Remont kamienic w Prudniku. Do przebudowy jest aż 150 nieuruchomości. Pierwsze prace właśnie ruszają

Od 10 lat w Prudniku nie było tak gruntownego, kompleksowego remontu budynku wielorodzinnego, należącego do gminy – mówi Władysław Podróżny, prezes gminnej spółki ZUK, która administruje mieszkaniami. – Dobry kierunek, oby był kontynuowany. Sytuacja Prudnika jest specyficzna. W XIX wieku w przemysłowym mieście licznie budowano czynszowe kamienice, a II wojna światowa oszczędziła miejską zabudowę. Niestety, po wojnie domów i mieszkań nie remontowano i obecnie ich część jest w opłakanym stanie. W sumie gmina Prudnik jest właścicielem 1750 mieszkań w 150 budynkach wielorodzinnych. To więcej niż ma dwa razy liczniejsza Nysa.

Władze Prudnika uzyskały w tym roku 5 milionów dofinansowania z rządowego programu Polski Ład do kompleksowego remontu dwóch całych kamienic. Właśnie podpisano umowę z wykonawcą. W ciągu 14 miesięcy budynki przy ul. Młyńskiej 14 i 16 uzyskają zupełnie nowe wnętrza, nowe mieszkania, znikną wspólne toalety i pojawią się łazienki w mieszkaniach. Piece kaflowe zastąpi centralne ogrzewanie z miejskiej sieci, wymienione mają być nawet stropy, klatki schodowe, nie mówiąc o nowych dachach i elewacjach, odtworzonych tak jak pierwotnie wyglądały. Całość prac to koszt 6 milionów, ale w przeliczeniu na powierzchnię użytkową 20 mieszkań wychodzi po ok. 5 tysięcy złotych za metr kwadratowy mieszkania. Budowa nowych bloków, to co najmniej 8 tysięcy za metr.