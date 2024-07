Remonty, przebudowy i budowy nowych ulic w Opolu. Takie prace trwają lub są planowane

- Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Best Opebel z Opola - informuje Mariusz Chałupnik z Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu. - Teraz przygotowywane są dokumenty do podpisania umowy. To z kolei powinno nastąpić w tym tygodniu. Następnie wykonawca będzie musiał przedstawić tymczasową organizację ruchu i uzyskać jej zatwierdzenie. Dopiero po tym będą mogły rozpocząć się prace.