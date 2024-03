Przegląd prasy 8.03.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 7.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Waloryzacja emerytur 2024 - tabela netto. Takie będą podwyżki od 1 marca 2024”?

Prasówka 8.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela netto. Takie będą podwyżki od 1 marca 2024 Wiemy już o ile dokładnie wzrosną emerytury od 1 marca. Wskaźnik waloryzacji wyniesie 12,12 proc., czyli nieco mniej, niż jeszcze kilka dni temu zapowiadano. Jak to wpłynie na wysokość emerytur? Przedstawiamy wyliczenia emerytur od marca.

📢 TOP 25 najbogatszych Polaków w rankingu Forbesa 2024. Ich majątek przyprawia o zawrót głowy! W setce najbogatszych wielu Ślązaków Co roku magazyn Forbes publikuje ranking 100 najbogatszych ludzi w Polsce. Lista ta zawiera nazwiska osób, które dysponują ogromnymi majątkami, wycenianymi na setki milionów, a nawet miliardy złotych. Kto zajmuje miejsca w TOP25 w 2024 roku najbogatszych i jakie są wartości ich majątków? Te liczby mogą przyprawić o zawroty głowy.

📢 Prof. Franciszek Marek został doktorem honoris causa Uniwersytetu Opolskiego. Śląsk to jego pasja W czwartek (7 marca) w Auli Błękitnej Collegium Maius odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego. Otrzymał go prof. Franciszek Antoni Marek, wielki humanista i uczony, pierwszy demokratycznie wybrany rektor UO, autor dzieł pozwalających zrozumieć Śląsk, wybitny pedagog, historyk oświaty i literatury polskiej na Śląsku.

Prasówka 8.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 To nie są fotomodelki! Do tych zmysłowych zdjęć pozują zwyczajne Opolanki. Niezwykła sesja Marjonetki, czyli Marleny Bednarskiej Marjonetka, czyli fotografka z Byczyny Marlena Bednarska zrobiła na Dzień Kobiet serię zdjęć pt. „Kobieta sensualnie". Fotografie są bardzo piękne i zmysłowe. Ale najlepsze jest to, że do tych zdjęć pozują nie fotomodelki, ale zwykłe kobiety z sąsiedztwa.

📢 To właśnie te SUV-y uchodzą za praktycznie bezawaryjne i cieszą się bardzo dobrą opinią kierowców Kolejny rok SUV-y cieszą się wielką popularnością wśród polskich kierowców. Liczba modeli takich samochodów na ulicach z roku na rok jest coraz większa. Ten rodzaj samochodu cieszy się sporą popularnością również na rynku wtórnym. Ceny poszczególnych modeli trzymają się całkiem dobrze. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne. 📢 Kto może liczyć na nową rentę wdowią w "modelu kroczącym"? Przepisy dotyczące renty dla wdów i wdowców w Polsce są poddawane ciągłym zmianom. Obecnie planowane są bardzo poważne zmiany, które mogą realnie zmienić postrzeganie tych przepisów. Co warto wiedzieć, o planach rządowych w sprawie tego, jak ma się zmienić renta wdowia? Kiedy głosowanie w sejmie? Jeśli przejdzie to renta wdowia od kiedy będzie obowiązywać na nowych zasadach?

📢 Tak wyglądało finansowanie kampanii wyborczej Polski 2050. Potężny przelew dla prywatnej firmy. "Nie wiem, na co idą te pieniądze, Adam" Ta historia może wstrząsnąć nie tylko opolską sceną polityczną. Redakcja nto dotarła do nagrania, w którym poseł Polski 2050 Adam Gomoła nakłania kandydata na radnego do wpłaty 20 tysięcy złotych na konto prywatnej firmy szefowej swojego sztabu wyborczego. Polityk zabiegał o pierwsze miejsce na liście wyborczej. Koalicjanci Trzeciej Drogi mówią o niedopuszczalnym „handlu”. I przekonują, że po ujawnieniu takiego skandalu parlamentarzysta powinien zniknąć z życia publicznego. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela podwyżek. Sprawdź oficjalne wyliczenia [8.03.2024] Od 1 marca 2024 rosną emerytury i renty. Jak podało w lutym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wynosi 112,12 proc. (do obliczenia wskaźnika brana jest inflacja oraz realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia). Wyliczenia podwyżek zamieszczamy w tabelach w galerii. Zobacz, o ile właśnie urosła twoja emerytura. 📢 Trzynasta emerytura 2024 - tabela wypłat netto. Wiemy, ile wyniosą trzynastki dla seniorów [8.03.2024] Wiemy już, jakie w tym roku będą trzynaste emerytury. Po tym, jak potwierdzono wskaźnik waloryzacji emerytur można też wyliczyć stawki dodatkowych świadczeń dla seniorów. Zobacz, ile wyniesie 13. emerytura 2024 i jaką kwotę dostaniesz. 📢 Zarobki żołnierzy od marca 2024 - tabela wyliczeń. Tyle zarabiają żołnierze zawodowi, WOT i dobrowolni [8.03.2024] W marcu żołnierze otrzymali podwyżki od 15,2 do 25,4% - z wyrównaniem od stycznia. Wiemy dokładnie, jakie to są kwoty i dodatki dla mundurowych służących na Kujawach i Pomorzu.

📢 Przełom w sprawie absencji Łukasza Kaczmarka, atakującego Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Jaki był powód jego nieobecności? Wygląda na to, że tajemnicza absencja atakującego Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle Łukasza Kaczmarka dobiegła końca. Klub oficjalnie poinformował, że 7 marca wrócił on do zajęć z drużyną.

📢 Strażacy z OSP Łomnica uroczyście powitali nowy wóz strażacki. To fabrycznie nowe Volvo Strażacy ochotnicy z wioski na pograniczu Opolskiego i Śląskiego po raz pierwszy w historii otrzymali fabrycznie nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Przyda im się, zwłaszcza że od zeszłego roku tuż za wioską jest wjazd na drogę ekspresową S11.

📢 Mają od 18 do 86 lat. Na Opolszczyźnie o mandaty w wyborach samorządowych stara się 5,4 tysiąca osób Mieszkańcy województwa opolskiego będą mogli wybrać swoich przedstawicieli do samorządów spośród ponad 5 tysięcy kandydatów do rady różnych szczebli. Pięć lat temu chętnych do rad było jeszcze więcej. 📢 Deląg, Andrus, Dowbor, Zanussi. Plejada gwiazd pojawi się w małych i dużych bibliotekach Opolszczyzny Siłą projektu „Zaczytane Opolskie” jest to, że znani i lubiani twórcy goszczą nie tylko w stolicy regionu, ale również w małych miejscowościach. W ramach tegorocznej edycji wydarzenia zaplanowano blisko 100 spotkań z najbardziej poczytnymi autorami. Wśród zaproszonych są jednak nie tylko mistrzowie pióra.

📢 Kto odejdzie z Lecha Poznań po sezonie? Pora na zmiany, ale i przykre rozstania! Lista piłkarzy Lech Poznań z kretesem przegrał w eliminacjach Ligi Konferencji, a potem w Pucharze Polski. Teraz nie jest pewny głównego celu, czyli mistrzostwa Polski. Po sezonie zanosi się na rewolucję w kadrze. Kto odejdzie z klubu?

📢 Niezłomni uciekali przez granicę, prosto w łapy UB. Tajemnice powojennej Nysy i operacji "Ssak" Brałem udział w akcji „Ssak” na terenie obszaru Nysy, Prudnika, Namysłowa, Niemodlina i Wrocławia – pisze anonimowy autor wspomnień, które dotarły do redakcji nto. Dziesiątki żołnierzy podziemia, uciekających po wojnie na Zachód przed komunistami, wpadły przy próbie przekroczenia granicy polsko–czechosłowackiej. Czy to była zaplanowana akcji komunistycznych władz bezpieczeństwa? 📢 Horoskop codzienny na środę 6 marca 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na środę 6 marca 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w środę 6.3.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Strzelecka Koalicja Obywatelska ogłosiła nazwiska kandydatów w wyborach samorządowych. O funkcję burmistrza powalczy Jan Wróblewski Koalicja Obywatelska oficjalnie rozpoczęła kampanię wyborczą w powiecie strzeleckim. Kandydatem na burmistrza Strzelec Opolskich jest Jan Wróblewski, wieloletni dyrektor strzeleckiego liceum. Ale KO liczy także na zdobycie większości w powiecie strzeleckim i tym samym objęcie kluczowych funkcji - w tym starosty strzeleckiego. 📢 Poznaj finalistki konkursu Polska Miss Województwa Dolnośląskiego. Wśród nich są piękne Opolanki Spośród ponad dwustu uczestniczek półfinałów Miss Województwa Dolnośląskiego wybrano finalistki. Na głównej gali wystąpi 28 finalistek konkursu Miss Województwa Dolnośląskiego 2024 oraz 28 finalistek konkursu Miss Nastolatek. Poznajcie je wszystkie. Wśród nich są także reprezentantki Opolszczyzny: Martyna De Cao z Głuchołaz i Julita Pulit z Paczkowa.

📢 Nowe fotoradary na drogach Opolszczyzny. Mierzą prędkość nawet 32 samochodów naraz! Sprawdź, gdzie stoją Na drogach w województwie opolskim stanęły nowoczesne fotoradary Mesta Fusion, które potrafią zmierzyć jednocześnie prędkość 32 samochodów. Zamontowane zostały także fotoradary nowej generacji Multiradar CD. Sprawdziliśmy, w których punktach na Opolszczyźnie stanęły lub jeszcze staną nowe fotoradary.

📢 Przejechał 25 tysięcy kilometrów, żeby odnaleźć swojego psa. Wzruszająca historia Niuni z dobrym finałem. "To jakbym stracił dziecko!" Ta historia to przykład, że pies może być najlepszym przyjacielem człowieka. Pan Grzegorz, aby odnaleźć ukochanego czworonoga, zwolnił się z pracy, nawet się zadłużył. Przejechał w poszukiwaniu swojego psa tysiące kilometrów. Po dwóch miesiącach poszukiwań odnalazł swojego pupila w gminie Polska Cerekiew. 📢 Rzuć wszystko i wybierz się w góry! Takie widoki nieco ponad godzinę jazdy z Opola. To alternatywa dla szczytów w Górach Opawskich Zimę mamy teraz nad wyraz łagodną. Pogoda skłania do odbywania wycieczek. Warto skorzystać z tego i spędzić czas na łonie przyrody. Sporo wrażeń może dać wyprawa w góry, choćby w nasze najbliższe Góry Opawskie. Niekoniecznie musimy wybierać najpopularniejsze szlaki i szczyty.

📢 Wybory 2024 w Kluczborku. To będzie pojedynek dwóch zawodników wagi ciężkiej. Jarosław Kielar vs. Piotr Pośpiech Przez lata podział polityczny w Kluczborku był stały: Jarosław Kielar był burmistrzem, a Piotr Pośpiech starostą. W poprzednich wyborach ugrupowanie Jarosława Kielara przejęło jednak władzę w powiecie. Teraz Piotr Pośpiech chce przejąć władzę w gminie. Zapowiada się ostra rywalizacja. Zagłosujcie w naszej sondzie internetowej. 📢 Zimowe transfery piłkarskie w czołowych klubach Opolszczyzny. Kto przybył, a kto ubył? Prezentujemy zestawienie zimowych ruchów kadrowych, jakie zaszły w piłkarskich klubach z Opolszczyzny rywalizujących w Fortuna 1 Lidze, 3 lidze (grupa 3) oraz BS Leśnica 4 Lidze Opolskiej. Informacje o transferach w każdej z ekip znajdziecie w załączonej galerii. Będziemy je na bieżąco aktualizować. 📢 To było pierwsze takie spotkanie przedsiębiorczych kobiet powiatu oleskiego. Zjechało się prawie 100 pań Okazją do zorganizowania konferencji pod hasłem „Przedsiębiorcze kobiety powiatu oleskiego" było 25-lecie powiatu. Ale ta impreza ma na stałe wejść do kalendarza, bo dzięki niej pomysłowe kobiety czyni z całe okolicy nie tylko mogą się poznać, ale także rozpocząć ze sobą współpracę.

📢 Wybory samorządowe 2024. Oto kandydaci na burmistrzów i wójtów w Oleśnie i w całym powiecie oleskim W tegorocznych wyborach burmistrz Olesna będzie miał w końcu rywala w wyborach. Jeden jedyny kandydat będzie za to w Gorzowie Śląskim, gdzie walka wyborcza w poprzednich wyborach zawsze rozstrzygała się dopiero w drugiej turze. W radzie powiatu oleskiego dojdzie za to do zupełnie nowego rozdania. 📢 Dzisiaj Walentynki! Tak internauci żartują ze święta zakochanych. Oto najlepsze memy Walentynki to idealna okazja dla internautów do pożartowania z zakochanych, ale również tych, dla których to dzień jak każdy inny. W naszej galerii możecie zobaczyć najnowsze memy o święcie zakochanych! 📢 Tego nie jedz i nie kupuj w Biedronce, Lidlu, Auchan czy Kauflandzie. Uważaj na te produkty. Zostały wycofane ze sprzedaży! Ostrzeżenia GIS! Nie kupuj tego w supermarketach! Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent. Oto dlczego żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży.

📢 Polska Miss 2023. Natalia Żołnieruk z Opola walczy o tytuł najpiękniejszej Polki. Poznajcie wszystkie kandydatki do korony [ZDJĘCIA] Już w najbliższą sobotę, czyli 25 listopada, poznamy najpiękniejszą Polską Miss na gali we Wrocławiu. W eliminacjach do tytułu Polskiej Miss wystartowało ponad 8 tysięcy kobiet. Do ścisłego finału awansowało tylko 41 z nich. W tym prestiżowym gronie jest tylko jedna reprezentantka Opolszczyzny. To Natalia Żołnieruk z Opola.

