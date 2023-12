Przegląd prasy 8.12.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 7.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane!”?

Prasówka 8.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu!

📢 Memy o zimie znów rozbawiły internautów. Zobacz najciekawsze grafiki z humorem i uśmiechnij się! Memy o zimie znów rozbawiły internautów, co oznacza, że biały puch za oknem oraz niższe temperatury wywołały lawinę różnych reakcji wśród użytkowników sieci. Dla twórców zabawnych grafik pretekstem stały się między innymi padający śnieg, mroźne powietrze, śliskie drogi i chodniki, a także związane z nimi sytuacje czy wydarzenia. Memy o zimie są komiczną oraz obrazkową formą komentarzy, dotyczących również ludzkich zachowań i postaw wobec panujących za oknem warunków. Bardzo często odnoszą się do powtarzanych z roku na rok tych samych schematów postępowania, a także zjawisk pogodowych, jakie w wyniku zmian klimatycznych coraz częściej dają się we znaki. Te humorystyczne obrazki w sposób zdystansowany wyrażają emocje oraz nastroje, które przejawia wielu ludzi w związku z zimowym okresem. Zobacz najciekawsze memy o zimie i uśmiechnij się!

Prasówka 8.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Niecałe 100 km od Katowic czeka niesamowite miejsce! Nieczynny kamieniołom Libana wygląda jak opuszczona skocznia narciarska. ZDJĘCIA Czy to wyciąg, wieża i rozbieg opuszczonej skoczni narciarskiej? Żelazne i metalowe elementy pokryła rdza, a okolicę - zasypał śnieg... Okazuje się, że pierwsze wrażenie bywa mylne! Zdjęcia przedstawiają elementy nieczynnego kamieniołomu Libana. Choć od Katowic dzieli go około 80 km, warto wybrać się w to miejsce. Kręcono tu sceny do kultowego filmu „Lista Schindlera”. Dodatkowo, obszar zachwyca spokojem i pięknem natury. Opuszczony kamieniołom odwiedził Krystian Zacny. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela. Oto wyliczenia - takie mogą być podwyżki od marca [8.12.2023] Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 r. ma wynieść co najmniej 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur.

📢 Horoskop dzienny na jutro (8.12, piątek). Które znaki zodiaku ucieszy horoskop? Poznaj horoskop na piątek dla wszystkich znaków zodiaku. Jakie są przewidywania gwiazd na jutro? Upewnij się, co według horoskopu może Ci się przytrafić w piątek 8.12.2023. Czy dzięki temu zbierzesz się na odwagę? Zobacz horoskop na jutro (piątek, 8.12.2023) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Kobieta uczyła się jeździć na parkingu Carrefoura w Łodzi. Następnego dnia zastano widok jak po przejściu tornada... ZDJĘCIA Wrześniowe zdarzenie na parkingu Carrefoura w Łodzi przy ul. Kolumny pamiętamy do dziś. To był szok, gdy pracownicy i klienci sklepu Carrefour przy ul. Kolumny w Łodzi szli o poranku do pracy. Wiaty do przechowywania wózków wyglądały jak po przejściu tornada. Wygięte stelaże, rozbite szyby i zmiażdżone wózki sklepowe - tak prezentował się parking sklepowy. Co tam się wydarzyło? - pytali. 📢 Pożar ciężarówki na 222 kilometrze autostrady A4. Są utrudnienia w ruchu. Dajcie znać swoim znajomym Służby ratunkowe pracują przy pożarze samochodu ciężarowego, który pojawił się na 222 kilometrze autostrady A4. Do zdarzenia doszło między węzłami Opole Zachód-Brzeg. Droga w kierunku Wrocławia jest zablokowana.

📢 Dubaj na zimę 2023/2024. Ceny wycieczek all inclusive i najciekawsze atrakcje na tygodniowy wypoczynek w Dubaju i Abu Dhabi Dubaj przywodzi na myśl luksus i w istocie jest to jedno z wymarzonych miejsc dla naprawdę bogatych turystów. Zjednoczone Emiraty Arabskie starają się jednak stworzyć ofertę budżetową także dla tych podróżników, którzy chcieliby zwiedzić Dubaj czy Abu Dhabi bez wydawania fortuny. Czy da się to zrobić? Ile kosztują wycieczki all inclusive do Dubaju i Abu Dhabi? Czy w tych miastach jest drogo? Ile trzeba zapłacić za bilety do najważniejszych atrakcji? Zapraszamy do informatora cenowego – Dubaj i Abu Dhabi na zimę 2023/24.

📢 Leszek Nowosielski, piłkarz LZS-u Starowice Dolne: Nie czujemy przytłaczającej presji, ale każdy z nas ma swoje ambicje [WYWIAD] LZS Starowice Dolne, jeden z dwóch reprezentantów Opolszczyzny w rozgrywkach piłkarskiej 3 ligi (grupa 3), po pierwszej części sezonu zajmuje przedostatnie, 17. miejsce w tabeli. Do tej pory odniósł dwa zwycięstwa, zanotował pięć remisów i poniósł jedenaście porażek. Rundę jesienną w wykonaniu beniaminka podsumowaliśmy rozmową z jego czołowym graczem - Leszkiem Nowosielskim.

📢 Świąteczna magia dla bezdomnych zwierząt. Dzień otwarty w schronisku w Opolu. Podaruj miłość i znajdź nowego przyjaciela W magicznym okresie świątecznym, gdy wszyscy odczuwają ciepło rodzinnych spotkań, warto także pomyśleć o bezdomnych zwierzętach, które również pragną miłości i domu. W sobotę, Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu otwiera swoje drzwi dla wszystkich, którzy chcą podarować bezdomnym zwierzakom trochę radości i troski.

📢 Zabawne memy o żonach i mężach! Najlepsze ŚLUBNE MEMY! Zobacz, jak internauci śmieją się z żon, mężów i... ślubów! 7.12.2023 Jedni czekają całe swoje życie, aby zawrzeć małżeństwo, a inni - unikają tak długo jak mogą. Jedno jest pewne, ślub i małżeństwo są nieustającym źródłem zabawnych anegdot i sytuacji. Internauci jak zwykle nie zawiedli i z odpowiednią sobie dozą ironii i czarnego humoru zrobili o nich memy. Sami zobaczcie!

📢 Policjanci z Opola zlikwidowali kolejną dziuplę z kradzionymi rowerami. Ich wartość to około 20 tys. złotych. Do sprawy zatrzymali 34-latka Policjanci z Opola publikują zdjęcia zabezpieczonych rowerów. Apelują też do osób, które rozpoznają skradzione mienie o kontakt osobisty lub telefoniczny pod numerem telefonu 47 864 26 25 z funkcjonariuszami z Komisariatu II Policji w Opolu.

📢 Ślubowanie nowych policjantów w Opolu. To oni będą strzec naszego bezpieczeństwa. Poznaj nowych funkcjonariuszy Teraz mundurowi pojadą na półroczne szkolenie do szkoły policji w Pile, a po jej ukończeniu zasilą jednostki ma terenie województwa opolskiego. 📢 Kolejna rada nadzorcza dla prezydenta Opola. Tak Arkadiusz Wiśniewski dorabia korzystając ze swoich politycznych koneksji Prezydent Opola dał burmistrzowi Kępna stanowisko w radzie nadzorczej opolskiego Zakładu Komunalnego. Włodarz z Wielkopolski odwdzięczył się tym samym Arkadiuszowi Wiśniewskiemu.

📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90-tych. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 07.12.2023 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90-tych! 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Sanatorium w PRL. Tu się leczy, ale i prowadzi życie towarzyskie. Sentymentalna podróż do sanatorium PRL, zobacz! Pobyt w sanatorium to nie to samo, co picie wody mineralnej w domu. W czasach PRL wyjazdy do sanatorium cieszyły się dużą popularnością. Wtedy łatwiej było uzyskać skierowanie na bezpłatny pobyt w sanatorium i chętnie korzystano z tej możliwości, zwłaszcza w okresach wakacyjnych i ferii. Za czasów PRL standard pokoi był znacznie niższy niż obecnie, ale nikomu to nie przeszkadzało. Wybierz się z nami podróż w czasie.

📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy!

📢 Ruszyła Stajenka, czyli dodatkowy dom Barki na zimę. Żeby tu zamieszkać, bezdomni muszą zdecydować się na odwyk alkoholowy Pod Strzelcami Opolskimi ruszyła „Stajenka” - jest to miejsce, w którym bezdomni będą mogli znaleźć schronienie na czas zimy. Stowarzyszenie „Barka” przygotowało 19 miejsc. Bezdomni, którzy chcą tutaj zamieszkać, muszą przestrzegać określonych zasad. 📢 Waloryzacja emerytur. Tyle dostaniesz w styczniu 2024 r. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Sprawdź, ile dostaniesz na konto! Takie emerytury otrzymają seniorzy w styczniu 2024. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w styczniu 2024. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na styczeń 2024.

📢 Pożar domku rodzinnego w Suchej pod Strzelcami Opolskimi. Z budynku pozostały tylko zgliszcza Ogień pojawił się w domu przy ul. Kościelnej w Suchej w środową noc (6 grudnia) około godz. 3:00. Pożar gasiły zarówno jednostki OSP, jak i strażacy zawodowi.

📢 Teresa Werner jest zjawiskowa. Tak wielka gwiazda śląskiej piosenki zmieniała się przez lata Solowa kariera byłej wokalistki Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" trwa już dekadę. Przez ten czas Teresa Werner niemal się nie zmieniła, a można powiedzieć, że z roku na rok coraz bardziej promienieje. Zmieniały się za to jej kreacje. My przy tej okazji sprawdziliśmy, jak śląska diwa prezentowała się przez ostatnie lata na scenie. 📢 Pokryty śniegiem zimowy Wołczyn z lotu ptaka. Zobaczcie te piękne zdjęcia Wołczyn w zimowej odsłonie jest piękny, co widać na tych zdjęciach zrobionych dronem. Sami zresztą zobaczcie te fotografie w naszej galerii. 📢 Mężczyzna nie choruje, on walczy o życie. Zobaczcie najlepsze memy o facetach Kiedy mężczyzna ma gorączkę, robi się naprawdę groźnie. I nieważne, czy jest chorowity, czy mięśniakiem z siłowni. Każdego zwala z bóg już stan podgorączkowy. Wiedzą o tym dobrze kobiety, które wyśmiewają się z tego w memach. W naszej galerii obejrzycie najśmieszniejsze memy o facetach.

📢 To są najwyższe punkty Opolszczyzny. Większość z nich zbudowali ludzie, bo wysokich gór to u nas nie ma Śląsk Opolski jest płaski. W 25 procentach pokryty jest lasami. Tylko na południu regionu jest na czym zawiesić oko. To na południu Opolszczyzny znajduje się najwyższa góra. Chodzi oczywiście o Biskupią Kopę. Pozostałe najwyższe punkty to dzieła rąk ludzkich. Poznajcie w naszej galerii najwyższe punkty Opolszczyzny.

📢 Mikołajki w przedszkolu w Byczynie. W spektaklu dla dzieci zagrali nauczyciele i rodzice Na dzieci z Publicznego Przedszkola w Byczynie czekała niezwykła niespodzianka z okazji mikołajek. Pracownicy placówki oraz rodzice przygotowali dla nich przedstawienie teatralne. 📢 11 najdroższych samochodów używanych w Opolu i województwie. Masz ponad pół miliona? To możesz kupić jedną z tych bryk [GRUDZIEŃ 2023] Wśród 11 najdroższych samochodów używanych, które są obecnie do kupienia na Opolszczyźnie, reprezentowane są tylko trzy marki. I to wszystkie trzy niemieckie! Sprawdziliśmy, jakie najdroższe samochody używane są aktualnie do kupienia w Opolu i w województwie opolskim. Zobacz w naszej galerii.

📢 Jeśli kobieta ma zawsze rację, to co robić? Zobaczcie najlepsze memy o kobietach Co robić, kiedy kobieta mówi: „Rób , co chcesz"? Co powiedzieć, kiedy się wścieka? I czy czasem zdarza się, że kobieta nie ma racji? Tych wszystkich mądrości dowiecie się z internetowych memów, tworzonych zapewne przez doświadczonych mężczyzn. W naszej galerii obejrzycie najśmieszniejsze memy o kobietach. 📢 Horoskop roczny 2024 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Oto HOROSKOP roczny na rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Zobacz, co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na cały rok i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Ta porcelana z okresu PRL jest warta fortunę! Tych przedmiotów poszukują kolekcjonerzy. Sprawdź, czy masz je w domu! Porcelana z okresu PRL-u jest często warta krocie. Z pozoru zwykłe wyroby mogą okazać się prawdziwym skarbem w naszym domu. Niektóre porcelanowe przedmioty były produkowane w czasach PRL w bardzo niewielkich ilościach. To tylko jeden z argumentów, dla których obecnie porcelana może być warta fortunę. Sprawdź, czy posiadasz te przedmioty w domu. Mogą być warte naprawdę dużo!

📢 Sprzedawali narkotyki pod szkołą podstawową! Na przerwie uczniowie mogli kupić amfetaminę, MDMA i marihuanę. Teraz stanęli przed sądem Skandaliczne fakty dotyczące handlu narkotykami wśród nieletnich w Głogówku wstrząsnęły lokalną społecznością. Sprawa trafiła już przed Sąd Okręgowy w Opolu, gdzie jedną z oskarżonych jest 30-letnia kobieta, matka czwórki dzieci.

📢 Kpt. Roman Kupczak odszedł na wieczną wartę. Służył w szeregach AK, a po wojnie więziono go w obozie pracy w Strzelcach Opolskich W Paczkowie zmarł kapitan Roman Kupczak. Był jednym z ostatnich żyjących na Opolszczyźnie żołnierzy Armii Krajowej. Jako młody chłopak był więźniem stalinowskim. Pogrzeb weterana odbędzie się w sobotę. Miał 98 lat. 📢 Ceny karpia w marketach - w Biedronce, Lidlu, Auchan i innych sklepach. Tyle wydamy na ryby przed Bożym Narodzeniem Wśród producentów karpia nie zanosi się na podwyżki cen w porównaniu z ubiegłym rokiem, mimo wyzwań związanych z upalnym wrześniem 2023 roku i spadkiem poziomu tlenu w wodzie. Tomasz Puławski z Gospodarstwa Rybackiego Ślesin (koło Nakła) informuje, że cena karpia utrzyma się na poziomie 30 zł za kilogram, taki sam jak w poprzednim sezonie.

📢 Zimy stulecia w PRL-u. Zasypane drogi i pojazdy - taka była rzeczywistość, dzisiaj przeraża nas kilkanaście cm śniegu Zimy stulecia w Polsce - najgorsze były w PRL-u, pamiętacie? Synoptycy przewidują atak zimy, a my wpadamy w panikę. - Kiedyś to były zimy - wspominają nasi rodzice i dziadkowie. To prawda! Dzisiaj przeraża nas kilka centymetrów śniegu i lekki mróz. To żadna zima, w PRL-u potrafiło zasypać drogi i samochody, a zaspy przewyższały człowieka. Temperatura spadała do -30 stopni Celsjusza. Zamarzały nawet powieki.

📢 Budowa nowego stadionu w Opolu. Mimo śniegu i mrozu prace trwają nadal. Miasto rozpoczęło też procedurę wynajmu lóż Robotnicy pracujący przy budowie nowego stadionu w Opolu wykonują prace wewnątrz klubowego budynku. M.in. stawiane są ścianki działowe, kładzione instalacje, montowana wentylacja. Zakład Komunalny zajął się już również szukaniem podmiotów, które wydzierżawią loże.

📢 Najśmieszniejsze memy o czarnych kotach, które świętowały swój dzień 17 listopada. Czy przynoszą on pecha? Skądże! Uśmiechnijcie się z nami Zobaczcie najśmieszniejsze memy o czarnych kotach. Czy te sympatyczne koty przynoszą pecha? Jako właściciel jednego z nich odpowiadam: w życiu! Ale czarne koty niesłusznie posądzane o niecne zamiary i przynoszenie nieszczęścia mają swoje święto. Jest ono obchodzone na całym świecie 17 listopada 2023 roku. Z tej okazji pośmiejmy się z czarnych kotów, one się nigdy nie obrażają!

📢 Niezwykła zimowa sceneria nad Jeziorem Turawskim. To miejsce znane na całym Śląsku. Warto pojechać i zobaczyć. Zostało zaledwie kilka dni Okolice jezior turawskich o każdej porze roku wyglądają pięknie, jednak brzegi jeziora dużego okryte grubą warstwą śniegu to w ostatnich latach widok rzadko spotykany. Warto tam pojechać i to zobaczyć, zwłaszcza, że niebawem zima będzie w odwrocie.

📢 Kolejne drogi lokalne będą remontowane ze wsparciem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Podpisano umowy na dofinansowanie Kolejne drogi gminne na Opolszczyźnie będą remontowane z wykorzystaniem dotacji rządowej. We wtorek (5 grudnia) wojewoda opolski podpisał umowy z przedstawicielami pięciu samorządów lokalnych.

📢 Boże Narodzenie poza domem, z widokiem na Śnieżkę? Oto specjalna oferta dolnośląskich hoteli Komu marzy się Boże Narodzenie z widokiem na zaśnieżone karkonoskie szczyty, powinien już rezerwować miejsca. Karpacz, Szklarska Poręba, Świeradów-Zdrój inne turystyczne miejscowości Kotliny Jeleniogórskiej czekają na świątecznych gości. Hotele i pensjonaty przygotowały specjalne bożonarodzeniowe pakiety. Przejrzeliśmy dla was oferty. Ceny zależą od liczby dni oraz warunków, w jakich będziecie wypoczywać. Z jakim wydatkiem trzeba się liczyć? 📢 Gliwicki Jarmark Bożonarodzeniowy wystartował – czeka mnóstwo atrakcji dla starszych i młodszych. Klimat jest niezwykły! Zobacz ZDJĘCIA 2 grudnia na gliwicki Rynek zawitał jarmark świąteczny. Jak co roku na odwiedzających czeka szereg atrakcji. - Rynek ożył, rozświetlając się magicznym blaskiem tysięcy lampek, a różnorodne propozycje gwiazdkowych prezentów kuszą już z daleka – zachęca gliwicki Urząd Miejski.

📢 TOP 10 szczytów w Beskidach na początek zimy, które można zdobyć łatwo, szybko i przyjemnie W ten weekend zima na całego zagości w Beskidach. Pada i będzie padać śnieg, temperatura na lekkim minusie, sporo chmur, ale - mimo to - warto wybyć z domu i spędzić trochę czasu na świeżym powietrzu. Jeśli ktoś nie ma pomysłu, jak spędzić sobotę czy niedzielę, powinien skorzystać z naszej propozycji i wybrać się w góry. Trzeba jednak pamiętać, że na wielu beskidzkich szlakach warunki są trudne, więc proponujemy 10 szczytów, które można zdobyć łatwo, lekko i przyjemnie. Oto one. Wystarczy kliknąć w GALERIĘ ZDJĘĆ! 📢 Horoskop codzienny na środę 6 grudnia 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na środę 6 grudnia 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w środę 6.12.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Spółdzielnia z Kluczborka chce budować mieszkania. Ile trzeba zapłacić za metr? Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” w Kluczborku rozstrzygnęła przetarg na budowę bloków na Osiedlu Północ. To byłaby pierwsza taka inwestycja od kilkudziesięciu lat. 📢 TOP 10 najchętniej kupowanych książek. Nadadzą się idealnie na prezent świąteczny. Sprawdź te tytuły! Po jakie książki sięgają Polacy? Przedstawiamy ranking 10 najchętniej kupowanych publikacji w księgarni Empik online w ostatnim miesiącu. Podpowiadamy, że nadadzą się idealnie na prezent świąteczny! 📢 Gala Wolontariatu w Opolu. Doceniono najaktywniejszych wolontariuszy i najskuteczniejszych koordynatorów w Opolu W obchodzony 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza kolejny raz w Opolu zorganizowano Galę Wolontariatu. Podczas uroczystego spotkania w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Opolu uhonorowano zarówno najaktywniejszych opolskich wolontariuszy, jak i wyróżniających się koordynatorów wolontariatu. Doceniono też trzy najlepsze oferty wolontariackie przygotowane w tym roku przez organizacje pozarządowe i instytucje publiczne.

📢 W Kluczborku ma powstać zakład recyklingu tworzyw sztucznych. Ludzie mówią "nie" Mieszkańcy osiedla za torami w Kluczborku protestują przeciwko powstaniu w tej okolicy zakładu recyklingu tworzyw sztucznych. Obawiają się, że będzie on uciążliwy dla środowiska naturalnego i szkodliwy dla zdrowia. Padają także zarzuty, że cała procedura prowadzona jest w tajemnicy. 📢 Imiona najwierniejszych mężczyzn. Sprawdź, zanim się zwiążesz z niewłaściwą osobą. Jak ma na imię twój wybranek? 5.12.2023 Mężczyźni o tych imionach są wiernymi partnerami? Na podstawie znaczenia imion przypisuje się ich właścicielom rozmaite cechy - zaczynając od charakteru, poprzez zainteresowania, postawy wiedzę oraz uzdolnienia. Analizuje się pochodzenie imienia oraz jego znaczenie zaczynając od tego dosłownego. Według tych czynników można określić, którzy mężczyźni będą wiernymi mężami i partnerami na całe życie.

📢 Te memy z rodzicami i dziećmi podbijają internet. To naprawdę solidna dawka śmiechu 5.12.2023 Wszyscy kochamy naszych rodziców, ale czasami nie sztuka z nich nie pożartować. Nierzadko śmiejemy się także z dzieci, które dostarczają rodzicom wieczną rozrywkę. Polacy uwielbiają przecież tworzyć memy, a tym razem przypadło właśnie na rodziców i dzieci. 📢 Z tych samochodów śmieją się ludzie w internecie. Oto najlepsze memy o motoryzacji. Mirek handlarz i inni 5.12.2023 Polacy uwielbiają żartować z tematów motoryzacyjnych. Internauci codziennie tworzą nowe memy o kierowcach, ulubionych markach samochodów czy o bieżących wydarzeniach na drogach. Dziś przygotowaliśmy dla Was najśmieszniejsze memy i obrazki motoryzacyjne. 30.03.2023.

📢 Zakład Ubezpieczeń Społecznych namawia emerytów i rencistów do zakładania elektronicznej wersji legitymacji. Jakie są korzyści? Od stycznia 2023 r. dostępna jest elektroniczna legitymacja emeryta-rencisty ZUS. Z takiej wersji skorzystało dotychczas ponad 588 tys. seniorów. Można się nią posługiwać dodając ją w aplikacji mObywatel.

📢 Oświadczenia majątkowe opolskich posłów. Niektórzy mają po kilka milionów złotych. Mamy raport W październikowych wyborach parlamentarnych z opolskiego okręgu wybraliśmy do sejmu 12 posłów. Dwójka z nich - Adam Gomoła i Włodzimierz Skalik - to sejmowi debiutanci. Na podstawie przedstawionych przez nich oświadczeń majątkowych sprawdziliśmy, ile mają pieniędzy oraz jak prezentują się ich majątki w porównaniu z funduszami innych posłów z regionu. 📢 Domy w górach na sprzedaż. Te są do kupienia na Dolnym Śląsku. Widoki jak w bajce! Ile trzeba zapłacić? Uciec od miejskiego zgiełku i posiadać dom w górach jest marzeniem wielu. Cudowne widoki, także zimą, bliskość przyrody i szlaków turystycznych - to główne zalety mieszkania w górach. Niestety, ceny do najniższych nie należą, choć i tu można natrafić na okazję. Ile kosztują górskie domy lub pensjonaty na Dolnym Śląsku? Sprawdź przykładowe ceny w galerii.

📢 Miejski Sylwester w Opolu pod Stegu Areną, ale bez fajerwerków. Będzie za to pokaz laserów. A imprezę rozkręci zespół DJ-ów Opole szykuje się na powrót sylwestrowej magii pod otwartym niebem. Od godz. 21:30 imprezę na parkingu pod Stegu Areną poprowadzi zespół doświadczonych DJ-ów z zespołu Komodo. Wstęp będzie bezpłatny, a o północy niebo rozświetli się pokazem laserów. 📢 Święto Światła w Kluczborku w śniegu, ale z rekordową frekwencją. Było pięknie! Tradycyjnie w pierwszą sobotę grudnia na rynku w Kluczborku odbyło się Święto Światła. Mimo prawdziwie zimowej pogody, uczestniczyły w nim tłumy mieszkańców.

📢 Święto "białych górników" na Opolszczyźnie. Tak przed laty wyglądała Barbórka w naszym regionie 4 grudnia przypada Barbórka, święto wszystkich górników. Także tych, którzy nie schodzą pod ziemię, by wydobywać surowce. Co nie oznacza, że ich praca jest mniej ciężka i niebezpieczna. Na tę okazję przypominamy m.in., jak w latach 70. wyglądała budowa jednej z największych cementowni - cementowni Górażdże - a także jak prezentowały się zakłady w Opolu: cementownie Groszowice i Odra. Mamy też zdjęcia z karczmy piwnej i kopalni kamienia wapiennego w Szymiszowie.

📢 Znani mieszkańcy Olesna i powiatu oleskiego, którzy zrobili imponujące kariery. Piłkarze, milionerzy i słynna tiktokerka Mama na Obrotach Z Olesna i okolic pochodzi wiele znanych osób, które zrobiły kariery nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Jedni dorobili się milionowych fortun, inni świętują sportowe sukcesy na pełnych stadionach, są i tacy, którzy występują na scenach na całym świecie. Ich sylwetki poznacie w naszej galerii. 📢 Te psy czekają na adopcję w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Kędzierzynie-Koźlu. Wśród kundelków jest wielu weteranów. Pokochalibyście? Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Kędzierzynie-Kożlu dla bezdomnych zwierząt w czeka na odpowiedzialne osoby, które zaopiekują się czworonogami. Większość psów trafiła do przytuliska bo błąkała się po ulicach miasta. Ale są też takie, które zostały porzucone…Te historie rozdzierają serca

📢 Ruszył pierwszy etap remontu dworca kolejowego w Głubczycach. Będzie nowy dach, strop i elewacja Gmina Głubczyce wyłoniła wykonawcę stropu, dachu i części elewacji dworca kolejowego. Udało się to dopiero w trzecim przetargu. To pierwsza część remontu budynku. Pieniądze pochodzą z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, z którego gmina otrzymała 3,5 mln złotych. Kolejny przetarg będzie ogłoszony wiosną. 📢 Najgłupsze odpowiedzi uczniów 2023. To prawdziwa jazda bez trzymanki! Do dziwnych odpowiedzi czy po prostu głupot wypisywanych przez uczniów na sprawdzianach zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Coraz częściej jednak bywa, że nauczyciel po sprawdzeniu pracy zostawia nie tylko ocenę, ale też komentarz. Bywa, że bardzo dowcipny! Zobaczcie najciekawsze odpowiedzi nauczycieli na zaczepki uczniów. 📢 Najbardziej znani mieszkańcy Kluczborka i powiatu kluczborskiego. Zrobili imponujące kariery. Znasz ich wszystkich? Urodzili się w Kluczborku i zrobili imponujące kariery. Zobacz, jacy aktorzy, sportowcy i artyści pochodzą z miasta nad Stobrawą. Przesyłacie nam kolejne nazwiska, dlatego uzupełniliśmy naszą galerię wybitnych ludzi pochodzących z Kluczborka i powiatu kluczborskiego.

📢 Zobacz, jakie znaki zodiaku do siebie pasują. Takie są cechy Wodników, Raków i wszystkich znaków zodiaku [HOROSKOP] Nie wszyscy ludzie spod danego znaku zodiaku są oczywiście tacy sami, ale charakterystyczne cechy zodiakalne są wyraźnie zauważalne! Poznajcie charakterystyczne cechy wszystkich znaków zodiaku. Sprawdźcie, czy Was ten opis także trafnie opisuje! 📢 Te psy czekają na adopcję w opolskim schronisku. Wśród kundelków są także zwierzaki, które przyjechały z Ukrainy. Kto je pokocha? Miejskie schronisko dla bezdomnych zwierząt w Opolu czeka na odpowiedzialne osoby, które zaopiekują się czworonogami. Większość psów trafiła do przytuliska bo błąkała się po ulicach miasta. Ale są też takie, których z premedytacją pozbyli się właściciele.

