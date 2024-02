Przegląd prasy 9.02.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 8.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najśmieszniejsze memy o tłustym czwartku. Dzisiaj Al Pączino, jutro mistrz diety i miłośnik fit. Ile pączków zjesz 8 lutego 2024 roku?”?

📢 Wybory samorządowe 2024. Ujawnili się pierwsi kandydaci w Strzelcach Opolskich, Gogolinie, Opolu, Nysie i Kędzierzynie-Koźlu Lokalne stowarzyszenia i partie polityczne odkrywają karty. Znani są już pierwsi kandydaci m.in. w Strzelcach Opolskich (Waldemar Piontek, Jan Wróblewski) oraz w Gogolinie (Marcin Madziała, Krzysztof Reinert).

📢 Rakija, madera i szkocka. Zobaczcie najlepsze memy po losowaniu Ligi Narodów W czwartek 8 lutego w Paryżu odbyło się losowanie Ligi Narodów. Polacy nie mieli w nim szczęścia i trafili na bardzo trudnych rywali. Kibice nie bardzo wierzą w reprezentację Biało-Czerwonych i nasze szanse na odegranie poważnej roli w tych rozgrywkach uważają za niewielkie. Zobaczcie najlepsze memy po losowaniu Ligi Narodów.

3-latka i jej 4-letni brat błąkali się bez opieki po ulicy w Prudniku. Dzieci wyszły z domu nad ranem, kiedy ich rodzice jeszcze spali Prudniccy policjanci pomogli maluchom bezpiecznie trafić do domu. 4-letni chłopczyk i jego 3-letnia siostra spacerowali o 8 rano bez opieki po jednej z ulic miasta. Jak się okazało, dzieci niepostrzeżenie wyszły z mieszkania, kiedy ich rodzice jeszcze spali.

Takich długów nie musisz spłacać, bo się przedawniają w lutym 2024. Czym jest przedawnienie i kiedy nie trzeba oddawać pieniędzy? Czy wiesz, że istnieje kategoria długów, które po pewnym czasie przedawniają się, a ty nie musisz ich spłacać? Przedawnienie długu to prawne zjawisko, które pozwala na uniknięcie egzekucji, ale czy wiesz, kiedy i jakie zobowiązania podlegają temu procesowi? Odpowiadamy na te pytania i podpowiadamy, gdzie sprawdzić swoje zadłużenie. 📢 Horoskop dzienny na piątek 9 lutego 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na piątek 9 lutego lutego 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w piątek 9.2.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - oto tabela podwyżek. Zobacz szacunkowe wyliczenia [9.02.2024] 1 marca 2024 przeprowadzona zostanie waloryzacja rent i emerytur. Z szacunków wiemy, że nie będzie ona tak wysoka jak w poprzednim roku, ale emeryci i renciści nadal mogą liczyć na dwucyfrową podwyżkę. O ile urosną emerytury w 2024 roku? Minister rodziny pracy i polityki społecznej poinformowała, że prognozuje się iż waloryzacja wyniesie co najmniej 12,3 proc. Jak to przełoży się na podwyżki dla emerytów? Tabele z wyliczeniami dla takiego wskaźnika zamieszczamy w galerii. 📢 Odpust ku czci św. Walentego w Łączniku. W tym roku uroczystości odpustowe potrwają 6 dni. Będą pielgrzymki zakochanych, chorych, strażaków W Łączniku w gminie Biała odbędzie się 6-dniowy odpust ku czci św. Walentego. Męczennik z Włoch jest nie tylko patronem zakochanych. W Łączniku za jego wstawiennictwem modlą się także młodzi, matki oczekujące dziecka, chorzy i cierpiący oraz strażacy. W parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Łączniku znajdują się relikwie św. Walentego pozyskane z jego grobu we Włoszech.

📢 Tak wyglądało Olesno w latach PRL. Krem sułtański z Tęczowej i lody u Kożuchowej Na archiwalnych zdjęciach widać, jak bardzo zmieniło się przez lata miasto. Były wtedy w Oleśnie miejsca kultowe, do dzisiaj wspominane przez oleśnian: kawiarnie, lodziarnie. Wiele z nich już nie istnieje. Nawet słynny oleski okrąglak dzisiaj stoi opustoszały. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii. 📢 Horoskop dzienny na piątek (jutro, 9.02). Które znaki zodiaku ucieszy horoskop? Poznaj horoskop na piątek dla wszystkich znaków zodiaku. Co przygotowały dla Ciebie gwiazdy na jutro? Zobacz, co według horoskopu może Ci się przytrafić w piątek 9.02.2024. Czy Cię to ucieszy? Poznaj horoskop na jutro (piątek, 9.02.2024) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Oto stare telefony komórkowe, które są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Emerytury stażowe to szansa dla wszystkich pracowników. Sami zdecydujemy, kiedy przejdziemy na emeryturę. Pomysł poparło aż 230 tys. osób Obywatelski projekt ustawy dotyczący emerytur stażowych, mający na celu umożliwienie wcześniejszego przejścia na emeryturę po latach ciężkiej pracy, jest odpowiedzią na długotrwałe oczekiwania i potrzeby społeczne. Dzięki zgromadzeniu ponad 230 tysięcy podpisów pod projektem autorstwa NSZZ "Solidarność", pomysł realnie może poprawić warunki emerytalne dla pracowników.

📢 Na drodze krajowej nr 45 powstaną cztery nowe ronda. Kierowców czekają dwa lata utrudnień z powodu przebudowy trasy Rozpoczęła się przebudowa 11-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 45 na odcinku Jełowa - Bierdzany (w powiecie opolskim). Jest to fragment trasy z Opola do Kluczborka i Olesna. Remont potrwa przez dwa lata, tyle też potrwają utrudnienia dla kierowców.

📢 Ile wyniesie waloryzacja emerytur 2024. Sprawdzamy, o ile wzrosną emerytury po pierwszej i drugiej podwyżce w tym roku Kluczowe znaczenie dla waloryzacji emerytur w bieżącym roku ma m.in. wartość inflacji za cały 2023 rok. Jak wzrosły ceny w ubiegłym roku? Ile wyniesie wskaźnik waloryzacji emerytur 2024? O ile realnie wzrosną emerytury w Polsce? Czy dojdzie w tym roku do drugiej waloryzacji emerytur? GUS podał jedne z najważniejszych danych. 📢 Jakie maksymalne zarobki dadzą wakacje kredytowe 2024? Tak obliczysz swój dochód Wakacje kredytowe 2024 w wersji z kryterium dochodowym nie są proste do wyliczenia. Znany już sporo szczegółów i wiemy, że wsparcie ma być dostępne dla kredytobiorców, których rata kredytu przekracza 40 proc. dochodu gospodarstwa domowego. Jakie zarobki, przy jakiej racie pozwolą otrzymać wakacje kredytowe 2024? Sprawdź dokładne wyliczenia.

📢 Jest przetarg na budowę spalarni śmieci w Opolu. Protesty mieszkańców nic nie dały Zakład Komunalny w Opolu ogłosił przetarg na Budowę Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów. Nowa instalacja ma produkować ciepło oraz energię elektryczną. Według planów obiekt ma powstać do 2027 roku. 📢 9 niesamowitych miejsc na krótkie wycieczki po Dolnym Śląsku. Tylko godzina jazdy z Wrocławia, w sam raz na weekend Gdzie wybrać się z Wrocławia na krótką, jednodniową wycieczkę? Wyszukaliśmy dla was 9 niezwykłych miejsc, położonych niecałą godzinę jazdy samochodem od stolicy Dolnego Śląska, w sam raz na krótkie weekendowe wypady. Sprawdźcie, jakie niesamowite zabytki, cuda przyrody, ciekawostki, atrakcje dla dzieci, a nawet miejsca w sam raz na walentynki znajdują się tak blisko Wrocławia.

Horoskop na drugą połowę lutego 2024. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP na drugą połowę lutego 2024 dla każdego znaku zodiaku. Oto, co wydarzy się w najbliższych dniach. Te przepowiednie na pewno się sprawdzą!

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 08.02.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Corotop Gwardia Opole - Arged Rebud Ostrovia Ostrów Wielkopolski. Kibice i występy cheerleaderek [ZDJĘCIA] Piłkarze ręczni Corotop Gwardii Opole przegrali domowy mecz 19. kolejki Orlen Superligi z Argedem Rebudem Ostrovią Ostrów Wielkopolski 26:27. W załączonej galerii prezentujemy, jak podczas tego spotkania prezentowały się trybuny Stegu Areny oraz jak wyglądały występy artystyczne grupy Cheerleaders Opole.

📢 Beata Ścibakówna była i jest piękną kobietą. Jej zdjęcia z lat młodości robią w sieci furorę. Sprawdź, jak bardzo się zmieniła Beata Ścibakówna to jedna z najlepszych polskich aktorek, która wyróżnia się nie tylko talentem, ale także nieprzeciętną urodą. Dzisiaj należy do grona najpiękniejszych kobiet w swoim wieku. Zastanawiasz się, jak wyglądała w młodości? Zebraliśmy w jednym miejscu jej archiwalne zdjęcia.

📢 Armia sprzedaje sprzęt w atrakcyjnych cenach. Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła właśnie kolejne przetargi [8.02.2024] Wojsko sprzedaje sprzęt z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze, autobusy i ciężarówki a nawet quady. Można też kupić pojazdy specjalistyczne, maszyny budowlane i rolnicze, wyposażenie warsztatów samochodowych, elektronarzędzia, instrumenty muzyczne i wiele innych rzeczy. Sprawdź najlepsze okazje! [8.02.2024]

📢 Oto najładniejsze policjantki w Polsce. Ich uroda robi wrażenie Z naszego obszernego archiwum zdjęć wybraliśmy fotografie najładniejszych policjantek w Polsce! Zobaczcie ładniejszą stronę polskiej policji! 📢 Znęcał się nad rodziną i miał kilkadziesiąt sztuk broni palnej. Policjanci z Opola zatrzymali 88-latka z gminy Niemodlin Mężczyzna usłyszał już trzy zarzuty. Grozi mu do 8 lat więzienia. Dodatkowo prokuratura na wniosek policjantów zastosowała wobec niego nakaz opuszczenia mieszkania, zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych oraz policyjny dozór. Do tej sprawy śledczy zabezpieczyli kilkadziesiąt sztuk broni palnej i amunicji.

📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 08.02.2024 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek. 📢 Lista produktów wycofanych ze sklepów 8.02.2024. Kaufland, Biedronka, Lidl, Netto, Auchan muszą wycofać te produkty 8.02.2024 Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega! 8.02.2024 Oto nowa lista produktów wycofanych przez sklepy Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o kosmetyki.

📢 Długie kolejki do cukierni od rana i domowe wyroby, czyli tłusty czwartek w czasach PRL-u. Na widok tych wypieków ślinka cieknie Każdy chyba przyzna, że tłusty czwartek jest najsmaczniejszym dniem w roku, wyczekiwanym przez wielu z nas. Nawet w czasach PRL-u cukiernie zapełniały się ogromnymi kolejkami klientów, a w domach już od samego rana unosił się słodki aromat. Pokolenia: babcia, mama i córka siadały i wspólnie zajmowały się przygotowywaniem pączków, faworków i innych słodkości. Zobaczcie zdjęcia wypieków z czasów PRL. Wyglądają obłędnie! 📢 Z konfiturą, z kremem, a może z lukrem? Dziś tłusty czwartek. Nie zjeść pączka, to grzech Dziś tłusty czwartek. Możemy zapomnieć o liczeniu kalorii i bez wyrzutów sumienia objadać się pączkami. Do wyboru mamy cała gamę tych słodkości z różnymi nadzieniami i w różnych cenach.

📢 W Jesenikach ratownik górski znalazł na szlaku plecak. Służby w kilku czeskich powiatach ustalały losy 38-latka Niestety w górach turystom często brakuje wyobraźni i odpowiedzialności. Kilka dni temu w czeskich Jesenikach policja i ratownicy górscy poszukiwali 38-letniego mężczyzny, którego plecak odnaleziono na szlaku. Do ustalenia losów turysty zaangażowano służby w kilku górskich powiatach. W górach podejrzenie zagrożenia życia ludzkiego traktowane jest bardzo poważnie. Jak skończyła się ta historia? 📢 Są kolejne pieniądze na renowację katedry opolskiej. Prace obejmą ścianę południową Katedra opolska otrzymała 3,5 mln na konserwację i renowację elewacji korpusu południowego oraz kruchty wejściowej. Prace mają rozpocząć się w marcu i potrwają do końca roku. 📢 Ważna droga wojewódzka w Jemielnicy rozpada się na oczach kierowców. Nie tak dawno przeszła generalny remont Choć sezon zimowy wciąż trwa, to już widać, że na wiosnę drogowcy będą mieli ręce pełne roboty. Rozpada się m.in. droga wojewódzka nr 426 na wysokości Jemielnicy. Ale w podobnym stanie są także inne trasy

📢 Pobił i znieważył policjantkę, usłyszał wyrok i zniknął. Wpadł poszukiwany listem gończym 42-latek Podczas interwencji 42-latek rzucił się z pięciami na policjantkę. Bił ją, szarpał i wyzywał. Został zatrzymany i usłyszał zarzuty znieważenia oraz naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza. Sąd skazał go na karę więzienia. Bandyta uciekł jednak przed wymiarem sprawiedliwości. 📢 Będą nowe mieszkania komunalne w Strzelcach Opolskich. Gmina dostała na ten cel 12 milionów złotych Na budowę bloku przy ul. Moniuszki w Strzelcach Opolskich samorząd otrzymał dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Będzie to pierwszy nowy budynek komunalny w historii samorządu.

📢 Tak mieszka Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Zajrzyj do domu uczestniczki „Tańca z gwiazdami”. Tak żyje mama Antka Królikowskiego - zdjęcia Małgorzata Ostrowska-Królikowska mieszka w przytulnym domu z ogrodem, który sąsiaduje z lasem. Nowa uczestniczka tanecznego show Polsatu „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami” żyje na co dzień w malowniczej okolicy. Zobacz, jak mieszka aktorka z „Klanu”, która wystąpi obok Macieja Musiała, Roksany Węgiel czy Maffashion. Tak się urządziła mama Antka Królikowskiego.

📢 Dawid Tyszkowski to muzyczne odkrycie roku. Oszałamiająca kariera 21-latka z Wołczyna 21-letni Dawid Tyszkowski z Wołczyna został jednym z pięciu nominowanych do Odkryć Empiku w kategorii Muzyka. 21-latek z Wołczyna robi w oszałamiająco szybkim tempie karierę muzyczną. 📢 Nowe wyliczenia waloryzacji emerytur - tabela podwyżek. Ile otrzymają seniorzy? Waloryzacja rent i emerytur przeprowadzona zostanie 1 marca 2024 r. Minister rodziny pracy i polityki społecznej poinformowała, że prognozuje się iż waloryzacja wyniesie co najmniej 12,3 proc. Jak to przełoży się na podwyżki dla emerytów? Jakie będą stawki brutto i netto emerytur. Oto wyliczenia. 📢 Małgorzata Foremniak oraz Susan z „Gotowych na wszystko”, czyli Teri Hatcher na pokazie mody Marc Caina. Zobacz stylizacje z wydarzenia! Wczoraj (6 lutego) w Berlinie odbył się pokaz mody globalnej marki Marc Cain. Na wydarzeniu zawitały znane osobistości, w tym Małgorzata Foremniak w kolorowym, wzorzystym damskim garniturze, a także Teri Hatcher z córką, czyli odtwórczyni roli Susan z „Gotowych na wszystko”. Nie zabrakło też aktorki Anny Marii Siekluckiej oraz producentki Jolanty Trykacz. Zobacz stylizacje gwiazd i kreacje prezentowane na wybiegu!

📢 Waloryzacja emerytur. Zobacz zasady waloryzacji emerytur od 1 marca 2024 r. Ile dostaniesz po podwyżkach? Sprawdź konkretne kwoty Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę. 📢 W 2023 roku nie brakowało sukcesów w opolskim sporcie młodzieżowym. Reprezentanci kilkudziesięciu klubów zdobywali medale mistrzostw Polski Przedstawiciele kilkudziesięciu klubów z Opolszczyzny zdobywali w 2023 roku medale mistrzostw Polski w kategoriach młodzieżowych. W załączonej galerii prezentujemy ich pełną listę, wymieniając zarazem konkretne osiągnięcia poszczególnych zawodników i zawodniczek.

📢 Lokalne podtopienia na północy Opolszczyzny. Setki strażaków walczyło z żywiołem Niespokojną noc mieli strażacy i służby zarządzania kryzysowego w powiecie kluczborskim i oleskim w związku z intensywnymi opadami deszczu, wysokim stanem rzek oraz lokalnymi podtopieniami. Sytuacja jest już opanowana, ale woda spływająca z pól nadal stwarza zagrożenie. 📢 Zbiornik wodny w Otmuchowie będzie przez najbliższe dwa lata remontowany. Lustro jeziora zostanie poważnie obniżone Prawie 18 milionów złotych będą kosztować prace remontowe zapory czołowej i bocznych skarp zbiornika wodnego Otmuchów. To najstarsza tak wielka budowla wodna w regionie. Niebawem skończy 90 lat. 📢 Król latino wystąpił w Magnum Clubie. Skolim szalał i polewał ludzi szampanem [ZDJĘCIA] Na scenie Magnum Clubu wystąpił Skolim, czyli polski król latino. Jest to młody artysta, który który gromadzi na YouTube'ie milion odsłon. Publiczność w pierwszych rzędach skończyła imprezę mokra od szampana. Zobaczcie, jak było.

📢 Babski Comber w Ozimku. Cleo, Rodowicz i Abba. Było na co popatrzeć! [ZDJĘCIA] Co to była za impreza! W Domu Kultury w Ozimku odbył się Babski Comber 2024. Tematem zabawy byli muzyczni idole. Uczestniczki wyglądały olśniewająco! 📢 Nowy stadion w Opolu rośnie w oczach. Obiekt jest już oszklony i zadaszony. Teraz powstają drogi oraz parkingi Nowy stadion w Opolu ma pomieścić 11 600 widzów, a pod trzema trybunami mieścić się będą pomieszczenia dla piłkarzy, biura, pomieszczenia techniczne, punkty gastronomiczne czy toalety.

📢 To są najbardziej wpływowi ludzie z Olesna i powiatu oleskiego. Zobacz listę TOP 20 [RANKING 2024] Już po raz trzeci stworzyliśmy ranking 20 najbardziej wpływowych postaci w Oleśnie i powiecie oleskim. Taki ranking jest oczywiście tyko zabawą, ale cieszy się ogromną popularnością i jest przedmiotem wielu dyskusji. Zobaczcie, czy wystawiliśmy trafne oceny.

📢 Gala Plastrów Miodu w Kluczborku. Rekordowo liczne grono nagrodzonych przez starostę kluczborskiego W Kinie Bajka odbyła się gala Plastrów Miodu, czyli Nagród Starosty Kluczborskiego. Poprowadził ją Filip Jaślar z Grupy MoCarta, która uświetniła imprezę muzycznym programem. 📢 Na ważnej drodze wjazdowej do Opola kładziony jest już asfalt. Kiedy po nim pojedziemy? Wiosną 2024 roku ma zakończyć się przebudowa ul. Krapkowickiej w Opolu i tamtejszego wiaduktu kolejowego. Dzięki temu usprawni się ruch samochodowy na tej wylotówce ze stolicy województwa. Kierowcy nie mogą się już doczekać końca inwestycji. 📢 Wyliczenia emerytur po waloryzacji 2024. Mamy dwie prognozowane tabele ze stawkami W 2024 roku szykują się kolejne spore podwyżki dla seniorów. Przygotowaliśmy dla seniorów wyliczenia emerytur po marcowej waloryzacji. Pod uwagę wzięliśmy wskaźnik, jaki wcześniej zapowiadano. Zobacz, o ile mogą wzrosnąć emerytury.

📢 Studniówki 2024. Oto piękne kreacje maturzystek z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie bawili się na balu studniówkowym 3 lutego w restauracji „U Wąsińskich" w Oleśnie. Zobaczcie zdjęcia z tej imprezy maturzystów. 📢 Studniówki 2024. Tak bawili się maturzyści z Zespołu Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy w Oleśnie Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie bawili się na balu maturalnym 3 lutego w restauracji „Na Kamieniu” w Borkach Małych.

📢 Przerażające mieszkania w bloku. Zupełnie jak z horroru! Odważyłbyś się tam mieszkać? Szukając mieszkania do wynajęcia można trafić na niezwykłe ogłoszenia. Zdjęcia niektórych mieszkań po prostu budzą grozę. Można urządzić mieszkanie na bogato, można skromnie. Na tych zdjęciach widać, że czego jak czego, ale inwencji właścicielom tych mieszkań nie brakuje. Gusta są różne i o nich się nie dyskutuje, ale... Zobaczcie najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce.

📢 Ta ulica cieszy się złą sławą. Na ulicy Damrota w Kluczborku przenosili się w zaciszne miejsce i tam rozprawiali się z ofiarą Każde miasto ma swoją No-Go Zone, czyli rejony, w które lepiej nie zapuszczać się dla własnego bezpieczeństwa. Jednak mało gdzie niebezpieczna dzielnica jest tuż obok rynku! Tak jest w Kluczborku, gdzie ulica Damrota jest tuż obok miejskiego deptaka oraz rynku.

📢 Studniówka Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu. Zobaczcie, jak uczniowie bawili się w hotelu Słociak W sobotę (3 lutego) uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu świętowali swoją studniówkę. Impreza odbyła się w hotelu Słociak. Jak prezentowali się i tańczyli poloneza? Był z nimi nasz fotoreporter. Mamy dla Was mnóstwo zdjęć! 📢 Gdzie na niedzielny obiad w Opolu i okolicy? Internauci radzą Większość z nas nie wyobraża sobie niedzieli bez rosołu czy schabowego. Podpowiadamy, gdzie wybrać się na świąteczny obiad. Zestawienie powstało na bazie porad internautów, którzy buszują po opolskich restauracjach.

📢 Pub Nirvana w Oleśnie był kultowy. Mieścił się w dawnym więzieniu. Wykończyła go pandemia, ale zostały zdjęcia z imprez i koncertów WOŚP To był jedyny w swoim rodzaju pub. Mieścił się w dawnym więzieniu w Oleśnie. Organizowano tutaj koncerty rockowe, w tym koncerty Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ale także mistrzostwa w grze w darta. Podział w Oleśnie był prosta: młodzież dyskotekowa jechała na dyskotekę do Wachowa, a młodzież alternatywna na koncert do Nirvany! Zobaczcie zdjęcia z tych legendarnych imprez.

📢 Tak 100 lat temu wyglądało Olesno. Miasto nosiło wówczas nazwę Rosenberg. Miasto wyglądało wtedy całkiem inaczej 100 lat temu Olesno nazywało się Rosenberg i leżało w granicach Niemiec. W mieście była duża synagoga, dwupiętrowy dworzec kolejowy oraz ratusz z wysoką wieżą, w której było miejskie archiwum. Dzisiaj te wszystkie budynki możemy zobaczyć tylko na archiwalnych fotografiach.

