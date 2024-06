Przegląd prasy (8.06.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 7.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nawóz do ogórków zaraz po posadzeniu - stosuj go, a krzak obsypie się warzywami. Oto najlepszy trik na ogórki”?

Prasówka 8.06: top 3 artykuły z wczoraj

📢 Nawóz do ogórków zaraz po posadzeniu - stosuj go, a krzak obsypie się warzywami. Oto najlepszy trik na ogórki Domowe uprawy warzyw cieszą się coraz większą popularnością. Często są bardziej ekologiczne i dają dużo satysfakcji. Ogórki możemy posiać w donicach na balkonie, na działce, polu czy ogródku. Terminy zaczynają się już w drugiej połowie kwietnia. Aby warzywa były dorodne, warto korzystać z domowych nawozów. Oto najlepszy trik, aby krzak ogórków obsypał się warzywami.

📢 Ostrzeżenie GIS 8.06.2024 Produkty wycofane ze sklepów POLOmarket, Lidl, ALDI, Kaufland, Biedronka, Netto, Auchan 8.06.2024 Ostrzeżenie GIS 8.06.2024! Lista produktów wycofanych przez sklepy POLOmarket, Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o przedmioty kuchenne.

📢 Opolagra 2024. Tu jest wszystko dla nowoczesnego rolnictwa. Tylko rolnicy ostatnio uważnie liczą pieniądze Robot kosiarka na domowym trawniku to przysłowiowy „pikuś”. Na rynek rolniczy wchodzą w pełni automatyczne, bezobsługowe maszyny, które na zaprogramowanym polu same posadzą, wyplewią i opryskają. Można je oglądać do niedzieli na Opolagrze w Kamieniu Śląskim.

Prasówka 8.06: pozostałe wydarzenia

📢 Wypadek z udziałem policyjnego radiowozu w Opolu. Ściął słup i przewrócił się na bok Okoliczności wypadku wyjaśniają policjanci z Opola pod nadzorem tutejszej prokuratury.

📢 Poznaliśmy cennik nowego basenu odkrytego w Brzegu. Otwarcie już niedługo, ale ceny nie będą niskie Sezon letni coraz bliżej, a to oznacza, że czeka nas otwarcie basenu odkrytego przy ul. Korfantego w Brzegu. Długo wyczekiwana inwestycja dobiegła końca i mieszkańcy będą mogli w końcu wskoczyć tego lata do wody. Wszystko wskazuje jednak na to, że na tle innych basenów i kąpielisk w okolicy, w Brzegu tanio nie będzie.

📢 Festiwal Książki 2024. Opole stało się stolicą polskiej literatury! Nikt nie wyjdzie stąd z pustymi rękami, do wyboru są tysiące książek W piątek, 7 czerwca, rozpoczął się Festiwal Książki w Opolu, który potrwa aż trzy dni. To wyjątkowa okazja, by zanurzyć się w świecie literatury, poznać ulubionych autorów i zainspirować się do dalszego czytania. Zarówno dzieci, jak i dorośli znajdą tu coś dla siebie, a różnorodność oferty wydawniczej sprawia, że każdy miłośnik książek wyjdzie z festiwalu z nowymi, ciekawymi tytułami.

📢 Opolscy śledczy rozbili mafię narkotykową. Jej zyski sięgają 1,5 mln zł! Kryminalni zatrzymali 6 osób, zabezpieczyli też broń palną Zatrzymanych 6 mężczyzn, w tym jeden na gorącym uczynku, zabezpieczona broń z ostrą amunicją oraz ponad 100 000 złotych w gotówce. To efekt pracy kryminalnych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. W realizację śledczych zaangażowani byli również opolscy poszukiwacze, a także policjanci z Nysy oraz Brzegu. 📢 Urzędnicy wojewody na tropie konserwatora zabytków. Nie mogą jej jednak znaleźć W opolskim urzędzie wojewódzkim aż huczy od plotek i spekulacji. Powodem jest niecodzienna sytuacja związana z próbą doręczenia odwołania Monice Ożóg, wojewódzkiej konserwator zabytków, która wkrótce ma pożegnać się ze stanowiskiem. Urzędników wojewody zaangażowanych w akcję wysłano nawet pod dom konserwator. 📢 Przedszkolaki zagrały o puchar marszałka województwa opolskiego. Emocji było co nie miara Dzieci z ośmiu przedszkoli wzięły udział w Turnieju Piłkarskim o Puchar Marszałka Województwa Opolskiego, który odbył się w Kędzierzynie-Koźlu.

📢 Międzynarodowy Dzień Seksu. Czy warto je świętować? Tak zagłosowali internauci! Zobaczcie te memy W kalendarzu świąt nietypowych Międzynarodowy Dzień Seksu przypada 7 czerwca. Jak waszym zdaniem powinno się obchodzić takie święto? Obchodzić je szerokim łukiem czy dzień święty święcić? Zagłosujcie w sondzie internetowej i zobaczcie najśmieszniejsze memy.

📢 Polska przygotowuje się na Euro 2024! Biało-Czerwoni grają mecz z Ukrainą. Oto najlepsze memy Najpierw z Ukrainą, a potem z Turcją - takie dwa mecze towarzyskie reprezentacja Polski zagra przed rozpoczęciem Mistrzostw Europy w Niemczech. Biało-Czerwoni z trudem awansowali po barażach na Euro 2024, ale najważniejsze, że dostali się! Kibice nie liczą jednak na medale, o czym świadczą te memy. 📢 Wieźli busem milion nielegalnych papierosów. Wpadli na autostradzie A4 pod Opolem Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej w Opolu zatrzymali busa na autostradzie A4. W samochodzie wykryli milion papierosów bez polskiej akcyzy. Gdyby trafiły do obrotu, budżet państwa straciłby ponad 1,3 mln zł.

📢 Pandemia wykończyła ten sklep meblowy w Oleśnie. Teraz otwarto tutaj centrum spotkań pod Różą Centrum Spotkań, Dialogu i Edukacji „Pod Różą” - tak nazywa się nowy ośrodek, który otwarto w dawnym sklepie meblowym obok parku miejskiego w Oleśnie i obok Kościoła Groszowego. Można przyjść tutaj na wystawę, ale także zorganizować imprezę rodzinną. 📢 Pożar autobusu wiozącego dzieci w Opolu. Pojazd spłonął doszczętnie! Pożar autobusu przewożącego dzieci wyglądał groźnie, ale na szczęście skończyło się na strachu. Zarówno dzieci, jak i ich opiekunowie, na czas zdążyli opuścić palący się autobus. 📢 Dziś policyjna akcja „Prędkość”. Wielu kierowców ma z tym problemy Nie tylko z okazji policyjnej akcji „Prędkość” na drogi powiatu nyskiego wyjeżdża policyjny patrol na motocyklach. Policjanci na motocyklach wożą ze sobą radar i alkomat. Prawie codziennie odbierają komuś prawo jazdy za lekceważenie przepisów.

📢 Wieże Osobliwości w zamku w Mosznej. Międzynarodowe Targi Turystyki i Dziedzictwa Kulturowego odbędą się w weekend 8-9 czerwca W najbliższy weekend (8-9 czerwca) zamek w Mosznej będzie opolską stolicą turystyki i dziedzictwa kulturowego. Zapraszamy na Międzynarodowe Targi Turystyki i Dziedzictwa Kulturowego „Wieże Osobliwości". 📢 Zawody w kopaniu grobów na czas hitem targów Necroexpo. Polskę reprezentuje Centrum Pogrzebowe Aleksander Stąpór z Sandomierza W piątek, 7 czerwca, w Targach Kielce rozpoczną się X Międzynarodowe Targi Branży Pogrzebowej i Cmentarnej Necroexpo. Nie zabraknie nowości, luksusowych trumien i urn, jak również kontrowersyjnych zawodów w... kopaniu grobów na czas z udziałem kilku krajowych reprezentacji. Polskę reprezentuje znane i cenione Centrum Pogrzebowe Aleksander Stąpór z Sandomierza. Poznaliśmy skład naszej drużyny. 📢 Rozpoczyna się Festiwal Książek w Opolu. To będą trzy dni spotkań autorskich, podpisywania książek i koncertów W piątek (7 czerwca) o godz. 11:00 rozpoczyna się trzydniowy Festiwal Książki w Opolu. Do Opola przyjedzie wielu popularnych pisarzy, m.in. Andrzej Stasiuk, Remigiusz Mróz czy Joanna Kuciel-Frydryszak, autorka bestsellerowych „Chłopek”. Swoje stoiska wystawi aż 85 wydawnictw. Będzie też duża strefa literatury Young Adult, czyli książek dla nastolatków, które tłumnie przyjeżdżają do swoich ulubionych autorek.

📢 Rozpoczyna się Opolagra 2024. 350 wystawców na lotnisku w Kamieniu Śląskim Impreza na lotnisku w Kamieniu Śląskim to będzie największe wydarzenie w branży rolnej od 8 lat. 350 wystawców i 40 tysięcy zwiedzających - tak zapowiadają się w najbliższy weekend targi Opolagra 2024. 📢 Część ul. Wojska Polskiego w Opolu będzie zamknięta. Przez remont będą objazdy. Inaczej pojadą autobusy MZK Opole Przez weekend trwać będzie remont fragmentu ul. Wojska Polskiego w Opolu. Nie przejedziecie tamtędy od soboty do poniedziałku (8-10 czerwca). Przez ten czas zaplanowane są objazdy. Inaczej pojadą też autobusy MZK Opole.

📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 7.06.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii.

📢 Najlepsze MEMY o kucharzach i gotowaniu. Każdy może być mistrzem kuchni? Gotować każdy może! Kucharze w oczach internautów 7.06.2024 Kucharz z pewnością jest jednym z najbardziej niedocenianych zawodów. Schowany w kuchni, często zupełnie nie mamy pojęcia, kto nam przygotował pyszne danie w restauracji. W ostatnich latach sporą popularnością cieszą się programy kulinarne, po których wiele osób "zarażanych" jest bakcylem do gotowania. Czy każdy może gotować? Z pewnością każdy z nas zna osobę, która uważa się za mistrza kuchni. Zobaczcie najlepsze MEMY o kucharzach i gotowaniu! 📢 Oto projekty domów bez pozwolenia do 70 metrów kwadratowych. Jaki jest koszt budowy domu bez pozwolenia? Tak może wyglądać dom do 70 metrów Chcesz zbudować dom, ale nie chcesz wydawać tysięcy złotych na projekt? Wiemy, gdzie znaleźć projekty domów za darmo. Nie musisz też ubiegać się o pozwolenie na budowę. Oto gotowe i bezpłatne projekty domów o powierzchni do 70 m kw. Celem programu budowy domów bez pozwolenia na budowę jest m.in. uwolnienie formalne inwestorów, szybkość działania i szeroka dostępność projektów. Zobacz galerię prac konkursowych.

📢 To u dentysty zrobisz za darmo. Odbudowa zęba, proteza i wiele innych. Kilkadziesiąt świadczeń wykonasz na koszt NFZ! Sprawdź szczegóły Leczenie stomatologiczne i wizyta u dentysty za darmo? Zobacz listę świadczeń, z jakich możesz skorzystać u stomatologa na koszt Narodowego Funduszu Zdrowia. Usunięcie zęba, odbudowa ubytku, wypełnienie kanału, a nawet i proteza. Zestawienie świadczeń jest długie. Sprawdź, jakie badania i usługi wykonasz całkowicie na koszt NFZ.

📢 Zmarł ks. Kazimierz Balak, emerytowany proboszcz z Górażdży. W czasie misji w Togo zbudował tam kościół Zmarł ks. Kazimierz Balak, emerytowany proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej bł. Czesława w Górażdżach. Wcześniej posługiwał też w Bogacicy i Pokoju. Przez 15 lat swojego życia pracował na misji w Togo. Pogrzeb w sobotę.

📢 10 czerwca rusza głosowanie w ramach 7. Edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego W tym roku w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego wpłynęły 83 zadania na łączną kwotę 9,2 mln zł. 📢 Już w piątek (7 czerwca) jubileuszowa 25. Wystawa Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Polsko - Czeskiego Pogranicza Przez trzy dni, od piątku do niedzieli mistrzowie rękodzieła z Opolszczyzny, z całej Polski i z Czech będą prezentować swoją pracę w hali sportowej w Prudniku. To największa taka wystawa w województwie.

📢 Tak dziergają więźniowie z Nysy! Te cudne maskotki mogą być Wasze. Jak można je zdobyć? Na co dzień tworzą m.in. specjalne ośmiorniczki, które trafiają do wcześniaków w inkubatorach i dają namiastkę bliskości mamy. Przed zbliżającym się światowym dniem dziergania przygotowali maskotki i poduszki dla tych, którzy wykażą się największą kreatywnością. 📢 Kampania do Europarlamentu na finiszu. Czołowi działacze Platformy Obywatelskiej w regionie wsparli marszałka Andrzeja Bułę Czołowi działacze PO w regionie publicznie zachęcają do głosowania na Andrzeja Bułę, lidera wojewódzkich struktur Platformy Obywatelskiej. Danutę Jazłowiecką, która myśli o powrocie do Parlamentu Europejskiego, wsparł z kolei Donald Tusk. 📢 Wsparcie opolskiego marszałka odmieni oblicze Młodzieżowego Domu Kultury na osiedlu Armii Krajowej Andrzej Buła, opolski marszałek ogłosił, że fundusze na przebudowę filii Młodzieżowego Domu Kultury przy Skautów Opolskich są zagwarantowane. Miasto musi tylko wystartować w dedykowanym dla tego projektu konkursie. To formalność, bo dokumentacja tej inwestycji jest już gotowa od dawna.

📢 Pijany 45-latek z Kietrza miał 4 promile! Zobaczyli go dzielnicowi i teraz ma spore kłopoty 45-letni kierujący audi jechał całą szerokością drogi ulicami Kietrza. Niebezpieczne zachowanie kierowcy zauważyli dzielnicowi, którzy natychmiast zatrzymali pojazd do kontroli. Wsiadł za kierowcę samochodu mając blisko 4 promile alkoholu. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia.

📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy! 📢 Fiat 126p narodził się 51 lat temu... ARCHIWALNE ZDJĘCIA. Kultowy „maluszek” świętuje swoje urodziny Dokładnie 6 czerwca 1973 roku w bielskiej Fabryce Samochodów Małolitrażowych został zmontowany z włoskich części pierwszy fiat 126p, który miał uratować władzę ludową, o którym marzyły miliony Polaków i który stał się legendą. 📢 Bóbr z opolskiej Młynówki! Naszej czytelniczce udało się sfotografować zwierzę Bóbr w środowe (5.06) popołudnie wyszedł na brzeg Młynówki i skubał liście jednego z drzew. Obecność ludzi wydawała mu się wcale nie przeszkadzać.

Dobra energia wróci do tych ludzi już niedługo. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec Horoskop karmiczny na czerwiec 2024. To miesiąc, w którym karma wróci do większości z nas, przynosząc zarówno przyjemne nagrody jak i wymagające skupienia oraz cierpliwości wyzwania.

📢 Oto pięknie stuningowane ciężarówki, które przyjadą na zlot Master Truck Show 2024 do Polskiej Nowej Wsi pod Opolem Jubileuszowy, 20. Zlot Master Truck Show 2024 już coraz bliżej. Impreza zaplanowana jest od 19 do 21 lipca na lotnisku w Polskiej Nowej Wsi pod Opolem. 📢 Zdziwisz się, co sprzedaje wojsko. Na przetargach można upolować m.in. samochody, traktory, kosiarki, elektronarzędzia 6.06.2024 r. Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu, czyli Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Na przetargach można kupić m.in. auta osobowe, dostawcze, autobusy i ciężarówki. Są też pojazdy specjalistyczne oraz sprzęt ogrodniczy, medyczny i sportowy. Nie brakuje też elektronarzędzi. Sprawdź najlepsze okazje! 6.06.2024 r.

📢 Najgorsze zdjęcia ślubne. Aż trudno uwierzyć, że ktoś wymyślił takie sesje parom młodym! Wiele z tych ujęć miało być oryginalnych i zabawnych. Ale zabawnych, a nie żenujących! Aż ciężko uwierzyć, że to prawdziwe zdjęcia ślubne, ale serio. Fotoedytor płakał, kiedy to oglądał.

📢 Zmiana organizacji ruchu na remontowanym fragmencie Drogi Krajowej 45 Krapkowice - Rogów Opolski. Od wtorku pojedziemy inaczej Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu, szykują się zmiany organizacji ruchu na remontowanym odcinku DK 45. Od wtorku (11 czerwca) inaczej pojedziemy między Krapkowicami a Rogowem Opolskim. 📢 Mieszkańcy Krapkowic mają dość dzikiego wysypiska. Nie ma komu usunąć wielkiej góry śmieci 1600 ton śmieci przywieźli nielegalnie do Krapkowic „przedsiębiorcy”, którzy mieli zajmować się przetwarzaniem odpadów. Członkowie mafii śmieciowej zostali zatrzymani, ale problem spadł teraz na samorządowców.

📢 Nowa linia MZK w Opolu. Centrum przesiadkowe przy Krapkowickiej będzie obsługiwały autobusy linii nr 30. Dojedziemy nią na Bolko i do zoo Centrum przesiadkowe przy Krapkowickiej będzie obsługiwała nowa linia nr 30. Zaplanowano ją w taki sposób, aby nie tylko ułatwiała dojazd do wyspy Bolko, Parku 800-lecia i zoo, ale również obsługiwała rozrastające się osiedle w rejonie ulicy Stawowej ze Śródmieściem.

📢 Zawody rowerkowe dla dzieci w Nysie! Zapraszamy pod Halę Nysa! Już w sobotę, 22 czerwca, od godziny 11 Hala Nysa stanie się areną niezwykłych zawodów dla najmłodszych. Dla wszystkich maluchów w wieku od 3 do 7 lat przygotowaliśmy niezapomnianą przygodę pełną zdrowej rywalizacji, radości i wielu atrakcji!

📢 Niski poziom wody w kanale Młynówka w Opolu. Zobaczcie, co ujrzało światło dzienne Niski poziom wody w Młynówce w Opolu wynika z zamknięcia obu śluz. Sytuacja ta przyciąga uwagę spacerowiczów, bo widok jest nietypowy. Niestety, nie jest też najpiękniejszy. 📢 Oto najmodniejsza i najlepsza fryzura dla cienkich włosów. Wolf cut to cięcie inspirowane latami 70. Zyskasz maksymalną objętość Wolf cut to jedna z najmodniejszych fryzur damskich. Sprawdzi się u kobiet, które mają cienkie i rzadkie włosy. To cięcie uniesie je u nasady, a Ty zapomnisz o swoim problemie. Taką fryzurę nosiły już Billie Eilish i Miley Cyrus, a ostatnio także Jenna Ortega. To cięcie inspirowane latami 70. i 80. opanowało media społecznościowe. Świetnie się sprawdzi u dojrzałych kobiet, jak i u tych młodszych. Zobacz, dlaczego warto mieć fryzurę wolf cut.

📢 Wojewódzka konserwator zabytków Monika Ożóg traci stanowisko. Jest decyzja wojewody opolskiego Nominacja dr hab. Moniki Ożóg od początku wywoływała emocje. Zaczęło się od petycji sprzeciwiającej się jej powołaniu. Mimo że podpisało ją 250 osób, okazała się ona jednak nieskuteczna. Wtedy przeciwnicy nowej konserwator zabytków złożyli zawiadomienie do prokuratury. Ostatecznie Monika Ożóg utrzymała się na stanowisku jedynie 4 miesiące. W środę (5 czerwca) Opolski Urząd Wojewódzki poinformował o odwołaniu kontrowersyjnej wojewódzkiej konserwator zabytków.

📢 Gmina Strzelce Opolskie wskazała tereny pod budowę nowych mieszkań. Prace mają ruszyć w tym roku Gmina Strzelce Opolskie wskazała, gdzie staną nowe bloki w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Będą to działki przy ulicy Azaliowej za Osiedlem Piastów Śląskich. W pierwszym etapie ma tam powstać jeden blok, ale docelowo będą cztery budynki wielorodzinne.

📢 Najmodniejsze fryzury na 2024 rok. Ten bob jest tegorocznym hitem Bob jest jedną z najpopularniejszych klasycznych fryzur damskich, która ma wiele odsłon. W 2024 roku w trendach znalazł się między innymi barokowy bob. Poza nim inne odmiany tego uczesania nadal królują w salonach fryzjerskich. I nic dziwnego. Bob to nie tylko bardzo kobieca ale przede wszystkim wygodna fryzura dla pań. Zobaczcie kilka propozycji na wiosnę. 📢 Jakub Moder ożenił się z Agatą. Poznaj polskie WAGs, czyli żony i dziewczyny piłkarzy reprezentacji Polski Jakub Moder, Bartosz Slisz i Adam Buksa- aż trzej piłkarze z reprezentacji Polski ożenili się niedawno. Oby nasi piłkarze olśnili swoją grą na Euro 2024 równie mocno, jak ich wybranki olśniewają. Poznajcie w naszej galerii polskie WAGs! 📢 Stary amfiteatr opolski, Okrąglak, budowa Karolinki i Solarisa. Opole na zdjęciach lotniczych sprzed 20 lat Lotnicze zdjęcia Opola wykonane zostały na początku lat 2000. Tak zmieniło się miasto. Pamiętacie jeszcze szkielet centrum handlowego Copernicus na pl. Kopernika, starego Okrąglaka, amfiteatr przed przebudową czy budowę Karolinki? To wszystko i jeszcze więcej zobaczycie w naszej galerii.

📢 Wiadomo już, kiedy w Opolu zbudowany zostanie aquapark. Powstanie przy ul. Oleskiej. Tak będzie wyglądać 9 zjeżdżalni wodnych, kompleks basenów, w tym zewnętrzny z gorącą wodą, sztuczna fala, rwąca rzeka, sauny, wodny plac zabaw oraz centrum spa - tak ma wyglądać aquapark w Opolu, którego budowa ma rozpocząć się już w przyszłym roku.

📢 Jasna Góra na archiwalnych fotografiach - tak wyglądała prawie 100 lat temu! Bardzo się zmieniła od tamtego czasu? Jasna Góra to wyjątkowe miejsce. Jest jednym z najważniejszych ośrodków kultu maryjnego na świecie oraz największym centrum pielgrzymkowym w Polsce. Sanktuarium w Częstochowie każdego roku odwiedzane jest przez kilka milionów pątników z różnych zakątków globu. Na zdjęciach sprzed prawie 100 lat możemy zobaczyć charakterystyczną budowlę klasztoru, tłumy modlących się wiernych i wnętrza świątyni. Zobaczcie archiwalne zdjęcia!

📢 Najlepsze MEMY o Śląsku i Ślązakach. Internauci nie biorą jeńców. Pośmiej się razem z nimi Śląskie memy robią w internecie furorę. Nie bez powodu. Z jednej strony wynika to z charakterystycznego brzmienia śląskiej gwary. Z drugiej mieszkańcy Śląska oraz pozostali mieszkańcy kraju mogą za ich pośrednictwem wzajemnie z siebie żartować.

📢 Nowy basen odkryty w Oleśnie ze zjeżdżalniami wodnymi. Otwarcie basenu jeszcze w czerwcu Na placu budowy prace toczą się w ekspresowym tempie, żeby zdążyć na ten wakacje. Znamy już datę otwarcia nowoczesnego basenu odkrytego w Oleśnie. Kompleks budowany jest na terenie starej poniemieckiej pływalni plenerowej przy ul. Kościuszki. Będzie to pływalnia ze zjeżdżalniami wodnymi oraz innymi wodnymi atrakcjami. 📢 Tragiczny wypadek na DK 46 od Ozimkiem. Dwie zakonnice zginęły, dwie inne są w ciężkim stanie. Biskup opolski prosi o modlitwę W sobotę (1 czerwca) skoda fabia uderzyła w drzewo i dachowała na drodze krajowej nr 46 na trasie Opole - Ozimek. Samochodem jechały cztery zakonnice. Dwie z nich zginęły w wypadku, dwie pozostałe zostały poważnie ranne.

📢 W Światowy Dzień Roweru MEMY o rowerzystach. Te żarty najbardziej śmieszą kierowców Rowerzyści, kolarze amatorzy, miłośnicy dwóch kółek... W Polsce jest ich coraz więcej, zrobiła się moda na rowery. I czym bardziej rowerzyści widoczni są ulicach, czym więcej pojawia się ścieżek rowerowych, tym częściej ich użytkownicy stają się obiektem żartów, szyderstw. A skoro 3 czerwca jest Światowym Dniem Roweru, wybraliśmy dla was najlepsze MEMY o rowerzystach. 📢 Przepiękny dom Krzysztofa Mirucia zachwyca. Tak mieszka w lesie znany architekt. Krzysztof Miruć mieszka w domu Jerzego Połomskiego Dom Krzysztofa Mirucia jest wyjątkowy, jak przystało na specjalistę od aranżacji wnętrz. Zaglądamy do zacisza ulubionego projektanta wielu Polaków. Tak mieszka Krzysztof Miruć w przepięknej okolicy za miastem. Zobacz, jaki znany artysta był poprzednim właścicielem domu Krzysztofa Mirucia.

📢 Lady Pank i Żabson porwali tłumy. Dni Ziemi Strzeleckiej 2024. Tak bawiliście się w sobotę Impreza została zorganizowana w parku miejskim w Strzelcach Opolskich. Tego dnia na dzieci czekało sporo atrakcji, a wieczorem na scenie wystąpili Żabson i Lady Pank.

📢 Dziś w Opolu zaświeciła gwiazda Kuby Badacha. "Rzadko kiedy brakuje mi słów, ale nie mogę w to uwierzyć" Ostatnim artystą, który został uhonorowany gwiazdą podczas tegorocznego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, był Kuba Badach. Wokalista zdradził, że Opole jest mu bliskie nie tylko z powodów muzycznych, ale także rodzinnych. 📢 Kolejne ciekawe znaleziska na dnie Jeziora Otmuchowskiego. To opolska Atlantyda Malowniczy zbiornik pod Otmuchowem od prawie stu lat przyciąga turystów. W ostatnim czasie wody ubyło tak bardzo, że można się przechadzać po dnie jeziora w poszukiwaniu skarbów. Każdego dnia kolejne tajemnice wyłaniają się z dna jeziora.

📢 Tajemnicze wnętrza opuszczonego Hotelu Stobrawa w Kluczborku skrywały ciekawe tajemnice. Nikt ich już nie zobaczy 9-piętrowy hotel Stobrawa najpierw był dumą Kluczborka. Potem przez wiele lat niszczał. Aż kupił go inwestor, który stary hotel przerabia na apartamentowiec. Weszliśmy do środka tuż przed rozpoczęciem remontu. To była ostatnia okazja, żeby obejrzeć w środku opuszczony hotel. Zobaczcie, jak wyglądają tajemnicze wnętrze kluczborskiego hotelu Stobrawa.

Panny pasują do Koziorożców, a Wagi do Strzelców. Sprawdź, jakie znaki zodiaku do siebie pasują [HOROSKOP] Nie wszyscy ludzie spod danego znaku zodiaku są tacy sami, ale charakterystyczne cechy zodiakalne są wyraźnie zauważalne. Poznajcie charakterystyczne cechy poszczególnych znaków zodiaku.

📢 Nowy basen odkryty w Oleśnie ma być gotowy już w maju. To będzie rodzinna pływalnia ze zjeżdżalniami wodnymi i atrakcjami Gotowa jest już konstrukcja niecki basenu zewnętrznego na terenie starej poniemieckiej pływalni plenerowej przy ul. Kościuszki w Oleśnie. Trwa montaż technologii uzdatniania wody basenowej. Będzie to basen z wodnymi atrakcjami dla młodszych i starszych, ale bez trampoliny, która okazała się za droga.

📢 Przenosiny wikariuszy w Diecezji Opolskiej. Którzy księża zmieniają parafie? 17 wikariuszy pod koniec wakacji zmieni parafie. - Służy to zdobyciu doświadczenia przydatnego w dalszej posłudze kapłańskiej – mówi ks. Joachim Kobienia, rzecznik opolskiej Kurii Diecezjalnej. 📢 Zmiany w parafiach Diecezji Opolskiej. Gdzie będzie zmiana proboszczów? Biskup Andrzej Czaja, ordynariusz Diecezji Opolskiej, wręczył kilkudziesięciu księżom dekrety powołujące bądź odwołujące ich z poszczególnych parafii. Sześciu duchownych przechodzi na emeryturę. Oprócz tego kilkunastu wikariuszy zmieni swoje parafie. 📢 Young Multi miał wypadek w Jełowej pod Opolem. Jest ranny [ZDJĘCIA] Young Multi (Michał Rychlik) - znany raper i youtuber, którego teledyski w sieci ogląda 1,3 mln internautów - miał w piątek przed południem wypadek w Jełowej pod Opolem. Napisał o tym na Facebooku. Opolska policja poinformowała, że do wypadku doszło na drodze krajowej 45 w Jełowej. 20-latek kierujący mercedesem z nieustalonej przyczyny zjechał na przeciwny pas i zderzył się z innym mercedesem kierowanym przez 60-latka. Auto młodszego kierowcy wylądowało w rowie. 20-latek został poszkodowany, z obrażeniami trafił do szpitala. Policja ustala dokładne okoliczności wypadku.

📢 Kobiety coraz chętniej wsiadają na traktory [zdjęcia] Naszpikowane elektroniką maszyny rolnicze nie wymagają już krzepy - jak było to kiedyś. Dziś do ich obsługi potrzebna jest przede wszystkim wiedza i smartfon. Można się o tym przekonać na Opolagrze.

