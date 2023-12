PSG Stal Nysa przegrała z 0:3 z Projektem Warszawa w meczu 13. kolejki PlusLigi. Wciąż są w grze o ćwierćfinał Taruron Pucharu Polski

Zdecydowanym faworytem meczu byli zawodnicy Projektu, którzy w dotychczasowych 12 kolejkach wygrali aż 11 spotkań. Przegrali tylko ze Skrą Bełchatów. Warszawiacy rewelacyjnie radzą sobie także w europejskich pucharach. W 4 dotychczasowych meczach Challenge Cup, w których mierzyli się ze słoweńskim Calcit Kamnik i francuskim Saint-Nazaire, stracili zaledwie 1 seta. Projekt gładko zameldował się w ćwierćfinale, gdzie zmierzy się z rumuńską Steuą Bukareszt.

Również siatkarze PSG Stali mogą uznać bieżący sezon za udany. Konsekwentne punktowanie w kolejnych spotkaniach PlusLigi pozwoliło nysanom wyprzedzić w tabeli ZAKSĘ. Należy jednak pamiętać, że początek był dla żółto-niebieskich trudny. Wygrali zaledwie jedno spotkanie w 6 pierwszych kolejkach. Kiedy zaczęli w końcu grać swoją siatkówkę, stali się groźni dla każdego. Dlatego nyscy kibice mogli mieć nadzieję na sprawienie niespodzianki.

Jedynie do połowy pierwszego seta Stal grała z wiceliderem jak równy z równym. Potem jednak gospodarze odskoczyli, by wygrać tę partię do 19. Wygrali również drugiego seta, w którym od początku do końca utrzymywali przewagę.