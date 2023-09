Rowerem w woj. opolskim. Gdzie w weekend 23 - 24 września? Pomysły na jednodniową wyprawę

Szukasz inspiracji na trasę rowerową w woj. opolskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 10 ciekawych propozycji tras. Mają różne stopnie trudności czy odległości, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wyprawę rowerową w woj. opolskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w woj. opolskim przygotowaliśmy na weekend.

Rowerem po woj. opolskim

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. opolskim, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: GLACENSIS SINGLETRACK PĘTLA MIĘDZYGÓRZE 29,1 Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 45,44 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 10 min.

Przewyższenia: 479 m

Suma podjazdów: 1 090 m

Suma zjazdów: 1 104 m Januszek_44 poleca tę trasę Dziś kolejna , nie tak dawno otwarta pętla Międzygórze . Już kiedyś fragmentem ten pętli w kierunku Międzygórza jechałem . Teraz ukończona jest cała pętla i powiem ,że wrażenia z jazdy są fantastyczne .Jest to chyba najładniejsza pętla jaką miałem przyjemność do tej pory jechać . Bardzo dobrze oznaczona , z przepięknymi widokami . Przy okazji w Międzygórzu zahaczam o wodospad Wilczki , duże opady deszczu spowodowały przybór wody w rzekach , dzięki temu wodospad wygląda dziś przepięknie .

Pętlę Międzygórze kończę przy bramce na pętli Stronie . Wcześniej jej tu nie było . Początkowo miałem wątpliwości , czy na pewno jadę do Stronia Śląskiego . Okazało się ,że pętla została częściowo "przebudowana " , zrezygnowano z fragmentu rozmytej drogi leśnej , myślę ,że dzięki temu pętla ta zyskała na atrakcyjności .

🚲 Trasa rowerowa: Leśnymi drogami do Lutyni Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 33,72 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 15 min.

Przewyższenia: 339 m

Suma podjazdów: 536 m

Suma zjazdów: 535 m Januszek_44 poleca tę trasę Rzadko wybieram tą trasę na rowerową wycieczkę , w zasadzie w pewnych miejscach jest tam zawsze błoto . Ponadto najczęściej musiałem tam kluczyć w po lesie w poszukiwaniu drogi . Szlak został jednak odnowiony , chyba lekko zmodyfikowany , teraz trudno się zgubić . Szkoda ,że wycięto tam tyle drzew .

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Po Rychlebskich Górach Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 74,69 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 503 m

Suma podjazdów: 1 203 m

Suma zjazdów: 1 194 m Januszek_44 poleca tę trasę rowerzystom

Malownicza trasa po drogach i bezdrożach czeskich Gór Rychlebskich.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Sierpniowy Dział Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 20,87 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 417 m

Suma podjazdów: 461 m

Suma zjazdów: 458 m Januszek_44 poleca tę trasę rowerzystom Wycieczka szlakami rowerowymi na przełęcz Dział , dość trudny podjazd od strony Młynowca a potem przyjemny zjazd do Stronia Śląskiego . Przed przełęczą tablica ? , której wcześniej tu nie było

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Z Ryjkiem i Feniksem przez Góry Bialskie i Rychlebskie Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 121,68 km

Czas trwania wyprawy: 11 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 739 m

Suma podjazdów: 1 851 m

Suma zjazdów: 1 792 m Rowerzystom trasę poleca Januszek_44

Kilka minut po godzinie 8 wyjeżdżam rowerem na spotkanie Ryjka i Feniksa. Niedaleko Ołdrzychowic widzę ich pędzących w stronę Lądka Zdroju. Od tej pory przemierzymy razem około 100 km. Po drodze wstępujemy na Lądecki rynek. Trwają tu przygotowania do konkursu myśliwskich sygnalistów. Może sygnaliści nie interesują nas tak bardzo co perfekcyjne wystrojone „sygnalistki „ z ich „trąbkami „ Tylko dzięki przytomności umysłu Feniksa , a może Ryjka nasza wyprawa w tym miejscu się nie kończy.

Ze Stronia Śląskiego zmierzamy w stronę Młynowca , na razie nowiuteńki asfalt. Tuż za wsią zaczyna się droga szutrowa. Do niedawna były tu „kocie łby „ ale teraz trasa została poprawiona i jedzie całkiem przyzwoicie. Na Przełęczy Dział robimy pierwszy postój . Po lekkim posiłku jedziemy w stronę Przełęczy Suchej . Do tej pory ładna asfaltowa ścieżka i piękne widoki na trasie.

Z Prz. Suchej podążamy w stronę Papryska przekraczając granicę łącznikiem między zimową trasą Małego Szengena i Pralinki.

Po czeskiej spotykamy kilkudziesięcioosobową wycieczkę z Polski podążającą w stronę Medvedi Boudy .

W Papryska jak zwykle dość dużo osób , wielu rowerzystów . Postanawiamy przekąsić tu małe co nie co. Decydujemy się na smażony ser . Jedzenie takie sobie , coraz bardziej upodabnia się „fastfoodu „

Ruszamy dalej w stronę Cisarskiej Boudy a potem Ramzowej , cały czas trzymając się szutrowego szlaku. W okolicach Horni Morava odbijamy w lewo i leśną dość dobrą ścieżka docieramy do cyklotrasy 6044. Na tym rozdrożu namawiam Ryjka i Feniksa do zjechania 3 km do leśnego Baru.

Ja byłem już tym miejscu dwa razy , nigdy jednak nie zatrzymywałem się na jakąś przekąską .

Decydujemy się na jakieś napoje mocno schłodzone wodą z pobliskiego strumyka.

Jak zwykle w tym miejscu wiele osób . Miejsce jest bardzo popularne i często odwiedzane . Po około pół godzinie decydujemy się na dalszą trasę . Jeszcze tylko zapłacić , 57 koron , tyle wyliczyłem . Po chwili szukania ktoś wskazuje mi coś na kształt skarbonki do której wrzucam odliczone monety. Zawsze jednak można odliczyć sobie resztę z stojącego poniżej pudełeczka z drobnymi. Ciekawe miejsce , dyskretna obsługa , której w zasadzie nie ma.

Nie wracamy tą samą drogą . Tabliczka w barze informuje o skrócie , 800 metrów i jesteśmy w Hornim Barze . Te 800 metrów na pewno ze względu na stromiznę pozostanie w naszej pamięci .

Dalej cyklotrasą ruszamy w stronę Lucni vrch i Utulnej Mates. Wreszcie długi zjazd w stronę Sokoli Skał , które „migają „ nam przed oczyma , dziś nie udało się nam ich spenetrować. W okolicy znajdujemy domek dla pracowników leśnych , którego częśc z kominkiem , ławkami i stołem udostępniona jest dla turystów. Można tu spokojnie przenocować , ogrzać się przy kominku , zjeść coś ciepłego co oczywiście się samemu przyrządzi.

Pędzimy dalej w stronę Żulovej. Modyfikujemy lekko trasę , zahaczamy o Nyznerovskie Vodpady a dalej przez Skorosice docieramy do Przełęczy Gierałtowskiej.

Po krótkim postoju zjeżdżamy ostro do Stronia Śląskiego . Na rogatkach miasta żegnam moich znajomych , przed nimi jeszcze ładny kawałek do Kłodzka.

🚲 Trasa rowerowa: ŁĘŻCZOK INACZEJ Początek trasy: Kędzierzyn-Koźle

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 23,58 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 48 m

Suma podjazdów: 80 m

Suma zjazdów: 78 m Trasę dla rowerzystów poleca Mazi88 KuzniaWsiodełku.pl poleca:

Ruszamy z parkingu koło szkoły i kierujemy się w stronę lasu. Po lewej stronie mamy działki. Z końcem działek skręcamy w prawo i jedziemy cały czas prosto. Jedno skrzyżowanie pokonujemy prosto. Po lewej stronie mamy las, po prawej domki jednorodzinne. Na kolejnej krzyżówce skręcamy w lewo. Asfalt prowadzi troszkę pod górę. Kończy się asfalt, wjeżdżamy w las. Główna droga prowadzi lekkim łukiem w prawo. Przejeżdżamy tory kolejowe. Wyjeżdżamy na asfalt w Siedliskach. Jedziemy przed siebie. Po prawej stronie mijamy boisko i straż pożarną. Prosto przez wioskę wjeżdżamy na most, z którego rozpościerają się ładne widoki. Jesteśmy w Turzu. Główna droga skręca w lewo koło kapliczki. Mijamy kolejną remizę. Mijamy most i kolejne domostwa. Wyjeżdżamy z wioski. Jedziemy asfaltem cały czas przed siebie aż do skrzyżowania prowadzącego w prawo w stronę Ciechowic i w lewo do Nędzy. Jedziemy w lewo. Przed przystankiem autobusowym skręcamy w prawo w aleję drzew. Na końcu tej drogi skręcamy w lewo. Jedziemy wzdłuż lasu. Droga prowadzi do rezerwatu. Mijamy punkt obserwacyjny nad wodą. Skręcamy w lewo. Przemieszczamy się pomiędzy dwoma stawami. Wyjeżdżamy z rezerwatu. Pokonujemy przejazd kolejowy. Droga prowadzi lekko w górę. Skręcamy w lewo w stronę boiska Sparty Babice. Jedziemy cały czas przed siebie. Droga szutrowa krzyżuje się z asfaltową. Skręcamy w lewo. Następnie w prawo, kolejny raz w szutrową. Dojeżdżamy do asfaltowej – skręcamy w lewo. Teraz cały czas poruszamy się przed siebie asfaltem. Jesteśmy koło stacji kolejowej Nędza. Jedziemy do głównej drogi. Skręcamy w prawo i jedziemy przed siebie w stronę kościoła, gdzie skręcamy w lewo. Za przejazdem kolejowym skręcamy w drugą drogę w prawo, w stronę szkółki leśnej. Na leśnym skrzyżowaniu (z ławeczką i mapą) skręcamy w lewo. Teraz droga prowadzi do miejsca startu wycieczki.

🚲 Trasa rowerowa: BABICZOK Początek trasy: Kędzierzyn-Koźle

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 21,19 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 63 m

Suma podjazdów: 133 m

Suma zjazdów: 132 m Mazi88 poleca tę trasę rowerzystom KuzniaWsiodełku.pl poleca:

Trasę najlepiej przejechać w weekend ze względu na mniejszy ruch. Ruszamy z parkingu koło szkoły i kierujemy się w stronę lasu. Po lewej stronie mamy działki. Z końcem działek skręcamy w lewo i jedziemy cały czas prosto, po drodze oglądając piękno kuźniańskiego lasu. Dojeżdżamy do skrzyżowania, na którym kierujemy się prosto. (1) Droga główna prowadzi lekko w lewo, my jedziemy w prawo :) (2) Droga tam jest mocniej terenowa, przez co ciekawsza. Dojeżdżamy do drogi głównej Gliwice – Racibórz. Tutaj zaczyna się troszkę niebezpieczny odcinek ze względu na ruch samochodów. Kierujemy się w prawo w stronę Szymocic. Wyjeżdżając w wioski, mamy możliwość osiągnięcia znacznych prędkości. Mijamy przejazd kolejowy w Szymocicach. Jedziemy prosto. Mijamy po lewej stronie basen. Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo w stronę Adamowic. Skręcamy w prawo w drogę leśną Marysieńka. Jest to odcinek trasy miejscami z luźniejszą nawierzchnią. Na „rondzie z drzewem na środku” zjeżdżamy na pierwszym zjeździe (3). Jedziemy prosto, wyjeżdżamy w lasu na łąkę, gdzie skręcamy w lewo w stronę gospodarstwa agroturystycznego (4, 5). Jedziemy wzdłuż płotu. Po prawej stronie mamy „las”. Przekraczamy drogę prowadzącą na piaskownię. Jedziemy w lewo wzdłuż wyrobiska. Przed nami Babiczok (6, 7). Koło wiaty skręcamy w prawo. Droga doprowadza nas do kolejnego jeziorka (8). Przy domkach jednorodzinnych skręcamy w lewo. Płytami betonowymi dojeżdżamy do drogi wojewódzkiej prowadzącej do Raciborza. Skręcamy w lewo i na najbliższym skrzyżowaniu w prawo koło kapliczki. Z szutru skręcamy w prawo na asfalt. Teraz podążamy cały czas przed siebie. Jesteśmy koło stacji kolejowej Nędza. Jedziemy do głównej drogi. Z ulicy Sobieskiej skręcamy w Konarskiego. Przekraczamy tory kolejowe. Asfalt znika, a pojawia się droga polna, którą przemy przed siebie. Ścieżka prowadzi w prawo. Znowu przekraczamy tory kolejowe. Wjeżdżamy w las, na rozwidleniu w lewo. Kolejną krzyżówkę (9) pokonujemy prosto. Droga prowadzi nas po lesie, po pewnym czasie główny szlak skręca w prawo. Dojeżdżamy do skrzyżowania. Prosto można jechać do drogi prowadzącej z Kuźni do Nędzy. My udajemy się w lewo. Wyjeżdżamy na ścieżce prowadzącej nas wzdłuż torów. Koło leśnego przejazdu kolejowego skręcamy w prawo i jedziemy prosto. Na skrzyżowaniu koło ośrodka wodnego skręcamy w prawo i cały czas jedziemy prosto. Mijamy przejście dla pieszych i już jesteśmy koło szkoły - miejsca startu wycieczki.

🚲 Trasa rowerowa: SUDETYSPORT Na Śnieżnik 1 Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 21,64 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 494 m

Suma podjazdów: 678 m

Suma zjazdów: 683 m Myszor1980 poleca tę trasę rowerzystom

Malownicza trasa częściowo asfaltowa, częsciowo szlakami leśnymi.

Pętla z Siennej przez Janową Górę , Kletno, Halę pod Śnieżnikiem. Powrót przez Żmijowiec , Przełęcz Żmijowa Polana i Przełęcz Puchaczówka do Siennej

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Kędzierzyn-Koźle - szlakiem historii bliższej i dalszej Początek trasy: Leśnica

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 44,64 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 10 min.

Przewyższenia: 76 m

Suma podjazdów: 980 m

Suma zjazdów: 997 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca K.bru Drogą historycznych obiektów Kędzierzyna-Koźla. Trasa w większości ścieżkami leśnymi.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Karlova Studanka Początek trasy: Głuchołazy

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 85,12 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 1 212 m

Suma podjazdów: 2 226 m

Suma zjazdów: 3 210 m Januszek_44 poleca tę trasę rowerzystom

XVIII-wieczne uzdrowisko z charakterystyczną drewnianą zabudową od lat przyciąga nie tylko wypoczywających w sanatoriach, ale i miłosników górskich wędrówek, wodospadów i innych atrakcji przyrodniczych Gór Opawskich.

29.05.2008 Klimat Karlovej to połączenie ciszy małego górskiego miasteczka, osnutego często mgłami schodzącymi z gór, to szum Bilej Vody i wodospadu, który jest szczególną atrakcją w maju, gdy topnieją sniegi na okolicznych szczytach, a obfite deszcze (jak w tym roku) hojnie zasilają kilkupoziomowy spadek rzeki. Na ulicach sporo turystów niemieckich, przemyka między kortami, ośrodkami sanatoryjnymi i basenami z podgrzewaną wodą. Wielu spaceuje z kijkami, wybierając ruch na górskich trasach w stylu nordic walking. Ostre górskie powietrze i silne nieraz wiatry powodują, że zazwyczaj jest tu dużo chłodniej niż w sąsiednich miejscowościach, położonych nieco niżej w drodze do Jesenika czy Zlatych Horów.

Karlova to także piękne parki z roślinnością niczym w elegenckim ogrodzie botanicznym, to dobra i niedroga czeska kuchnia, to najlepsza wypadowa na trasy narciarskie w całych Górach Opawskich - dla narciarzy zjazdowych i biegowych, którzy stąd wyruszyć mogą na szlaki Pradziada (Praded - 1491 m n.p.m.), będące od maja świetnymi rozległymi trasami rowerowymi, w sumie oferującymi kilkaset km o róznym stopniu trudności i róznicy wzniesień. Blisko stąd zarówno do Owczarni (ok. 7 km asfaltową drogą leśną), gdzie znajdują się wyciągi narciarskie, a także na sam szczyt Pradziada (3 km dalej), do Vrbna pod Pradedem (8 km), gdzie znajduje się najbliższy supermarket, Ludvikova, z ofertami agroturystycznymi nad rzeką Białą (Bila Voda). Sama Karlova Studanka znajduje się 6 km od trasy Jesenik-Bruntal. Okoliczne liczne zimne źródła żelazistych wód mineralnych można kosztować np. w drewnianej pijalni miejskiej przy głównej ulicy miasteczka, które można przejść w ciągu 20 min. na całej jego długości.

Przygotowanie do wycieczki rowerowej

Najważniejszy jest stan techniczny Twojego roweru. Jeśli wybierasz się na swoją pierwszą wyprawę w sezonie, koniecznie zrób przegląd swojego jednośladu. Co warto zrobić przed rozpoczęciem sezonu? W skład przeglądu wchodzi szereg czynności do wykonania. Są to między innymi: sprawdzenie napędu, przerzutek, linek oraz hamulców

dopompowanie kół

wyczyszczenie ważnych elementów

W skład przeglądu wchodzą również inne czynności. Rower powinno się serwisować przynajmniej raz w roku, by mieć pewność, że jest odpowiednio sprawny i by móc cieszyć się nim dłużej. Podczas jazdy mocno eksploatujemy sprzęt, dlatego tak istotne jest, by o niego dbać. Można samodzielnie serwisować swój rower, chociaż do tego wymagana jest odpowiednia wiedza. W Internecie nie brakuje poradników na ten temat. Jeśli jednak wolisz, by Twoim jednośladem zajęli się specjaliści możesz oddać sprzęt do serwisu rowerowego. Taki przegląd najlepiej jest wykonywać przed rozpoczęciem sezonu. Po sezonie też warto o niego odpowiednio zadbać. Pamiętaj, że im bardziej skrupulatnie będziesz dbać o sprzęt, tym dłużej Ci on posłuży. Jeśli Twój sprzęt jest gotowy do użytku, pozostaje Ci zaplanować trasę i ruszać w drogę!

Co zabrać na wycieczkę rowerową?

W zależności od tego, jak długą planujesz wycieczkę, będzie zależeć Twoja lista rzeczy do zabrania ze sobą. Oczywiście na krótkie, jednodniowe wycieczki rowerowe, nie potrzebujemy wielu rzeczy. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli planujemy dłuższą wyprawę.

Na wycieczkę rowerową warto ze sobą zabrać: wodę

czapkę z daszkiem lub zwykłą

rękawiczki na rower

uchwyt na telefon do roweru

kask

okulary Oczywiście lista rzeczy na rower będzie zależeć od indywidualnych preferencji. Podstawą będzie wygodny strój sportowy oraz buty. Bardzo wygodną opcją są specjalne majtki, spodenki lub legginsy na rower, które są bardzo miękkie, dzięki czemu możemy uniknąć obtarć i większego bólu. Czapka z daszkiem świetnie sprawdzi się w słoneczny dzień, natomiast zwykła w chłodniejsze dni. Rękawiczki rowerowe zapobiegną obtarciom rąk, a okulary będą chronić Twoje oczy nie tylko przed promieniami słonecznymi ale również przed owadami.

Uchwyt na telefon będzie przydatny, jeśli chcesz swoją trasę śledzić w aplikacji. Kask jest istotny dla Twojego bezpieczeństwa. Inne przydatne akcesoria: uchwyt na bidon oraz bidon na wodę, nóżka do roweru, zapięcie do roweru, plecak lub saszetka, a także oświetlenie.

Jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę lista będzie znacznie dłuższa. Musisz pomyśleć, choćby o ubraniach na zmianę czy podstawowych narzędziach, które będą przydatne, jeśli rower ulegnie małej usterce (np. łyżki do opon cyz dętka zapasowa).

Najciekawsze miejsca w woj. opolskim. Które atrakcje odwiedzić?

Woj. opolskie słynie z pięknej przyrody – amatorzy jazdy jednośladem nie powinni się tam nudzić. Jednym z najpiękniejszych miejsc stworzonych przez naturę jest wygasły wulkan, czyli Góra Świętej Anny. Kontakt z opolską florą i fauną zapewniają też pozostałe szczyty – Góry Opawskie, których szlaki przeprowadzą was przez najładniejsze tereny regionu. Okolice miejscowości Moszna kryją z kolei piękny park, zlokalizowany przy jednym z najpiękniejszych zamków w kraju. Chcąc zwiedzić podobne obiekty zachęcamy was do skierowania się w stronę pozostałych budowli na Opolskim Szlaku Zamków i Pałaców. Pełną zabytków stolicę regionu – Opole – także spokojnie zwiedzicie z perspektywy siodełka.

