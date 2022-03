Remont drogi wojewódzkiej nr 409 na wylocie ze Strzelec Opolskich. Prace pochłoną 5,78 mln zł

Odcinek, który przejdzie generalny remont to część drogi prowadzącej ze Strzelec Opolskich w kierunku Gogolina. Zarząd Dróg Wojewódzkich (ZDW) od kilku lat remontował tę trasę etapami. Obecnie w rejonie Strzelec Opolskich zarządcy został do odnowienia niewielki odcinek o długości 1,2 km. Prace są jednak konieczne, bo droga nie jest przystosowana do intensywnego ruchu ciężarówek.

Tymczasem, w razie zablokowania autostrady A4 na wysokości powiatu strzeleckiego, kierowcy często korzystają z tej drogi, żeby ominąć zator. W efekcie tego odcinek drogi na wylocie ze Strzelec Opolskich pełen jest dziur i nierówności. Są w nim wyżłobione także wyraźne koleiny.