Przegląd prasy (9.12.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

📢 Kobieta uczyła się jeździć na parkingu łódzkiego marketu. Następnego dnia zastano widok jak po przejściu tornada... ZDJĘCIA Wrześniowe zdarzenie na parkingu Carrefoura w Łodzi przy ul. Kolumny pamiętamy do dziś. To był szok, gdy pracownicy i klienci sklepu Carrefour przy ul. Kolumny w Łodzi szli o poranku do pracy. Wiaty do przechowywania wózków wyglądały jak po przejściu tornada. Wygięte stelaże, rozbite szyby i zmiażdżone wózki sklepowe - tak prezentował się parking sklepowy. Co tam się wydarzyło? - pytali.

📢 W Dąbrowie Górniczej powstaje nowa S1. Zima nie wstrzymuje prac. Do końca roku ma być gotowa droga w stronę Pyrzowic i Częstochowy ZDJĘCIA Budowa nowej trasy S1 w Dąbrowie Górniczej zmierza powoli do finału. Cała inwestycja miała być gotowa do końca 2023 roku, ale okazało się, że ukończony zostanie w pełni tylko częściowy zakres robót. Ostatnio prace spowolniła także zimowa aura, ale nawet śnieg nie był w stanie przerwać inwestycji.

📢 Memy o zimie znów rozbawiły internautów. Zobacz najciekawsze grafiki z humorem i uśmiechnij się! Memy o zimie znów rozbawiły internautów, co oznacza, że biały puch za oknem oraz niższe temperatury wywołały lawinę różnych reakcji wśród użytkowników sieci. Dla twórców zabawnych grafik pretekstem stały się między innymi padający śnieg, mroźne powietrze, śliskie drogi i chodniki, a także związane z nimi sytuacje czy wydarzenia. Memy o zimie są komiczną oraz obrazkową formą komentarzy, dotyczących również ludzkich zachowań i postaw wobec panujących za oknem warunków. Bardzo często odnoszą się do powtarzanych z roku na rok tych samych schematów postępowania, a także zjawisk pogodowych, jakie w wyniku zmian klimatycznych coraz częściej dają się we znaki. Te humorystyczne obrazki w sposób zdystansowany wyrażają emocje oraz nastroje, które przejawia wielu ludzi w związku z zimowym okresem. Zobacz najciekawsze memy o zimie i uśmiechnij się!

Prasówka 9.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te psy są najbardziej leniwe. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! 09.12.2023 Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź koniecznie listę najbardziej leniwych psów!

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 09.12.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu! 📢 Złota Setka Opolskiej Gospodarki. Kończy się bardzo ciężki dla biznesu rok 2023, ale mamy dużo mocnych stron na przyszłość Grupa Azoty – Zakłady Azotowe w Kędzierzynie Koźlu, to tegoroczny zwycięzca rankingu Filary Opolskiej Gospodarki. Skytaxi – spółka z Dobrzenia Wielkiego została finansowym Tygrysem Opolskiej Gospodarki. Grupa Unimot SA z Zawadzkiego stoi na czele rankingu Top Sto Opolskiego Biznesu. Poznaliśmy liderów organizowanego po raz dziesiąty rankingu Złota Setka Opolszczyzny.

📢 Quiz. Co pamiętasz z kultowej trylogii Sylwestra Chęcińskiego? To on reżyserował sagę o Kargulu i Pawlaku Sylwester Chęciński odszedł 8 grudnia 2021 roku. Choć w dorobku ma wiele filmów, to zasłynął głównie z trzech filmów o Kargulu i Pawlaku. Filmy „Sami swoi", "Nie ma mocnych" i "Kochaj albo rzuć" weszły do klasyki polskiego kina. Rozwiąż nasz quiz o kultowej trylogii. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela. Oto wyliczenia - takie mogą być podwyżki od marca [9.12.2023] Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 r. ma wynieść co najmniej 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur.

📢 Horoskop dzienny na jutro (sobotę, 9.12). Które znaki zodiaku ucieszą się z przewidywań gwiazd? Poznaj horoskop na sobotę dla wszystkich znaków zodiaku. Co przepowiadają gwiazdy dla Ciebie na jutro? Sprawdź, co według horoskopu może się zdarzyć w sobotę 9.12.2023. Czy będzie to coś złego? Zobacz horoskop na jutro (sobotę, 9.12.2023) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Horoskop dzienny na sobotę 9 grudnia 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na sobotę 9 grudnia 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w sobotę 9.12.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Policjanci zastrzeleni przez Maksymiliana F. zostaną pochowani we Wrocławiu i Łozinie. Znamy daty pogrzebów Dolnośląscy policjanci planują uroczyste pożegnanie Ireneusza Michalaka oraz Daniela Łuczyńskiego, którzy zostali zastrzeleni przez Maksymiliana F. na początku grudnia. Ceremonie pogrzebowe tragicznie zmarłych funkcjonariuszy odbędą się w asyście kompanii reprezentacyjnej oraz orkiestry policyjnej. 📢 Zobacz dom Szymona Hołowni. Tu żyje na co dzień marszałek sejmu. Tak mieszka Szymon Hołownia z ukochaną żoną, córeczkami i psiakiem Dom Szymona Hołowni zlokalizowany jest nieopodal Warszawy. Nieruchomość polityka położona jest w wygodnej odległości od miejskiego zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Tu Szymon Hołownia mieszka wraz z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żył do tej pory lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który jest nowym marszałkiem Sejmu.

📢 Czy perły postarzają? Sprawdź, jakiej biżuterii damskiej unikać w dojrzałym wieku. Oto zakazane błyskotki dla seniorek Okazuje się, że biżuteria damska może postarzać kobiecy wizerunek. Bransoletki, naszyjniki i kolczyki to uzupełnienie wielu stylizacji, ale czy zdajesz sobie sprawę, że mogą dodać ci lat? Podpowiadamy, o czym warto pamiętać, uzupełniając swoją stylizację o różne dodatki. 📢 Imiona najwierniejszych mężczyzn. Sprawdź, zanim się zwiążesz z niewłaściwą osobą. Jak ma na imię twój wybranek? 8.12.2023 Mężczyźni o tych imionach są wiernymi partnerami? Na podstawie znaczenia imion przypisuje się ich właścicielom rozmaite cechy - zaczynając od charakteru, poprzez zainteresowania, postawy wiedzę oraz uzdolnienia. Analizuje się pochodzenie imienia oraz jego znaczenie zaczynając od tego dosłownego. Według tych czynników można określić, którzy mężczyźni będą wiernymi mężami i partnerami na całe życie.

📢 Wędkarstwo to nasz sport narodowy. Zobaczcie, jak kiedyś łowiło się ryby u nas w Opolskiem Łowienie ryb ma wielowiekową tradycję. Główną przyczyną tego jest fakt, że rybołówstwo przez tysiące lat było jednym ze sposobów na zdobycie pożywienia, a tym samym przetrwanie. Nie ulega jednak wątpliwości, że z biegiem lat nabrało typowo rekreacyjnego charakteru. 📢 Zaginęła Joanna Kozłowska, 43-letnia mieszkanka Smolarnika. Widziana była w okolicach Grodkowa Policjanci z Brzegu poszukują zaginionej Joanny Kozłowskiej. 43-letnia mieszkanka Smolarnika (w gminie Lubsza) po raz ostatni była widziana 6 grudnia po południu na dworcu kolejowym w Brzegu. Do chwili obecnej nie powróciła i nie nawiązała żadnego kontaktu z bliskimi. 📢 10 najpiękniejszych jarmarków bożonarodzeniowych na świecie. Na tej liście są aż trzy kiermasze w Polsce [ZDJĘCIA] Już pod koniec listopada otwarte zostały jarmarki bożonarodzeniowe. Świąteczne stragany pełne pyszności i rękodzieła cieszą się coraz większą popularnością i przyciągają coraz więcej odwiedzających. W konkursie na najlepszy jarmark bożonarodzeniowy w Europie w TOP 10 znalazły się aż 3 polskie miasta! Zobaczcie w naszej galerii, jak wyglądają najpiękniejsze jarmarki bożonarodzeniowe.

📢 W Rudnikach organizują festiwal jazzowy już od 31 lat. Tak było w tym roku [ZDJĘCIA] To były już XXXI Spotkania Muzyków Jazzowych w Rudnikach. To jedyny taki festiwal jazzowy w całej Polsce. W tym roku zagrali m.in. Grzech Piotrowski oraz piękne saksofonistki z Olesna. 📢 800 zł plus już od stycznia 2024. To musisz wiedzieć o wypłacie świadczenia w nowej wysokości. Trzeba złożyć wniosek o 800 plus? Jak informuje opolski ZUS, nowa kwota świadczenia wychowawczego 800 plus wpłynie na konta niektórych rodziców już 2 stycznia 2024 roku. Dzięki temu do rodziców trafi 547 mln złotych co obejmie 684 tysięcy dzieci.

📢 Zmieniono daty niedziel handlowych w grudniu 2023. Zobacz, w które niedziele możesz kupić świąteczne zakupy i prezenty Z powodu ograniczania handlu w niedzielę i święta w całym 2023 roku było już tylko 7 niedziel handlowych. Do końca roku zostały dwie takie niedziele, kiedy sklepy będą otwarte. Zobaczcie, w jakie niedziele będzie okazja, żeby kupić prezenty świąteczne.

📢 Sigma, rel, oporowo. Zobacz, które z nich zostało Młodzieżowym Słowem Roku 2023. Podoba wam się, a raczej czy oddaje? W zeszłym roku królowała „essa", czyli postawa pełna luzu. W tym roku wygrało jeszcze krótsze słowo, bo zaledwie 3-literowe. Słowo pozytywne, wyrażające aprobatę dla tego, co powiedziała osoba, z którą rozmawiamy. Bo młodzieżowy język właśnie taki jest - pełen luzu i zabawnych słów. Poznajcie Młodzieżowe Słowo Roku 2023 oraz najpopularniejsze słowa ze slangu nastolatków.

📢 Sikorki chętnie odwiedzają ogrody, ale nie wszystkie. Zobacz, na jakich „gości” możesz liczyć. Poznaj bogatki, modraszki, czubatki i inne Sikorki to popularne i lubiane przez nas ptaki. Mają sporo gatunków, a należy do nich między innymi bogatka, modraszka, sikora uboga, ale też sosnówka i kilka innych. Niektóre z nich są towarzyskie i chętnie goszczą w ogrodach. Inne są bardziej skryte i nieśmiałe. Sprawdź, jakie sikorki żyją w Polsce, czym się żywią i czym je karmić oraz czy odlatują na zimę.

📢 Próbna matura z języka angielskiego. Arkusz i sugerowane odpowiedzi! Za nami ostatni dzień próbnych matur Matura tuż-tuż. Aby dobrze przygotować się do egzaminu dojrzałości, w tym tygodniu w szkołach na terenie całej Polski odbywały się próbne matury przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Dzisiaj, 8 grudnia, uczniowie szkół średnich zmierzyli się z arkuszem z języka angielskiego. Maturzysto, maturzystko! Sprawdź, jak ci poszło. Publikujemy arkusz i sugerowane odpowiedzi! 📢 Próba zabójstwa na stacji metra w Warszawie. Policja publikuje wstrząsające nagranie Nieznany mężczyzna próbował wepchnąć pasażerów pod nadjeżdżający pociąg metra. Całe zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu. Stołeczna policja publikuje nagranie i prosi o pomoc w schwytaniu sprawcy. 📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 08.12.2023 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek.

📢 Wypadek wojskowego transportu sparaliżował ruch na A4 pod Wrocławiem. To już trzecie zdarzenie na tym odcinku, od rana Na wysokości Kątów Wrocławskich, w drodze na Wrocław, samochód osobowy wjechał w bariery. Na miejscu utworzył się zator. To nie jedyny wypadek w tym miejscu.

📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90-tych. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 08.12.2023 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90-tych! 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Śmiertelny wypadek na A4 pod Bolesławcem na Dolnym Śląsku. Bus uderzył w piaskarkę W piątek, około godziny 6 ranem, doszło do tragicznego wypadku na dolnośląskim odcinku autostrady A4. Na wysokości Bolesława (46 kilometr A4 - jezdnia w kierunku Zgorzelca) dostawczy bus uderzył w jadącą prawym pasem piaskarkę. 📢 Nie żyje Elżbieta Sommer. Legendarna Chmurka z Telewizji Polskiej miała 87 lat Elżbieta Sommer, legendarna osobowość telewizyjna z czasów PRL i lat 90., nie żyje. Znana Pani Chmurka, która przez prawie pół wieku (od 1957 do 2004 roku) dostarczała prognozy pogody, zmarła w wieku 87 lat. Jej niezapomniane występy, najpierw po "Dzienniku", a następnie po "Wiadomościach", pozostają w pamięci widzów z sentymentem. 📢 Jaki ubiór postarza? Jeśli chcesz wyglądać młodziej, to lepiej zrezygnuj z niektórych ubrań. Zobacz listę 21 rzeczy Do niektórych się przyzwyczaiłyśmy, niektóre wiszą tam jeszcze z lat naszej młodości, jeszcze inne kupiłyśmy całkiem niedawno, bo wydają nam się modne, choć niekoniecznie takie muszą być... Ubrania, które postarzają ma w swojej szafie wiele kobiet. Warto dowiedzieć się, jakie to są rzeczy i się ich wystrzegać, by nie dodawać sobie lat.

📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 8.12.2023 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły!

📢 Rozkład jazdy PKP 2023/2024 na Opolszczyźnie. Nowe połączenia, dłuższe składy, koniec z bezpośrednimi pociągami Nysa - Wrocław Od 10 grudnia zmienia się rozkład jazdy pociągów. Przewoźnicy: Poregio i PKP Intercity przygotowali sporo zmian. Między innymi zmieniają się godziny przyjazdów i odjazdów pociągów, będą nowe połączenia, z Nysy nie dojedziemy już bezpośrednio do Wrocławia. Ale na tym nie koniec.

📢 Dubaj na zimę 2023/2024. Ceny wycieczek all inclusive i najciekawsze atrakcje na tygodniowy wypoczynek w Dubaju i Abu Dhabi Dubaj przywodzi na myśl luksus i w istocie jest to jedno z wymarzonych miejsc dla naprawdę bogatych turystów. Zjednoczone Emiraty Arabskie starają się jednak stworzyć ofertę budżetową także dla tych podróżników, którzy chcieliby zwiedzić Dubaj czy Abu Dhabi bez wydawania fortuny. Czy da się to zrobić? Ile kosztują wycieczki all inclusive do Dubaju i Abu Dhabi? Czy w tych miastach jest drogo? Ile trzeba zapłacić za bilety do najważniejszych atrakcji? Zapraszamy do informatora cenowego – Dubaj i Abu Dhabi na zimę 2023/24.

📢 Leszek Nowosielski, piłkarz LZS-u Starowice Dolne: Nie czujemy przytłaczającej presji, ale każdy z nas ma swoje ambicje [WYWIAD] LZS Starowice Dolne, jeden z dwóch reprezentantów Opolszczyzny w rozgrywkach piłkarskiej 3 ligi (grupa 3), po pierwszej części sezonu zajmuje przedostatnie, 17. miejsce w tabeli. Do tej pory odniósł dwa zwycięstwa, zanotował pięć remisów i poniósł jedenaście porażek. Rundę jesienną w wykonaniu beniaminka podsumowaliśmy rozmową z jego czołowym graczem - Leszkiem Nowosielskim.

📢 Ślubowanie nowych policjantów w Opolu. To oni będą strzec naszego bezpieczeństwa. Poznaj nowych funkcjonariuszy Teraz mundurowi pojadą na półroczne szkolenie do szkoły policji w Pile, a po jej ukończeniu zasilą jednostki ma terenie województwa opolskiego. 📢 Kolejna rada nadzorcza dla prezydenta Opola. Tak Arkadiusz Wiśniewski dorabia korzystając ze swoich politycznych koneksji Prezydent Opola dał burmistrzowi Kępna stanowisko w radzie nadzorczej opolskiego Zakładu Komunalnego. Włodarz z Wielkopolski odwdzięczył się tym samym Arkadiuszowi Wiśniewskiemu.

📢 13 najpiękniejszych szopek bożonarodzeniowych w Polsce: musicie je zobaczyć! Gdzie się znajdują, czym zachwycają, kiedy można je oglądać? Szopka bożonarodzeniowa to jedna z najbardziej wyczekiwanych atrakcji w okresie świąteczno-noworocznym, zwłaszcza przez dzieci. Które szopki w Polsce najbardziej warto pokazać dzieciom? Które są wyjątkowe, najstarsze, największe lub najdziwniejsze? Zebraliśmy dla was aż 13 najbardziej niezwykłych polskich szopek bożonarodzeniowych, w sam raz na rodzinną wycieczkę w końcu grudnia 2023 i w styczniu 2024.

📢 Pożar domku rodzinnego w Suchej pod Strzelcami Opolskimi. Z budynku pozostały tylko zgliszcza Ogień pojawił się w domu przy ul. Kościelnej w Suchej w środową noc (6 grudnia) około godz. 3:00. Pożar gasiły zarówno jednostki OSP, jak i strażacy zawodowi.

📢 Pokryty śniegiem zimowy Wołczyn z lotu ptaka. Zobaczcie te piękne zdjęcia Wołczyn w zimowej odsłonie jest piękny, co widać na tych zdjęciach zrobionych dronem. Sami zresztą zobaczcie te fotografie w naszej galerii. 📢 Mężczyzna nie choruje, on walczy o życie. Zobaczcie najlepsze memy o facetach Kiedy mężczyzna ma gorączkę, robi się naprawdę groźnie. I nieważne, czy jest chorowity, czy mięśniakiem z siłowni. Każdego zwala z bóg już stan podgorączkowy. Wiedzą o tym dobrze kobiety, które wyśmiewają się z tego w memach. W naszej galerii obejrzycie najśmieszniejsze memy o facetach.

📢 Jeśli kobieta ma zawsze rację, to co robić? Zobaczcie najlepsze memy o kobietach Co robić, kiedy kobieta mówi: „Rób , co chcesz"? Co powiedzieć, kiedy się wścieka? I czy czasem zdarza się, że kobieta nie ma racji? Tych wszystkich mądrości dowiecie się z internetowych memów, tworzonych zapewne przez doświadczonych mężczyzn. W naszej galerii obejrzycie najśmieszniejsze memy o kobietach. 📢 Horoskop roczny 2024 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Oto HOROSKOP roczny na rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Zobacz, co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na cały rok i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Ta porcelana z okresu PRL jest warta fortunę! Tych przedmiotów poszukują kolekcjonerzy. Sprawdź, czy masz je w domu! Porcelana z okresu PRL-u jest często warta krocie. Z pozoru zwykłe wyroby mogą okazać się prawdziwym skarbem w naszym domu. Niektóre porcelanowe przedmioty były produkowane w czasach PRL w bardzo niewielkich ilościach. To tylko jeden z argumentów, dla których obecnie porcelana może być warta fortunę. Sprawdź, czy posiadasz te przedmioty w domu. Mogą być warte naprawdę dużo! 📢 Sprzedawali narkotyki pod szkołą podstawową! Na przerwie uczniowie mogli kupić amfetaminę, MDMA i marihuanę. Teraz stanęli przed sądem Skandaliczne fakty dotyczące handlu narkotykami wśród nieletnich w Głogówku wstrząsnęły lokalną społecznością. Sprawa trafiła już przed Sąd Okręgowy w Opolu, gdzie jedną z oskarżonych jest 30-letnia kobieta, matka czwórki dzieci.

📢 Zima jest jak kobieta? Niektórzy się jej nie boją! Internauci śnieg i siarczyste mrozy przyjmują na wesoło! | MEMY Jedni ją lubią, inni narzekają. Malkontenci wyciągnęli z szafy palta, szaliki i czapki, z utęsknieniem oczekując powrotu cieplejszych dni. Część osób jednak cieszy się z nadejścia zimy, a nawet żartują z tej najbardziej mroźnej pory roku! Sami zobaczcie.

📢 W Kluczborku ma powstać zakład recyklingu tworzyw sztucznych. Ludzie mówią "nie" Mieszkańcy osiedla za torami w Kluczborku protestują przeciwko powstaniu w tej okolicy zakładu recyklingu tworzyw sztucznych. Obawiają się, że będzie on uciążliwy dla środowiska naturalnego i szkodliwy dla zdrowia. Padają także zarzuty, że cała procedura prowadzona jest w tajemnicy. 📢 Grudnik nie kwitnie lub zrzuca pąki? Wystarczy, że zadbasz o kilka rzeczy, a obsypie się kwiatami. Sprawdź, jak pielęgnować ten kwiat Grudniki, znane też jako szlumbergery albo zygokaktusy, to wspaniałe rośliny doniczkowe. Jedną z ich zalet jest to, że kwitną jesienią i zimą. Teoretycznie powinny zakwitać na święta Bożego Narodzenia, jednak w praktyce bywa, że obsypują się kwiatami już w listopadzie, a nawet październiku. Jednak zdarza się również, że grudnik nie kwitnie lub zrzuca pąki. Podpowiadamy, jak temu zaradzić i co robić, by bożonarodzeniowe kaktusy cieszyły nas kwiatami. Poznajcie tajniki pielęgnacji grudnika.

📢 Sukienki świąteczne w stylu Ewy Wachowicz, Anny Popek i Małgorzaty Walewskiej. Te kreacje są idealne dla każdej kobiety Sukienki świąteczne powinny być eleganckie, stylowe i pasować do tych szczególnych dni, jakimi są Wigilia i Boże Narodzenie. Jak się ubrać? Warto zainspirować się sławnymi i popularnymi pięćdziesięciolatkami, które znają się na modzie i dokładnie wiedzą, jak wyglądać młodziej. Kreacje Anny Popek, Ewy Wachowicz i Małgorzaty Walewskiej zachwycają. 📢 Te memy o zakochanych podbijają internet. Miłość w krzywym zwierciadle. Tak internauci żartują ze spraw sercowych 5.12.2023 Internauci uwielbiają tworzyć memy. Do najpopularniejszych tematów, z których czerpią inspiracje należy miłość. Żarty z zakochanych są niezwykle popularne. Zapraszamy do naszej galerii, gdzie zobaczycie najlepsze z nich!

📢 Te memy o graczach i grach komputerowych doprowadzają ze śmiechu do łez. Niektóre zrozumieją tylko prawdziwi gracze! 5.12.2023 Kto z nas nie lubi czasem pograć w gry komputerowe? Jeśli i Wy jesteście fanami gier to na pewno zrozumiecie memy, które zebraliśmy w naszej galerii.

📢 Z tych zwierząt śmieje się internet. Oto najlepsze memy z kotami, psami i innymi pupilami 5.12.2023 Nie tylko Janusz Nosacz, Mirek handlarz i inne postaci znane z memów są inspiracją dla internautów. Bardzo popularne są także memy ze zwierzętami w roli głównej. Najczęściej pojawiają się w nich psy i koty, ale czasem w humorystyczny sposób przedstawione są także inne zwierzęta. Sami zobaczcie te memy. 📢 Pies kontra kot. Najśmieszniejsze memy o psach i kotach. Który z czworonogów rozbawi nas do łez? Sprawdźcie! Kot kontra pies. Najśmieszniejsze memy o czworonogach. Który z nich rozbawi nas do łez? Przypominamy o najśmieszniejsze MEMY O PSACH I... KOTACH. Wszyscy kochamy nasze czworonogi, które codziennie zapewniają nam wiele powodów do śmiechu. Które z nich jest zabawniejsze? Zobaczcie nasze memy w galerii. My uważamy ten konkurs za nierozstrzygnięty, a Wy co o tym myślicie?

📢 Tak Polacy żartują z samych siebie. Oto najlepsze memy o Polakach i Polsce 5.12.2023 Polacy uwielbiają tworzyć memy. Kto z nas w końcu nie lubi żartować? Tym razem jednak internauci żartują sami z siebie. Zobaczcie z czym kojarzy się nasz kraj i Polacy. 📢 Horoskop miłosny na grudzień 2023. Czas podsumowania i nowy rozdział. Cztery znaki muszą uważać. Dwa przeżyją szok Horoskop miłosny na grudzień 2023 r. dla wszystkich znaków zodiaku przygotowała wróżka Samanta. Musisz uważać na uczucia, bo koniec roku będzie obfitował w zawirowania. Ale nie warto odpuszczać poszukiwania miłości! Sprawdź przepowiednie naszej wróżki, dla której gwiazdy nie mają tajemnic. Oto wróżba miłosna dla znaków zodiaku: Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby.

📢 Te memy z rodzicami i dziećmi podbijają internet. To naprawdę solidna dawka śmiechu 5.12.2023 Wszyscy kochamy naszych rodziców, ale czasami nie sztuka z nich nie pożartować. Nierzadko śmiejemy się także z dzieci, które dostarczają rodzicom wieczną rozrywkę. Polacy uwielbiają przecież tworzyć memy, a tym razem przypadło właśnie na rodziców i dzieci.

📢 Z tych samochodów śmieją się ludzie w internecie. Oto najlepsze memy o motoryzacji. Mirek handlarz i inni 5.12.2023 Polacy uwielbiają żartować z tematów motoryzacyjnych. Internauci codziennie tworzą nowe memy o kierowcach, ulubionych markach samochodów czy o bieżących wydarzeniach na drogach. Dziś przygotowaliśmy dla Was najśmieszniejsze memy i obrazki motoryzacyjne. 30.03.2023. 📢 Zakład Ubezpieczeń Społecznych namawia emerytów i rencistów do zakładania elektronicznej wersji legitymacji. Jakie są korzyści? Od stycznia 2023 r. dostępna jest elektroniczna legitymacja emeryta-rencisty ZUS. Z takiej wersji skorzystało dotychczas ponad 588 tys. seniorów. Można się nią posługiwać dodając ją w aplikacji mObywatel. 📢 Oświadczenia majątkowe opolskich posłów. Niektórzy mają po kilka milionów złotych. Mamy raport W październikowych wyborach parlamentarnych z opolskiego okręgu wybraliśmy do sejmu 12 posłów. Dwójka z nich - Adam Gomoła i Włodzimierz Skalik - to sejmowi debiutanci. Na podstawie przedstawionych przez nich oświadczeń majątkowych sprawdziliśmy, ile mają pieniędzy oraz jak prezentują się ich majątki w porównaniu z funduszami innych posłów z regionu.

📢 Domy w górach na sprzedaż. Te są do kupienia na Dolnym Śląsku. Widoki jak w bajce! Ile trzeba zapłacić? Uciec od miejskiego zgiełku i posiadać dom w górach jest marzeniem wielu. Cudowne widoki, także zimą, bliskość przyrody i szlaków turystycznych - to główne zalety mieszkania w górach. Niestety, ceny do najniższych nie należą, choć i tu można natrafić na okazję. Ile kosztują górskie domy lub pensjonaty na Dolnym Śląsku? Sprawdź przykładowe ceny w galerii.

📢 Tego sprzętu wideo szukają kolekcjonerzy. Na starych kasetach, odtwarzaczach i magnetowidach można sporo zarobić 3.12.2023 Wielu z nas wciąż ma w domu stary sprzęt wideo, w tym odtwarzacze, magnetowidy czy kasety VHS. I choć już wiele lat temu technologia ta została wyparta przez DVD a teraz streaming, to wciąż są chętni na kupno takich urządzeń. Sprawdziliśmy, ale można zarobić na sprzedaży starego sprzętu wideo. 3.12.2023.

📢 Znani mieszkańcy Olesna i powiatu oleskiego, którzy zrobili imponujące kariery. Piłkarze, milionerzy i słynna tiktokerka Mama na Obrotach Z Olesna i okolic pochodzi wiele znanych osób, które zrobiły kariery nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Jedni dorobili się milionowych fortun, inni świętują sportowe sukcesy na pełnych stadionach, są i tacy, którzy występują na scenach na całym świecie. Ich sylwetki poznacie w naszej galerii. 📢 Zemsta na szefie jest słodka. Internauci tworzą memy o swoich przełożonych i miejscach pracy 30.11.2023 Nadmierne wymagania, brak podwyżek i przebiegłość pracowników - to tematy z których internauci lubią żartować. Zebraliśmy w jednym miejscu najlepsze memy o naszych pracodawcach. 30.11.2023.

📢 ŚWIĄTECZNE GWIAZDECZKI - MALUSZKI Sprawdź, kto ma szasnę na zdobycie głównych nagród i awans do ogólnopolskiego finału akcji Zobacz ranking regionalny prezentujący dzieci, które dotychczas uzyskały najwięcej głosów w każdym mieście i powiecie. Dziecko, które zdobędzie najwięcej głosów w tym rankingu trafi na okładkę gazety, otrzyma główne nagrody i awansuje do ogólnopolskiego finału akcji. Dzieci, które w rankingu regionalnym zajmą miejsca od 2 do 7 także zdobędą nagrody i awans do finału. 📢 PLEBISCYT SPORTOWY 2023 Głosowanie trwa! Finał powiatowy coraz bliżej. Oddaj swój głos na najlepszych sportowców, trenerów i drużyny Rozpoczęliśmy kolejną edycję Plebiscytu Sportowego. Jak w ubiegłych latach nagrody zostaną przyznane najpierw w każdym mieście i powiecie, później w skali województwa, a następnie w wielkim ogólnopolskim finale. Partnerem Plebiscytu Sportowego 2023 jest ORLEN - największy sponsor polskiego sportu zawodowego i amatorskiego.

📢 ŚWIĄTECZNE GWIAZDECZKI 2023 Finał powiatowy już dziś o 22:00. Nagroda główna to aż 50 000 zł! Tradycyjnie, jak co roku, stworzyliśmy wielką świąteczną galerię zdjęć dzieci z naszego województwa. Na dzieci czekają wspaniałe nagrody - wśród nich rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, a w finale wyjazdy do Energylandii, vouchery do biura podróży oraz dwie nagrody główne - 50 000 zł! 📢 PLEBISCYT EDUKACYJNY Emocje rosną - Finał wojewódzki już dziś o 22:00! Sprawdź aktualny ranking i głosuj na swoich faworytów Nasz wielki plebiscyt edukacyjny nabiera tempa! W poniedziałek, 27 listopada rozpoczął się wojewódzki etap głosowania. Potrwa do 8 grudnia. Sprawdź, jak przebiega głosowanie i wspólnie wybierzmy najbardziej charyzmatycznych i lubianych nauczycieli oraz placówki polecane przez uczniów i ich rodziców.

📢 Kolejny krok do reaktywacji połączeń na zamkniętej linii kolejowej Racibórz-Głubczyce-Racławice Śląskie Jest jednak problem. Program Kolej Plus jest skonstruowany tak, że budżet państwa zapewnia 75 procent potrzebnego finansowania, a samorządy pozostałą część. W przypadku odbudowy linii kolejowej Racibórz - Głubczyce - Racławice Śląskie chodzi o pieniądze rzędu od 45 do nawet 75 milionów złotych. To ogromna kwota, której gminy i powiaty nie udźwigną.

