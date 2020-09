Rajd przygodowy 2020. Najdłuższa trasa to 270 kilometrów, które trzeba pokonać za jednym zamachem. Start z Suchego Boru

Start w zawodach open jest nieodpłatny, na trasach pro i extreme wiąże się z odpłatnością. Zawodnicy na długich trasach wystartują popołudniu i wieczorem 18 września. Ich zadaniem będzie pokonanie tych tras za jednym zamachem, a organizatorzy przewidują, że zajmie to dobę.

Przygotowaliśmy cztery trasy. Dwie open (pieszą i rowerową) dla drużyn liczących od 2 do 6 osób, na których pokonanie uczestnicy będą mieli siedem godzin - wyjaśnia Jan Szczepanik – koordynator projektu i kierownik rajdu. - I dwie o długości 150 i 270 km do pokonania na rowerach, pieszo, kajakami, a na trasie extreme - także na rolkach; dla drużyn dwuosobowych.

Na trasach open nie ma ograniczeń wiekowych uczestników, na trasach dla wymagających zawodnicy muszą mieć co najmniej 15 lat, a osoby niepełnoletnie muszą być pod opieką dorosłych.

Przygodowy rajd "Wyzwanie" organizowany jest w województwie opolskim z przerwami od 12 lat. Ostatni odbył się w 2017 roku. Teraz będzie to jego ósma edycja.

- To okazja do poznania lokalnej historii, tradycji, kultury i atrakcji przyrodniczych, do których niewielu mieszkańców ma okazje dotrzeć - wyjaśnia Jan Szczepanik. - Atutem i wyróżnikiem tego rajdu jest też zespołowość, która wymusza współpracę.

W związku z obostrzeniami wynikającymi z sytuacji epidemiologicznej na każdym z rajdów (na trasach open i dla wymagających) może wystartować w sumie ok 120-150 uczestników. Lista na trasę rowerową jest już niemal pełna. Rejestracja trwa do 11 września lub do wyczerpania puli miejsc.

Organizatorami rajdu są Fundacja Instytut Rozwoju Infinitas z Opola i Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Suchy Bór.