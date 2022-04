- Reportaż radiowy. Warto słuchać - komentarz Piotra Moca, redaktora naczelnego Radia Opole Piotr Moc

Reportaż to opowieść malowana dźwiękiem, zapis ulotnego czasu, dokumentacja radosnych i gorzkich ludzkich wspomnień. Jedni twierdzą, że dźwiękowy reportaż to dziennikarski archaizm, kunsztowna robota, ale raczej z poprzedniej epoki. Nudna dłużyzna. W tej grupie są niewątpliwie zwolennicy internetowych nagłówków. To odbiorcy krótkich dzienników radiowych, najlepiej skrótów czy informacyjnych błysków. Drudzy uważają reportaże radiowe za dzieła wybitne, pobudzające wyobraźnię, prowadzące w podróż w głąb ludzkiej duszy.