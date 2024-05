Remigiusz Mróz sprzedał już 10 milionów swoich książek. Opolski pisarz jest najpopularniejszym autorem w Polsce

10 000 000 - tyle egzemplarzy książek swojego autorstwa sprzedał już Remigiusz Mróz, pisarz z Opola, autor głównie kryminałów (ale nie tylko).

- Wciąż trochę trudno mi w to uwierzyć, ale podobno matematyka w przeciwieństwie do nauk humanistycznych nie posiadła jeszcze zdolności konfabulowania - komentuje Remigiusz Mróz. - Ponad 10 milionów sprzedanych książek! I to w kraju, w którym rzekomo przecież miał nikt nie czytać.