Rowerem w woj. opolskim. Gdzie w weekend 20 - 21 stycznia? Podpowiadamy pomysły na wyprawę

Rozglądasz się za pomysłem na wycieczkę rowerową w woj. opolskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy pomysły na trasy rowerowe. Mogą mieć różne stopnie trudności czy dystansu, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wyprawę rowerową w woj. opolskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w woj. opolskim warto sprawdzić w weekend.

Ścieżki rowerowe w woj. opolskim

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. opolskim, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 20 stycznia w woj. opolskim ma być od -5°C do -1°C. Nie powinno padać. W niedzielę 21 stycznia w woj. opolskim ma być od -5°C do 1°C. Nie powinno padać. 🚲 Trasa rowerowa: Hubertus 2 Początek trasy: Kędzierzyn-Koźle

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 27,67 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 82 m

Suma podjazdów: 123 m

Suma zjazdów: 122 m Trasę dla rowerzystów poleca Mazi88 Ruszamy z parkingu koło szkoły kierujemy się w stronę lasu. Po lewej stronie mamy działki. Z końcem działek skręcamy w lewo i jedziemy cały czas prosto. Po drodze oglądając piękno kuźniańskiego lasu. Na trzecim skrzyżowaniu skręcamy w lewo pod górę. Teraz jak na rollercosterze góra dół. Głównym szlakiem lekko w prawo i przed siebie aż dotrzemy do „szlozberga”. (1, 2, 3) W dół droga szutrowa zmienia się w asfaltową. Dojeżdżamy do pomnika. Przeskakujemy na drugą stronę ruchliwej drogi Racibórz – Gliwice. Kierujemy się w stronę leśniczówki. Od leśniczówki prowadzi nas droga HUBERTUSOWA. Na skrzyżowaniu jedziemy prosto (4) Przy dużym pniu skręcamy w lewo. (5, 5a) Droga prowadzi w dół. Można się nieźle rozpędzić. W połowie górki po prawej mamy kamień pamiątkowy. (6) Dojeżdżamy do Hubertusa. (7, 8, 9, 10) W dalszą drogę udajemy się w dół. Skręcamy w prawo. Ścieżka wyprowadzi nas do ośrodka wypoczynkowego BUK. (11, 12, 13, 14, 15) Zwiedzamy tamte rejony. Wyjeżdżając wchodzimy na Górę Wiktorii. (16) Droga asfaltowa prowadzi Nas koło boiska później szkoły i jesteśmy na skrzyżowaniu gdzie jedziemy w stronę Bazyliki. W ciepłe dni tłumy ludzi odwiedzają to miejsce. My kierujemy się na „BRANTOLKĘ”. (17, 18, 19) Po drodze można odwiedzić lokal, w którym rowerzyści zatrzymują się aby uzupełnić płyny. Przejeżdżamy tory kolejowe i na pierwszym skrzyżowaniu skręcamy w lewo, znak na Kuźnię. (20) Jedziemy ciągle główną drogą. Mijamy kolejny raz tory kolejowe i dalej prosto. Wjeżdżamy na teren pożarzyska. Po około 7 km dojeżdżamy do drogi BARACHOWSKIEJ. Skręcamy w lewo. Drogą asfaltową jedziemy aż do stadionu w Kuźni. Tutaj skręcamy kolejny raz w lewo. Kierujemy się na Racibórz. Mijamy Kościół. Jedziemy aż do granicy lasu. Skręcamy w drogę pomiędzy lasem i działkami. Jesteśmy w miejscu startu naszej wyprawy.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Kędzierzyna-Koźla

🚲 Trasa rowerowa: Stronie Śląskie - Złoty Stok - Javornik Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 59,63 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 419 m

Suma podjazdów: 912 m

Suma zjazdów: 913 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Januszek_44

Dziś mgliście, po południu niby ma padać, więc krótka szybka wycieczka asfaltem, drogami raczej rzadko uczęszczanymi przez auta. W okolicach Złotego Stoku na dość długim odcinku położono nowy asfalt. Na trasie do zwiedzenia Kopalnia Złota w Złotym Stoku i w lecie pałac w Javorniku.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Krzyże pokutne-pojednania Nowy Waliszów Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 47,61 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 260 m

Suma podjazdów: 615 m

Suma zjazdów: 617 m Januszek_44 poleca tę trasę Nie wiadomo dokładnie czy wybrać się na biegówki czy na rower . Jest ciepło , wieje wiatr . Wybieram dziś rower . To kolejny dzień poszukiwania krzyży pojednania czy też pokutnych . Tym razem Nowy Waliszów , mała miejscowość na trasie do Bystrzycy Kłodzkiej . Pierwszy krzyż odnajduję dość szybko , został wmontowany w dach kościoła , drugi stoi przy płocie obok bramy wejściowej kościoła . Trochę zarośnięty znajdującymi się tam krzewami .

Wracam drogą , którą jechałem raz w życiu , kilka lat z moim znajomym Ryjkiem . Wtedy wracaliśmy przez Skowronią Górę , tym razem nie obserwuje dokładnie drogi i tak trafiam na ścieżkę rowerową w stronę Trzebieszowic . Już kilka razy tędy jechałem , zawsze gubiłem szlak . Tym razem brak liści powoduje ,że oznaczenia są świetnie widoczne . Bingo , udało się .

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Rowerem na Stary Kopec Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 49,19 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 54 min.

Przewyższenia: 533 m

Suma podjazdów: 965 m

Suma zjazdów: 961 m Trasę dla rowerzystów poleca Januszek_44

Pogoda nie rozpieszcza , zimno i wieje wiatr . Wyruszam z myślą aby jak najszybciej wjechać do lasu . Wybieram tzw suchą drogę , która biegnie w kierunku szczytu o nazwie Suchy . Trudny kamienisty podjazd a dodatkowo co jakiś rozjeżdżone przez pracowników leśnych. A i wiatr nie ustał . Jadę drogami rowerowymi , które zimą są biegowe . Wszystko dziś jakieś inne . Przed schroniskiem Paprsek wbijam się na Pralinkę , graniczna droga biegowa . Mnóstwo tu błota i kamieni . Z radością osiągam Paprsek i dalej zjeżdżam w dół w kierunku Velkiego Vbrna , aby w połowie dogi odbić na szczyt Stary Kopec . Przed tem jednak Vetrov , gdzie powstaje wieża widokowa podobna do tej która stała na Śnieżniku . Ze Starego Kopca przepiękny widok na Masyw Śnieżnika , dodatkowo okraszony dynamiczną pogodą .

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Krzyże pokutne - pojednania Dzbanów i Czerwieńczyce Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 106,71 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 34 min.

Przewyższenia: 452 m

Suma podjazdów: 1 071 m

Suma zjazdów: 1 070 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Januszek_44 Dziś wyruszam w poszukiwaniu kolejnych krzyży pokutnych . Tym razem jadę dość daleko , za Kłodzko do małej miejscowości Czerwieńczyce . Odnalezienie krzyża nie nastręcza trudności , stoi przy bramie na cmentarzu przy kościele . W drodze do Czerwieńczyc , w Ławicy moją uwagę przykuwa zamek . Zamek częściowo odnowiony . Na placu składowane są pontony Ski-raft , a w zaadaptowanych pomieszczeniach gospodarczych stworzono ekspozycje , widoczne na moich zdjęciach . Ciekawe miejsce .

W drodze powrotnej do domu w miejscowości Dzbanów odnajduję jeszcze jeden krzyż pokutny .

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Borówkowa trochę ? inaczej Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 104,54 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 557 m

Suma podjazdów: 1 992 m

Suma zjazdów: 1 994 m Rowerzystom trasę poleca Januszek_44 Moje plany na środę były trochę inne , pewnie nie tak ambitne , ale miałem zamiar odwiedzić dawno nie widziane „skalne miasta” . A tu przychodzi mail od Ryjka , …”będę w Twoich stronach , może się spotkamy ?” . Trasa , którą zaproponował dała by w kość w ciągu dwóch dni , a on chce mieć to „wszystko na raz „

Im bliżej dnia wyjazdu tym bardziej przekonuje mnie do tego wyjazdu . W końcu w środę rano jadę na spotkanie do Nowego Waliszowa . Dzień zaczyna się rześko, ale widać ,że będzie piękny . Przed 9 zjawia się jak zwykle nie zawodny Ryjek. Powitanie i ruszamy w stronę Nowego Waliszowa . Niby znam tu wiele dróg , ale Ryjek i tak znajduje jakiś morderczy podjazd w kierunku Skowroniej Góry o którym już chyba nawet drogowcy zapomnieli. Z początkowo asfaltowej drogi zjeżdżamy na szutrowo – kamienistą drogę , która doprowadza nas do Stronia Śląskiego. Tutaj kawałek asfaltem w kierunku Lądka Zdroju i ponownie w górę w stronę Rozdroża Zamkowego. Powoli zmęczenie daje o sobie znać a drogi z asfaltowych przechodzą w kamienisto-gałęziowo- błotne. Ryjek jest jednak twardy , tam gdzie ja już dawno zsiadłbym z roweru on twardo pnie się w górę , przedzierając przez leśne chaszcze.

Trochę klucząc po lasach , zmagając się z powywracanymi drzewami docieramy do Przełęczy Lądeckiej . Przed zdobyciem Góry Borówkowej zjeżdżamy na chwilę do sklepu po czeskiej stronie , czas odnowić zapasy wody .

Chwila przerwy i ruszamy na Borówkową od polskiej strony. Podjazd wbrew pozorom okazuje się dość prosty i nie wiedzieć kiedy jesteśmy na szczycie. Tutaj krótki popas i ruszamy w stronę Orłowca . Nie wiem skąd Ryjek zna ten zjazd , ale ten odcinek jest przepiękny .

W Orłowcu mam nadzieję ,że Ryjek powie dość , ale gdzie tam , nie wiedzieć czemu on chce jeszcze zobaczyć Przełęcz Jaworową . Stamtąd już siłą rozpędu przedzieramy się drogami o których nam się nawet nie śniło w stronę Przełęczy Droszkowskiej . Po wyjściu z pokrzyw ostro ruszamy na przełęcz. Po tym co przejechaliśmy można jechać wszędzie , gorzej , albo lepiej jak to woli już nie będzie.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: PĘTLA NA POŻARZYSKU Początek trasy: Kędzierzyn-Koźle

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 21,98 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 36 m

Suma podjazdów: 40 m

Suma zjazdów: 43 m Rowerzystom trasę poleca Mazi88 KuzniaWsiodełku.pl poleca:

Wyruszamy z parkingu koło stadionu. Jedziemy drogą BARACHOWSKĄ cały czas prosto asfaltem. Podziwiamy pięknie odbudowany las po pożarze w 1992 roku. (0, 0a, 0b, 0c) Przejeżdżamy przez przejazd kolejowy. (0d) Mijamy wieżę obserwacyjną. (1, 1a) Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo. (2) Droga lekko w dół prowadzi w stronę Rud. W połowie tego szlaku można odpocząć na ławeczce nad zbiornikiem wodnym. Na kolejnym miejscu postoju możemy poczuć troszkę historii dzięki dużemu pniu drzewa, na którym zaznaczone jest kilka faktów z historii Polski i samej Kuźni.(3, 4, 5, 6) Dojeżdżamy do skrzyżowania i skręcamy mocno w prawo. (7) Jedziemy cały czas główną drogą asfaltową. Mijamy kolejny raz tory kolejowe i dalej posuwamy się prosto. Wjeżdżamy na teren pożarzyska. (8, 9) Po około 7 km dojeżdżamy do drogi BARACHOWSKIEJ. (Można skręcić jeszcze raz w prawo i zrobić kolejne kółko. Gwarantuję, że podczas kolejnego kółka zobaczycie lub spotkacie kogoś nowego). Skręcamy w lewo. Drogą asfaltową jedziemy aż do stadionu w Kuźni.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Kędzierzyna-Koźla

🚲 Trasa rowerowa: Miasteczko Śląskie Początek trasy: Zawadzkie

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 68,7 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 149 m

Suma podjazdów: 2 777 m

Suma zjazdów: 2 787 m Mirek63pl poleca tę trasę

Jest to połączenie bardzo pięknej trasy rowerowej z przepiękną trasą kolejki wąskotorowej Miasteczko Śląskie - Bytom.Rowerem jedziemy z Pyskowic przez Tarnowskie Góry do Miasteczka Śl. Następnie pakujemy rower do odpowiedniego wagonu a sami udajemy się do wagonu turystycznego z lepszą klasą.Podziwiając okolicę z okna pociągu dojeżdżamy do Bytomia.

Na stacji przesiadamy się na rower i startujemy w dalszą drogę zmieżając do celu.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Wielki stół i równie dwa wielkie krzesła Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 68,03 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 432 m

Suma podjazdów: 1 036 m

Suma zjazdów: 1 011 m Trasę dla rowerzystów poleca Januszek_44 Wreszcie pogoda rozpieszcza, można wdrapać się na rower i śmigać po okolicy... O ile tylko siły i zapału starczy. Dziś wypad do takiej trochę dziwnej czeskiej atrakcji. Na szczycie niewielkiego wzniesienia ktoś wybudował olbrzymi stół i równie dwa wielkie krzesła. Widok z tego miejsca jest piękny we wszystkich kierunkach. A nietypowa budowla widoczna jest z dość ruchliwej asfaltowej drogi. W weekendy można tu spotkać wiele osób.

A sama jazda rowerem w tych okolicznościach przyrody, gdy jeszcze tydzień temu padał śnieg... Tylko się cieszyć.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Pławniowice Łabędy Początek trasy: Ujazd

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 41,28 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 73 m

Suma podjazdów: 278 m

Suma zjazdów: 283 m Rowerzystom trasę poleca Witek1964

Pętla wokół jezior Dzierżno duże, Dzierżno małe i Pławniowice. W trakcie jazdy odpoczynek w ośrodku w Czechowicach i na plaży w Niewieszu.

Nawiguj

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Kochasz rower ale zakupy robisz rozważnie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

Przygotowanie do wycieczki rowerowej

Najważniejszy jest stan techniczny Twojego roweru. Jeśli wybierasz się na swoją pierwszą wyprawę w sezonie, koniecznie zrób przegląd swojego jednośladu. Co warto zrobić przed rozpoczęciem sezonu? W skład przeglądu wchodzi szereg czynności do wykonania. Są to między innymi: sprawdzenie napędu, przerzutek, linek oraz hamulców

dopompowanie kół

wyczyszczenie ważnych elementów

W skład przeglądu wchodzą również inne czynności. Rower powinno się serwisować przynajmniej raz w roku, by mieć pewność, że jest odpowiednio sprawny i by móc cieszyć się nim dłużej. Podczas jazdy mocno eksploatujemy sprzęt, dlatego tak istotne jest, by o niego dbać. Można samodzielnie serwisować swój rower, chociaż do tego wymagana jest odpowiednia wiedza. W Internecie nie brakuje poradników na ten temat. Jeśli jednak wolisz, by Twoim jednośladem zajęli się specjaliści możesz oddać sprzęt do serwisu rowerowego.

Taki przegląd najlepiej jest wykonywać przed rozpoczęciem sezonu. Po sezonie też warto o niego odpowiednio zadbać. Pamiętaj, że im bardziej skrupulatnie będziesz dbać o sprzęt, tym dłużej Ci on posłuży. Jeśli Twój sprzęt jest gotowy do użytku, pozostaje Ci zaplanować trasę i ruszać w drogę!

Co zabrać na wycieczkę rowerową?

W zależności od tego, jak długą planujesz wycieczkę, będzie zależeć Twoja lista rzeczy do zabrania ze sobą. Oczywiście na krótkie, jednodniowe wycieczki rowerowe, nie potrzebujemy wielu rzeczy. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli planujemy dłuższą wyprawę.

Na wycieczkę rowerową warto ze sobą zabrać: wodę

czapkę z daszkiem lub zwykłą

rękawiczki na rower

uchwyt na telefon do roweru

kask

okulary Oczywiście lista rzeczy na rower będzie zależeć od indywidualnych preferencji. Podstawą będzie wygodny strój sportowy oraz buty. Bardzo wygodną opcją są specjalne majtki, spodenki lub legginsy na rower, które są bardzo miękkie, dzięki czemu możemy uniknąć obtarć i większego bólu. Czapka z daszkiem świetnie sprawdzi się w słoneczny dzień, natomiast zwykła w chłodniejsze dni. Rękawiczki rowerowe zapobiegną obtarciom rąk, a okulary będą chronić Twoje oczy nie tylko przed promieniami słonecznymi ale również przed owadami. Uchwyt na telefon będzie przydatny, jeśli chcesz swoją trasę śledzić w aplikacji. Kask jest istotny dla Twojego bezpieczeństwa. Inne przydatne akcesoria: uchwyt na bidon oraz bidon na wodę, nóżka do roweru, zapięcie do roweru, plecak lub saszetka, a także oświetlenie.

Jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę lista będzie znacznie dłuższa. Musisz pomyśleć, choćby o ubraniach na zmianę czy podstawowych narzędziach, które będą przydatne, jeśli rower ulegnie małej usterce (np. łyżki do opon cyz dętka zapasowa).

Najciekawsze miejsca w woj. opolskim. Które atrakcje odwiedzić?

Woj. opolskie słynie z pięknej przyrody – amatorzy jazdy jednośladem nie powinni się tam nudzić. Jednym z najpiękniejszych miejsc stworzonych przez naturę jest wygasły wulkan, czyli Góra Świętej Anny. Kontakt z opolską florą i fauną zapewniają też pozostałe szczyty – Góry Opawskie, których szlaki przeprowadzą was przez najładniejsze tereny regionu. Okolice miejscowości Moszna kryją z kolei piękny park, zlokalizowany przy jednym z najpiękniejszych zamków w kraju. Chcąc zwiedzić podobne obiekty zachęcamy was do skierowania się w stronę pozostałych budowli na Opolskim Szlaku Zamków i Pałaców. Pełną zabytków stolicę regionu – Opole – także spokojnie zwiedzicie z perspektywy siodełka.