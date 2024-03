Rowerem w woj. opolskim. Gdzie w weekend 16 - 17 marca? Pomysły na jednodniową wyprawę

Szukasz inspiracji na ciekawą trasą rowerową w woj. opolskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Proponujemy pomysły na trasy rowerowe. Są zróżnicowane pod względem trudności czy długości, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wyprawę rowerową w woj. opolskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w woj. opolskim przygotowaliśmy na weekend.

Rowerem po woj. opolskim

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. opolskim, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 16 marca w woj. opolskim ma być od 9°C do 14°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 4% do 57%. W niedzielę 17 marca w woj. opolskim ma być od 3°C do 11°C. Nie powinno padać. 🚲 Trasa rowerowa: Hraničky Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 41,51 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 448 m

Suma podjazdów: 772 m

Suma zjazdów: 767 m Rowerzystom trasę poleca Januszek_44

Hranicky to wioska, której nie ma. A w 1921 roku mieszkało tu w 41 domach 192 mieszkańców. Dziś stoją tu ostatnie, niezamieszkałe zabudowania. Typowe dla tych terenów są przede wszystkim różne gatunki zbiorowisk łęgowych. Można się tu spotkać z ciekawymi roślinami i chronionymi zwierzętami. Jest to na przykład drobny ptaszek pokląskwa lub tajemniczy derkacz. Derkacza nie znalazłem, ale widoki są tu piękne, lubię tą drogę i pomimo trudów związanych z wjazdem warto to miejsce odwiedzić.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Przełęcz Puchaczówka - Międzygórze - Sanktuarium Maria Śnieżna Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 41,75 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 522 m

Suma podjazdów: 1 175 m

Suma zjazdów: 1 178 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Januszek_44

Asfaltową drogą ruszam w kierunku przełęczy Puchaczówka , chce jak najszybciej dostać się do miejsca , gdzie kilka dni temu widziałem nowego singla . Pomimo ,że dziś niedziela , to w tym miejscu spotykam kilka osób , które chyba robią nową bramkę na singlu . Jadę więc tym nowym singlem i ciągle myślę w którym miejscu się skończy i czy będę musiał wracać . Okazuje się ,że trasa oprócz kilku nie dokończonych kładek jest prawie gotowa . Miejscami spore wertepy , ale wszystko do przejścia . Docieram do Międzygórza , tu gubię ślad . Zjeżdżam w stronę centrum a powinienem wjechać drogę wyżej . Ślad kończy się przy parkingu na ul Śnieżnej , byłem tam miesiąc temu , widziałem singla .

Ja jednak mijam Międzygórze , wjeżdżam, czy też wpycham rower do Sanktuarium Maria Śnieżna a potem przez Marianówkę i Idzików wracam do domu

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Na zamek w Międzylesiu Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 100,69 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 481 m

Suma podjazdów: 1 491 m

Suma zjazdów: 1 497 m Trasę dla rowerzystów poleca Januszek_44 Dziś rowerowa wycieczka na trasie , której dawno już nie przejechałem . W Starym Mescie należy przejechać fragment drogi szutrami ponieważ kładziony jest nowy asfalt na trasie do Hanuszovic. Za Hanuszovicami zjeżdżam w stronę Jeraba . Trudny i długi podjazd , ale tu także niespodzianka położono nowy asfalt . Potem zjazd w stronę Bazyliki górującej nad Hanuszovicami . Dziś tu pustki . Następnie ruszam w stronę przejścia granicznego Boboszów . Zatrzymuje się Międzylesiu . Odwiedziłem zamek , który oferuje noclegi a także zamkową restauracje . Placek po węgiersku niestety mnie nie zachwycił ....może kiedyś tu jeszcze wdepnę .

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Ostasz przez przypadek Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 161,05 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 612 m

Suma podjazdów: 2 059 m

Suma zjazdów: 2 074 m Januszek_44 poleca tę trasę Rano jeszcze dość rześko , ale ruszam kilka minut przed ósmą . Od razu kieruje się stronę Przełęczy Puchaczówka. Pomimo porannego chłodu robi mi się ciepło , dodatkowo rozgrzewa mnie do czerwoności zawieszająca się rowerowa nawigacja . Za nic nie chce pokazać wcześniej wgranej trasy. Ale trudno , będę improwizował .

Po drodze wyprzedza mnie jakiś młodziutki mężczyzna. Ostro tnie pod górę , nawet nie ma czasu na powitanie. Początkowo mam nawet chęć go gonić , ale przede mną szmat drogi. Na przełęczy stwierdzam ,że nie działa mój telefon , szybki reset i jakoś sobie poradziłem. Do Bystrzycy szybki zjazd , po drodze na krzyżówce wyprzedzam tego kogoś . Pytam dokąd i otrzymuje odpowiedź „ahoj „…no to część i w drogę do Polanicy Zdroju a potem w kierunku Szczytnej. Mój GPS pokazuje jakiś ślad . Nie jestem pewny do końca czy to z trasy „Ryjka „ , ale postanawiam się go trzymać.

Z Szczytnej jadę dalej w kierunku Karłowa. Wąska , kiedyś asfaltowa droga pośród drzew jest bardzo właściwa na taki upalny dzień. Do Karłowa wyprzedza mnie tylko jedno auto . Zresztą kierowca po jakimś czasie zatrzymuje się i próbuje uzyskać od mnie informacje o przejezdności tej drogi. A ja nie wiem . Dla mojego roweru nie ma złych dróg.

Nie wjeżdżam do Karłowa , kieruję się w stronę Ostrej Góry. Krótki podjazd i potem 4 km serpentynami w dół. W przeciwną stronę podjeżdża kilkanaście osób , widać ,że to bardzo popularny podjazd. W Ostrej Górze zatrzymuje się na chwilkę na posiłek. Mała miejscowość a wszędzie tabliczki ostrzegające o „woskowym „ charakterze tego miejsca . Dodatkowo ilość znaków drogowych ustawiona na kilku metrach ..poraża.

Ruszam dalej w dół, mijam turystyczne przejście graniczne i jestem w Machovie. Byłem tu już kiedyś pieszo wędrując do Machowskiego Kryża.

Teraz jednak „ślad” prowadzi mnie w dół miejscowości a potem nagle skręca w prawo , gdzie zaczyna się przepiękny podjazd w stronę Polic . Szybki zjazd i jestem w Policach . Piękna miejscowość , cisza , mnóstwo rowerzystów . Mój „ślad „ się tu urywa . Po szlakowskazach stwierdzam ,że na trasie do Broumov jest Ostasz . Ruszam więc w tę stronę . Po kilku kilometrach odbijam w boczną asfaltową ścieżkę i pnę się stronę skał . Po drodze mijam parking / bezpłatny / oraz jakieś jadłodajnie. Rowerzystów tu niewielu i nikt nie wjeżdża w skały. Po ostatnich wyczynach terenowych z Ryjkiem pnę się na rowerku po kamienistej serpentynie . Gdyby nie drewniane schody / drabinki /pewnie objechałbym cały ten kamienny skansen. No cóż zobaczyłem kawałek tego dziwu przyrody , kiedyś tu wrócę na piechotkę a dziś wracam. Po drodze zatrzymuje się na szybki posiłek. Wybieram pierwszą pozycję z menu i Kofolę . Płace cos około110 koron. Może nie pojadłem za bardzo , ale na dalszą drogę musi starczyć.

Do Broumov docieram zamkniętą z powodu przebudowy drogą . Dzięki wykopom trasa jest fantastyczna . W Broumov wjeżdżam na rynek , dawno tu nie byłem. Jest pięknie . W centrum spotykam młodą „kolarkę „ , która jak się okazuje jest polką . Alicja…z krainy czarów na swoim nowiutkim rowerku , miła rozmowa i dalej w trasę.

Do Kłodzka jadę główną drogą , ale z Kłodzkiem skręcam na Rogówek. Może tu pod górkę ale za to spokojnie.

Jestem może trochę zmęczony i odparzony ..ale to wina pogody……fajny dzień , fajna trasa.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Jezioro Nyskie - rowerem dookoła Początek trasy: Otmuchów

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 36,46 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 284 m

Suma podjazdów: 2 790 m

Suma zjazdów: 2 782 m Rowerzystom trasę poleca Mar-ek Trasa łagodna, przyjemna, lekko terenowa o zróżnicowanym podłożu. Dobra na rodzinne wycieczki.

Konieczne jest przejechanie mostem nad Nysą, który jest cześcią obwodnicy Otmuchowa. Jest problem z zejściem z mostu po stronie południowej na ścieżki na wale przeciwpowodziowym.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Krzyże pokutne - pojednania Lesica Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 93,67 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 531 m

Suma podjazdów: 1 455 m

Suma zjazdów: 1 438 m Trasę dla rowerzystów poleca Januszek_44

Dziś wyruszam w poszukiwaniu kolejnego kamiennego krzyża . Tym razem Lesica . Mała wioska koło Międzylesia . W tej okolicy w lesie stoi kolejny taki krzyż . Do Lesicy docieram dość szybko . W samej wiosce jest tablica informacyjna na której jako jedna z atrakcji znajduje się wspomniany krzyż . Niestety trudno znaleźć tu kogoś kto wskazałby to miejsce . Jadę więc powoli i szukam jakiś znaków . Dobrze ,że krzyż jest naprawdę duży i przy dużej uwadze widoczny z drogi .

Jest to jeden z ładniejszych krzyży pokutnych , w miejscu którym stoi robi naprawdę duże wrażenie .

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Glacensis Singletrack Pętla Hrabiowska 3.2 i Pętla Wilcza 31.5 Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 35,58 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 341 m

Suma podjazdów: 937 m

Suma zjazdów: 904 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Januszek_44

Dziś kończę objazd singli . Zostały dwie pętle , krótka Hrabiowska i długa Wilcza . Auto zostawiam na parkingu w Bardzie , przy głównej drodze . Rowerem podjeżdżam do informacji turystycznej . Tutaj dostaje mapkę singli i ruszam w górę w kierunku Hotelu Bardo . Droga pnie się do góry w stronę drogi Różańcowej . Za hotelem , tuż przy samej bramce wjazdowej na pętle Hrabiowską znajduje się duży parking dla samochodów . Pętla Hrabiowska jest krótka , wielkim atutem jest znajdujący się na trasie punkt widokowy tzw hrabiowski . O ile większość zna Obryw Skalny po drugiej stronie rzeki , to ten wydaje mi się mniej znany a warty zobaczenia .

Po zakończeniu przejazdu hrabiowską pętlą , ruszam na pętle Wilczą , trasa biegnie trochę powyżej bramki . Z oznaczeń wynika ,że trasa ma aż 31.5 km . Sporo jak na singla . Naciskam więc mocniej na pedały ...przez jakieś 10 km jadę szutrami , między polami , wjeżdżam na chwilę do malej miejscowości Brzeźnica a potem pnę się w gorę w okolicy Rezerwatu Cisów. Tak naprawdę pętla Wilcza to w mojej ocenie trasa MTB z elementami singla . Odcinki singla są dość krótkie i szybko wracają na leśne ścieżki .Nie twierdzę ,że to źle . Ale ustawione na trasie słupki oznaczające trasę singla są już niszczone , pewnie przypadkowo w trakcie leśnych prac . Niektóre oznaczenia/tabliczki / są na płotach , parkanach , słupach ...z jakiś czas znikną ...będzie problem z znalezieniem właściwej drogi . To me byłoby lepiej oznaczać je farbą tak jak normalne szlaki rowerowe . Ale nie narzekam , fajnie ,że powstało coś nowego . Przy okazji , na trasie cisza , spokój , nawet rowerzystów o tej porze zupełny brak

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: ŚLĄSKO-OPOLSKA PUSTYNIA Początek trasy: Kędzierzyn-Koźle

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 26,05 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 31 m

Suma podjazdów: 41 m

Suma zjazdów: 42 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Mazi88 KuzniaWsiodełku.pl poleca:

Wyruszamy w trasę wzdłuż stadionu, prosto cały czas asfaltem. Na skrzyżowaniu drogi z Od Lotniska skręcamy w lewo i teraz po ubitych kamieniach śmigamy prosto. (1) Na końcu drogi skręcamy w prawo i zaraz w lewo. Jedziemy prosto, po prawej stronie mijamy kawałek ścieżki dydaktycznej. Dojeżdżamy do końca drogi. Skręcamy w prawo. Po lewej stronie szukamy drogi piaskowej prowadzącej pomiędzy drzewami na skraj lasu ukazującego „pustynię”. (2) Wracamy na szlak. Jedziemy drogą w lewo Od Mostka Raciborskiego. Na skrzyżowaniu skręcamy w ulicę Brzozową. Później kierujemy się w drogę Koło Bunkra. Teraz to jest główny szlak, którym się przemieszczamy. Droga się kończy i skręcamy w lewo, prosto przed siebie. Na krzyżówce skręcamy w prawo w Kotlarską (droga prosto prowadzi do Kaplicy Św. Magdaleny). Cały czas prosto po ubitych kamieniach, które pod koniec zastąpione są asfaltem. Skręcamy w prawo w stronę wieży. Mijamy tory kolejowe i jedziemy cały czas prosto asfaltem aż do stadionu.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Kędzierzynie-Koźlu

🚲 Trasa rowerowa: Wzdłuż Jemielnicy/Chrząstawy Początek trasy: Ujazd

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 80,58 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 9 min.

Przewyższenia: 147 m

Suma podjazdów: 2 265 m

Suma zjazdów: 2 353 m Trasę dla rowerzystów poleca Oberfeldkurat

Na mapach rzeka nosi nazwę Jemielnica, według urzędowego wykazu nazw wód płynących - Chrząstawa. Jakkolwiek by się nie nazywała, nie nadaje się ani do turystyki kajakowej, ani do kąpieli, co widać na zdjęciach, to bardziej zarośnięte bajorko iż rzeka. Oczywiście, biorę poprawkę na fakt, że susza, niski poziom wody itd, ale niedawno zdrowo lało.

Zostawiłem samochód w Błotnicy Strzeleckiej koło stacji kolejowej, i ruszyłem, wróciłem z Opola pociągiem. Fajnie było, pogoda idealna do wycieczki rowerowej - słoneczna, nie za ciepło, bez wiatru...

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Racibórz, Borzysławice, Polska Cerekiew, Rudnik, Sumina. Początek trasy: Baborów

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 101,37 km

Czas trwania wyprawy: 12 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 116 m

Suma podjazdów: 1 345 m

Suma zjazdów: 1 267 m Rowerzystom trasę poleca Yaneck60

Najciekawsze miejsca w woj. opolskim. Które atrakcje odwiedzić?

Woj. opolskie słynie z pięknej przyrody – amatorzy jazdy jednośladem nie powinni się tam nudzić. Jednym z najpiękniejszych miejsc stworzonych przez naturę jest wygasły wulkan, czyli Góra Świętej Anny. Kontakt z opolską florą i fauną zapewniają też pozostałe szczyty – Góry Opawskie, których szlaki przeprowadzą was przez najładniejsze tereny regionu. Okolice miejscowości Moszna kryją z kolei piękny park, zlokalizowany przy jednym z najpiękniejszych zamków w kraju. Chcąc zwiedzić podobne obiekty zachęcamy was do skierowania się w stronę pozostałych budowli na Opolskim Szlaku Zamków i Pałaców. Pełną zabytków stolicę regionu – Opole – także spokojnie zwiedzicie z perspektywy siodełka.