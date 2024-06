Rekordowo niska frekwencja na Opolszczyźnie. W niektórych komisjach na wybory poszło tylko 2,75 proc. mieszkańców Mateusz Majnusz Radosław Dimitrow

Trwają wybory do Parlamentu Europejskiego, a najnowsze dane z Opolszczyzny nie napawają optymizmem. Na godz. 12 frekwencja w województwie opolskim wyniosła jedynie 9,87 proc. W niektórych komisjach, takich jak w Grodzisku pod Strzelcami Opolskimi, do urn wyborczych poszło zaledwie 2,75 proc. uprawnionych do głosowania.