PSG Stal Nysa po słabym meczu przegrała ze Ślepskiem Malow Suwałki. Wciąż nie może być pewna swego

Ślepsk po 28 kolejkach zajmował 12. miejsce i przeciwko Stali grał już na luzie. Ani nie groził mu spadek, ani awans do play-off. Ekipa z Suwałk przystąpiła jednak do konfrontacji z nyskim zespołem podbudowana tym, czego dokonała w poprzedniej serii gier . Wówczas to bowiem sensacyjnie ograła na wyjeździe 3:1 ZAKSĘ.

Gospodarze dzielili i rządzili na boisku choćby w pierwszej oraz trzeciej partii. Każdą z nich wygrali 25:17, przede wszystkim dlatego, że zdecydowanie lepiej spisywali się wtedy w polu serwisowym oraz w ataku.

Drugi set był natomiast jedynym, w którym przez większość czasu to Stal znajdowała się w lepszym położeniu. Ale choć szybko odskoczyła na 10:4, to zbyt długo nie potrafiła utrzymać bezpiecznej zaliczki. Skończyło się tym, że o zwycięstwo musiała walczyć w zaciętej końcówce, ponieważ Ślepsk był w stanie doprowadzić do remisu 21:21. Przyjezdni jednak wytrzymali ciśnienie i wygrali tą część meczu do 23.

Później okazali się też lepsi w czwartej partii, choć w niej na sukces musieli się jeszcze mocniej napracować. Długo wszystko wskazywało bowiem na to, że zespół z Suwałk sięgnie w tym starciu po pełną pulę (trzy punkty). Wygrywał już nawet 13:8, ale gracze Stali z czasem odebrali nagrodę za swoją nieustępliwość. Choć niewiele w tym spotkaniu układało się po ich myśli, to jednak zdołali przełamać swoje słabości i zwyciężyć 26:24.