Radość przeplatana ze smutkiem na wieczorze wyborczym opolskiego Prawa i Sprawiedliwości

Według przewidywanych wyników exit poll Prawo i Sprawiedliwość zdobyło największą liczbę głosów spośród wszystkich ugrupowań. Nie osiągnęło jednak wystarczającej liczby mandatów do skonstruowania samodzielnego rządu.

- To kolejne, trzecie już zwycięstwo w wyborach parlamentarnych. Jeszcze dużo pracy przed nami, nic nie jest przesądzone. Nawet jeśli okaże się, że będzie duża trudność ze skonstruowaniem rządu, to jestem przekonana, że to dobro, które Prawo i Sprawiedliwość uczyniło z nami wszystkimi pozostanie – mówiła poseł Violetta Porowska.