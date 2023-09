Przegląd prasy (9.09.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 8.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wędkarstwo to nie hobby, tylko styl życia! Zobaczcie najśmieszniejsze memy o wędkarzach. Sezon jesień 2023”?

📢 Chatka Baby Jagi? Opuszczony domek pod lasem pobudza wyobraźnię. Jeszcze niedawno ktoś tu mieszkał! Zajrzyjcie z nami do środka. ZDJĘCIA Tuż obok lasu, otoczony drzewami i dzikością przyrody, stoi niewielki opuszczony domek. Jeszcze niedawno był zamieszkały przez lokatorów. To miejsce jest nie tylko świadkiem przeszłości, ale także źródłem fascynujących pytań i nieodgadnionych historii...

📢 Lista imion zakazanych w Polsce! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 W Opolskiem powstaną nowe żłobki. Kolejne gminy przystąpiły do programu Maluch Plus W piątek (8.09) wojewoda Sławomir Kłosowski podpisał umowy z siedmioma gminami na realizację programu Maluch Plus. Kwota dofinansowania to 8,7 mln zł. Dzięki tym pieniądzom powstanie 246 miejsc opieki dla dzieci do lat 3. 📢 Horoskop dzienny na 9.09 (jutro, sobotę). Które znaki zodiaku powinny zostać w domu? Sprawdź horoskop na sobotę dla wszystkich znaków zodiaku. Co przepowiadają gwiazdy dla Ciebie na jutro? Przeczytaj, co zgodnie z horoskopem powinno się wydarzyć w sobotę 9.09.2023. Czy zmobilizuje Cię to do działania? Poznaj horoskop na jutro (sobotę, 9.09.2023) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Jeden komitet wyborczy nie zarejestrował swojej listy w Opolu. Komisja zakwestionowała część podpisów poparcia Przedstawiciele komitetu Liberalna Polska Strajk Przedsiębiorców prawdopodobnie nie wystartują do Sejmu na Opolszczyźnie. Okręgowa Komisja Wyborcza uznała, że ten komitet zabrał za mało podpisów i chciał wprowadzić w błąd komisję wyborczą. Komitet złożył już odwołanie.

📢 W Opolu rozpoczął się najsłodszy weekend w roku. Impreza potrwa do niedzieli Już po raz kolejny na opolskim rynku odbywa się Festiwal Czekolady i Słodkości. Impreza rozpoczęła się w piątek (8.09) i potrwa do niedzieli (10.09). 📢 10-letnie auta osobowe, które charakteryzują się minimalną ilością usterek. Samochody warte szczególnej uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 4900 szkół nie otrzymało jeszcze laptopów. Dlaczego? Janusz Cieszyński tłumaczy - gminy nie odesłały podpisanych umów - lista szkół Ponad 4900 szkół nie otrzymało jeszcze laptopów, ponieważ gminy nie odesłały do COAR podpisanych umów. - Bez tego nie możemy realizować dostaw. Niezrozumiałe jest odwlekanie tego w czasie, ponieważ jedynymi pokrzywdzonymi w tej sytuacji są dzieci, które mogłyby zacząć rok szkolny, wykorzystując do nauki nowy sprzęt - podkreśla Janusz Cieszyński, szef resortu cyfryzacji, w odpowiedzi na zarzuty "Gazety Wyborczej Kraków", że "Kraków nie ma nawet podpisanej umowy w sprawie projektu z Ministerstwem Cyfryzacji". W odpowiedzi na zarzuty ministerstwo opublikowało listę szkół, które nie odesłały umowy do Centrum Obsługi Administracji Rządowej.

📢 Mieszkańcy mówią "nie" dla budowy centrum logistycznego w Świerklach. "To barbarzyński pomysł" W Świerklach, które dziś są dzielnicą Opola i zielonymi płucami miasta, prywatny inwestor chce wybudować ogromne centrum logistyczne. Przeciwko temu przedsięwzięciu protestują mieszkańcy m.in. Świerkli, Czarnowąs, Brynicy, Surowiny, a także przedstawiciele organizacji ekologicznych. 📢 Marcin Bednarczyk prezentuje swoje obrazy w galerii ZPAP w Opolu. To synteza futuryzmu z abstrakcją organiczną i geometryczną „Przestrzeń sformatowana” pod takim tytułem kryje się wystawa prac malarskich nysanina Marcina Bednarczyka. Jego obrazy można określić syntezą futuryzmu z abstrakcją organiczną i geometryczną. Prace prezentowane są w galerii w centrum Opola. 📢 Emerytura razem z czternastką - oto wyliczenia netto. Taki przelew dostaniesz na konto - wyliczenia Czternasta emerytura będzie w tym roku najwyższa w historii, a świadczenie otrzyma nawet ponad osiem milionów osób. Wypłata czternastek rozpocznie się we wrześniu, a pieniądze trafią do emerytów i rencistów wraz z podstawowym świadczeniem. Oznacza to, że na konta seniorów wpłyną rekordowe kwoty. Terminy oraz zasady wypłat czternastej emerytury prezentujemy w artykule poniżej. Przygotowaliśmy również prognozowane wyliczenia netto i brutto przelewów.

📢 Zanim nazwano ją „Odra”. 150 lat tradycji opolskiej cementowni Czwarta firma cementowa w XIX-wiecznym Opolu, podobnie jak wcześniejsze pionierskie fabryki Portland Cementu, które powstały dzięki wizjonerstwu i zaangażowaniu kapitału takich osób jak Grundmann, Pringsheim, Wartenberger, nieco później Giesel i Friedländer, to zasługa jednego z najznamienitszych i najbogatszych Żydów Europy, Löbela Schottländera. W dzisiejszym Opolu to postać zupełnie nieznana. 📢 8 najtańszych kierunków na all inclusive w październiku 2023. Nawet niecałe 1100 zł za tydzień wypoczynku Jesień to świetna pora na wycieczki all inclusive. Koniec morderczych upałów na południu Europy oznacza, że właśnie wtedy można tam najlepiej wypocząć i pozwiedzać miejsca, o których zawsze marzyliśmy. Ile kosztują wycieczki all inclusive w październiku 2023? Wyszukaliśmy dla was 8 najtańszych kierunków, w których możecie wypocząć po sezonie. Zapoznajcie się z rankingiem i zarezerwujecie wycieczki jak najprędzej.

📢 W Wierzbcu pod Prudnikiem ma powstać biogazownia za 100 milionów złotych. Wykorzystane zostaną krowie odchody Biogazownia za 100 milionów złotych powstanie w Wierzbcu pod Prudnikiem – informuje burmistrz Prudnika Grzegorz Zawiślak. Burmistrz wydał niedawno skomplikowaną decyzję o środowiskowych warunkach, jakie ma spełnić inwestor. 📢 Piłkarskie Orły. Zwycięzcą sierpnia zawodnik iPrime Bogacica Jakub Pielok z 4-ligowego klubu iPrime Bogacica został najlepszym strzelcem sierpnia na Opolszczyźnie w klasyfikacji "Piłkarskich Orłów". 📢 Hity ze sprawdzianów na nowy rok szkolny. Najlepsze riposty dla bezczelnych uczniów. Nauczyciel też potrafi się odgryźć! Rozpoczął się kolejny rok szkolny, a więc i klasówki. Nikt ich nie lubi, a do tego niektórzy uczniowie podczas sprawdzianów zamiast wykazać się wiedzą, wolą napisać lub narysować coś głupiego. Nauczyciele się tym irytują, ale wielu odpowiada uczniom kąśliwą ripostą! Zobaczcie kolejną odsłonę hitów sprawdzianów, w której tym razem koncentrujemy się na ripostach nauczycieli.

📢 Ile się trzeźwieje po piwie, winie lub wódce? Jak obliczyć promile bez alkomatu? Kiedy po wypiciu alkoholu można wsiąść za kierownicę? Jak długo trawi się alkohol z czterech piw? A ile trzeźwieje się po wódce? Wakacje to czas ciepłych weekendów, a co za tym idzie więcej czasu spędzimy z rodziną i znajomymi. Spotkaniom często towarzyszy spożywanie alkoholu. W takich sytuacjach bardzo często zastanawiamy się, jak dużo musi minąć od wypicia, zanim możemy bezpiecznie wsiąść za kierownicę? 📢 O ile spadną raty kredytów po obniżkach stóp procentowych? Mowa o nawet 500 zł! Sprawdź, ile możesz zyskać [WYLICZENIA] Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe pierwszy raz od maja 2020 roku. Eksperci mówią o drastycznych obniżkach z 6,75 do 6,00 pkt proc. To więcej niż subtelna zmiana, o ile zatem spadną raty kredytów? 2,5 mln kredytobiorców w Polsce odczuje wyraźną ulgę. Zobacz nasze wyliczenia i analizy ekspertów.

📢 Najlepsze MEMY na rozpoczęcie roku szkolnego 2023/24. Uczniowie płaczą, rodzice przeżywają, a kto dostanie pierwszą jedynkę? Rozpoczął się nowy rok szkolny 2023/24. Ale zleciały te wakacje! Uczniowie płaczą, rodzice przeżywają, a kto dostanie pierwszą jedynkę? Potraktujmy nowy rok szkolny z lekkim przymrużeniem oka. Zobaczcie najlepsze memy o rozpoczęciu roku szkolnego, które dla Was zebraliśmy! 📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 8.09.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość.

📢 Horoskop dzienny na piątek 8 września 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na piątek 8 września 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w piątek 8.9.2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie! 📢 Atrakcyjny weekend w Nysie, Paczkowie i Prudniku. 800-lecie Nysy, Aeropiknik i kolarski Memoriał im. Stanisława Szozdy Huczne obchody 800 urodzin Nysy, do tego zawody balonowe i piknik nad brzegiem zalewu koło Paczkowa. I jeszcze sportowe zmagania najlepszych kolarzy w czasie kryterium ulicznego w Prudniku. Na południowej Opolszczyźnie zapowiada się pogodny i atrakcyjny weekend.

📢 Wyspy Owcze zawsze groźne! Memy o reprezentacji Polski i o Fernando Santosie. Życie selekcjonera reprezentacji Polski to nie bułka z masłem Miała być lepsza gra reprezentacji, więc PZPN zatrudnił trenera Fernando Santosa. Tymczasem wyniki są takie sobie, gra bardzo słaba, Lewandowski i spółka męczyli się z amatorami z Wysp Owczych. Polska wygrała 2:0, ale po męczarniach. Zobaczcie, jakie memy tworzą kibice. 📢 Słynnych pisarzy znasz z lektur szkolnych. Tak wyglądaliby, gdyby żyli dzisiaj! Mickiewicz, Słowacki, Norwid, Konopnicka Adam Mickiewicz ze smartfonem, długimi włosami i fantazyjnym tatuażem na klatce piersiowej. Tak mógłby wyglądać w 2023 roku! Za pomocą sztucznej inteligencji firma Storytel (serwis oferujący dostęp do audiobooków oraz ebooków) pokazała, jak wyglądaliby autorzy lektur, gdyby żyli w dzisiejszych czasach. Wizualizacje wykonano na podstawie zdjęć i wizerunków pisarzy z XIX i XX wieku.

📢 "Wagonówka" w Opolu do modernizacji. PKP Intercity przekaże 8,5 mln zł na rozbudowę PKP Intercity przekaże prawie 8,5 miliona złotych na modernizację opolskiej wagonówki. Od 2021 jest ona spółką-córką Polskich Kolei Państwowych. Za otrzymane pieniądze na terenie zakładu wybudowane zostaną m.in. śrutownia i lakiernia. 📢 Oto dodatkowe opłaty w sanatoriach. Te ukryte koszty szokują kuracjuszy. Płaci się za telewizor, czajnik, ręczniki Sanatorium to miejsce, w którym kuracjusz powinien zregenerować swoje siły, i które powinien opuścić wypoczęty i pełen energii. Niestety, w niektórych placówkach taki pobyt kończy się dokładnie odwrotnie. Osoby goszczące w sanatorium są oburzone dodatkowymi opłatami, które muszą uiszczać za niektóre "udogodnienia". Sprawdźcie, jak wygląda cennik dodatkowych opłat w niektórych sanatoriach!

📢 Opuszczony internat w Polanowicach został wystawiony na sprzedaż. Sprawdziliśmy, jak wygląda w środku [ZDJĘCIA] Internet w Polanowicach koło Byczyny wyceniony jest na 2,11 miliona zł, ale w rokowaniach ze sprzedającą go gminą można obniżyć tę kwotę. W środku jest jeszcze wiele śladów po uczniach, którzy tutaj mieszkali. Dzisiaj opuszczony internat robi duże wrażenie.

📢 Proces "Bestii z Sosnowca" w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach. Zabójca Sebastiana prawomocnie skazany na dożywocie W czwartek 7 września 2023 roku w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach odbyła się rozprawa odwoławcza w sprawie Tomasza M., nazywanego „Bestią z Sosnowca”. Mężczyzna w pierwszej instancji został skazany na dożywotnie więzienie za brutalne zabójstwo 11-letniego Sebastiana z Katowic. Oskarżony nie został doprowadzony na rozprawę. Apelację w sprawie złożyła zarówno prokuratura, jak i obrona. Sąd Apelacyjny podtrzymał karę dożywotniego więzienia, wprowadzając jedynie drobne korekty dotyczące kosztów postępowania. Wyrok jest prawomocny. 📢 Byczyna wzięła udział w Narodowym Czytaniu "Nad Niemnem". Wśród lektorek same panie, m.in. posłanka Violetta Porowska Najbliższe dni w tysiącach miejsc w Polsce upłyną pod znakiem Narodowego Czytania. W Byczynie akcja odbyła się już w czwartek, 7 września.

📢 Tymczasowy areszt za rozbój na 65-latku z Prudnika. Sprawcami okazali się dwaj młodzi ludzie W ciągu zaledwie godziny od zgłoszenia policjanci kryminalni z Prudnika zatrzymali dwóch 23-letnich mężczyzn, podejrzanych o brutalny rozbój na 65-letnim mieszkańcu Prudnika. 📢 11 najlepszych plaż w Europie na jesienny wypoczynek. Tam woda ma 24 stopnie nawet w październiku Wakacje się skończyły, a wy nadal marzycie o relaksującym wypoczynku na plaży i kąpielach w ciepłym morzu? Nie ma problemu – wyszukaliśmy dla Was 11 niesamowitych plaż Europy w sam raz na jesienny urlop. To idealne miejsca na wypoczynek solo, we dwoje lub z całą rodziną. Sprawdźcie, gdzie nawet w październiku woda ma aż 24 stopnie Celsjusza.

📢 Borowiki ceglastopore już rosną w lasach! Jak wyglądają te grzyby i czy są jadalne? Sprawdź, na co koniecznie zwrócić uwagę! Borowik ceglastopory to jeden z ładniejszych grzybów, jakie mogą trafić do koszyka grzybiarza. Jednak nie przez wszystkich jest zbierany i często zastanawiamy się, czy jest jadalny. Sprawdź, jak wyglądają borowiki ceglastopore, gdzie rosną i z czym można je pomylić.

📢 Banknoty z PRL warte fortunę. To skarby ukryte w naszych domach. Za jeden możesz otrzymać kilka tysięcy złotych! Stare banknoty z czasów PRL znajdują się wciąż w tysiącach dolnośląskich domów. Są w starych szafach, piwnicach, na strychach - warto je przejrzeć, bo niektóre warte są obecnie naprawdę sporo. Kolekcjonerzy płacą za nie nawet tysiące złotych. Oczywiście, muszą być w odpowiednim stanie i mieć określone cechy. Jakie? Kliknij w zdjęcie i sprawdź.

📢 Prudnik coraz atrakcyjniejszy dla przedsiębiorców. Jest tu już 13 dużych firm Gmina Prudnik w ostatnich latach wykonała duży krok w stronę uczynienia miasta jednym z ważniejszych ośrodków przemysłowych w województwie. Sprzyja temu nie tylko dobra lokalizacja gminy, ale też mądre i przemyślane decyzje w sprawie tworzącej się tu strefy inwestycyjnej.

📢 Oleska śmietankówka stała się specjałem promującym Opolskie. Jest już znana również za granicą Śmietankówka oleska, czyli „świeża śmietanka z odrobiną alkoholu" produkowana przez mleczarnię z Olesna, jest najbardziej znanym opolskim produktem regionalnym. Sprzedawana jest również za granicą, a niedawno oleska mleczarnia wprowadziła do sprzedaży kolejny smak.

📢 Nysanka zagrała główną rolę w filmowej adaptacji „Chłopów” Reymonta. Jako kinową Jagnę zobaczymy Kamilę Urzędowską To może być światowy sukces. W piątek 8 września na festiwalu filmowym w Toronto po raz pierwszy zaprezentowany zostanie film „Chłopi” – nowa adaptacja nagrodzonej Noblem powieści Władysława Reymonta. W głównej roli „femme fatale” czyli Jagny – Kamila Urzędowska z Nysy. 📢 Policjanci z sąsiedztwa. Mundurowi z Kędzierzyna-Koźla wracają na ekrany. Widzowie polubili tę parę W telewizyjnym serialu dokumentalnym „Policjanci z sąsiedztwa” znów będziemy mogli śledzić losy stróżów prawa. Wśród nich są funkcjonariusze z Kędzierzyna Koźla: st. post. Kamila Bodnar i st. sierż. Mateusz Chmielewski.

📢 Ludzie przystroili wieś na dożynki. Nie wiedzieli, że zadziwią swoimi rzeźbami całą Polskę 6.09.2023 Mieszkańcy Długomiłowic (gmina Reńska Wieś) przez lata udowadniali, że mają fantazję i potrafią się dobrze bawić przy okazji święta plonów. W 2022 roku zaskoczyli wyjątkowo pozytywnie. A jak mieszkańcy gminy Reńska Wieś pokażą się w tym roku? 6.09.2023. 📢 166 uczniów rozpoczęło naukę w Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie. Oto pierwsze klasy Witamy w nowym roku szkolnym. Dziś w sali Miejskiego Domu Kultury odbyła się uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2023/24 dla ponad 160 uczniów klas pierwszych, którzy właśnie dziś rozpoczynają naukę w naszej szkole. 📢 Pożegnanie wakacji w Magnum Clubie. Ale lata jeszcze nie pożegnaliśmy! [ZDJĘCIA] Pożegnanie wakacji już było, ale lata 2023 jeszcze nie żegnamy. Już w najbliższa sobotę będzie Summer Party, bo przecież mimo września nadal mamy lato!

📢 Zima stulecia w Polsce? Eksperci niepokoją i zapowiadają ekstremalne mrozy Zima od kilku lat w Polsce nie była zazwyczaj silna, temperatury nie spadły do ekstremalnie niskich wartości, jednak według najnowszych doniesień, nadchodząca zima może być nawet „zimą stulecia”. Co to oznacza? 📢 Te ubrania postarzają! Jeśli chcesz wyglądać młodziej, to lepiej z nich zrezygnuj. Zobacz listę 21 rzeczy Do niektórych się przyzwyczaiłyśmy, niektóre wiszą tam jeszcze z lat naszej młodości, jeszcze inne kupiłyśmy całkiem niedawno, bo wydają nam się modne, choć niekoniecznie takie muszą być... Ubrania, które postarzają ma w swojej szafie wiele kobiet. Warto dowiedzieć się, jakie to są rzeczy i się ich wystrzegać, by nie dodawać sobie lat. 📢 Nowy rok szkolny w Brzegu. Uruchomiono nową klasę mundurową oraz podpisano ważną umowę na przebudowę Dla dwóch szkół w Brzegu początek roku szkolnego przyniósł duże zmiany. W Zespole Szkół Budowlanych im. Księcia Jerzego II Piasta uruchomiono Oddział Przygotowania Wojskowego, w którym młodzież będzie mogła zgłębiać tajniki żołnierskiego fachu. Dzieci uczęszczające do Zespołu Szkół Specjalnych przywitano natomiast przed budynkiem szkoły, który po podpisaniu w dniu dzisiejszym umowy z wykonawcami prac, zostanie poddany kompleksowej przebudowie, a zajęcia będą odbywać się w pomieszczeniach tymczasowych.

📢 Tak powinny wyglądać postacie z książek Wiedźmin według opisów – SI pokazała bohaterów na grafikach. Jak wam się podobają? Za pomocą sztucznej inteligencji sprawdziliśmy, jak według SI wyglądają bohaterowie Wiedźmina na podstawie opisów z książek Andrzeja Sapkowskiego. Czy okazały się podobne do tego, jak przedstawiono je w grach i serialu Netflix? Sprawdźcie sami, bo efekt jest całkiem ciekawy, ale momentami też zaskakujący.

📢 Zabójstwo czworga noworodków w Ciecierzynie pod Byczyną. Sprawa wraca do sądu, będzie nowy wyrok Sąd Najwyższy skasował wyrok dla Aleksandry J. z Ciecierzyna. Matka czworga zabitych noworodków usłyszy ponowny wyrok. Sprawa wróci na wokandę już we wrześniu. 📢 36-letni mieszkaniec Nysy Damian Darowski zginął w Alpach. Spadł w przepaść z wysokości 150 metrów W niedzielę (3 września) w Alpach szwajcarskich zginął 36-letni mieszkaniec Nysy. Pogrzeb być może odbędzie się jeszcze w tym tygodniu. Na prośbę rodziny publikujemy zdjęcia Damiana Darowskiego z ostatniej wyprawy.

📢 Opolskie pałace i zamki przed II wojną światową. To były prawdziwe perełki [ZDJĘCIA] Fotografie pochodzą z Krajowego Urzędu Dokumentacji Fotograficznej - Górny Śląsk, którego pracownicy przed wojną fotografowali cały region. Teraz dzięki nim możemy zobaczyć, jak dawniej wyglądały dawniej pałace i zamki na Śląsku Opolskim. 📢 Dożynki wojewódzkie 2023 w Polskiej Nowej Wsi. Oto najpiękniejsze korony żniwne z całego województwa opolskiego Wojewódzkie święto plonów zorganizowano Polskiej Nowej Wsi w gminie Komprachcice. Przywieziono tam najpiękniejsze korony dożynkowe z całego województwa. Wykonanie tych dzieł sztuki wymaga tygodni, czasem miesięcy żmudnej pracy. Wszystkie tegoroczne korony prezentujemy w galerii zdjęć. Najpiękniejsza z nich pojedzie na ogólnopolskie dożynki prezydenckie, gdzie będzie reprezentowała Opolszczyznę. 📢 Tak w latach 60. i 70. wyglądał Kluczbork. Zdjęcia porównano z przedwojenną zabudową miasta Zdjęcie z przedwojennego Kreuzburga i powojennego Kluczborka pochodzą ze zbiorów kluczborskiego Muzeum im. Jana Dzierżona. Wydano je w książce pt. „Kluczbork. Szkice z dziejów miasta”, którą można kupić w kluczborskim muzeum.

📢 Uczniowie wrócili do szkolnych ław. Tak witali rok szkolny w CKZiU w Strzelcach Opolskich. To największa szkoła średnia w regionie Uczniowie ze Strzelec Opolskich, podobnie jak młodzież z innych zakątków kraju, wrócili po wakacyjnej przerwie do szkolnych ław. Co ciekawe, w tym roku szkolnym uczniowie mogą liczyć na całkiem sporą liczbę wolnych dni.

📢 "Zawsze jest Bogu za co dziękować" - twierdzą rolnicy. Opolskie dożynki wojewódzkie 2023 zorganizowano w Polskiej Nowej Wsi Tegoroczne dożynki wojewódzkie świętowano na lotnisku w Polskiej Nowej Wsi w gminie Komprachcice. Opolscy rolnicy dziękowali Bogu za zebrane plony, mimo wielu napotykanych trudności. Jednych dotknęła susza, inni mają dobre zbiory, ale ceny w skupach wciąż są niskie. W galerii znajduje się obszerna fotorelacja z wydarzenia. Znajdziecie tam też zabawne elementy dożynkowego wystroju gospodarstw w Polskiej Nowej Wsi.

📢 Do sieci trafiły zdjęcia, których mieszkańcy nie chcieliby oglądać. Kamery wszystko nagrały 2.09.2023 Sprawdziliśmy, co do tej pory zostało uwiecznione na ulicach Opola, Kędzierzyna-Koźla, Nysy i innych. Oglądacie na własną odpowiedzialność. 2.09.2023. 📢 Tak w Polsce wygląda osiedlowy monitoring. Stąd się biorą ogłoszenia na klatkach schodowych i memy o sąsiadach 2.09.2023 Polacy uwielbiają żartować na ten temat. Memy o "somsiadach" stały się już elementem naszej popkultury. Nie zawsze są one jednak ludzkim wymysłem. Przykładem prawdziwych śmiesznych historii są między innymi ogłoszenia z klatek schodowych. 2.09.2023.

📢 SI pokazała imprezę w Hogwarcie w latach 90. - przerażająco realistyczne zdjęcia, ale jednocześnie zabawnie. Zobaczcie sami Użytkownicy za pomocą narzędzi SI potrafią tworzyć prawdziwe cuda. Oto zdjęcia w klimacie imprezy w… Hogwarcie. Harry Potter i jego znajomi wyglądają na nich wręcz przerażająco realistycznie, ale i zabawnie. To trzeba zobaczyć.

📢 „Władca Pierścieni” widziany oczami AI. Niezwykła galeria zdjęć stworzona przez sztuczną inteligencję. Tolkien też tak widział bohaterów? „Władca Pierścieni” i „Hobbit” mają rzeszę fanów na całym świecie. 2 września to rocznica autora tych utworów – Tolkiena. Z tej okazji postanowiliśmy odkurzyć nieco historię opisaną w najpopularniejszej książce J.R.R. Tolkiena. Na podstawie opisów zawartych we „Władcy Pierścieni”, przy pomocy narzędzi sztucznej inteligencji stworzyliśmy wizerunki Froda Bagginsa i innych bohaterów. Czy rzeczywiście tak wyobrażał je sobie Tolkien? 📢 TOP 15 miejsc w województwie opolskim, gdzie warto wybrać się na wycieczkę.To świetne pomysły na weekendowy wypad Nie masz pomysłu na spędzenie wakacyjnego weekendu? Opolszczyzna posiada wspaniałe miejsca przesiąknięte klimatem i historią. Poznaj 15 miejsc, które naprawdę warto zobaczyć. To świetne pomysły na weekendową wycieczkę.

📢 Zobacz, jak zmienił się Kluczbork dzięki inwestycjom unijnym. Tak wygląda miasto nad Stobrawą po rewitalizacji [ZDJĘCIA] Kluczbork w ostatnich latach mocno się zmienił. Przede wszystkim dzięki dotacjom z Unii Europejskiej, dzięki którym zrealizowano najważniejsze i największe inwestycje. Zobacz na zdjęciach, jak zmienił się Kluczbork. 📢 W tym opuszczonym opolskim pałacu w Wędryni dzieją się dziwne rzeczy. Komnata Tajemnic została otwarta! [ZDJĘCIA] W dawnych włościach majątku hrabiego von Reiswitza na Opolszczyźnie hula wiatr, a na ściany pojawiają się są przerażające napisy. W pałacu w Wędryni jest klimat jak z filmu grozy. Był to dom rodzinny słynnej hrabiny Valeski von Bethusy-Huc.

📢 Zabójstwo czworga noworodków pod Byczyną. Sprawa wróciła do sądu. Będzie ponowny wyrok! [15 NAJWAŻNIEJSZYCH FAKTÓW] Sąd Najwyższy skasował wyrok dla Aleksandry J. z Ciecierzyna. Matki czworga zabitych noworodków usłyszy ponowny wyrok. Sprawa wróci na wokandę już we wrześniu. Oto 15 najważniejszych faktów tej potwornej zbrodni na Opolszczyźnie.

📢 Tu szukano złota ukrytego przez hitlerowców. Niezwykła historia pałacu w Minkowskiem XVIII-wieczny pałac w Minkowskiem koło Namysłowa to dawna posiadłość pruskiego generała Fryderyka Wilhelma von Seydlitza. Mało kto widział pałac w środku, ponieważ jest własnością prywatną, a wstęp do niego jest surowo wzbroniony. Zwłaszcza że poszukiwacze skarbów szukają tam ukrytych skrzyń z hitlerowskim złotem! 📢 Oto horoskop na drugie półrocze 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj HOROSKOP na drugie półrocze 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy do końca 2023 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na resztę roku 2023 i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria radzi specjalnie dla Ciebie, co może się wydarzyć od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r.

📢 Oto 30 najpopularniejszych pisarzy w Polsce. Na podium króluje pisarz z Opola! Wyprzedził nawet Mickiewicza i Sienkiewicza Stan czytelnictwa 2023. Biblioteka Narodowa zbadała, ilu Polaków czyta książki, a także co czytają. Wyniki są zaskakujące. Z listy z najpopularniejszych pisarzy w Polsce ułożyliśmy listę przebojów. Zobaczcie, kto spadł na liście, a kto zyskał w oczach czytelników. 📢 Sensacyjne odkrycie w opolskiej katedrze! Tego nikt się tutaj nie spodziewał [ZDJĘCIA] W poniedziałek wieczorem w opolskiej katedrze odkryto kilka grobów, w tym – najprawdopodobniej – grobowiec księcia Kazimierza I Opolskiego, założyciela Opola. Gdy te przypuszczenia się potwierdzą, będzie to prawdziwa, archeologiczna sensacja.

📢 Oto nowi prawnicy na Opolszczyźnie. Fotoreportaż z uroczystości złożenia ślubowania radców prawnych 2022 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu przyjęła do swojego grona nowych specjalistów prawa. Uroczystość odbyła się w sali Sejmiku Województwa Opolskiego.

📢 Największe kariery ostatniego 20-lecia [GALERIA ZDJĘĆ] Są zdolni i pracowici, a do tego szczęście im sprzyja. Przygotowaliśmy subiektywną galerię 20 Polaków, którzy w pierwszym dwudziestoleciu tego wieku zrobili niezwykłe kariery. Są wśród nich artyści, sportowcy, naukowcy, politycy.

