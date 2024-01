Przegląd prasy (9.01.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 8.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40., 50. i 60. Te fryzury odejmą nawet kilkanaście lat [9.01.2024]”?

Prasówka 9.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40., 50. i 60. Te fryzury odejmą nawet kilkanaście lat [9.01.2024] Modne fryzury odmładzające. Jakie fryzury są najlepsze po 40., 50. i 60.? Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć, podkreślić zmarszczki i niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Zebraliśmy garść inspiracji. Te uczesania odmładzają nawet o 10 lat! Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Najpiękniejsza hokeistka świata bije rekordy popularności ZDJĘCIA Kanadyjka Mikayla Demaiter była bramkarką, teraz jest modelką Mikayla Demaiter ma 23 lata i po zakończeniu zawodniczej przygody z hokejem na lodzie robi karierę jako modelka. Jej konta w mediach społecznościowych biją rekordy popularności. Piękna i seksowna Kanadyjka ma rzeszę fanów! Zobacz ZDJĘCIA!

📢 Horoskop dzienny na wtorek 9 stycznia 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na wtorek 9 stycznia 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy we wtorek 9.1.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

Prasówka 9.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 W nocy w Opolu może być nawet minus 20 stopni Celsjusza. Służby ostrzegają przed silnym mrozem Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu wydało ostrzeżenie dotyczące silnego mrozu, który prognozowany jest na najbliższe dwie doby. Komunikat dotyczy powiatu opolskiego, jednak mróz sięgający minus kilkunastu stopni Celsjusza zapowiadany jest dla całego województwa opolskiego.

📢 Łukasz Żygadło został odwołany z funkcji dyrektora TVP3 Opole. "To był naprawdę dobry, ciekawy czas" Łukasza Żygadłę na stanowisku szefa regionalnego ośrodka Telewizji Polskiej ma zastąpić Ewa Wolniewicz, nowa dyrektor TVP3 Wrocław. 📢 Wojskowa emerytura to jest coś! Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy Kwestię emerytur dla byłych wojskowych wyjaśnia ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Średnio stawki są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od uzyskanego stopnia wojskowego. W galerii tego tekstu przedstawiamy zestawienie najnowszych danych o średnich emeryturach byłych wojskowych. Ile dostają żołnierze zawodowi po przejściu na emeryturę? Warto awansować w strukturach armii? 📢 Masa, forma, rzeźba. Zanim zaczniesz ćwiczyć, zobacz najlepsze MEMY o siłowni, rozbawią cię do łez! Jak wam idzie realizacja noworocznych postanowień? Samo zapisanie się na siłownię nie oznacza, że już możecie odhaczyć ten punkt z listy postanowień. Bo na siłownię trzeba regularnie chodzić, ale także ćwiczyć! No i co z tego, że po pierwszym razie nie można się podnieść z łóżka, a mięśnie bardziej przypominają galaretę niż skałę. Nie szukajcie wymówek, pakujcie torby i ruszajcie na siłkę. Ale zanim wpadniecie w szał ćwiczeń, obejrzyjcie najlepsze MEMY, z których o siłowniach dowiecie się wszystkiego. Miłej zabawy!

📢 Horoskop dzienny na wtorek (jutro, 9.01). Które znaki zodiaku powinny mieć się na baczności? Przeczytaj horoskop na wtorek dla wszystkich znaków zodiaku. Co gwiazdy przygotowały dla Ciebie na jutro? Zobacz, co według horoskopu powinno się wydarzyć we wtorek 9.01.2024. Czy Cię to ucieszy? Sprawdź horoskop na jutro (wtorek, 9.01.2024) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Tak wygląda Kluczbork z dachu Hotelu Stobrawa. Powstaje tutaj apartamentowiec [ZDJĘCIA] Najpierw weszliśmy do środka, żeby zobaczyć, jak wyglądał w środku opuszczony przez ponad dwadzieścia lat najwyższy budynek użytkowy w Kluczborku. Następnie weszliśmy także na dach kluczborskiego wieżowca, żeby zobaczyć, jak z tej perspektywy wygląda Kluczbork. Zobaczcie sami na zdjęciach w galerii. 📢 Wypadek na DK 45 pod Kluczborkiem. Bus uderzył w drzewo, jest ofiara śmiertelna i ranni. Na miejscu ląduje Lotnicze Pogotowie Ratunkowe W poniedziałek (8 stycznia) na drodze krajowej nr 45 w miejscowości Trzebiszyn (w powiecie kluczborskim) doszło do tragicznego wypadku z udziałem busa. Kierowca z niewiadomych przyczyn zjechał z jezdni i uderzył w drzewo.

📢 Na Opolszczyźnie PiS znów rządzi z PSL-em. Jest nowy zarząd powiatu namysłowskiego W poniedziałek (8 stycznia) powołany został nowy zarząd powiatu namysłowskiego. Koalicja Prawa i Sprawiedliwości z Polskim Stronnictwem Ludowym po dwóch miesiącach została odnowiona. Zerwano ją w listopadzie 2023 roku, a radni z PSL poparli wówczas wniosek o odwołanie z funkcji starosty namysłowskiego Konrada Gęsiarza z PiS. 📢 Kolizja na drodze krajowej nr 45 w Zimnicach Wielkich. Zderzyły się trzy samochody Trzy samochody osobowe zderzyły się dziś (8 stycznia) przed godziną 13:00 na drodze krajowej nr 45 w Zimnicach Wielkich. Na miejscu pracują służby. 📢 Ogromny guz wyrósł na nodze Tusi. Właściciele byli jednak bezduszni. Trwa walka o jej życie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Opolu poinformowało o przypadku bestialstwa, którego ofiarą stała się 7-letnia suczka o imieniu Tusia. Właściciele psa nie przejęli się ogromnym guzem, który zabija psa. Rozpoczęła się walka z czasem. TOZ uruchomiło zbiórkę, aby jak najszybciej zebrać pieniądze na operację.

📢 Horoskop miesięczny na luty 2024. Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik HOROSKOP miesięczny na luty 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Sprawdź swoje przeznaczenie na najbliższe tygodnie i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. 📢 Skutki Covid-19 niektórzy odczuwają do dzisiaj. Wykłady o kondycji płuc po pandemii na UO Na temat kondycji płuc po pandemii rozmawiają w poniedziałek (08.01) uczniowie opolskich szkół średnich ze specjalistami, w ramach cyklu mini wykładów zorganizowanego w Studenckim Centrum Kultury przy UO. Było to jedno z pierwszych wydarzeń w regionie związanych ze zbliżającym się 32. Finałem WOŚP.

📢 Dom Krzysztofa Mirucia jest wyjątkowy. Zobacz w galerii, jak się urządziła w lesie telewizyjna gwiazda. Od kogo kupił dom Krzysztof Miruć? Dom Krzysztofa Mirucia jest wyjątkowy, jak przystało na specjalistę od aranżacji wnętrz. Zaglądamy do zacisza ulubionego projektanta wielu Polaków. Tak się urządził Krzysztof Miruć w przepięknej okolicy za miastem. Zobacz, kto był poprzednim właścicielem domu Krzysztofa Mirucia.

📢 Horoskop partnerski pokaże przyszłe życie uczuciowe. Wielka miłość, a może rozstanie? Sprawdź, co cię czeka w tym roku Horoskop partnerski 2024 pokaże przyszłość. Każdy znak zodiaku ma zapisany w gwiazdach swój los. Jednych czeka zakochanie, a innych problemy w związku lub też ze znalezieniem partnera. Sprawdziliśmy, czego mogą się spodziewać wszystkie ze znaków zodiaku przez najbliższe 12 miesięcy. Zobacz, co dla ciebie zapisano w gwiazdach i z czym będziesz się mierzyć!

📢 Oto największa tajemnica twojej daty urodzenia. Teraz możesz ją bez problemu rozszyfrować Numerologia to wiedza badająca magiczne właściwości liczb, które są zapisane w naszej dacie urodzenia. Dzięki nim możemy poznać swoje przeznaczenie i dowiedzieć się, jak kierować własnym życiem. Numerologia pozwala nam poznać swoją osobowość i misję z jaką się urodziliśmy. Ma podobne znaczenie do znaków zodiaku.

📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2024 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 08.01.2024 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu? 📢 Tre Voci wystąpi w Opolu. Światopowej sławy tenorzy zaśpiewają na rzecz podopiecznych opolskiego Domu Nadziei Zostało tylko kilka dni do opolskiego koncertu Tre Voci. Dochód wspomoże bezdomnych Domu Nadziei w Opolu. Będzie też licytacja rzeczy od znanych sportowców.

📢 Ogromne korki na autostradzie A4 na granicy. Niemieccy rolnicy strajkują. Zablokowali wjazd z Polski Blokady autostrad, całe kolumny ciągników i pojazdów ciężarowych oraz objazdy liczące kilkadziesiąt kilometrów. W Niemczech dzisiaj rano (8 stycznia) rozpoczęły się protesty rolników. Mimo że rząd niemiecki częściowo wycofał planowane cięcia dotacji, barykady stanęły w całym kraju. Efektem jest m.in. zablokowanie autostrady A4 w Jędrzychowicach i utrudnienia na lokalnych drogach. Korek ma około 5 kilometrów i rośnie.

📢 Chrupią aż miło! Rewelacyjne faworki z przepisu babci to jeden z przysmaków idealnych na trwający karnawał Faworki z przepisu babci są najlepsze, bo przywołują piękne wspomnienia. Można je odtworzyć i samodzielnie zrobić chruściki. Składniki na faworki to krótka lista, a samo przygotowanie też nie jest bardzo czasochłonne, zwłaszcza gdy zapewnimy sobie pomoc, szczególnie na ostatnim etapie. Przygotowanie ciasta na faworki zajmie około 15 minut. Jedna osoba może rozwałkowywać kolejne partie i przewijać paski, a druga smażyć faworki. Szybko nabierają złotego koloru i trzeba je zdjąć. Oto przepis na faworki z zeszytu babci i garść wspomnień karnawału w tradycji ludowej.

📢 Protest rolników w Niemczech. Cały kraj zostanie sparaliżowany W poniedziałek rano wystartował protest rolników w Niemczech. Strajkujący pojawią się w całym kraju, a ich działania mogą znacząco wpłynąć na ruch drogowy za zachodnią granicą Polski. O co walczą niemieccy rolnicy? 📢 Łukasz Żygadło o sytuacji wokół mediów: "Teraz ich drażni Telewizja Republika" Stare porzekadło głosi, że Polakowi nigdy nie dogodzisz. W przypadku polityki i mediów, bo w tych dwóch obszarach mamy wielkie podziały, sprawdza się to idealnie. 📢 Waloryzacja emerytur 2024. ZUS podaje, o ile wzrosną świadczenia. Sprawdź, ile zyskasz na drugiej waloryzacji emerytur w tym roku! Założenia ustawy budżetowej 2024 poznamy w ciągu najbliższych dni. Już teraz wiemy jednak, że waloryzacja emerytur będzie dwucyfrowa, a seniorzy mogą doczekać się także drugiej waloryzacji. ZUS wylicza, o ile w praktyce wzrosną emerytury i kto może liczyć na takie podwyżki. A my sprawdzamy, na ile realna jest druga waloryzacja emerytur w tym roku?

📢 Zimno w pracy? Sprawdź, jakie masz prawa, a jakie obowiązki ma pracodawca? Kiedy pracownik może odmówić wypełniania obowiązków? Temperatura na zewnątrz zrobiła się mocno zimowa. Stan prawny jasno określa obowiązki pracodawcy dotyczące zabezpieczenia miejsca pracy i samego pracownika w okresie zimowym. Obowiązki te możemy podzielić na bezpośrednie zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi oraz pośrednie, mające na celu zapewnienie możliwości wykonywania obowiązków pracownikowi. Jaką temperaturę w pomieszczeniu musi zapewnić pracodawca? Poznaj swoje prawa. 📢 Horoskop na poniedziałek 8 stycznia 2024. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na poniedziałek 8 stycznia 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w poniedziałek 8.1.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Gwiazdy sportu i celebryci na Gali Mistrzów 2023. Jakub Błaszczykowski z Wisły Kraków Superczempionem. Nagrody dla krakowianek ZDJĘCIA Liderka światowego rankingu tenisistek Iga Świątek została uznana najlepszym sportowcem Polski 2023 roku w 89. plebiscycie "Przeglądu Sportowego", zorganizowanym wspólnie z telewizją Polsat. W czołowej "10" zabrakło Roberta Lewandowskiego. Na Gali Mistrzów bawiła się cała plejada wspaniałych sportowców, trenerów i ludzi sportu, w tym były piłkarz, a dziś współwłaściciel Wisły Kraków Jakub Błaszczykowski, który otrzymał Superczempiona. Tytuł "Nadzieja Olimpijska 2024 Roku" przyznano Adriannie Kąkol, a na 9. miejscu wraz z koleżankami została sklasyfikowana inna krakowianka - mistrzyni świata w szpadzie Renata Knapik-Miazga. Obejrzyj zdjęcia w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Na Opolszczyźnie rozpoczęły się studniówki. Tak bawili się uczniowie opolskiego ogólniaka im. Mikołaja Kopernika W piątek, 5 stycznia ruszyły pierwsze studniówki 2024 roku na Opolszczyźnie. Jedną ze szkół, która przeżywa dziś ten wyjątkowy wieczór jest I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Opolu. Swój bal maturalny zorganizowali w hotelu Arkas w Prószkowie.

📢 Iga Świątek wygrała plebiscyt na Sportowca Roku 2023. Internauci się cieszą i wbijają szpilkę Lewandowskiemu. Najlepsze memy Iga Świątek bezapelacyjnie triumfowała w Plebiscycie na Sportowca Roku 2023. Robert Lewandowski znalazł się poza dziesiątką. Internauci zareagowali jak zawsze. Zobaczcie najlepsze memy poświęcone rywalizacji tych gwiazd.

📢 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź koniecznie! 08.01.2024 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się że trzeba tam spędzić więcej czasu niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź koniecznie i zapoznaj się ze szczegółami!

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 08.01.2024 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy! 📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 8.01.2024 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Zmianie ulegną zasady waloryzacji emerytur? Sprawdź co planuje rząd. Emeryci dostaną nawet kilkanaście procent podwyżki 8.01.2024 W przyszłym roku zmiana zasad waloryzacji emerytur i rent. Co najmniej 4200 zł więcej do emerytury. Trwają prace nad przepisami dotyczącymi zasad waloryzacji rent i emerytur. Ile pieniędzy dostaną emeryci i renciści? Sprawdź szczegóły zmian i wyliczenia brutto oraz netto Co ulegnie zmianie? Dla kogo będą one bardziej korzystne? Sprawdź! 📢 Nowe przepisy w 2024 roku – jakie zmiany weszły w życie w nowym roku? M.in. większe płace i ograniczenia sprzedaży energetyków Nowy rok – nowe przepisy. Wraz z nadejściem 2024 roku w życie weszło sporo nowych przepisów. Wśród najważniejszych należy wymienić wprowadzenie paliwa E10 i podwyżkę płacy minimalnej oraz stawki godzinowej, jednak nowości jest więcej.

📢 Osoby o tych imionach są najbardziej opiekuńcze i troskliwe. Sprawdź, kto jest wśród nich! Osoby o tych imionach są najbardziej opiekuńcze i troskliwe. Potrafią zadbać o swoich najbliższych oraz przyjaciół, a także starają się pomagać tym, którzy potrzebują wsparcia. Cechuje je wrażliwość i empatia, w związku z czym losy innych ludzi nie są im obojętne. Poza pracą zawodową chętnie angażują się w działalność charytatywną albo aktywnie uczestniczą w życiu społeczności lokalnej. Osoby opiekuńcze, noszące te imiona cieszą się zaufaniem wśród współpracowników, członków rodziny oraz przyjaciół i znajomych. Zawsze można na nich liczyć, bowiem poważnie podchodzą do wszelkich zadań oraz obowiązków, z jakich zawsze wywiązują się na czas i z dobrym efektem. Ponadto kochają zwierzęta, wobec których również okazują swoją troskę. Zobacz, jakie imiona noszą osoby najbardziej opiekuńcze oraz sprawdź, kto jest wśród nich!

📢 Na autostradzie A4 dachowało auto! 4 osoby są ranne. Droga jest zablokowana. Na miejscu pracują służby Na autostradzie A4 na wysokości miejscowości Prądy doszło do dachowania samochodu osobowego. Cztery osoby zostały ranne, na razie brak informacji o ofiarach śmiertelnych. Droga na tym odcinku została zablokowana. 📢 Chodziliście do kina Kraków? Bawiliście się w klubach Przystanek czy Miami? Pamiętacie budowę Cytruska? Oto Opole lat 90. i początku 2000 Tak Opole wyglądało 20 i 30 lat temu. Fotoreporterzy "Nowej Trybuny Opolskiej" zatrzymali w kadrach miasto z tamtych czasów. Dzięki nim możemy odbyć sentymentalną podróż w czasie ulicami stolicy województwa. 📢 Kreacje Miss Universe 2023. Sukienki najpiękniejszych kobiet świata inspiracją na karnawał ZDJĘCIA Koronę Miss Universe po raz pierwszy w historii zdobyła uczestniczka konkursu piękności z Ameryki Środkowej. Sheynnis Palacios dała się poznać z zamiłowania do sportu, uprawiając siatkówkę podczas studiów na uniwersytecie w Nikaragui. W gali w Salwadorze wzięła też udział Miss Polski Angelika Jurkowianiec. Obejrzyjcie zdjęcia finalistek w ich niesamowitych kreacjach podczas gali Miss Universe 2023. Może sukienki gwiazd staną się dla Was inspiracją na karnawał? Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Zakończył się kolejny etap przebudowy wiaduktu nad ul. Krapkowicką w Opolu. Kiedy pod nim przejedziemy? Przebudowa przeprawy nad ul. Krapkowicką wykonywana jest w ramach modernizacji linii kolejowej pomiędzy stacjami Opole Główne i Opole Zachodnie, którą prowadzą PKP Polskie Linie Kolejowe. 📢 Zderzenie trzech samochodów w Dąbrówce Łubniańskiej pod Opolem. Poszkodowanych zostało 5 osób, w tym dwoje dzieci Informację o zdarzeniu służby ratunkowe z Opola otrzymały w niedzielę 7 stycznia po godzinie 10:00. Na ulicy Oleskiej w Dąbrówce Łubniańskiej zderzyły się trzy samochody, którymi podróżowało siedem osób..

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Jakie imiona znalazły się na liście? Ezoterycy wskazują dokładne cechy charakteru! Decyzja o ślubie podejmowana jest najczęściej raz w życiu. Warto więc, aby dobrze dobrać się w parze. Czy po imieniu można stwierdzić, że ktoś jest złym lub dobrym kandydatem na męża? Są cechy charakteru, jak wskazują eksperci, które bardziej lub mniej predysponują nas do bycia dobrym współmałżonkiem. Sprawdź listę imion. Zobacz, kto znalazł się w zestawieniu!

📢 Zmiany w emeryturach. Zobacz zasady waloryzacji emerytur od 1 marca 2024 r. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Ile otrzymasz? Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę. 📢 Budowa Centrum Przesiadkowego Opole Południe. Tak powstaje ogromny parking na ponad 300 samochodów ale nie tylko Zakończenie prac i otwarcie kolejnego centrum przesiadkowego w Opolu zaplanowane jest wiosną 2024 roku. Koszt inwestycji wynosi 11,5 mln złotych, a pieniądze pochodzą z Polskiego Ładu i budżetu miasta.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Sprawdź wyliczenia - takie mogą być podwyżki od marca Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z zapisanymi w budżecie szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 r. ma wynieść 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełożyłby się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur.

📢 Trzej Królowie przeszli ulicami Kadłuba pod Strzelcami Opolskimi. To było pierwsze takie wydarzenie w tej miejscowości Tłumy przeszły ulicami Kadłuba w ramach orszaku Trzech Króli. Mędrcy przeszli do kościoła Chrystusa Króla, by pokłonić się Dzieciątku. 📢 Tak wyglądała mechanizacja opolskiej wsi. Konie, traktory, kombajny i samoloty. Oto rolnictwo z minionej epoki Zobacz, jak opolscy rolnicy indywidualni oraz Państwowe Gospodarstwa Rolne, przez dziesiątki lat korzystały z coraz to nowszych zdobyczy techniki. Wielu bohaterów na zdjęciach podpisanych jest z imienia i nazwiska, można więc sprawdzić, czy są na nich ludzie, których znaliśmy czy nasi krewni. Jest też data i miejsce wykonania fotografii.

📢 Ten koncert to tradycja. Zagrali "Z Pokłonem Trzech Króli" po raz jedenasty "Z Pokłonem Trzech Króli", tak brzmi nazwa tradycyjnego już koncertu kolęd, pastorałek i pieśni świątecznych w poetyckiej oprawie organizowanego w głubczyckim klasztorze oo. franciszkanów każdego roku w święto Objawienia Pańskiego (6 stycznia). W tym roku wydarzenie odbyło się już jedenasty raz. 📢 Jan Dolny otrzymał medal z Watykanu. Papież uhonorował organistę z Głuchołaz za przeszło pół wieku służby Kościołowi W sobotę 6 grudnia kościół parafialny w Głuchołazach niemal pękał w szwach. Wszystkie miejsca w ławkach były zajęte. Wiele osób stało w nawach bocznych i na tak zwanym chórze. Przyszli, aby wysłuchać koncertu kolęd chóru Capricolium, a także być świadkami niecodziennej uroczystości. Decyzją papieża Franciszka Jan Dolny, organista oraz założyciel i wieloletni prowadzący wspomnianego chóru, został odznaczony Medalem Pro Ecclesia et Pontifice.

📢 Przez Opolszczyznę przeszły Orszaki Trzech Króli. W Opolu maszerowało kilka tysięcy osób Kilka tysięcy Opolan wzięło udział w 11 już Orszaku Trzech Króli w Opolu. To najstarszy i największy orszak jasełkowy w województwie, ale w sumie orszaki zgłoszono u nas w 17 miejscowościach. Nietypowe, masowe jasełka, to manifestacja chrześcijańskiej duchowości.

📢 Półtoraroczne dziecko wypadło z okna w Strzelcach Opolskich. Maluszek trafił do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu Do nieszczęśliwego wypadku doszło około południa w jednej z kamienic przy ul. Krakowskiej w Strzelcach Opolskich. Półtoraroczny chłopczyk trafił do szpitala. 📢 Sieć gazowa na Opolszczyźnie zostanie rozbudowana. Wiemy, co i gdzie spółka Gaz-System będzie robiła w 2024 roku Nowe odcinki gazociągów i nowe stacje gazowe. Ogólnopolski operator sieci gazowych zamierza w tym roku przeprowadzić na Opolszczyźnie kilka dużych inwestycji. Chodzi o poprawę bezpieczeństwa i lepsze zaopatrzenie w gaz ziemny południowej Opolszczyzny.

📢 Waloryzacja emerytur. Tyle dostaniesz w styczniu 2024 r. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Sprawdź, ile dostaniesz na konto! Takie emerytury otrzymają seniorzy w styczniu 2024. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w styczniu 2024. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na styczeń 2024. 📢 Atak zimy stulecia 45 lat temu. Aura była surowa, śnieg zasypywał samochody, mróz doskwierał, ale dzieci się cieszyły. 31 grudnia 1978 r. w całej Polsce nastąpiły gwałtowne opady śniegu, dziś możemy już tylko pomarzyć o podobnym krajobrazie. Według meteorologów, opady śniegu rozpoczęły się wieczorem 31 grudnia i trwały przez całą noc sylwestrową. W Warszawie termometry wskazywały minus 21 stopni. Tak srogie zimy gościły w Polsce głównie w PRL-u, kiedy klimat był w naszym kraju bardziej surowy. Jak radzono sobie wtedy z zimą? Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia Narodowego Archiwum Cyfrowego.

📢 W szkołach na Opolszczyźnie będzie więcej dodatkowych lekcji z języka niemieckiego Wkrótce uczniowie z Mniejszości Niemieckiej będą mieli większy dostęp do nauki języka niemieckiego. Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło, że od września 2024 r. wymiar godzin nauczania dla tej grupy zostanie zrównany z pozostałymi mniejszościami narodowymi, co oznacza powrót do 3 godzin tygodniowo. 📢 Jest akt oskarżenia przeciwko dwóm wiceprezesom WiK. Grozi im do 10 lat więzienia Nominaci prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego - Agnieszka M. i Sebastian P - zostali oskarżeni o wyrządzenie szkody w opolskich wodociągach na kwotę 10 milionów złotych. 📢 "Ruski targ" w Opolu w końcu doczeka się remontu. Powstanie mini-park w samym centrum miasta Po ponad dekadzie oczekiwania, mieszkańcy Opola mogą wkrótce doczekać się rewitalizacji terenu po byłym „ruskim targu". Prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski ogłosił plany przekształcenia tego obszaru w mini park. Wydaje się także, że park powinien doczekać się nowej nazwy.

📢 Zmarł ksiądz Henryk Schröder. Był przez wiele lat proboszczem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kluczborku oraz kapelanem strażaków 5 stycznia nad ranem zmarł ks. Henryk Schröder, wieloletni proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kluczbork, wielokrotnie nagradzany za swoją działalność. Miał 81 lat. 📢 Biegał z siekierą, groził zabiciem, potrącił policjanta. Akcja jak z filmu pod Strzelcami Opolskimi. Trzydziestolatek trafił do aresztu Akcja jak z filmu rozegrała się w Strzelcach Opolskich i Dziewkowicach. Agresywny mężczyzna najpierw biegał po swojej posesji z siekierą i awanturował się domownikami. Po przyjeździe na miejsce policjantów okazało się, że pijany 30-latek wsiadł do auta z kanistrem wypełnionym benzyną, bo chciał podpalić wytypowany przez siebie dom.

📢 Niezwykłe Opole na przedwojennych pocztówkach. Dzisiaj takiego miasta już nie ma. Tak kiedyś wyglądało centrum Zamek Piastowski, kamienice przylegające do ratusza, synagoga przy Stawie Zamkowym - to tylko niektóre budynki, po których nie ma już śladu w Opolu. Ale zachowały się na pięknych, kolorowych, przedwojennych pocztówkach. Zobaczcie, jak wtedy wyglądało centrum Opola.

📢 Giełda samochodowa w Gliwicach od ponad 20 lat przyciąga tłumy! Co niedzielę można tu kupić mydło i powidło. Znacie to miejsce? ZDJĘCIA Giełda samochodowa w Gliwicach, dokładniej na granicy dzielnic Ligota Zabrska i Sośnica, to nie tylko raj dla pasjonatów motoryzacji, ale także dla każdego, kto szuka unikalnych okazji i przedmiotów. Choć początkowo znana głównie jako miejsce, gdzie można zakupić różnorodne części samochodowe, dziś oferuje znacznie więcej... 📢 Tajemnicza historia wsi przy granicy z Czechami w powiecie głubczyckim. Dlaczego ludzie stąd zniknęli? Przy drodze pomiędzy Opawicą a Dobieszowem stoi sfatygowany krzyż. Nosi ślady po pociskach. Po figurze Chrystusa pozostał już tylko kawałek ręki zwisający z jednego z ramion. Wystarczy wejść pomiędzy drzewa, by natrafić na pozostałości ścian oraz fundamentów budynków. To resztki osady Bursztet. Miejsce owiane jest szeregiem legend. Te ściągają na miejsce m.in. poszukiwaczy skarbów. - Oni potrafią być prawdziwą zmorą tej okolicy - mówi Barbara Piechaczek, dyrektorka Muzeum Powiatowego w Głubczycach.

📢 Horoskop na drugą połowę stycznia 2024. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP na drugą połowę stycznia 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy od 15 do 31 stycznia u poszczególnych znaków zodiaku? Układ gwiazd będzie wyjątkowo korzystny.

📢 Raniuszek to sympatyczny ptak, który lubi się przytulać. Zimą chętnie odwiedzi karmnik. Sprawdź, jak wyglądają te ptaki i czym je nakarmić Raniuszek to niewielki ptak o głównie biało-czarnym upierzeniu. Przypomina puchatą pierzastą kulkę z wyjątkowo długim ogonem. Wygląda dość egzotycznie, ale mieszka w Polsce, a zimą odwiedza karmniki. Sprawdź, jak wygląda raniuszek, co je ten ptak i czy zimuje w Polsce. 📢 Wiemy, do kogo wróci karma w tym roku. Horoskop karmiczny na 2024 rok dla wszystkich znaków 5.01.2024 HOROSKOP karmiczny na 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w przyszłym roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Wróżka Expiria już to przewidziała.

📢 Najlepsze zdjęcia z opolskich studniówek. Tak się bawili abiturienci na balach maturalnych Sezon studniówkowy 2024 rozpocznie się lada chwila. Na balach maturalnych w województwie opolskim w zeszłym roku działo się bardzo wiele, a my na bieżąco Wam to wszystko relacjonowaliśmy na naszym portalu. Oto 100 najlepszych zdjęć ze studniówek 2023. 📢 Zarobki w policji. Tyle zarabiają mundurowi i kryminalni. chcesz zostać policjantem? Wiemy, kiedy są przyjęcia do służby w 2024 roku Komendy wojewódzkie policji w całym kraju wciąż szukają chętnych do służby. Funkcjonariusze przekonują, że to stała i pewna praca, a do tego zarobki są całkiem dobre. Wiemy, kiedy są przyjęcia do opolskiego garnizonu.

📢 Fabryka butów Otmęt w Krapkowicach kiedyś była dużym zakładem. Co znajdowało się w halach produkcyjnych? Dawniej to była jedna z największych fabryk butów na Śląsku. Dziś spora część hal produkcyjnych po byłym "Otmęcie" już nie istnieje.

📢 Oto największe atrakcje Gór Opawskich. Warto się tu wybrać na weekend Góry Opawskie to najdalej na wschód położne pasmo Sudetów w Polsce. Ich symbolem po naszej stronie granicy jest wieża widokowa na Kopie Biskupiej, z której roztacza się malowniczy widok na cały region. Aż 90 procent powierzchni Gór Opawskich znajduje się po stronie czeskiej. Ten wciąż nieodkryty przez wielu teren skrywa niejedną wieżę widokową, która warta jest odwiedzenia. Najciekawsze miejsca po stronie polskiej i czeskiej prezentujemy w galerii zdjęć. 📢 Opolski Sylwester pod Stegu Areną. Tak bawili się opolanie. Mamy zdjęcia z imprezy Po czterech latach przerwy do Opola powrócił miejski Sylwester. Zabawę pod Stegu Areną poprowadził zespół doświadczonych DJ-ów z zespołu Komodo. Wstęp był bezpłatny, a o północy niebo rozświetlił pokaz laserów.

📢 To był piękny rok. Dwie Opolanki wygrały dwa największe konkursy piękności! Angelika Jurkowaniec i Ewa Jakubiec zdobyły tytuły miss Jedna jest blondynką, druga brunetką. Jedna pochodzi z północy Opolszczyzny, druga z południa regionu. Jedna awansowała do konkursu Miss Universe, druga do Miss Earth. Łączy je jedno: Angelika Jurkowaniec oraz Ewa Jakubiec zdobyły w tym roku oficjalne tytuły najpiękniejszych Polek. 📢 Grób Krzysztofa Krawczyka w Grotnikach w zimowej scenerii i świątecznych dekoracjach. Wygląda pięknie na Boże Narodzenie Świąteczne dekoracje oraz bożonarodzeniowe znicze i lampki pojawiły się na grobie Krzysztofa Krawczyka na cmentarzu w Grotnikach. Gdy do tego jeszcze spadł śnieg, nagrobek piosenkarza zyskał wyjątkowy wygląd. Ale cały cmentarz w Grotnikach wyglądał w przedświąteczny wieczór magicznie!

📢 Plac przed dworcem PKP Opole jest już gotowy. Ruszają odbiory inwestycji. Jak Wam się podoba nowy plac? Koncepcja placu wybrana została w ogólnopolskim konkursie, który Urząd Miasta Opola zorganizował razem z Izbą Architektów. Wygrała pracownia SN Architekci. Wykonawcą inwestycji jest firma Best Opebel z Opola.

📢 Które rasy psów żyją najdłużej, a które najkrócej? Są najnowsze wyniki badań naukowców LISTA RAS 7.12.2023 Każdy właściciel chce, aby jego zwierzę, przyjaciel, było z nim jak najdłużej. Niektóre rasy psów dożywają nawet 20 lat. Niestety są to nieliczne przypadki. Przeciętna długość życia czworonogów wynosi kilkanaście lat. Niektóre nie dożywają dziesięciu... Z naszego materiału dowiecie się, które rasy psów żyją najkrócej, a której najdłużej. Dane pochodzą z raportu opublikowanego przez naukowców na łamach czasopisma Nature. 📢 W 1981 roku w Kluczborku był nie tylko obowiązkowy pochód 1 maja. Tłumy przyszły na obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja [ZDJĘCIA] To był prawdziwie wiosenny powiew wolności, Święto Konstytucji 3 Maja zorganizowane przez NSZZ Solidarność w Kluczborku. To było ponad 40 lat temu - wspomina Piotr Musiał, jeden z działaczy kluczborskiej Solidarności.

📢 Pub Nirvana w Oleśnie był kultowy. Wykończyła go pandemia, ale zostały zdjęcia słynnych imprez i koncertów To był jedyny w swoim rodzaju pub. Mieścił się w dawnym więzieniu w Oleśnie! Organizowano tutaj koncerty rockowe i koncerty Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a także mistrzostwa w grze w darta. Podział w Oleśnie był jasny: młodzież dyskotekowa jechała na dyskotekę do Wachowa, a młodzież alternatywna na koncert do Nirvany!

📢 Studniówki 2023. Opolski „elektryczniak” przepięknie bawił się na balu maturalnym. Te stylizacje robią wrażenie! [ZDJĘCIA] To już dziś! Maturzyści z Zespołu Szkół Elektrycznych w Opolu rozpoczęli ten jeden z ważniejszych wieczorów w ich życiu. Studniówkę, czyli 100 dni do egzaminu dojrzałości, otworzył pięknie zatańczony polonez. Zapraszamy do galerii! 📢 Wyjątkowa studniówka LO nr 1 w Opolu. Oprócz poloneza zatańczyli także walca [ZDJĘCIA] Maturzyści z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Opolu bawili się na studniówce w sobotę (21 stycznia) w hotelu Arkas w Prószkowie. Oprócz tradycyjnego poloneza kilka odważnych par zatańczyło także walca wiedeńskiego. Było co podziwiać!