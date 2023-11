PSG Stal Nysa wygrała w 7. kolejce PlusLigi 3:1 wyjazdowe spotkanie z GKS-em Katowice. Czy przełamali fatum porażek w tie-breakach?

Mimo wahania formy w obecnym sezonie, Stal była faworytem meczu w Katowicach. Mierzyła się bowiem z przedostatnią drużyną w tabeli, która do tej pory nie wygrała żadnego meczu.

O pierwszym secie nysanie jak najszybciej chcieliby zapomnieć. Chociaż pierwsze kilka akcji to była gra punkt za punkt, jednak po zdobytych 4 punktach z rzędu GKS prowadził 9:5. Po serii doskonałych zagrywek Bartłomieja Krulickiego było już 15:8 dla gospodarzy. Przewaga katowiczan do końca seta tylko rosła i po asie Marcina Walińskiego wygrali oni do 14.

Od początku drugiej partii Stal chciała zmyć z siebie złe wrażenie z pierwszej części meczu. Po ataku Michała Gierżota po bloku nysanie prowadzili 11:7. To był dobry fragment gry tego zawodnika. Przewaga powiększała się do końca partii, którą zakończył dobrym atakiem Kapica. Nysanie wygrali ją do 19.