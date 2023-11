Przegląd prasy 9.11.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 8.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Memy o budowlańcach to obecnie jedne z najzabawniejszych grafik z humorem, tworzonych przez internautów. Zobacz i uśmiechnij się!”?

Prasówka 9.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Memy o budowlańcach to obecnie jedne z najzabawniejszych grafik z humorem, tworzonych przez internautów. Zobacz i uśmiechnij się! Memy o budowlańcach to obecnie jedne z najzabawniejszych grafik z humorem, tworzonych przez internautów. Obrazki te można znaleźć wśród wielu innych o różnorodnej tematyce, które aktualnie cieszą cię dużą popularnością. Użytkownicy sieci komentują w ten sposób rozmaite sytuacje, jakie mają miejsce między innymi podczas prowadzonych prac budowlanych – nie tylko w przestrzeni powstających bądź remontowanych budynków, ale też dróg i miejsc publicznych. Wiele z zaprezentowanych w memach postaw stało się już stereotypami, jednak nadal przyprawiają o uśmiech – szczególnie tych, którzy byli świadkami podobnych sytuacji bądź słyszeli o nich z opowiadań innych. Warto pamiętać, że grafiki te nie służą ośmieszaniu kogokolwiek, a poruszają jedynie wychwytywane nieraz zachowania, reakcje czy postawy, a także przypadki nieprofesjonalnie wykonanej pracy. Zobacz najzabawniejsze obrazki o budowlańcach i uśmiechnij się!

📢 Muniek Staszczyk z T. Love skończył 60 lat. To on rozsławił IV LO z Częstochowy. Zajrzyjcie z nami do najsławniejszego liceum w Polsce! IV Liceum Ogólnokształcące w Częstochowie to najstarsza szkoła w mieście, która ma wielką renomę i tradycję. Szkoła stała się jednak znana głównie dzięki Muńkowi Staszczykowi, który jest jej absolwentem. „Sienkiewicz” to szkoła znajdująca się niemal pod samą Jasną Górą, w której łączy się tradycję z wysokim poziomem nauczania. Zobaczcie, jak zmieniła się najstarsza częstochowska szkoła - KLIKNIJ W ZOBACZ GALERIĘ.

📢 "Hobbit" i "Władca Pierścieni" to coś, co lubisz? Zobacz ten dom w Brennej. Wygląda jak wyjęty ze świata niziołków, elfów i krasnoludów! Marzy Ci się nietuzinkowy, magiczny i zupełnie oderwany od rzeczywistości odpoczynek, z dala od miejskiego zgiełku? Lubisz naturę, krystaliczne powietrze, górskie krajobrazy i ciepło kominka? Chciałbyś przenieść się do krainy rodem z "Władcy Pierścieni" i "Hobbita"? Jeśli odpowiedziałeś twierdząco, koniecznie przyjrzyj się Pagórkowi w Brennej. Domek wygląda tak, jakby wyrwano go z kart fantastycznej opowieści. Tylko spójrz na zdjęcia!

Prasówka 9.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Memy o zmianie opon na zimowe hitem internetu. Zobacz najzabawniejsze grafiki i uśmiechnij się! Memy o zmianie opon na zimowe stały się hitem internetu, co oznacza, że coraz więcej osób jest już w temacie zbliżającej się wielkimi krokami zimy, a wraz z nią – dostosowania pojazdu do warunków pogodowych. Chociaż Złota Polska Jesień nie odpuszcza nawet w listopadzie, to trzeba liczyć się z tym, że sytuacja może zmienić się nawet z dnia na dzień. Odkładanie na ostatnią chwilę wizyty w punkcie wulkanizacyjnym wiąże się ze sporym ryzykiem, związanym z koniecznością zmagania się na ulicach ze śniegiem oraz lodem podczas poruszania się pojazdami z letnimi oponami. Na szczęście wiele osób pamięta o wyposażeniu kół w zimowe, ale nie brakuje też takich, które ponoszą konsekwencje niedopilnowania tej kwestii na czas. To właśnie takie przypadki stały się jednym z najpopularniejszych obecnie tematów memów, jakie publikowane są na bieżąco w sieci przez internautów. Zobacz najzabawniejsze grafiki i uśmiechnij się!

📢 Mieszkańcy już nigdy tu nie wrócili. Ruiny wsi przy polsko-czeskiej granicy kryją tajemnice Przy drodze pomiędzy Opawicą a Dobieszowem stoi sfatygowany krzyż. Nosi ślady po pociskach. Po figurze Chrystusa pozostał już tylko kawałek ręki zwisający z jednego z ramion. Wystarczy wejść pomiędzy drzewa, by natrafić na pozostałości ścian oraz fundamentów budynków. To resztki osady Bursztet. Miejsce owiane jest szeregiem legend. Te ściągają na miejsce m.in. poszukiwaczy skarbów. - Oni potrafią być prawdziwą zmorą tej okolicy - mówi Barbara Piechaczek, dyrektorka Muzeum Powiatowego w Głubczycach. 📢 Sesja fotograficzna finalistek konkursu Polska Miss 2023. Wśród nich Natalia Żołnieruk z Opola [ZDJĘCIA] Kandydatek do tytułu najpiękniejsze Polki było ponad 8 tysięcy. Do ścisłego finału awansowało tylko 41 kandydatek. Wśród nich jest jedyna reprezentantka Opolszczyzny - jest nią Natalia Żołnieruk z Opola. Najpiękniejszą Polską Miss poznamy na gali we Wrocławiu już 25 listopada.

📢 Horoskop na pierwsze pół roku 2024. Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta HOROSKOP na pierwsze półrocze 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w pierwszych sześciu miesiącach 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Wróżka Ekspiria radzi specjalnie dla Ciebie, co może się wydarzyć od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. 📢 Horoskop dzienny na czwartek 9 listopada 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na czwartek 9 listopada 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w czwartek 9.11.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Zott Polska wybuduje największą farmę fotowoltaiczną w Opolu. Prace ruszą za kilka dni Inwestycja powstanie na terenie zakładu przy ulicy Chłodniczej w Opolu. Wybuduje ją spółka MEB Technical, z którą firma Zott w poniedziałek (6 listopada) podpisała umowę w tej sprawie. 📢 Mieszkania PRL - zdjęcia. Tak wyglądały pokoje, kuchnie i łazienki w latach 60., 70., i 80. [9.11.2023] Mieszkania naszych babć budzą u wielu nostalgię. Kiedyś wszystkie mieszkania były tak do siebie podobne, że wyglądało niemal tak samo. Duże i pokoje dziecięce kojarzą się z meblościankami, ławami, półkotapczanami, korytarze z boazerią, kuchnie z westfalkami i ceratami, a łazienki z żeliwnymi wannami i górnopłukiem. Kultowe już miano zyskały popularne wtedy sprzęty i dekoracje. Zobacz na zdjęciach, jak mieszkaliśmy w PRL-u.

📢 Horoskop dzienny na jutro (9.11, czwartek). Które znaki zodiaku ucieszy horoskop? Przeczytaj horoskop na czwartek dla wszystkich znaków zodiaku. Co gwiazdy przygotowały dla Twoich bliskich na jutro? Sprawdź, co według horoskopu może się zdarzyć w czwartek 9.11.2023. Czy Cię to ucieszy? Poznaj horoskop na jutro (czwartek, 9.11.2023) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Piękna Paulina Krupińska w tyci w bikini! Takich zdjęć jeszcze nie widzieliście! Żona Sebastiana Karpiel-Bułecki bardzo odważnie! Paulina Krupińska ma 36 lat i od lat zachwyca urodą. W mediach społecznościowych jest mnóstwo gorących zdjęć małżonki Sebastiana Karpiel-Bułecki. Zobacz te kadry i kliknij w galerię zdjęć... 📢 Oto najseksowniejsze stewardesy! GALERIA ZDJĘĆ. Są mądre, śliczne i seksowne. Z nimi poleciałbyś na koniec świata ZDJĘCIA Muszą znać wiele języków, potrafią odnaleźć się każdej, nawet ekstremalnej sytuacji. Do tego są piękne, nieraz ładniejsze niż zawodowe modelki. Tak... mowa o stewardesach. Aby zostać jedną z nich, trzeba przejść złożony proces rekrutacyjny. Wybierane są tylko najlepsze. My postanowiliśmy sprawdzić, jak prezentuje się damska obsługa samolotów na liniach lotniczych z całego świata. 📢 Wcześniejsza emerytura zależy od zawodu. Kto może na nią przejść? To nie tylko służby mundurowe Wiek emerytalny i moment przejścia na zasłużony odpoczynek stanowią temat długotrwałej debaty na świecie. Jednym z aspektów tej dyskusji jest zróżnicowanie wieku emerytalnego w zależności od wykonywanego zawodu. Czy istnieją zawody, które pozwalają w Polsce na wcześniejszą emeryturę? W tym artykule zgłębimy tę kwestię i przyjrzymy się, jakie zawody umożliwiają swoim pracownikom opuszczenie rynku pracy wcześniej niż innym.

📢 Przebudowa drogi krajowej nr 46 na pograniczu województw opolskiego i dolnośląskiego. Prace zakończone. Teraz jeździmy po betonie Kierowcy mogą już korzystać z rozbudowanego sześciokilometrowego odcinka obwodnicy Kamienicy w powiecie nyskim. Drogowcy wzmocnili konstrukcję drogi, ułożyli nową nawierzchnię jezdni, przebudowali skrzyżowania i poprawili bezpieczeństwo ruchu.

📢 Ludzie mówią, że w tym lesie dzieją się dziwne rzeczy. Niektóre opowieści przerażają To jedno z najbardziej fascynujących, ale i tajemniczych miejsc na Opolszczyźnie. Owiane wieloma legendami. Jedna z nich mówi o pojawianiu się tam tajemniczej kobiety z dziecięcym wózkiem. Takich historii o lesie przy polsko-czeskiej granicy jest dużo więcej. 📢 Te zdjęcia miały nigdy nie wypłynąć. Widać na nich, jak bawili się wpływowi gangsterzy 9.11.2023 Życie polskich gangsterów z przed ponad dwóch dekad było bardzo barwne. O tym, jak dokładnie wyglądało, możemy się przekonać z prywatnych zdjęć jednego z byłych bossów półświatka. 9.11.2023.

📢 Na Opolszczyźnie wojsko stworzyło tajną bazę. To o niej miał opowiadać Amerykanom Ryszard Kukliński To między innymi o tej jednostce miał opowiadać Amerykanom pułkownik Ryszard Kukliński. Miało się tu mieścić jedno z centrów dowodzenia Układu Warszawskiego, inne z legend mówiły o przechowywaniu strategicznych rakiet, tajemniczej katastrofie samolotu, potężnym bunkrze atomowym a nawet jeńcach z Al-Kaidy.

📢 W Górach Opawskich wciąż ukryte jest złoto. Eksploratorzy szukają wejść do starych sztolni Według Państwowego Instytutu Geologicznego na terenie województwa opolskiego znajdują się trzy obszary złóż złota o łącznej powierzchni 317 hektarów. Cenny kruszec leży w ziemi i czeka na szczęśliwego znalazcę. Poszukiwacze złota szukają wejścia do starych sztolni. 📢 Na tym starym cmentarzu jest niesamowity klimat. Pochowano tu ważne osobistości Na starym kozielskim cmentarzu pochowano między innymi burmistrza Koźla i królewskiego podskarbiego. Pogrzebano tu także kozielskich przedsiębiorców, urzędników, amerykańskich lotników i żołnierzy Wehrmachtu poległych w czasie II wojny światowej. Kozielska nekropolia przy ulicach Głubczyckiej i Raciborskiej mogłaby być swoistą skarbnicą wiedzy o przedwojennym Koźlu. Niestety, niszczeje coraz bardziej. 📢 Przypomina swoim wyglądem słynny pałac z filmów o Harrym Potterze. Niezwykły zabytek z Mosznej robi wrażenie na tysiącach turystów Zamek w Mosznej, położony na południu Polski, jest nie tylko imponującym zabytkiem architektury, ale również miejscem pełnym tajemnic i legend. Z 99 wieżami, malowniczym ogrodem i bogatym wnętrzem, Moszna przyciąga turystów z całego świata, którzy pragną odkryć jego niezwykłe piękno. 1.07.2023.

📢 Fryzury jak z horroru, czyli "Grażyny fryzjerstwa" w akcji! Coś poszło nie tak! Tych fryzur można się wystraszyć. Internet nie zapomina! Modna fryzura - odwiedzając fryzjera, zwykle o taką prosimy. Znalezienie specjalisty, który spełni nasze oczekiwania wcale nie należy do najłatwiejszych. Jeszcze gorzej, jeśli fryzurę jak z katalogu próbujemy sobie zrobić sami. W internecie jest mnóstwo zdjęć nieudanych "fryzjerskich eksperymentów". Zobaczcie fryzury, których można się wystraszyć!

📢 Walka z długimi kolejkami do lekarzy, wsparcie onkologii i projekty rozwojowe. Czy nowy rząd poprawi opiekę zdrowotną na Opolszczyźnie? Za kilka tygodni Polska przywita nowy rząd, który będzie odpowiedzialny także za poprawę sytuacji zdrowotnej na Opolszczyźnie. Wielu ekspertów uważa, że to idealny moment na zastanowienie się nad najpilniejszymi zadaniami, jakie nowy parlament będzie musiał podjąć, aby skrócić kolejki do lekarzy specjalistów i poprawić dostępność opieki medycznej w regionie.

📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2023 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 08.11.2023 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu?

📢 Dni wolne od pracy w 2024 roku. Zobacz, jak możesz zaplanować swój urlop w Nowym Roku 8.11.2023 Planujesz już swój urlop na przyszły rok? Sprawdź jak prezentuje się kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 roku. Aby dłużej cieszyć się wolnym od pracy w trakcie świąt lub długiego weekendu, wystarczy wykorzystać kilka dodatkowych dni urlopu.

📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 8.11.2023 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły!

📢 Muzyczna propozycja na najbliższy weekend. Filharmonia Opolska zaprasza na dwa wyjątkowe koncerty W najbliższy weekend Filharmonia Opolska wychodzi z ofertą dwóch interesujących wydarzeń muzycznych. Na sobotę zaplanowano uroczysty koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Niedzielną propozycją dla melomanów jest koncert organowy. 📢 To koniec wysokich zwrotów i dopłat za ogrzewanie mieszkań w opolskich miastach. Spółdzielnie zmieniły zasady rozliczania ciepła W tym sezonie grzewczym skończą się wysokie niedopłaty lub zwroty za korzystanie z ogrzewania w mieszkaniach. Spółdzielnie mieszkaniowe musiały zmienić zasady, by uśrednić rachunki lokatorów.

📢 100 lat temu niemiecki sąd zarejestrował I Dzielnicę Związku Polaków w Niemczech. Obchody w Opolu We wtorek 7 listopada w Opolu uczczono setną rocznicę zarejestrowania I Dzielnicy Związku Polaków w Niemczech. - Przyznawanie się do bycia Polakiem w przedwojennych Niemczech było aktem wielkiej odwagi - przekonywali uczestnicy uroczystości i zachęcali do wzorowania się na tamtym pokoleniu. Na ulicy Krakowskiej prezentowana jest wystawa przybliżająca historię Rodłaków.

📢 Zakończono budowę mieszkań TBS w Opolu Winowie. Pierwszych 100 najemców już odebrało klucze Oficjalnie zakończono budowę 159 mieszkań w opolskim Winowie. Mieszkania powstały w formule TBS. Pierwszych stu najemców już odebrało klucze. 📢 Najlepsze ŚLUBNE MEMY! Zobacz, jak internauci śmieją się z żon, mężów i... ślubów! Oto zabawne memy o żonach i mężach! 7.11.2023 Jedni czekają całe swoje życie, aby zawrzeć małżeństwo, a inni - unikają tak długo jak mogą. Jedno jest pewne, ślub i małżeństwo są nieustającym źródłem zabawnych anegdot i sytuacji. Internauci jak zwykle nie zawiedli i z odpowiednią sobie dozą ironii i czarnego humoru zrobili o nich memy. Sami zobaczcie!

📢 Które rasy psów żyją najdłużej, a które najkrócej? Są najnowsze wyniki badań naukowców LISTA RAS 7.11.2023 Każdy właściciel chce, aby jego zwierzę, przyjaciel, było z nim jak najdłużej. Niektóre rasy psów dożywają nawet 20 lat. Niestety są to nieliczne przypadki. Przeciętna długość życia czworonogów wynosi kilkanaście lat. Niektóre nie dożywają dziesięciu... Z naszego materiału dowiecie się, które rasy psów żyją najkrócej, a której najdłużej. Dane pochodzą z raportu opublikowanego przez naukowców na łamach czasopisma Nature. 📢 Te rasy psów wyją, szczekają i niszczą. TOP 10 ras psów, które nie znoszą samotności: maltańczyk, chihuahua i pudel toy 7.11.2023 Lęk separacyjny u psa objawia się na wiele różnych sposobów. Pies, który nie znosi samotności i tęskni za swoim właścicielem, może wędrować z pokoju do pokoju, skomleć i szczekać. Niektóre rasy psów mogą mieć zbyt dużo energii i biegać lub niszczyć meble. Skutki takiego zachowania mogą być nie tylko kosztowne, ale także groźne dla psa, ponieważ może połknąć coś niebezpiecznego. Oto rasy psów, które najgorzej znoszą samotność. Przed ich zakupem zastanów się, czy będziesz w stanie poświęcić im tyle uwagi, ile potrzebują.

📢 Na Rynku w Opolu stanęła już choinka. Jarmark Bożonarodzeniowy 2023 będzie większy i bardzo długi, nie zabraknie też atrakcji Jarmark Bożonarodzeniowy "Kraina Ciepła" 2023 w Opolu rozpocznie się już 25 listopada i potrwa aż do 31 grudnia. Powiększy się również jego obszar. Jak zapewnia miasto, atrakcji nie zabraknie. Przygotowania ruszyły już pełna parą, a na Rynku stanęła wielka choinka. 📢 Nowe podatki od nieruchomości. Kilka czy kilkanaście groszy więcej za każdy metr mieszkania. Dla ludzi to bolsna podwyżka Już kilkanaście opolskich gmin przyjęło stawki podatków od nieruchomości na rok 2024. Mało kto decyduje się na wprowadzenie stawek maksymalnych, ale czeka nas wzrost od 5 do nawet 15 procent podatku za mieszkanie, lokal gospodarczy czy grunt.

📢 Oto nowi policjanci i policjantki z garnizonu opolskiego. Teraz jadą na szkolenie 25 nowych funkcjonariuszy zasiliło szeregi Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Teraz pojadą na półroczne przeszkolenie a następnie zasilą Komendę Miejską Policji w Opolu oraz jednostki powiatowe w regionie.

📢 Narodowe Święto Niepodległości w Opolu. Miasto przygotowało imprezę plenerową. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Kombii 11 listopada to dzień szczególny dla każdego Polaka. To Narodowe Święto Niepodległości, które obchodzimy z dumą i radością. W tym roku Urząd Miasta Opola przygotował wyjątkowe atrakcje, by uczcić tę ważną rocznicę.

📢 Czeskie ministerstwo zgodziło się na odkrywkową kopalnię przy polskiej granicy. Bo nie będzie oddziaływać na przyrodę i ludzi Ta inwestycja budzi duże obawy mieszkańców pogranicza. Czeskie Ministerstwo Środowiska uznało, że kopalnia kaolinu nie będzie oddziaływać negatywnie po polskiej stronie granicy i pozytywnie zaopiniowało wniosek firmy z Pragi. 📢 7 pięknych wsi na Pomorzu Zachodnim w sam raz na jesienny wypad. Oferują niezwykłe widoki i wspaniałe atrakcje Województwo zachodniopomorskie to malowniczy region w północno–zachodniej części Polski. Oprócz popularnych nadmorskich kurortów oferuje zwiedzającym mnóstwo innych atrakcji – te ukryte są jednak w niepozornych miejscowościach, które w rzeczywistości są prawdziwymi perłami turystycznymi. Odkryj 7 pięknych wsi Pomorza Zachodniego.

📢 Festiwal tańca w Wołczynie. Na parkiecie wystąpiło ponad 700 tancerzy z całej Polski Już po raz drugi w Wołczynie odbył się Ogólnopolski Festiwal Tańca „Smooth Move”. Wzięło w nim udział ponad 700 uczestników z 33 szkół tańca i domów kultury z całej Polski. Wystąpili oni w ponad 250 prezentacjach. 📢 Nowy mural w Opolu. Tym razem powstał przy Bursie Zespołu Szkół Mechanicznych. Malowanie trwało ponad tydzień. Co przedstawia? W poniedziałek odsłonięto nowy mural przy Bursie nr II Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Osmańczyka w Opolu. To doskonały przykład, jak lokalna społeczność, przy wsparciu samorządu województwa opolskiego, może przemienić szary zakątek miasta w inspirujący obszar sztuki i kreatywności. 📢 Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnie to największa szkoła w mieście. Zobacz zdjęcia absolwentów z dawnych lat Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnie to największa szkoła w mieście. Wypuściła już w świat ponad 11,5 tysiąca absolwentów, w tym pierwszego polskiego zwycięzcę słynnego Rajdu Dakar i jednocześnie trzykrotnego triumfatora najsłynniejszego rajdu świata. Pierwsza klasa techniku elektronicznego w historii oleskiej szkoły zorganizowała spotkanie klasowe. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Horoskop zawodowy na 2024 rok. Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk HOROSKOP zawodowy na 2024 rok dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w przyszłym roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop zawodowy na 2024 i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie! 📢 Do tych ludzi już niedługo wróci dobro. Horoskop karmiczny na 2024 rok dla każdego znaku zodiaku HOROSKOP karmiczny na 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w przyszłym roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Wróżka Expiria już to przewidziała.

📢 Przebudowa placu przed dworcem PKP w Opolu. Klomby pokrywane są już trawą z rolek. Na remont czeka lokomotywa Dzięki tej inwestycji Opole zyska kolejny zielony zakątek. Plac stanie się też wizytówką, którą zobaczą zaraz po wyjściu z dworca PKP czy centrum przesiadkowego, goście odwiedzający miasto. Uwaga! w poniedziałek 6 listopada drogowcy mają układać asfalt na budowanym prawoskręcie przy placu. Będzie ruch wahadłowy. 📢 Unikatowe zdjęcia Opola z lat 20. i 30. ubiegłego wieku. Tak przed II wojną światową wyglądała dzisiejsza stolica Opolszczyzny Dziś dajemy możliwość zobaczenia Opola, którego już nie ma: budynków, ulic, mostów i placów, które już nie istnieją lub zmieniły swoje oblicza. Fotografie sprzed 80 i więcej lat pokazują, jak kiedyś żyło się w Oppeln.

📢 Tyle zarabiają policjanci. Mundurowi mogą też liczyć na sporo dodatków. Sprawdźcie, czy warto zostać stróżem prawa Komendy wojewódzkie policji w całym kraju wciąż szukają chętnych do służby. Funkcjonariusze przekonują, że to stała i pewna praca, a do tego zarobki są całkiem dobre. Ile zarabiają policjanci i jak dostać się do służby? Sprawdźcie.

📢 Galeria handlowa Ozimska Park w Opolu jest już prawie gotowa. Wielkie otwarcie jeszcze w listopadzie! Wiemy, kiedy dokładnie Na terenie galerii Ozimska Park u zbiegu ulic Ozimskiej i Sandomierskiej w Opolu będzie kilkadziesiąt sklepów, market spożywczy i budowlany, restauracje, klub fitness, apteka a nawet przychodnia.

📢 Tak bawili się na półmetku uczniowie Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim [ZDJĘCIA] Uczniowie klasy 3 Technikum Usług Fryzjerskich i Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki bawili się na półmetku w Chacie Romana. Zobaczcie, jak było na tej imprezie. 📢 Budowa Centrum Przesiadkowego Opole Południe. Widać już zarys przyszłych parkingów i dróg dojazdowych. Tak wygląda postęp prac Na Centrum Przesiadkowe Opole Południe składać się będzie parking na 350 samochodów osobowych i autobusów, przystanki MZK oraz stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych. Natomiast na wydzielonym placu będą mogły stać pojazdy typu food truck.

📢 Najlepsze riposty nauczycieli dla bezczelnych uczniów. Karcą z gracją i humorem. Oto najciekawsze hity sprawdzianów Do dziwnych odpowiedzi czy po prostu głupot wypisywanych przez uczniów na sprawdzianach zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Coraz częściej jednak bywa, że nauczyciel po sprawdzeniu pracy zostawia nie tylko ocenę, ale też komentarz. Bywa, że bardzo dowcipny! Zobaczcie najciekawsze odpowiedzi nauczycieli na zaczepki uczniów. 📢 Oni odeszli w ostatnim roku. Opolscy samorządowcy, wykładowcy, społecznicy, duchowni i wielu innych Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to czas, w którym wspominamy zmarłych bliskich. To również dobra okazja do przypomnienia o osobach znanych i szanowanych dla naszych społeczności. Politycy, samorządowcy, społecznicy, regionaliści, nauczyciele, badacze, księża. Wielu zasłużonych Opolan odeszło od nas w ostatnim roku. Oni zmarli w 2023 i pod koniec 2022 roku. W galerii zdjęć przypominamy sylwetki.

📢 Gdzie na grzyby na Opolszczyźnie? Poznaj wskazówki opolskiego profesjonalnego grzyboznawcy W naszych lasach wysypało grzybami. Jest mokro i stosunkowo ciepło, a to sprawia, że grzybów jest bardzo dużo. O czym pamiętać podczas wyprawy na grzyby i gdzie na Opolszczyźnie można odbyć udane grzybobranie mówi nam Sabina Dąbrowska vel. Grzybowa, dyplomowany grzyboznawca. W galerii znajdziecie najnowsze zdjęcia z jej tegorocznych zbiorów.

Na wojskowych przetargach można trafić na prawdziwe okazje. Zebraliśmy najlepsze oferty. Oto, co sprzedaje armia Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze i ciężarówki. Są też pojazdy specjalistyczne, wyposażenie warsztatów samochodowych, elektronarzędzia, meble, kosiarki i wiele innych rzeczy. Sprawdź najlepsze okazje!

📢 Sprzęt z demobilu za półdarmo. Nie uwierzysz, co sprzedaje wojsko. Sprawdź najnowsze okazje [23.09.2023] Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze, busy i ciężarówki. Są też pojazdy specjalistyczne, łodzie oraz narzędzia. Do tego dochodzą: instrumenty muzyczne czy odzież. Sprawdź najlepsze okazje! 23.09.2023 📢 Wyprzedaż w sklepie AMW. Wojsko sprzedaje płaszcze, spodnie, buty, bluzy, noże i inne militarne gadżety na działkę i do warsztatu Wyprzedaż wojskowych ubrań i nie tylko. Agencja Mienia Wojskowego przygotowała akcję promocyjną w swoim sklepie internetowym. Zyski ze sprzedaży powojskowego mienia zostaną przeznaczone na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, wiec zakup wycofanego z wojska asortymentu to możliwość dołożenia swojej cegiełki na modernizację polskiej armii. Od początku swojej działalności AMW odprowadziła na ten cel już blisko 2 mld zł.

📢 Wojskowe sklepy oferują zastawy stołowe, menażki, manierki, drabiny, aparaty fotograficzne, wiertarki, odzież, buty. Oferty 9.08.2023 r. Sklep Agencji Mienia Wojskowego to miejsce w sieci, w którym można znaleźć rzeczy takie jak m.in. odzież, bielizna, akcesoria higieniczne, zastawa, buty, odzież wierzchnia i wiele więcej - w naprawdę niskich cenach. Z kolei w ofercie sklepów stacjonarnych są m.in. aparaty fotograficzne, sprzęt sportowy, elektronarzędzia. Rzeczy, które znajdują się w ofercie sklepu, nigdy nie były używane, znajdowały się cały czas w wojskowych magazynach Część z nich miała okazję sprawdzić się podczas swojej służby w armii, ale wciąż jest w bardzo dobrym stanie i z powodzeniem posłuży jeszcze niejeden raz. 9.08.2023 r. 📢 Jak kupić czołg lub transporter opancerzony? Ciężarówki, terenówki, łodzie i samoloty prosto od wojska. Zobacz zdjęcia Jak kupić czołg, transporter lub ciężarówkę wojskową? Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje pojazdy opancerzone, łodzie, a nawet samoloty. Zobacz jaki militarny sprzęt można kupić od polskiej armii. Przed zakupem trzeba jednak spełnić pewne warunki. Sprawdź jakie!

📢 Wyprzedaże w wojsku. Można kupić łódki, samochody, materiały budowlane, narzędzia i wiele innych rzeczy w atrakcyjnych cenach 4.07.2023 Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze, busy i ciężarówki. Są też pojazdy specjalistyczne, łodzie oraz materiały budowlane. Do tego dochodzą: drewno opałowe, instrumenty muzyczne czy odzież. Sprawdź najlepsze okazje! 4.07.2023 r. 📢 Wojsko wietrzy magazyny i sprzedaje sprzęt z demobilu. Można kupić sporo ciekawych rzeczy w okazyjnych cenach 13.06.2023 Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze, busy i ciężarówki. Są też pojazdy specjalistyczne, łodzie oraz sprzęt ogrodniczy, rolniczy i budowlany. Do tego dochodzą: drewno opałowe, instrumenty muzyczne, odzież czy obuwie. Sprawdź najlepsze okazje! Dane na 13.06.2023.

