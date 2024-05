Relikwie Jana z Nepomuka przywieziono pod Głubczyce. Trafiły do nas z Czech

W poniedziałek, 20 maja, relikwie przywiózł z Pragi do Braciszowa ks. Vladimír Kelnar, kanonik Kapituły Metropolitalnej katedry św. Wita w Pradze. Trafią do kościoła pod wezwaniem św. Jana Nepmucena. Niezwykły dar przyjął i oficjalnie pokwitował ksiądz proboszcz Łukasz Gniła. Miejscowa parafia liczy zaledwie ok. 550 wiernych. Kościół w Braciszowie zbudowano w 1778 roku, po ostatniej wojnie był odbudowany ze zniszczeń.

Wizycie kanonika z Pragi towarzyszyła ekipa Czeskiej Telewizji, która przygotowała materiał informacyjny, wyemitowany jeszcze tego samego dnia. Według informacji Czeskiej Telewizji, trumna najsłynniejszego czeskiego świętego Jana Nepomucena, która znajduje się w katedrze św. Wita, otwierana jest raz na sto lat. Liczba pozyskiwanych relikwii świętego jest bardzo ograniczona. W tym roku Arcybiskupstwo Praskie zdecydowało się spełnić prośbę … niewielkiej parafii na polsko - czeskim pograniczu.