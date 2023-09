Przegląd prasy 8.09.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 7.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Krzysztof Dzierma - tak dziś wygląda. Grał księdza w "U Pana Boga za piecem", a potem zniknął”?

Prasówka 8.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Krzysztof Dzierma - tak dziś wygląda. Grał księdza w "U Pana Boga za piecem", a potem zniknął Krzysztof Dzierma zdobył serca Polaków kultową rolą księdza Antoniego, proboszcza w Królowym Moście w serii filmów w reżyserii Jacka Bromskiego "U Pana Boga...". Filmy te są jedyną okazją do podziwiania go na ekranie. Jak obecnie wygląda i czym się zajmuje? Szczegóły w naszym artykule.

📢 Wyspy Owcze zawsze groźne! Memy o reprezentacji Polski i o Fernando Santosie. Życie selekcjonera reprezentacji Polski to nie bułka z masłem Miała być lepsza gra reprezentacji, więc PZPN zatrudnił trenera Fernando Santosa. Tymczasem wyniki są takie sobie, gra bardzo słaba, Lewandowski i spółka męczyli się z amatorami z Wysp Owczych. Polska wygrała 2:0, ale po męczarniach. Zobaczcie, jakie memy tworzą kibice.

📢 Lista imion zakazanych w Polsce! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 08.09.2023 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

Prasówka 8.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Chatka Baby Jagi? Opuszczony domek pod lasem pobudza wyobraźnię. Jeszcze niedawno ktoś tu mieszkał! Zajrzyjcie z nami do środka. ZDJĘCIA Tuż obok lasu, otoczony drzewami i dzikością przyrody, stoi niewielki opuszczony domek. Jeszcze niedawno był zamieszkały przez lokatorów. To miejsce jest nie tylko świadkiem przeszłości, ale także źródłem fascynujących pytań i nieodgadnionych historii...

📢 Słynnych pisarzy znasz z lektur szkolnych. Tak wyglądaliby, gdyby żyli dzisiaj! Mickiewicz, Słowacki, Norwid, Konopnicka Adam Mickiewicz ze smartfonem, długimi włosami i fantazyjnym tatuażem na klatce piersiowej. Tak mógłby wyglądać w 2023 roku! Za pomocą sztucznej inteligencji firma Storytel (serwis oferujący dostęp do audiobooków oraz ebooków) pokazała, jak wyglądaliby autorzy lektur, gdyby żyli w dzisiejszych czasach. Wizualizacje wykonano na podstawie zdjęć i wizerunków pisarzy z XIX i XX wieku. 📢 Najlepsze MEMY na rozpoczęcie roku szkolnego 2023/24. Uczniowie płaczą, rodzice przeżywają, a kto dostanie pierwszą jedynkę? Rozpoczął się nowy rok szkolny 2023/24. Ale zleciały te wakacje! Uczniowie płaczą, rodzice przeżywają, a kto dostanie pierwszą jedynkę? Potraktujmy nowy rok szkolny z lekkim przymrużeniem oka. Zobaczcie najlepsze memy o rozpoczęciu roku szkolnego, które dla Was zebraliśmy!

📢 Forum Lokalnego Biznesu w Prudniku. To było już drugie spotkanie przedsiębiorców w regionie Drugie już spotkanie małych, średnich i dużych przedsiębiorców zorganizowaliśmy w ramach akcji Forum Lokalnego Biznesu. Tym razem konferencja z udziałem nie tylko przedsiębiorców, ale też samorządowców oraz przedstawicieli różnego rodzaju instytucji i organizacji pozarządowych odbyła się w Prudniku. 📢 Horoskop dzienny na piątek 8 września 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na piątek 8 września 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w piątek 8.9.2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Horoskop dzienny na jutro (8.09, piątek). Które znaki zodiaku powinny odwiedzić lekarza? Sprawdź horoskop na piątek dla wszystkich znaków zodiaku. Co przepowiadają gwiazdy dla Ciebie na jutro? Przekonaj się, co zgodnie z horoskopem może się wydarzyć w piątek 8.09.2023. Czy będzie to coś dobrego? Sprawdź horoskop na jutro (piątek, 8.09.2023) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Oto dodatkowe opłaty w sanatoriach. Te ukryte koszty szokują kuracjuszy. Płaci się za telewizor, czajnik, ręczniki Sanatorium to miejsce, w którym kuracjusz powinien zregenerować swoje siły, i które powinien opuścić wypoczęty i pełen energii. Niestety, w niektórych placówkach taki pobyt kończy się dokładnie odwrotnie. Osoby goszczące w sanatorium są oburzone dodatkowymi opłatami, które muszą uiszczać za niektóre "udogodnienia". Sprawdźcie, jak wygląda cennik dodatkowych opłat w niektórych sanatoriach!

📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 7.09.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia. 📢 Opuszczony internat w Polanowicach został wystawiony na sprzedaż. Sprawdziliśmy, jak wygląda w środku [ZDJĘCIA] Internet w Polanowicach koło Byczyny wyceniony jest na 2,11 miliona zł, ale w rokowaniach ze sprzedającą go gminą można obniżyć tę kwotę. W środku jest jeszcze wiele śladów po uczniach, którzy tutaj mieszkali. Dzisiaj opuszczony internat robi duże wrażenie.

📢 Proces "Bestii z Sosnowca" w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach. Zabójca Sebastiana prawomocnie skazany na dożywocie W czwartek 7 września 2023 roku w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach odbyła się rozprawa odwoławcza w sprawie Tomasza M., nazywanego „Bestią z Sosnowca”. Mężczyzna w pierwszej instancji został skazany na dożywotnie więzienie za brutalne zabójstwo 11-letniego Sebastiana z Katowic. Oskarżony nie został doprowadzony na rozprawę. Apelację w sprawie złożyła zarówno prokuratura, jak i obrona. Sąd Apelacyjny podtrzymał karę dożywotniego więzienia, wprowadzając jedynie drobne korekty dotyczące kosztów postępowania. Wyrok jest prawomocny. 📢 Byczyna wzięła udział w Narodowym Czytaniu "Nad Niemnem". Wśród lektorek same panie, m.in. posłanka Violetta Porowska Najbliższe dni w tysiącach miejsc w Polsce upłyną pod znakiem Narodowego Czytania. W Byczynie akcja odbyła się już w czwartek, 7 września.

📢 Akcja Straży Granicznej. Ukrainiec z Nysy deportowany z Polski. Był podejrzany o liczne kradzieże i wyjątkowo uciążliwy 38-letni obywatel Ukrainy, zatrzymany w Nysie, przebywał w Polsce legalnie, ale był wyjątkowo uciążliwy społecznie. Kilkanaście razy wpadał na kradzieży. 📢 Willa Małgorzaty Rozenek wystawiona na sprzedaż! Cena za metr zwala z nóg. Skusicie się na mieszkanie po Małgosi Rozenek? Jeszcze niedawno cały show biznes żył przeprowadzką Małgorzaty Rozenek do warszawskiej willi za grube miliony. Gwiazda TVN-u z dumą relacjonowała w mediach społecznościowych przygotowania do tego wiekopomnego wydarzenia. Od tego czasu minął już rok, a celebrytka ogłosiła, że jej willa jest na sprzedaż. Czy Małgorzata Rozenek zostanie bez dachu nad głową?

📢 Gmina Kluczbork wymieni wszystkie lampy na ledowe. Przyniesie to spore oszczędności Prawie cztery tysiące lamp ulicznych na terenie gminy Kluczbork w najbliższym czasie zostanie wymienionych na energooszczędne. Samorząd podpisał w tej sprawie umowę z Tauronem.

📢 Tak mieszkają Robert Lewandowski i Anna Lewandowska. Zobacz luksusowy dom „Lewego”. Tak się urządzili w Hiszpanii Anna i Robert Lewandowscy Anna Lewandowska – najbardziej znana polska WAG obchodzi dziś swoje urodziny!! Składamy Ani najserdeczniejsze życzenia i przy okazji zaglądamy do jej luksusowej posiadłości pod Barceloną, w której mieszka razem ze swoim mężem i dziećmi. Zobacz, jak urządzili się Anna i Robert Lewandowscy!

📢 Jak sztuczna inteligencja widzi Polaków? Grafiki dają powody do zadowolenia, ale nie wszystkie. Zobacz sam Sprawdziliśmy, jak SI widzi Polskę i Polaków. Może to też pokazywać, w jaki sposób widzą nas inni na świecie, bo algorytmy sztucznej inteligencji bazują przecież na syntezie danych zebranych w bezkresie Internetu. Jaki jest efekt? Sprawdźcie sami. 📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy!

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Banknoty z PRL warte fortunę. To skarby ukryte w naszych domach. Za jeden możesz otrzymać kilka tysięcy złotych! Stare banknoty z czasów PRL znajdują się wciąż w tysiącach dolnośląskich domów. Są w starych szafach, piwnicach, na strychach - warto je przejrzeć, bo niektóre warte są obecnie naprawdę sporo. Kolekcjonerzy płacą za nie nawet tysiące złotych. Oczywiście, muszą być w odpowiednim stanie i mieć określone cechy. Jakie? Kliknij w zdjęcie i sprawdź.

📢 Prudnik coraz atrakcyjniejszy dla przedsiębiorców. Jest tu już 13 dużych firm Gmina Prudnik w ostatnich latach wykonała duży krok w stronę uczynienia miasta jednym z ważniejszych ośrodków przemysłowych w województwie. Sprzyja temu nie tylko dobra lokalizacja gminy, ale też mądre i przemyślane decyzje w sprawie tworzącej się tu strefy inwestycyjnej. 📢 Tutaj wiedzą, jak walczyć z bezrobociem. Prudnicka gospodarka rozwija się Jeszcze w 2013 roku w wyniku upadku znanych na całą Polskę zakładów pracy powiat prudnicki zmagał się z bezrobociem na poziomie ponad 20 procent. Problem ten udało się jednak zwalczyć. Dużą w tym zasługę mają nie tylko lokalne władze, ale też pracownicy tutejszego urzędu pracy. 📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 7.09.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość.

📢 Kluczborski "ekonomik" będzie miał nowoczesną i wielofunkcyjną halę sportową Przy Zespole Szkół nr 1 w Kluczborku już w przyszłym roku zostanie wybudowana hala sportowa. Będzie kosztować nieco ponad 3 mln zł. 📢 Morskie Oko i Rysy w godzinach szczytu. Brakuje tylko parawanów! Oto najlepsze memy o turystach w Tatrach Wakacyjne tłumy i tłok na szlaku do Morskiego Oka nikogo już nie dziwią. Kąpiele w górskim jeziorze mimo wyraźnego zakazu i głośnych apeli również. Do niefrasobliwości turystów zdążyliśmy się niby przyzwyczaić, a jednak wciąż potrafią zaskoczyć czymś nowym. Jak w ubiegłoroczne wakacje, gdy opublikowano zdjęcia rozbitych namiotów i ludzi biwakujących przy brzegu największego tatrzańskiego jeziora. Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach w Morskim Oku i Tatrach.

📢 Horoskop codzienny na czwartek 7 września 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec HOROSKOP dzienny na czwartek 7 września 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w czwartek 7.9.2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 W Prudniku wiedzą, jak walczyć z bezrobociem. Pracy już tutaj nie brakuje Jeszcze w 2013 roku w wyniku upadku znanych na całą Polskę zakładów pracy powiat prudnicki zmagał się z bezrobociem na poziomie ponad 20 procent. Problem ten udało się jednak zwalczyć. Dużą w tym zasługę mają nie tylko lokalne władze, ale też pracownicy tutejszego urzędu pracy.

📢 Masaż serca nie będzie prowadzony rękami opolskich ratowników. W tym zastąpią ich maszyny do kompresji klatki piersiowej Defibrylatory, respiratory, urządzenie do masażu serca i nowa karetka. Taki sprzęt trafił właśnie do ratowników medycznych z 10 opolskich szpitali. To swego rodzaju podziękowanie za pomoc Ukrainie. 📢 1,3 miliona osób skorzystało w te wakacje z lotniska we Wrocławiu. Najchętniej lataliśmy do Antalya w Turcji Wakacje 2023 to był rekordowy sezon na wrocławskim lotnisku. Przez ostatnie trzy miesiące z usług portu we Wrocławiu skorzystało o 33 procent więcej pasażerów niż w 2022 roku. W sumie obsłużonych zostało 1,33 miliona osób. A już niedługo będziemy mogli polecieć w zupełnie nowym kierunku.

📢 Przebicie opon w aucie posłanki PiS. Co zdecydowała policja? Ze względu na niewykrycie sprawcy, postępowanie w sprawie przebitych opon w samochodzie posłanki Violetty Porowskiej zostało umorzone - powiedziała w środę Agnieszka Nierychła, rzecznik KM Policji w Opolu. 📢 Nauczyciel też potrafi! Najlepsze riposty dla bezczelnych uczniów. Nowy rok szkolny zaczynamy z hitami sprawdzianów Rozpoczął się kolejny rok szkolny, a więc i klasówki. Nikt ich nie lubi, a do tego niektórzy uczniowie podczas sprawdzianów zamiast wykazać się wiedzą, wolą napisać lub narysować coś głupiego. Nauczyciele się tym irytują, ale wielu odpowiada uczniom kąśliwą ripostą! Zobaczcie kolejną odsłonę hitów sprawdzianów, w której tym razem koncentrujemy się na ripostach nauczycieli. 📢 Nysanka zagrała główną rolę w filmowej adaptacji „Chłopów” Reymonta. Jako kinową Jagnę zobaczymy Kamilę Urzędowską To może być światowy sukces. W piątek 8 września na festiwalu filmowym w Toronto po raz pierwszy zaprezentowany zostanie film „Chłopi” – nowa adaptacja nagrodzonej Noblem powieści Władysława Reymonta. W głównej roli „femme fatale” czyli Jagny – Kamila Urzędowska z Nysy.

📢 Horoskop na październik 2023. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby HOROSKOP dla wszystkich znaków zodiaku na październik 2023 roku. Co się wydarzy w październiku 2023 u Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb Barana? Wróźka Expiria zna już odpowiedzi na te pytania. 📢 Harcerze z ZHR Kluczbork pełnili służbę w Szkocji. Porządkowali i remontowali polskie groby Kilkunastu harcerzy z ZHR Kluczbork spędziło tydzień w Szkocji, gdzie remontowali polskie groby i porządkowali miejsca pamięci. Prace wykonali w formie wolontariatu. - To dla nas służba - mówią.

📢 8 najtańszych kierunków na all inclusive w październiku 2023. Nawet niecałe 1100 zł za tydzień wypoczynku Jesień to świetna pora na wycieczki all inclusive. Koniec morderczych upałów na południu Europy oznacza, że właśnie wtedy można tam najlepiej wypocząć i pozwiedzać miejsca, o których zawsze marzyliśmy. Ile kosztują wycieczki all inclusive w październiku 2023? Wyszukaliśmy dla was 8 najtańszych kierunków, w których możecie wypocząć po sezonie. Zapoznajcie się z rankingiem i zarezerwujecie wycieczki jak najprędzej.

📢 Tego w Tatrach jeszcze nie grali. Turysta z psem w torbie na szlaku z łańcuchami Pomysłowość ludzi nie zna granic. Jeden z niemieckich turystów wspinał się po szlaku z łańcuchami, a na ramieniu miał torbę z... psem. W torbie wyciął dziury na łapy psa.

📢 Opolski ośrodek wypoczynkowy jest uwielbiany przez turystów. W tym roku padł rekord Ośrodek Turystyczno-Wypoczynkowy w Bąkowie wraz z kempingiem i odkrytymi basenami przeżywał tego lata oblężenie. Liczba turystów wzrosła trzykrotnie. 📢 Najciekawsze wrześniowe koncerty w województwie opolskim. Będzie Lady Pank, Paweł Domagała i Agnieszka Chylińska Wrześniowy kalendarz muzyczny w województwie opolskim zapowiada się naprawdę ciekawie. Na nudę nie będą mogli narzekać fani rocka i popu, w regionie zagrają bowiem takie gwiazdy jak Lady Pank, Agnieszka Chylińska, Big Cyc czy Paweł Domagała. Zainteresowani powinni być również miłośnicy muzyki poważnej. Pod koniec września uroczyście zainaugurowany zostanie 72. sezon artystyczny w Filharmonii Opolskiej. Jest też ciekawa propozycja zapoznania się z polską muzyką barokową.

📢 Chciał wyłudzić 80 tys. zł. Nie miał zdolności kredytowej, więc podrobił dokumenty Potrzebował gotówki, ale nie miał zdolności finansowej. Zdecydował się podrobić dokumenty i na ich podstawie wyłudzić 80 000 złotych. 37-latek musiał być zaskoczony, gdy zamiast gotówki, na jego konto trafiły... zarzuty. 📢 Zima stulecia w Polsce? Eksperci niepokoją i zapowiadają ekstremalne mrozy Zima od kilku lat w Polsce nie była zazwyczaj silna, temperatury nie spadły do ekstremalnie niskich wartości, jednak według najnowszych doniesień, nadchodząca zima może być nawet „zimą stulecia”. Co to oznacza? 📢 Kryte pływanie na Opolszczyźnie wznowiły działalność po wakacjach. Zamknięta pozostaje Oleska Laguna W poniedziałek 4 września dużą część krytych pływalni na Opolszczyźnie wznowiła pracę po przerwie technicznej. Personel i ratownicy opuścili natomiast letnie otwarte kąpieliska.

📢 Te ubrania postarzają! Jeśli chcesz wyglądać młodziej, to lepiej z nich zrezygnuj. Zobacz listę 21 rzeczy Do niektórych się przyzwyczaiłyśmy, niektóre wiszą tam jeszcze z lat naszej młodości, jeszcze inne kupiłyśmy całkiem niedawno, bo wydają nam się modne, choć niekoniecznie takie muszą być... Ubrania, które postarzają ma w swojej szafie wiele kobiet. Warto dowiedzieć się, jakie to są rzeczy i się ich wystrzegać, by nie dodawać sobie lat. 📢 Nowy rok szkolny w Brzegu. Uruchomiono nową klasę mundurową oraz podpisano ważną umowę na przebudowę Dla dwóch szkół w Brzegu początek roku szkolnego przyniósł duże zmiany. W Zespole Szkół Budowlanych im. Księcia Jerzego II Piasta uruchomiono Oddział Przygotowania Wojskowego, w którym młodzież będzie mogła zgłębiać tajniki żołnierskiego fachu. Dzieci uczęszczające do Zespołu Szkół Specjalnych przywitano natomiast przed budynkiem szkoły, który po podpisaniu w dniu dzisiejszym umowy z wykonawcami prac, zostanie poddany kompleksowej przebudowie, a zajęcia będą odbywać się w pomieszczeniach tymczasowych.

📢 Tak powinny wyglądać postacie z książek Wiedźmin według opisów – SI pokazała bohaterów na grafikach. Jak wam się podobają? Za pomocą sztucznej inteligencji sprawdziliśmy, jak według SI wyglądają bohaterowie Wiedźmina na podstawie opisów z książek Andrzeja Sapkowskiego. Czy okazały się podobne do tego, jak przedstawiono je w grach i serialu Netflix? Sprawdźcie sami, bo efekt jest całkiem ciekawy, ale momentami też zaskakujący. 📢 Odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A4 pod Wrocławiem zbiera żniwo. Ponad 100 tys. wykroczeń w jeden miesiąc! Odcinkowy pomiar prędkości na A4 między Kostomłotami, a Kątami Wrocławskimi działa od blisko półtora miesiąca. Sądząc po stylu jazdy niektórych kierowców, wielu z nich wciąż jeszcze o tym nie wie. My z kolei dowiedzieliśmy się, ilu kierowców w pierwszy miesiąc przekroczyło tam prędkość. Statystyki są porażające.

📢 Dożynki wojewódzkie 2023 w Polskiej Nowej Wsi. Oto najpiękniejsze korony żniwne z całego województwa opolskiego Wojewódzkie święto plonów zorganizowano Polskiej Nowej Wsi w gminie Komprachcice. Przywieziono tam najpiękniejsze korony dożynkowe z całego województwa. Wykonanie tych dzieł sztuki wymaga tygodni, czasem miesięcy żmudnej pracy. Wszystkie tegoroczne korony prezentujemy w galerii zdjęć. Najpiękniejsza z nich pojedzie na ogólnopolskie dożynki prezydenckie, gdzie będzie reprezentowała Opolszczyznę. 📢 Wędkarstwo to nie hobby, tylko styl życia! Zobaczcie najśmieszniejsze memy o wędkarzach. Sezon wakacje 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Przerobili ruderę na prawdziwą perełkę. Zaskakujący efekt renowacji budynku dawnego przedszkola w Dziewkowicach Uczniowie z Zespołu Placówek Oświatowych w Dziewkowicach pod Strzelcami Opolskimi zyskali nowe miejsce do nauki. Gmina odnowiła przedwojenny obiekt. 📢 Modne paznokcie na koniec lata! Skuś się na błyszczące lavender nails. Ten kolor pięknie podkreśli powakacyjną opaleniznę Szukasz inspiracji na modne paznokcie po urlopie? Chcesz podkreślić swoją opaloną skórę dłoni i zaszaleć z manicurem? Postaw na lavender nails. Będziesz zachwycona tą stylizacją – zwłaszcza jeśli jesteś fanką minimalizmu z nutą szaleństwa!

📢 Tak w latach 60. i 70. wyglądał Kluczbork. Zdjęcia porównano z przedwojenną zabudową miasta Zdjęcie z przedwojennego Kreuzburga i powojennego Kluczborka pochodzą ze zbiorów kluczborskiego Muzeum im. Jana Dzierżona. Wydano je w książce pt. „Kluczbork. Szkice z dziejów miasta”, którą można kupić w kluczborskim muzeum.

📢 Uczniowie wrócili do szkolnych ław. Tak witali rok szkolny w CKZiU w Strzelcach Opolskich. To największa szkoła średnia w regionie Uczniowie ze Strzelec Opolskich, podobnie jak młodzież z innych zakątków kraju, wrócili po wakacyjnej przerwie do szkolnych ław. Co ciekawe, w tym roku szkolnym uczniowie mogą liczyć na całkiem sporą liczbę wolnych dni. 📢 "Zawsze jest Bogu za co dziękować" - twierdzą rolnicy. Opolskie dożynki wojewódzkie 2023 zorganizowano w Polskiej Nowej Wsi Tegoroczne dożynki wojewódzkie świętowano na lotnisku w Polskiej Nowej Wsi w gminie Komprachcice. Opolscy rolnicy dziękowali Bogu za zebrane plony, mimo wielu napotykanych trudności. Jednych dotknęła susza, inni mają dobre zbiory, ale ceny w skupach wciąż są niskie. W galerii znajduje się obszerna fotorelacja z wydarzenia. Znajdziecie tam też zabawne elementy dożynkowego wystroju gospodarstw w Polskiej Nowej Wsi.

📢 Zamek w Domanicach. Kupił go aktor Maciej Musiałowski - zobacz zdjęcia arystokratycznego pałacu Średniowieczny zamek na Dolnym Śląsku ma nowego właściciela. Jest nim aktor Maciej Musiałowski, znany z filmu „Sala samobójców. Hejter”. Zamek Domanice koło Wałbrzycha był miejscem inauguracji trzydniowego Festiwalu Sztuk Zjednoczonych. Zobacz, jak wygląda arystokratyczny pałac– z zewnątrz i w środku! 📢 Dożynki 2023. Basen w samochodzie i jeżdżąca plaża. Korowód dożynkowy w Grodzisku zaskoczył przybyłych gości Grodzisko pod Strzelcami Opolskimi było tegorocznym gospodarzem gminnych dożynek. Mieszkańcy bardzo się napracowali, żeby zaskoczyć przyjezdnych.

📢 Oto nowy i kultowy "Poldek" w najnowszej odsłonie. Jak Wam się podoba? Oto Polonez FSO! Oto niesamowity polonez! Jak wygląda Kultowy "Poldek" w nowej odsłonie? Firma FSO Syrena z Kutna postawiła przed sobą cel przywrócenia kultowych polskich marek samochodów w formie produkcji małoseryjnej.

📢 „Władca Pierścieni” widziany oczami AI. Niezwykła galeria zdjęć stworzona przez sztuczną inteligencję. Tolkien też tak widział bohaterów? „Władca Pierścieni” i „Hobbit” mają rzeszę fanów na całym świecie. 2 września to rocznica autora tych utworów – Tolkiena. Z tej okazji postanowiliśmy odkurzyć nieco historię opisaną w najpopularniejszej książce J.R.R. Tolkiena. Na podstawie opisów zawartych we „Władcy Pierścieni”, przy pomocy narzędzi sztucznej inteligencji stworzyliśmy wizerunki Froda Bagginsa i innych bohaterów. Czy rzeczywiście tak wyobrażał je sobie Tolkien?

📢 TOP 15 miejsc w województwie opolskim, gdzie warto wybrać się na wycieczkę.To świetne pomysły na weekendowy wypad Nie masz pomysłu na spędzenie wakacyjnego weekendu? Opolszczyzna posiada wspaniałe miejsca przesiąknięte klimatem i historią. Poznaj 15 miejsc, które naprawdę warto zobaczyć. To świetne pomysły na weekendową wycieczkę.

📢 Oto 30 najpopularniejszych pisarzy w Polsce. Na podium króluje pisarz z Opola! Wyprzedził nawet Mickiewicza i Sienkiewicza Stan czytelnictwa 2023. Biblioteka Narodowa zbadała, ilu Polaków czyta książki, a także co czytają. Wyniki są zaskakujące. Z listy z najpopularniejszych pisarzy w Polsce ułożyliśmy listę przebojów. Zobaczcie, kto spadł na liście, a kto zyskał w oczach czytelników.

📢 Sensacyjne odkrycie w opolskiej katedrze! Tego nikt się tutaj nie spodziewał [ZDJĘCIA] W poniedziałek wieczorem w opolskiej katedrze odkryto kilka grobów, w tym – najprawdopodobniej – grobowiec księcia Kazimierza I Opolskiego, założyciela Opola. Gdy te przypuszczenia się potwierdzą, będzie to prawdziwa, archeologiczna sensacja. 📢 Oto nowi prawnicy na Opolszczyźnie. Fotoreportaż z uroczystości złożenia ślubowania radców prawnych 2022 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu przyjęła do swojego grona nowych specjalistów prawa. Uroczystość odbyła się w sali Sejmiku Województwa Opolskiego.

📢 Mleczarnia w Oleśnie ma nowego prezesa. Pani Helena zna zakład od podszewki Nowym prezesem Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Oleśnie została Helena Finke.

