PSG Stal Nysa wygrała 3:2 z Norwidem Częstochowa w meczu 20. kolejki PlusLigi. Dzięki tej wygranej utrzymała się w walce o play-off

W Hali Nysa spotkały się drużyny walczące w tym sezonie o różne cele. Siatkarze Stali mają spore szanse na zajęcie po fazie zasadniczej 7. lub 8 miejsca w tabeli, które da im awans do fazy play-off. Z kolei beniaminek z Częstochowy walczy o utrzymanie, chociaż sprawił w tym sezonie kilka niespodzianek. Jedną z nich było zwycięstwo 3:1 z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle.

Pierwszego seta lepiej rozpoczęli nysanie. Dzięki mocnej zagrywce wyszli na kilkopunktowe prowadzenie, które utrzymywali do stanu 18:16. Wtedy to goście wrzucili wyższy bieg i zdobyli aż 7 punktów z rzędu. Rozpędzeni częstochowianie wygrali tę partię do 20.

Drugi set był najbardziej wyrównany w całym meczu i wszystko rozstrzygało się w końcówce. Najpierw przy stanie 24:24 atakujący Norwidu wpadł w siatkę. Chwilę później asem serwisowym seta zakończył Zouheir El Graoui.