych dziewczyn w Magnum Clubie. 📢 Film Sami Swoi - w tych miejscach kręcono zdjęcia. Tak wyglądają obecne miejsca z filmu Sami Swoi Tak dziś wyglądają miejsca, w których w 1967 roku powstawał film "Sami swoi". Odwiedził je Sławomir Szeliga z rodziną i podzielił się swoimi wrażeniami. 56 lat temu w role głów skłóconych ze sobą rodów wcielili się Wacław Kowalski i Stanisław Hańcza. Aktualnie powstaje prequel legendarnego filmu. Kargula zagra Karol Dziuba, a Pawlaka - Adam Bobik.

📢 Święto Chleba w Strzelcach Opolskich 2023. Tak się bawiliście na koncercie Dawida Kwiatkowskiego Tegoroczna edycja imprezy, nosząca tytuł "Powiat z Gwiazdami", przyciągnęła tłumy do parku miejskiego w Strzelcach Opolskich. Na gości czekały liczne atrakcje i koncerty. Wystąpili m.in. Dawid Kwiatkowski, Kabaret pod Wyrwigroszem, Finaliści The Voice of Poland i Zespół BIS 📢 Ta porcelana z okresu PRL jest warta fortunę! Tych przedmiotów poszukują kolekcjonerzy. Sprawdź, czy masz je w domu! Porcelana z okresu PRL-u jest często warta krocie. Z pozoru zwykłe wyroby mogą okazać się prawdziwym skarbem w naszym domu. Niektóre porcelanowe przedmioty były produkowane w czasach PRL w bardzo niewielkich ilościach. To tylko jeden z argumentów, dla których obecnie porcelana może być warta fortunę. Sprawdź, czy posiadasz te przedmioty w domu. Mogą być warte naprawdę dużo!

📢 Tak Opolanie bawili się na kultowych dyskotekach. U Papy Musioła i w Protectorze zawsze było odlotowo U Papy Musioła w Opolu to był lokal z historią. Otwarto go w 1975 roku i szybko zaczęto określać mianem "Musiołówki", od nazwiska Karola Musioła, inicjatora Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki Opola oraz twórcy Towarzystwa Przyjaciół Opola. Z kolei Protector był jedną z największych dyskotek na Opolszczyźnie. Zobaczcie, jak kiedyś bawiło się Opole. Znajdźcie się na archiwalnych zdjęciach. 📢 WomanGo, czyli to, co kobiety lubią najbardziej! Zobacz, jak było na imprezie w Mango Clubie [ZDJĘCIA] Zobaczcie, jak było na imprezie WomanGo! w Mango Clubie w Opolu. A już 29 września, dzień przed Dniem Chłopaka, na klubowej scenie wystąpi znany polski raper Peja. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii.

📢 Tak przed laty wyglądał handel w Opolu. Cieplak, stara giełda samochodowa i dawne targowiska Te zdjęcia zrobiono przed 20, 30, 40 i 50 laty. Tak wyglądały opolskie sklepy: "Opolanin", "Ziemowit", czy "Cieplak" a także opolska giełda samochodowa i targowiska.

📢 OK Food Festival, czyli święto jedzenia w Oleśnie [PROGRAM] W sobotę na Solnym Rynku klaster dobrej żywności „Oleski Koszyk” zaprasza na festiwal kulinarny. Będą występy, pokazy kulinarne oraz degustacje lokalnych specjałów.

