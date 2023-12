Regulamin Rankingu „Złota Setka Opolszczyzny 2022” zwanej dalej „Rankingiem”

Art. 1 Postanowienia ogólne

1.Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki realizacji rankingu pod nazwą „Złota Setka Opolszczyzny 2022”. (dalej także: “Złota Setka” lub “Ranking”).

2.Organizatorem Rankingu jest Pro Media sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000030307, NIP: 7540335245, REGON: 530862719.

3.Partnerami Merytorycznymi rankingu jest firma Dun & Bradstreet Poland sp. z o.o. oraz Politechnika Opolska.

4.Ranking, w oparciu o dane za rok 2022 zawarte w sprawozdaniach finansowych lub przekazane Organizatorowi, ma na celu wyłonienie najlepszych firm województwa śląskiegoopolskiego w kategorii ”TOP Sto - największy Przychód - najlepsze firmy pod względem wyników finansowych na podstawie przychodu netto”; „Filary Opolskiej Gospodarki” - najlepsze firmy pod względem wyników finansowych na podstawie zysku netto”, „Tygrysy Opolskiej Gospodarki” - firmy, które najszybciej się rozwijały w ostatnim roku, na podstawie pięciu wskaźników finansowych.

5.Organizator powołuje Kapitułę, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora oraz przedstawiciele uczelni.

6.Zadaniem Kapituły jest nadzór nad realizacją Rankingów, ostateczna akceptacja opracowanych Rankingów.

7.Ranking będzie prowadzony na łamach Nowej Trybuny Opolskiej oraz portalu nto.pl nazywanych dalej „Gazetą".

8.Akcja prowadzona będzie w okresie od dnia 16 listopada 2023 r. od godziny 8:00:00 do 30 grudnia 2023 r. do godziny 23:59:59.

Art. 2 Warunki uczestnictwa w Rankingu

Uczestnikiem rankingu jest Firma (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna, a także jednostka organizacyjna, której przepisy szczególne osobowość prawną przyznają). Ilekroć w Regulaminie mowa o przedsiębiorcy należy przez to rozumieć Firmę z terenu województwa opolskiego której dane zostały pozyskane między innymi z Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: KRS) (skan Bilansu oraz Rachunku Zysków i Strat ze Sprawozdania Finansowego oraz informację o zatrudnieniu ogółem i na terenie województwa opolskiego za 2022 rok).

Art. 3 Zasady Rankingu: Zgłoszenia do udziału w klasyfikacji

1.Ranking ma charakter zamknięty i udział w nim jest nieodpłatny.

2.Dane finansowe pozyskiwane są za pośrednictwem firmy Dun & Bradstreet Poland Sp. z o.o. oraz Politechniki Opolskiej (między innymi z KRS).

3.Spośród wszystkich pozyskanych danych (art. 3 pkt.2) Kapituła, przy wsparciu firmy doradczej Dun & Bradstreet Poland Sp. z o.o. oraz Politechniki Opolskiej, stworzy Rankingi „Złota Setka Opolszczyzny 2022” w kategoriach, o której mowa w art. 1 pkt 4. Ranking będzie opublikowany na łamach Nowej Trybuny Opolskiej” oraz na stronach serwisu nto.pl

Art. 4 Zasady Rankingu

Uczestnicy "Złotej Setki Opolszczyzny 2022", których dane zostaną pozyskane zgodnie z art. 3, pkt. 2, klasyfikowani i oceniani będą w rankingu na podstawie:

- „Top Sto” - wielkości przychodów netto

- „Filary Opolskiej Gospodarki” – wartości zysku netto

- „Tygrysy Opolskiej Gospodarki” – biorąc pod uwagę pięć wskaźników: rentowność kapitałów własnych za 2022 r.; rentowność sprzedaży za 2022 r.; dynamikę wzrostu przychodów porównując lata 2021 i 2022; dynamikę wzrostu zysku porównując zysk netto z 2021 i 2022 r. oraz wynik netto za 2022 r.

Art. 5 Ogłoszenie wyników i nagrody

1.W każdym z rankingów nagrodzimy dyplomem 10 firm, przyznając miejsca od 1 do 10. Firmy, które zajmą miejsce I otrzymają statuetki.

2.Dodatkowo zastrzegamy sobie prawo przyznania nagrody specjalnej.

3.Wszyscy laureaci Rankingu są zaproszeni na uroczystą galę „Złotej Setki Opolszczyzny 2022”, która odbędzie się 7 grudnia 2023 roku na terenie województwa opolskiego.

4.Wyniki Rankingów opublikujemy na stronie internetowej nto.pl i na łamach Nowej Trybuny Opolskiej.

Art. 6 Reklamacje

1.Prawo do wniesienia reklamacji związanej z niniejszym rankingiem przysługuje każdemu uczestnikowi rankingu.

2.Reklamacje związane z Rankingiem mogą być kierowane do Organizatora na adres [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres Pro Media, ul. Powstańców Śląskich 9, 45-086 Opole z dopiskiem „Złota Setka Opolszczyzny 2022”

3.Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko lub nazwę dokładny adres uczestnika rankingu, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz czytelny podpis uczestnika rankingu lub osoby umocowanej do działania w jego imieniu.

4.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 21 dni od daty ich otrzymania.

5.O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamację zostaną powiadomione pisemnie lub mailowo niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

Art. 7 Ochrona danych osobowych

1.W wykonaniu obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych Uczestników Rankingu w załączniku do niniejszego Regulaminu.

Załącznik do Regulaminu Rankingu „Złota Setka Przedsiębiorstw Opolszczyzny 2022”

KLAUZULA INFORMACYJNA

Poniżej znajdziecie Państwo wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z dokonaniem zgłoszenia lub/i wzięciem udziału w Rankingu “Złota Setka Opolszczyzny 2022”

1.Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Pro Media sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (45-086 Opole), ul. Powstańców Śląskich 9, adres e-mail: [email protected] (dalej jako: „my” lub „Administrator”).

2.Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja, przeprowadzenie oraz wyłonienie laureatów rankingu pod nazwą „Złota Setka Opolszczyzny 2022” (dalej jako: „Ranking”), co obejmuje również wysłanie zaproszenia na galę finałową Rankingu (jeżeli będzie ona organizowana), jak również obsługę skarg i reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jeśli Twoja kandydatura jako przedsiębiorcy, bądź kandydatura podmiotu, który reprezentujesz została nominowana z inicjatywy Administratora na podstawie ogólnodostępnych informacji, które mogą być uzyskane m.in. z Krajowego Rejestru Sądowego (skan Bilansu oraz Rachunku Zysków i Strat ze Sprawozdania Finansowego oraz informację o zatrudnieniu ogółem i na terenie województwa śląskiego za 2022 rok). Przedmiotem Rankingu jest obszar życia społecznego o znaczeniu dla lokalnych lub regionalnych społeczności, a Administrator działa w celu uhonorowania lub wzmocnienia lokalnej lub regionalnej społeczności na łamach tytułów prasowych publikowanych w Internecie i poza nim, prezentując członków tej społeczności szerszemu kręgowi odbiorców i wyróżniając zasłużonych dla tej społeczności osób lub w inny sposób się wyróżniających. W okolicznościach opisanych wyżej, Administrator czuwa nad tym, aby bezpieczeństwo Twoich danych oraz Twój interes nie zostały naruszone, publikując dane w minimalnym zakresie i korzystając wyłącznie z publicznie dostępnych informacji i materiałów.

W przypadku zwrócenia się przez Ciebie do nas w sprawach związanych z Twoim uczestnictwem w Rankingu, złożenia skargi bądź reklamacji, Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane celem rozpatrzenia Twojego zgłoszenia oraz udzielenia Ci na nie odpowiedzi. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym zakresie jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na podejmowaniu działań zmierzających do poprawny jakości świadczonych przez nas usług oraz przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń uczestników (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

W niektórych przypadkach Twoje dane możemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na konieczności podejmowania przez nas działań zmierzających do zabezpieczenia naszych praw i dochodzenia roszczeń.

Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

3.Źródło pozyskania danych osobowych

Co do zasady informacje i dane niezbędne do nominacji kandydatów w Rankingu pozyskujemy ze źródeł powszechnie dostępnych (jak publiczne rejestry np. KRS, CEIDG, baza GUS), dane mogą być nam również przekazane przez Politechnikę Opolską oraz Dun & Bradstreet Poland sp. z o.o. Twoje dane mogą nam również zostać przekazane w ramach prowadzonej z nami komunikacji przez nominowanego uczestnika Rankingu, którego reprezentujesz, lub osobę, która reprezentuje Ciebie jako przedsiębiorcę będącego uczestnikiem Rankingu, a jeśli jesteś uczestnikiem będącym osobą fizyczną, to swoje dane możesz nam również przekazać bezpośrednio.

4.Zakres przetwarzanych danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji w/w celów przetwarzania, w szczególności: imię i nazwisko, firma (oznaczenie przedsiębiorcy), nr NIP, informacje o prowadzonej działalności i w zakresie objętym przedmiotem Rankingu, kontaktowy numer telefonu, stanowisko, reprezentowany podmiot, adres e-mail, adres do doręczeń, w przypadku złożenia reklamacji.

5.Dobrowolność podania danych osobowych

Udział Rankingu wiąże się z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do oznaczenia Twojej tożsamości jako przedsiębiorcy (lub osoby reprezentującej przedsiębiorcę będącego uczestnikiem Rankingu, jeżeli się z Tobą kontaktujemy, bądź Ty podejmujesz kontakt z nami). Wszelkie dane, które podajesz nam m.in. kontaktując się z nami w sprawach związanych z Rankingiem, są przez Ciebie podawane dobrowolnie. Przetwarzamy również Twoje dane, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do rozliczeń podatkowych).

Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest również dobrowolna, jednakże jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.

6.Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania. Administrator zapewnia, że przetwarza Twoje dane osobowe nie dłużej, niż przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania.

Twoje dane osobowe przetwarzane na potrzeby organizacji Rankingu, jego przeprowadzenia, a także wyłonienia laureatów, przetwarzamy przez okres trwania Rankingu, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń związanych z uczestnictwem w Rankingu. Dane przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia Rankingu i przyznania nagród, będą przetwarzane od momentu ich wprowadzenia do systemów informatycznych Administratora, przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane Rankingiem.

W przypadku zgłoszenia nam przez Ciebie reklamacji bądź skargi, dotyczącej Twojego udziału w Rankingu, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wyjaśnienia sprawy oraz udzielenia Ci odpowiedzi, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody.

Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się Ranking.

Informujemy, że w związku z publikacją materiałów dotyczących Rankingu (w szczególności relacji reporterskiej z wydarzenia, danych kandydatów, listy laureatów Rankingu, materiałów foto i wideo mogących zawierać wizerunki uczestników gali, etc.) w tytułach prasowych Administratora (zarówno tradycyjnych - drukowanych, jak i w ramach cyfrowych portali prasowych), Administrator będzie przetwarzał dane osobowe jako część materiału prasowego w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. To oznacza, że dane osobowe uczestników, w tym laureatów Rankingu oraz osób obecnych podczas gali finałowej wydarzenia, będą w tym zakresie przetwarzane również po okresie niezbędnym do przeprowadzenia Rankingu, jako element realizacji działalności dziennikarskiej i prasowej Administratora.

7.Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

§podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usług związane z naszą działalnością oraz organizowanym Rankingiem, m.in. doradcom podatkowym, kancelariom prawnym, agencjom reklamowym, dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim;

§podmiotom wspierającym nas w organizacji Rankingu w zakresie biznesowym (np. naszym partnerom, spółkom z grupy kapitałowej GK Orlen - jeśli będzie to niezbędne do realizacji wewnętrznych celów administracyjno-biznesowych).

8.Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

W przypadku konieczności przekazania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, co może mieć miejsce w szczególności w ramach korzystania przez Administratora z niezbędnych narzędzi w zakresie IT, zagwarantujemy zastosowanie adekwatnych środków ochrony danych osobowych, w tym m.in.: a) art. 45 ust. 1 RODO – na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony (w przypadku krajów, wobec których została wydana taka decyzja), b) art. 46 ust. 2 lit. c) RODO - na podstawie zawartej umowy o transfer danych, opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską, c) art. 47 RODO - w ramach przyjętych wiążących reguł korporacyjnych.

W przypadku przekazania danych poza obszar EOG, przysługuje Ci prawo do informacji o sposobach uzyskania kopii zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia.

9.Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie będzie także dokonywać operacji przetwarzania danych w sposób całkowicie zautomatyzowany, które jednocześnie mogłyby prowadzić do wydawania decyzji, wywołujących wobec konkretnej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływających.

10.Pouczenie o przysługujących prawach

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień.

Twoje prawa to:

a.Prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;

b.Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;

c.Prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;

d.Prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;

a.Jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

b.Przysługuje Ci także prawo złożenia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11.Punkt kontaktowy

Możesz się z nami kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora, w tym w celu realizacji Twoich praw wskazanych w pkt 10 powyżej.

Kontakt z nami możliwy jest:

1.droga mailową na adres: [email protected]

2.pisemnie na adres: Pro Media sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 9, 45 – 086 Opole.

W treści Twojego zgłoszenia powinieneś nam podać: dokładną nazwę Rankingu, tytuł Gazety, na łamach której organizowany jest Ranking imię i nazwisko osoby, której zgłoszenie dotyczy. Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.

12.Inspektor Ochrony Danych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: [email protected].