Przegląd prasy 8.01.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Budowa nowego stadionu w Opolu. Kończy się szklenie i montaż stalowej konstrukcji okalającej budowlę. Trwa wykańczanie biur Stadion Opolski to inwestycja nie tylko miejska, ale i regionalna, bo obiekt będzie służyć wszystkim mieszkańcom Opolszczyzny. Oprócz wydarzeń sportowych organizowane tu będą m.in. koncerty oraz imprezy kulturalne czy biznesowe.

📢 Oto w jaki sposób pojedziesz do sanatorium za darmo. Sprawdź listę osób uprawnionych do darmowych turnusów na NFZ w uzdrowisku Sanatoria to idealne miejsca, w którym kuracjusze mają szansę nie tylko odpocząć, ale również szybko wrócić do zdrowia. Profesjonalny personel zajmuje się ich rekonwalescencją, rehabilitanci pomagają w wykonywaniu ćwiczeń. Jak skorzystać z darmowego turnusu? Można np. uzyskać skierowanie, w ramach którego wyjazd będzie refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), jednak czas oczekiwania bywa długi. Za kogo koszty pokryje ubezpieczyciel? Sprawdzamy!

📢 Nowe przepisy w 2024 roku – jakie zmiany weszły w życie w nowym roku? M.in. większe płace i ograniczenia sprzedaży energetyków Nowy rok – nowe przepisy. Wraz z nadejściem 2024 roku w życie weszło sporo nowych przepisów. Wśród najważniejszych należy wymienić wprowadzenie paliwa E10 i podwyżkę płacy minimalnej oraz stawki godzinowej, jednak nowości jest więcej.

Prasówka 8.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najlepsze memy o czarnych kotach. Czy przynoszą on pecha? Skądże! Uśmiechnijcie się z nami i pokochajcie te sierściuchy Zobaczcie najśmieszniejsze memy o czarnych kotach. Czy te sympatyczne koty przynoszą pecha? Jako właściciel jednego z nich odpowiadam: w życiu! Ale czarne koty niesłusznie posądzane o niecne zamiary i przynoszenie nieszczęścia mają swoje święto. Jest ono obchodzone na całym świecie 17 listopada 2023 roku. Z tej okazji pośmiejmy się z czarnych kotów, one się nigdy nie obrażają!

📢 Wojskowa emerytura to jest coś! Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy Kwestię emerytur dla byłych wojskowych wyjaśnia ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Średnio stawki są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od uzyskanego stopnia wojskowego. W galerii tego tekstu przedstawiamy zestawienie najnowszych danych o średnich emeryturach byłych wojskowych. Ile dostają żołnierze zawodowi po przejściu na emeryturę? Warto awansować w strukturach armii? 📢 Osoby o tych imionach są najbardziej opiekuńcze i troskliwe. Sprawdź, kto jest wśród nich! Osoby o tych imionach są najbardziej opiekuńcze i troskliwe. Potrafią zadbać o swoich najbliższych oraz przyjaciół, a także starają się pomagać tym, którzy potrzebują wsparcia. Cechuje je wrażliwość i empatia, w związku z czym losy innych ludzi nie są im obojętne. Poza pracą zawodową chętnie angażują się w działalność charytatywną albo aktywnie uczestniczą w życiu społeczności lokalnej. Osoby opiekuńcze, noszące te imiona cieszą się zaufaniem wśród współpracowników, członków rodziny oraz przyjaciół i znajomych. Zawsze można na nich liczyć, bowiem poważnie podchodzą do wszelkich zadań oraz obowiązków, z jakich zawsze wywiązują się na czas i z dobrym efektem. Ponadto kochają zwierzęta, wobec których również okazują swoją troskę. Zobacz, jakie imiona noszą osoby najbardziej opiekuńcze oraz sprawdź, kto jest wśród nich!

📢 Oto modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40., 50. i 60. Te fryzury odejmą nawet kilkanaście lat [8.01.2024] Modne fryzury odmładzające. Jakie fryzury są najlepsze po 40., 50. i 60.? Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć, podkreślić zmarszczki i niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Zebraliśmy garść inspiracji. Te uczesania odmładzają nawet o 10 lat! Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Horoskop dzienny na poniedziałek (jutro, 8.01). Które znaki zodiaku mogą mieć słaby dzień? Poznaj horoskop na poniedziałek dla wszystkich znaków zodiaku. Co gwiazdy przygotowały dla Ciebie na jutro? Sprawdź, co według horoskopu powinno się wydarzyć w poniedziałek 8.01.2024. Czy będzie to coś złego? Przeczytaj horoskop na jutro (poniedziałek, 8.01.2024) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 7.01.2024 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia. 📢 Na autostradzie A4 dachowało auto! 4 osoby są ranne. Droga jest zablokowana. Na miejscu pracują służby Na autostradzie A4 na wysokości miejscowości Prądy doszło do dachowania samochodu osobowego. Cztery osoby zostały ranne, na razie brak informacji o ofiarach śmiertelnych. Droga na tym odcinku została zablokowana.

📢 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź koniecznie! Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się że trzeba tam spędzić więcej czasu niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź koniecznie i zapoznaj się ze szczegółami!

📢 Te psy są najbardziej leniwe. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź koniecznie listę najbardziej leniwych psów!

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu! 📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Horoskop dzienny na poniedziałek 8 stycznia 2024. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na poniedziałek 8 stycznia 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w poniedziałek 8.1.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Chodziliście do kina Kraków? Bawiliście się w klubach Przystanek czy Miami? Pamiętacie budowę Cytruska? Oto Opole lat 90. i początku 2000 Tak Opole wyglądało 20 i 30 lat temu. Fotoreporterzy "Nowej Trybuny Opolskiej" zatrzymali w kadrach miasto z tamtych czasów. Dzięki nim możemy odbyć sentymentalną podróż w czasie ulicami stolicy województwa.

📢 Kreacje Miss Universe 2023. Sukienki najpiękniejszych kobiet świata inspiracją na karnawał ZDJĘCIA Koronę Miss Universe po raz pierwszy w historii zdobyła uczestniczka konkursu piękności z Ameryki Środkowej. Sheynnis Palacios dała się poznać z zamiłowania do sportu, uprawiając siatkówkę podczas studiów na uniwersytecie w Nikaragui. W gali w Salwadorze wzięła też udział Miss Polski Angelika Jurkowianiec. Obejrzyjcie zdjęcia finalistek w ich niesamowitych kreacjach podczas gali Miss Universe 2023. Może sukienki gwiazd staną się dla Was inspiracją na karnawał? Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Zakończył się kolejny etap przebudowy wiaduktu nad ul. Krapkowicką w Opolu. Kiedy pod nim przejedziemy? Przebudowa przeprawy nad ul. Krapkowicką wykonywana jest w ramach modernizacji linii kolejowej pomiędzy stacjami Opole Główne i Opole Zachodnie, którą prowadzą PKP Polskie Linie Kolejowe.

📢 Zima wróciła na Opolszczyznę. Trudne warunki jazdy w całym regionie. Na drogach krajowych pracuje 77 piaskarek i pługów Wszystkie opolskie drogi krajowe i autostrady były w niedzielę rano przejezdne, ale nawierzchnie wielu z nich są śliskie, a na dodatek pokryte śniegiem, co stwarza zdradliwe warunki jazdy. 📢 Horoskop dla Wag na zimę. Czego możesz się spodziewać zimą? Horoskop dla Wag na zimę. Zobacz, co czeka Twój znak zodiaku zimą. Co przygotowały dla Ciebie gwiazdy? Czego możesz spodziewać się w miłości, pracy oraz jak będą wyglądać sprawy finansowe? Sprawdź horoskop dla Wag na zimę, a nic Cię nie zaskoczy.

📢 Zderzenie trzech samochodów w Dąbrówce Łubniańskiej pod Opolem. Poszkodowanych zostało 5 osób, w tym dwoje dzieci Informację o zdarzeniu służby ratunkowe z Opola otrzymały w niedzielę 7 stycznia po godzinie 10:00. Na ulicy Oleskiej w Dąbrówce Łubniańskiej zderzyły się trzy samochody, którymi podróżowało siedem osób..

📢 Zmiany w emeryturach. Zobacz zasady waloryzacji emerytur od 1 marca 2024 r. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Ile otrzymasz? Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę. 📢 Psia agresja. Kiedy psy mogą ugryźć i jak to rozpoznać? Rady behawiorysty na temat wychowywania zwierząt. Czy psom można ufać? Które psy są agresywne? Po ostatnim zagryzieniu przez psa w Zgorzelcu wzrosło zainteresowanie tematem zachowań tych zwierząt. "Przy małym dziecku nawet po szkoleniu powinniśmy mieć do psów ograniczone zaufanie" - przekonuje Luiza Michalska - behawiorystka zwierząt. Specjalistka wskazuje, że niejednokrotnie nie rozumiemy, co psy mają nam do przekazania. W wywiadzie mówi też, jakie zachowania psów mogą być dla nas niepokojące.

📢 Ksiądz nie będzie miał wyboru. Jeżeli to zrobiłeś, nie dostaniesz rozgrzeszenia. Lista grzechów ciężkich, których nie rozgrzeszy ksiądz Bywają takie sytuacje, kiedy ksiądz ma związane ręce. Grzechy - ciężkie i śmiertelne - mogą zostać odpuszczone jedynie w sakramencie pokuty i pojednania. Są takie przypadki, że ksiądz nie ma wyjścia i nie może rozgrzeszyć wiernego. Nawet, gdy ten wyzna mu grzech, żałuje i chce zadośćuczynić. I nie chodzi tu np. o zabójstwo czy zdradę. Zobacz, za jakie grzechy nie dostaniesz rozgrzeszenia.

📢 Horoskop codzienny na niedzielę 7 stycznia 2024. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na niedzielę 7 stycznia 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w niedzielę 7.1.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Te długi przedawniają się od stycznia 2024 roku! Tych zobowiązań nie będziesz musiał spłacać 7.01.2024 Czy wiesz, że niektórych długów nie musisz spłacać, bo przedawniają się już we stycznia 2024 roku? Podpowiadamy, o jakich zobowiązaniach najczęściej mowa oraz, gdzie można sprawdzić swoje zadłużenie. 📢 Zmianie ulegną zasady waloryzacji emerytur? Sprawdź co planuje rząd. Emeryci dostaną nawet kilkanaście procent podwyżki 7.01.2024 W przyszłym roku zmiana zasad waloryzacji emerytur i rent. Co najmniej 4200 zł więcej do emerytury. Trwają prace nad przepisami dotyczącymi zasad waloryzacji rent i emerytur. Ile pieniędzy dostaną emeryci i renciści? Sprawdź szczegóły zmian i wyliczenia brutto oraz netto Co ulegnie zmianie? Dla kogo będą one bardziej korzystne? Sprawdź!

📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 7.01.2024 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły!

📢 Budowa Centrum Przesiadkowego Opole Południe. Tak powstaje ogromny parking na ponad 300 samochodów ale nie tylko Zakończenie prac i otwarcie kolejnego centrum przesiadkowego w Opolu zaplanowane jest wiosną 2024 roku. Koszt inwestycji wynosi 11,5 mln złotych, a pieniądze pochodzą z Polskiego Ładu i budżetu miasta. 📢 Uchodźcy, euro i inne niemieckie interesy - rozmowa z europoseł Beatą Kempą Europoseł Beata Kempa: Obstawiam, że najdalej za rok Donald Tusk będzie zasiadał w nowych ławach Komisji Europejskiej. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Sprawdź wyliczenia - takie mogą być podwyżki od marca Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z zapisanymi w budżecie szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 r. ma wynieść 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełożyłby się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur.

📢 Joanna Garbos, córka Teresy Werner - urodę odziedziczyła po matce. Kim jest i co robi na co dzień? Teresa Werner to niekwestionowana królowa śląskich szlagierów. Artystka zachwyca talentem i przepięknym głosem oraz uwodzi urodą. Artystka wciąż koncertuje, a bilety na jej występy rozchodzą się jak świeże bułeczki. Teresa Werner ma jedną córkę, Joannę. Zobaczcie, jak wygląda, kim jest i czym się pasjonuje.

📢 Trzej Królowie przeszli ulicami Kadłuba pod Strzelcami Opolskimi. To było pierwsze takie wydarzenie w tej miejscowości Tłumy przeszły ulicami Kadłuba w ramach orszaku Trzech Króli. Mędrcy przeszli do kościoła Chrystusa Króla, by pokłonić się Dzieciątku. 📢 Zimy stulecia w PRL-u. Zasypane drogi i pojazdy - taka była rzeczywistość, dzisiaj przeraża nas kilkanaście cm śniegu Zimy stulecia w Polsce - najgorsze były w PRL-u, pamiętacie? Synoptycy przewidują atak zimy, a my wpadamy w panikę. - Kiedyś to były zimy - wspominają nasi rodzice i dziadkowie. To prawda! Dzisiaj przeraża nas kilka centymetrów śniegu i lekki mróz. To żadna zima, w PRL-u potrafiło zasypać drogi i samochody, a zaspy przewyższały człowieka. Temperatura spadała do -30 stopni Celsjusza. Zamarzały nawet powieki.

📢 Czołowe zderzenie na drodze krajowej nr 41 w Rudziczce koło Prudnika. Pięć osób trafiło do szpitala, w tym dziecko W Rudziczce w gminie Prudnik dwa samochody osobowe zderzyły się na drodze krajowej. Ruch na trasie jest całkowicie zamknięty, policja i strażacy kierują podróżnych na objazdy. 📢 Tak wyglądała mechanizacja opolskiej wsi. Konie, traktory, kombajny i samoloty. Oto rolnictwo z minionej epoki Zobacz, jak opolscy rolnicy indywidualni oraz Państwowe Gospodarstwa Rolne, przez dziesiątki lat korzystały z coraz to nowszych zdobyczy techniki. Wielu bohaterów na zdjęciach podpisanych jest z imienia i nazwiska, można więc sprawdzić, czy są na nich ludzie, których znaliśmy czy nasi krewni. Jest też data i miejsce wykonania fotografii. 📢 Zagrali "Z Pokłonem Trzech Króli" po raz jedenasty. Ten koncert to już tradycja "Z Pokłonem Trzech Króli", tak brzmi nazwa tradycyjnego już koncertu kolęd, pastorałek i pieśni świątecznych w poetyckiej oprawie organizowanego w głubczyckim klasztorze oo. franciszkanów każdego roku w święto Objawienia Pańskiego (6 stycznia). W tym roku wydarzenie odbyło się po raz jedenasty.

📢 Jan Dolny otrzymał medal z Watykanu. Papież uhonorował organistę z Głuchołaz za przeszło pół wieku służby Kościołowi W sobotę 6 grudnia kościół parafialny w Głuchołazach niemal pękał w szwach. Wszystkie miejsca w ławkach były zajęte. Wiele osób stało w nawach bocznych i na tak zwanym chórze. Przyszli, aby wysłuchać koncertu kolęd chóru Capricolium, a także być świadkami niecodziennej uroczystości. Decyzją papieża Franciszka Jan Dolny, organista oraz założyciel i wieloletni prowadzący wspomnianego chóru, został odznaczony Medalem Pro Ecclesia et Pontifice. 📢 Przez Opolszczyznę przeszły Orszaki Trzech Króli. W Opolu maszerowało kilka tysięcy osób Kilka tysięcy Opolan wzięło udział w 11 już Orszaku Trzech Króli w Opolu. To najstarszy i największy orszak jasełkowy w województwie, ale w sumie orszaki zgłoszono u nas w 17 miejscowościach. Nietypowe, masowe jasełka, to manifestacja chrześcijańskiej duchowości.

📢 Miastowi są bezczelni. Znowu się śmieją. Zobacz najgłupsze memy o rolnikach 2024 Nadeszła zima, ale wielu rolników wciąż jeszcze ma ręce pełne roboty i ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie. 📢 Półtoraroczne dziecko wypadło z okna w Strzelcach Opolskich. Maluszek trafił do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu Do nieszczęśliwego wypadku doszło około południa w jednej z kamienic przy ul. Krakowskiej w Strzelcach Opolskich. Półtoraroczny chłopczyk trafił do szpitala.

📢 Sieć gazowa na Opolszczyźnie zostanie rozbudowana. Wiemy, co i gdzie spółka Gaz-System będzie robiła w 2024 roku Nowe odcinki gazociągów i nowe stacje gazowe. Ogólnopolski operator sieci gazowych zamierza w tym roku przeprowadzić na Opolszczyźnie kilka dużych inwestycji. Chodzi o poprawę bezpieczeństwa i lepsze zaopatrzenie w gaz ziemny południowej Opolszczyzny.

📢 Horror w pokoju nauczycielskim. Uczniowie naprawdę przesadzili. Zobacz, co wypisują Podobno za jakiś czas ma zniknąć obowiązek odrabiania prac domowych. W planach nie ma jednak z pewnością likwidacji klasówek i kartkówek, bo jak inaczej sprawdzić gruntownie wiedze ucznia? Niektórzy uczniowie traktują sprawdziany z przymrużeniem oka i dla wielu nauczycieli to prawdziwy horror. Jedni od razu stawiają jedynki, inni odpowiadają z humorem.

📢 Więcej zarabiamy ale więcej też pracujemy, za to mniej wydajemy w sklepach. Co się dzieje z pieniędzmi Opolan? W listopadzie ubiegłego roku mieszkańcy województwa opolskiego wydali o 14 procent mniej pieniędzy na zakupy, niż w listopadzie rok wcześniej. I to wszystko przy rosnącej inflacji, a więc wyższych cenach za towary sklepach. Dlaczego ograniczyliśmy zakupy? 📢 Dom Krzysztofa Mirucia jest wyjątkowy. Zobacz, jak się urządził w lesie znany architekt. Od kogo kupił dom Krzysztof Miruć? Dom Krzysztofa Mirucia jest wyjątkowy, jak przystało na specjalistę od aranżacji wnętrz. Zaglądamy do zacisza ulubionego projektanta wielu Polaków. Tak się urządził Krzysztof Miruć w przepięknej okolicy za miastem. Zobacz, kto był poprzednim właścicielem domu Krzysztofa Mirucia.

📢 Atak zimy stulecia 45 lat temu. Aura była surowa, śnieg zasypywał samochody, mróz doskwierał, ale dzieci się cieszyły. 31 grudnia 1978 r. w całej Polsce nastąpiły gwałtowne opady śniegu, dziś możemy już tylko pomarzyć o podobnym krajobrazie. Według meteorologów, opady śniegu rozpoczęły się wieczorem 31 grudnia i trwały przez całą noc sylwestrową. W Warszawie termometry wskazywały minus 21 stopni. Tak srogie zimy gościły w Polsce głównie w PRL-u, kiedy klimat był w naszym kraju bardziej surowy. Jak radzono sobie wtedy z zimą? Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia Narodowego Archiwum Cyfrowego. 📢 W szkołach na Opolszczyźnie będzie więcej dodatkowych lekcji z języka niemieckiego Wkrótce uczniowie z Mniejszości Niemieckiej będą mieli większy dostęp do nauki języka niemieckiego. Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło, że od września 2024 r. wymiar godzin nauczania dla tej grupy zostanie zrównany z pozostałymi mniejszościami narodowymi, co oznacza powrót do 3 godzin tygodniowo.

📢 Wcześniejsza emerytura zależy od zawodu. Kto może na nią przejść? To nie tylko służby mundurowe Wiek emerytalny i moment przejścia na zasłużony odpoczynek stanowią temat długotrwałej debaty na świecie. Jednym z aspektów tej dyskusji jest zróżnicowanie wieku emerytalnego w zależności od wykonywanego zawodu. Czy istnieją zawody, które pozwalają w Polsce na wcześniejszą emeryturę? W tym artykule zgłębimy tę kwestię i przyjrzymy się, jakie zawody umożliwiają swoim pracownikom opuszczenie rynku pracy wcześniej niż innym. 📢 Pierwsza studniówka 2024 roku. Tak bawiła się młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Opolu [ZDJĘCIA] W piątek, 5 stycznia ruszyły pierwsze studniówki 2024 roku na Opolszczyźnie. Jedną ze szkół, która przeżywa dziś ten wyjątkowy wieczór jest I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Opolu. Swój bal maturalny zorganizowali w hotelu Arkas w Prószkowie.

📢 Siłka czeka! Zanim zaczniesz ćwiczyć, zobacz najlepsze MEMY o siłowni, rozbawią cię do łez! Jak wam idzie realizacja noworocznych postanowień? Samo zapisanie się na siłownię nie oznacza, że już możecie odhaczyć ten punkt z listy postanowień. Bo na siłownię trzeba regularnie chodzić, ale także ćwiczyć! No i co z tego, że po pierwszym razie nie można się podnieść z łóżka, a mięśnie bardziej przypominają galaretę niż skałę. Nie szukajcie wymówek, pakujcie torby i ruszajcie na siłkę. Ale zanim wpadniecie w szał ćwiczeń, obejrzyjcie najlepsze MEMY, z których o siłowniach dowiecie się wszystkiego. Miłej zabawy! 📢 Miss Hiszpanii, uczestniczka Miss Universe i największa cheerleaderka Kepy Arrizabalagi – poznaj żonę bramkarza Realu Madryt Andreę Martinez Bramkarz Realu Madryt Kepa Arrizabalaga może liczyć na największe wsparcie swojej drugiej połówki, hiszpańskiej modelki Andrei Martinez, którą poślubił w czerwcu 2023 roku.

📢 Niezwykłe Opole na przedwojennych pocztówkach. Dzisiaj takiego miasta już nie ma. Tak kiedyś wyglądało centrum Zamek Piastowski, kamienice przylegające do ratusza, synagoga przy Stawie Zamkowym - to tylko niektóre budynki, po których nie ma już śladu w Opolu. Ale zachowały się na pięknych, kolorowych, przedwojennych pocztówkach. Zobaczcie, jak wtedy wyglądało centrum Opola. 📢 Giełda samochodowa w Gliwicach od ponad 20 lat przyciąga tłumy! Co niedzielę można tu kupić mydło i powidło. Znacie to miejsce? ZDJĘCIA Giełda samochodowa w Gliwicach, dokładniej na granicy dzielnic Ligota Zabrska i Sośnica, to nie tylko raj dla pasjonatów motoryzacji, ale także dla każdego, kto szuka unikalnych okazji i przedmiotów. Choć początkowo znana głównie jako miejsce, gdzie można zakupić różnorodne części samochodowe, dziś oferuje znacznie więcej... 📢 Tajemnicza historia wsi przy granicy z Czechami w powiecie głubczyckim. Dlaczego ludzie stąd zniknęli? Przy drodze pomiędzy Opawicą a Dobieszowem stoi sfatygowany krzyż. Nosi ślady po pociskach. Po figurze Chrystusa pozostał już tylko kawałek ręki zwisający z jednego z ramion. Wystarczy wejść pomiędzy drzewa, by natrafić na pozostałości ścian oraz fundamentów budynków. To resztki osady Bursztet. Miejsce owiane jest szeregiem legend. Te ściągają na miejsce m.in. poszukiwaczy skarbów. - Oni potrafią być prawdziwą zmorą tej okolicy - mówi Barbara Piechaczek, dyrektorka Muzeum Powiatowego w Głubczycach.

📢 Awaria w zakładzie produkcji etanolu pod Nysą. Do rowu dostał się zacier z kukurydzy. Jakie jest zagrożenie? Substancja z zakładowej instalacji dostała się do rowów odwadniających w rejonie wsi Goświnowice pod Nysą. To efekt awarii w pobliskim zakładzie produkującym bioetanol.

📢 Horoskop na drugą połowę stycznia 2024. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP na drugą połowę stycznia 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy od 15 do 31 stycznia u poszczególnych znaków zodiaku? Układ gwiazd będzie wyjątkowo korzystny. 📢 Raniuszek to sympatyczny ptak, który lubi się przytulać. Zimą chętnie odwiedzi karmnik. Sprawdź, jak wyglądają te ptaki i czym je nakarmić Raniuszek to niewielki ptak o głównie biało-czarnym upierzeniu. Przypomina puchatą pierzastą kulkę z wyjątkowo długim ogonem. Wygląda dość egzotycznie, ale mieszka w Polsce, a zimą odwiedza karmniki. Sprawdź, jak wygląda raniuszek, co je ten ptak i czy zimuje w Polsce.

📢 Wiemy, do kogo wróci karma w tym roku. Horoskop karmiczny na 2024 rok dla wszystkich znaków 5.01.2024 HOROSKOP karmiczny na 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w przyszłym roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Wróżka Expiria już to przewidziała. 📢 Tym drewnem nie można palić w piecu. Zapisy uchwał antysmogowych mówią nie tylko o klasie kotła Początek 2024 roku przyniósł szereg zmian, także tych związanych ze sposobem ogrzewania. W życie weszły kolejne zapisy uchwał antysmogowych w poszczególnych województwach. Dotyczą nie tylko typu pieca, ale i paliwa, jakie spalamy. Warto pamiętać, że w piecu centralnym, kominku, kozie, czy piecu kaflowym nie można palić drewnem, które nie spełnia normy. Wyjaśniamy, jakie to drewno.

📢 Przerażająca pustka w miejscu, które kiedyś tętniło życiem. Tak wygląda wieś widmo na północy Opolszczyzny Kiedyś była tutaj nawet huta. W Kamieńcu mieszkało wówczas 300 mieszkańców. Dzisiaj jest to rezerwat przyrody, który wygląda tak, jakby ktoś opuścił to miejsce w pośpiechu. Można poczuć dreszczyk emocji, kiedy widzi się opuszczoną szkołę z porzuconymi książkami. Sami zresztą to zobaczcie.

📢 Te zwierzaki skradły serca internautów. Śmieszne psy i koty bawią do łez Cwane koty i słodkie psiaki to wdzięczny temat do memów. Zebraliśmy dla Was najśmieszniejsze obrazki na ten temat z polskiego internetu. Zobacz wyjątkową galerię memów z domowymi zwierzętami. 📢 Tak wyglądały kultowe opolskie restauracje. Niedźwiednik i Secesyjna w Opolu, Stylowa w Koźlu, Inka w Namysłowie, Relax w Brzegu Wygodne siedziska w namysłowskiej Ince, gąszcz zieleni w Agawie w Głogówku, ludowy styl w opolskim Niedźwiedniku i kozielskiej Stylowej, przedwojenny duch w Secesyjnej - tak na fotografiach sprzed półwiecza prezentują się wnętrza kawiarni i restauracji prowadzonych przez Społem.

📢 Chrupią aż miło! Rewelacyjne faworki z przepisu babci to jeden z przysmaków idealnych na karnawał Faworki z przepisu babci są najlepsze, bo przywołują piękne wspomnienia. Można je odtworzyć i samodzielnie zrobić chruściki. Składniki na faworki to krótka lista, a samo przygotowanie też nie jest bardzo czasochłonne, zwłaszcza gdy zapewnimy sobie pomoc, szczególnie na ostatnim etapie. Przygotowanie ciasta na faworki zajmie około 15 minut. Jedna osoba może rozwałkowywać kolejne partie i przewijać paski, a druga smażyć faworki. Szybko nabierają złotego koloru i trzeba je zdjąć. Oto przepis na faworki z zeszytu babci i garść wspomnień karnawału w tradycji ludowej.

📢 Powstanie komisja do spraw ekspozycji odkryć w katedrze. Kościół i naukowcy wciąż czekają na decyzję konserwatora. Będzie kompromis? Z końcem listopada zakończyły się trwające półtora roku prace archeologiczne w opolskiej katedrze. Teraz kluczowe pytanie, jakie zadają sobie naukowcy oraz duchowni, dotyczy tego, w jaki sposób wyeksponować odkrycia. W tym celu powstanie specjalna komisja do spraw ekspozycji.

📢 Oto największe atrakcje Gór Opawskich. Warto się tu wybrać na weekend Góry Opawskie to najdalej na wschód położne pasmo Sudetów w Polsce. Ich symbolem po naszej stronie granicy jest wieża widokowa na Kopie Biskupiej, z której roztacza się malowniczy widok na cały region. Aż 90 procent powierzchni Gór Opawskich znajduje się po stronie czeskiej. Ten wciąż nieodkryty przez wielu teren skrywa niejedną wieżę widokową, która warta jest odwiedzenia. Najciekawsze miejsca po stronie polskiej i czeskiej prezentujemy w galerii zdjęć. 📢 Horoskop miesięczny na styczeń 2024 roku. Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik HOROSKOP na styczeń 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w styczniu u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? W gwiazdach znalazły się wskazówki, które pozwolą nam dobrze przejść przez ten miesiąc.

📢 Opolski Sylwester pod Stegu Areną. Tak bawili się opolanie. Mamy zdjęcia z imprezy Po czterech latach przerwy do Opola powrócił miejski Sylwester. Zabawę pod Stegu Areną poprowadził zespół doświadczonych DJ-ów z zespołu Komodo. Wstęp był bezpłatny, a o północy niebo rozświetlił pokaz laserów. 📢 To był piękny rok. Dwie Opolanki wygrały dwa największe konkursy piękności! Angelika Jurkowaniec i Ewa Jakubiec zdobyły tytuły miss Jedna jest blondynką, druga brunetką. Jedna pochodzi z północy Opolszczyzny, druga z południa regionu. Jedna awansowała do konkursu Miss Universe, druga do Miss Earth. Łączy je jedno: Angelika Jurkowaniec oraz Ewa Jakubiec zdobyły w tym roku oficjalne tytuły najpiękniejszych Polek.

📢 Oto najpiękniejsze kobiety świata. Zaprezentowały się w konkursie Miss Earth 2023. W finale wystąpiła także nasza miss Ewa Jakubiec 18-letnia Drita Ziri z Albanii została oficjalnie najpiękniejszą kobietą na Ziemi, zdobywając tytuł i koronę Miss Earth. W gali finałowej, zorganizowanej w azjatyckim Wietnamie, pięknie zaprezentowała się także Ewa Jakubiec, która jest aktualną Miss Polonia, jest także rodzoną Opolanką.

📢 Kamionka Piast w Opolu. Tak prezentuje się po zmroku. To jedna z atrakcji turystycznych Opola [ZDJĘCIA] Podczas rewitalizacji w 2021 r. zrobiono tutaj ścieżki pieszo-rowerowe, place zabaw i siłownię, park dla psów oraz całoroczne boisko ze sztuczną nawierzchnią, a także stanicę dla płetwonurków. Kamionka Piast ma też oświetlenie. Zobaczcie w galerii, jak okolica prezentuje się po zmroku.

📢 Tak wyglądała opolska wieś kilkadziesiąt lat temu. Unikatowe zdjęcia z archiwum nto Fury, pługi i inne maszyny rolnicze ciągnięte przez konie to była codzienność na opolskiej wsi. Z nastającą mechanizacją zastępowały je traktory. Zapraszamy do galerii czarno-białych fotografii. 📢 Pub Nirvana w Oleśnie był kultowy. Wykończyła go pandemia, ale zostały zdjęcia słynnych imprez i koncertów To był jedyny w swoim rodzaju pub. Mieścił się w dawnym więzieniu w Oleśnie! Organizowano tutaj koncerty rockowe i koncerty Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a także mistrzostwa w grze w darta. Podział w Oleśnie był jasny: młodzież dyskotekowa jechała na dyskotekę do Wachowa, a młodzież alternatywna na koncert do Nirvany!