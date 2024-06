Romowie z całych Czech zjeżdżają na polsko - czeskie pogranicze. Tylko tu znajdują mieszkania

Osoblaha jest znana wśród polskich turystów z malowniczej kolejki wąskotorowej. Licząca 1,1 tysiąca mieszkańców miejscowość jest „stolicą” niewielkiego mikroregionu - Cypla Osobłoskiego, który wdziera się głęboko w teren Polski. W ciągu 15 minut można stąd dojechać do Prudnika i Głubczyc, a do pierwszej polskiej miejscowości jest zaledwie ok. 2 kilometrów.

Dla Czechów to koniec świata, region bez perspektyw, gdzie szansę na zarobek daje jeszcze turystyka i rolnictwo. Poza tym nie ma tu pracy. Nic dziwnego, że większość młodych stąd emigruje, nie brakuje więc mieszkań na sprzedaż czy wynajem.

Z okazji niedzielnych wyborów do Parlamentu Europejskiego Osoblahę odwiedziła ekipa czeskie telewizji CNN Prima News. Reporterzy odkryli, że już co czwarty mieszaniec miejscowości to Rom. Romowie, którzy są eksmitowani z innych miast Republiki Czeskiej i którzy gdzie indziej nie mogą znaleźć mieszkań, tu są chętnie przyjmowani przez miejscowego przedsiębiorcę z branży nieruchomości. Wynajmuje im mieszkania po 60 - 120 koron (12 - 23 zł) za metr kwadratowy czynszu oraz dodatkowo opłaty za media i ciepłą wodę. Łącznie czynsz dochodzi nawet do 2 - 3 tysięcy złotych, ale zdaniem wynajmującego wynika to z tego, że romskie rodziny nie potrafią gospodarować ciepłą wodą i mają bardzo wysokie zużycie. Większość czynszu jest zresztą pokrywana z państwowych zasiłków.