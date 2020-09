Psy, które cudem uszły z życiem. Przejmujące historie czworonogów, którym pomógł TOZ w Opolu. Czy mają szansę na nowy dom?

- Do zaoferowania mają bezwarunkową miłość. Bo psy po przejściach dają tym, którzy je pokochają wszystko, co najlepsze. Jakby bały się, że nowy pan też przestanie je kochać i ponownie skaże na poniewierkę – mówi Aleksandra Czechowska z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Opolu. – Często są to psy, które mają swoje lata, ale właściciel – jeśli zdarzy się cud i taki się znajdzie – nie zostanie sam. Pomożemy zarówno w sfinansowaniu kosztów ewentualnego leczenia jak i w zakupie karmy. Jedyne, co nowy pan musi dać od siebie to serce i ciepły kąt.

Więcej informacji w sprawie adopcji podopiecznych opolskiego TOZ można uzyskać pod numerem: 798 368 039.