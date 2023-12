Przysięga wojskowa w 10 Opolskiej Brygadzie Logistycznej. To już ostatnia w tym roku

W wygłoszonym przemówieniu generał Maciej Siudak zaznaczył, że każdy z żołnierzy Wojska Polskiego, składając przysięgę wojskową, zobowiązuje się do służenia Narodowi, obrony Ojczyzny i stania na straży suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej. Dla nas Polaków, przysięga wojskowa to również ważna część narodowej tradycji. Jest nieodłącznym elementem wpisanym w historię oręża polskiego.

Złożenie przysięgi wojskowej na Sztandar 10 Opolskiej Brygady Logistycznej to niepowtarzalny moment. Dowodzi on wytrwałości, odwagi i szczególnych umiejętności - cech, które posiadają żołnierze Wojska Polskiego – tłumaczy ppor. Dominika Góralska, p. o. oficera prasowego 10 Opolskiej Brygady Logistycznej.

Dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa - na czym polega

Jedną z możliwości rozpoczęcia kariery w wojsku jest Dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa. Czas trwania służby to 12 miesięcy, z czego pierwsze 27 dni to służba przygotowawcza.

To propozycja skierowana do osób, które ukończyły 18 lat, mają wykształcenie co najmniej podstawowe, posiadają obywatelstwo polskie, nie były karane za przestępstwo umyślne, cechuje je nieposzlakowana opinia oraz posiadają zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby wojskowej.

Osobom pełniącym Dobrowolną Zasadniczą Służbę Wojskową oferuje się: