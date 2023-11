Rowerem albo sportowym porsche ponad 220 km/h. Tak jeżdżą po nowej obwodnicy Olesna, czyli drodze ekspresowej S11

Obwodnicę Olesna, czyli 25-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S11, oddano do ruchu 24 lipca tego roku . Trasa rozpoczyna się na granicy województw opolskiego i śląskiego w Łomnicy i biegnie przez Olesno, Stare Olesno aż do Kolonii Ciarka pod Kluczborkiem.

Obwodnica Olesna w ciągu S11 to pierwsza droga ekspresowa w województwie opolskim.

Jest to droga dwujezdniowa z dwoma pasami ruchu w każdą stronę . Na trasie są 24 mosty oaz 4 ronda.

Innym razem policjanci z kluczborskiej drogówki natknęli się na dwóch nastolatków, jadących rowerami na drodze S11 na odcinku Ciarka - Stare Olesno. Dwóch chłopaków w wieku 13 i 14 lat wyjaśniło mundurowym, że jechali do Olesna. Nie dojechali, ponieważ policjanci zgarnęli ich i odwieźli do rodziców.

Droga S11 to droga ekspresowa, a rowerzyści ze względów bezpieczeństwa nie mogą korzystać z autostrad ani dróg ekspresowych. Zakaz dotyczy także pasów awaryjnych oraz pobocza.

Dlaczego piesi i rowerzyści nie mogą jeździć drogą ekspresową

Jak sama nazwa wskazuje, drogi typu „S" to drogi ekspresowe, czyli służące do szybkiej jazdy. Sam podmuch wiatru od przejeżdżającego samochodu, zwłaszcza ciężarowego, może doprowadzić do wypadku pieszego czy rowerzystę.