Puszczasz deszczówkę w kanał? Zapłacisz. Sprawdź, ile to będzie kosztowało

Nowe prawo wodne obowiązuje od 2018 roku. - Zmieniło ono bardzo wiele w kwestii gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi, które przestały być uznawane za ścieki. Zmienił się również system opłat, które właściciel sieci kanalizacji deszczowej jest zobowiązany ponosić - tłumaczy Agnieszka Maślak, naczelniczka wydziału infrastruktury technicznej w opolskim ratuszu.

Wcześniej miasto pobierało opłaty od jednostek podłączonych do kanalizacji deszczowej, by pokryć koszt półmilionowej opłaty środowiskowej wnoszonej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.