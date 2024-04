PSG Stal Nysa pokonała we własnej hali 3:1 AZS Olsztyn w rewanżowum spotkaniu o 7. miejsce w PlusLidze. Wygrała również "złotego seta"

Po przegranej w pierwszym meczu w Olsztynie 1:3, jeśli Stal chciała zająć 7. miejsce w PlusLidze, musiała w rewanżu wygrać 3:0 lub 3:1, a potem jeszcze zwyciężyć w "złotym secie".

Pierwsze dwie partie w rewanżu w Nysie miały bardzo podobny przebieg. Zacięta gra i walka o każdą piłkę od początku do końca, a wszystko rozstrzygało się na przewagi. W pierwszym secie więcej zimnej krwi zachowała Stal, wygrywając go do 25. W drugiej części gry to goście lepiej zagrali końcówkę i zwyciężyli w niej 27:25.

Najbardziej jednostronny przebieg miał trzeci set, w którym Stal szybko uzyskała kilka punktów przewagi. Miała seta pod kontrolą, wygrywając pewnie 25:16.

O końcówce czwartego seta w Nysie będą pamiętać długo. Goście musieli go wygrać, żeby zapewnić sobie 7. miejsce w lidze. Rozbili Stal zagrywką, prowadząc już 21:17. Wtedy na serwisie w ekipie Stali pojawił się Remigiusz Kapica i odwrócił losy seta. Po jego drugim asie Stal wyszła na prowadzenie 22:21, a potem rozpędzona wygrała seta 26:24.