Przegrana Odry Opole 0:1 w Łęcznej z Górnikiem w ramach 31. kolejki Fortuna 1. Ligi

W 26. minucie miała miejsce kontrowersyjna sytuacja w polu karnym gospodarzy. Wykopując piłkę obrońca Górnika wysoko podniósł nogę, trafiając w głowę Dawid Czaplińskiego. Odra domagała się rzutu karnego, obie ławki rezerwowych rzuciły się sobie do oczu. Sędzia pokazał czerwoną kartkę trenerowi Odry Adamowi Noconiowi.

Pierwsze groźne sytuacje mieli gospodarze, którzy w 5. i 6. minucie uderzali tuż obok słupka niebiesko-czerwonych. Odra szybko się otrząsnęła i generalnie grała lepsze zawody, niż w ostatnim meczu z Motorem. To jednak Górnik prowadził grę. W 20. minucie Artur Haluch kapitalnie obronił atomowe uderzenie Adama Deji z rzutu wolnego.

Zarówno Odrę, jak i Górnika, interesowało w tym meczu jedynie zwycięstwo. Przegrany już praktycznie tracił nadzieje na zakwalifikowanie się do baraży.

W 31. blisko objęcia prowadzenia była Odra, po rzucie rożnym Jiri Piroch kapitalnie uderzył głową tuż nad poprzeczką.

Górnik przypuścił szturm na bramkę Odry w doliczonym czasie pierwszej połowy. Najpierw Damian Warchoł nie wykorzystał stuprocentowej sytuacji, a wyblokował go Piotr Żemło. Gospodarze mieli rzut rożny, po którym Warchoł już celnie skierował głową piłkę do bramki. Do przerwy Górnik prowadził 1:0.

W drugiej połowie mecz wytracił swoje tempo. To Odrze bardziej zależało na zdobyciu bramki. W 60. minucie Jakub Antczak kapitalnie pociągnął kilka metrów i tuż zza pola karnego uderzył prosto w poprzeczkę. W 68. minucie Borja Galán uderzał głową, ale jego strzał został obroniony przez bramkarza gospodarzy. W końcówce Odra starała się atakować, co stwarzało sporo miejsca na kontrataki Górnika. W 93. minucie goście mieli stuprocentową sytuację do wyrównania, jednak Maciej Gostomski obronił strzał głową wprowadzonego chwilę wcześniej Marcela Slugi.