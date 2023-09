Rowerem w woj. opolskim. Gdzie w weekend 23 - 24 września? Sprawdź proponowane szlaki

Myślisz nad wyprawę rowerową w woj. opolskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Znaleźliśmy 10 ciekawych tras. Mają różne stopnie trudności czy długości, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wyjazd rowerem w woj. opolskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w woj. opolskim przygotowaliśmy na weekend.

Wycieczki rowerowe po woj. opolskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. opolskim, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Dąbrówka Dolna - Pokój - Opole - Rybnik. Początek trasy: Lewin Brzeski

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 136,74 km

Czas trwania wyprawy: 12 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 159 m

Suma podjazdów: 2 802 m

Suma zjazdów: 2 694 m Trasę dla rowerzystów poleca Yaneck60

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Racibórz - Bohumin przez 3 rezerwaty przyrody Początek trasy: Baborów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 70,61 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 46 min.

Przewyższenia: 136 m

Suma podjazdów: 1 689 m

Suma zjazdów: 1 666 m Mique poleca tę trasę Celem wycieczki było zapoznanie się z 3 rezerwatami przyrody na pograniczu polsko- czeskim: Góra Gipsowa, Rozumice i czeski Darenec. Było trochę pchania rowerów przez krzaczory, sporo podjazdów i zjazdów, ale czego się nie robi dla idei :-)

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Kędzierzyn-Koźle - szlakiem historii bliższej i dalszej Początek trasy: Leśnica

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 44,64 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 10 min.

Przewyższenia: 76 m

Suma podjazdów: 980 m

Suma zjazdów: 997 m K.bru poleca tę trasę

Drogą historycznych obiektów Kędzierzyna-Koźla. Trasa w większości ścieżkami leśnymi.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Kapliczka powodzian w Lądku Zdroju Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 46 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 276 m

Suma podjazdów: 520 m

Suma zjazdów: 518 m Januszek_44 poleca tę trasę Planowanie tras rowerowych w grudniu nie ma większego sensu . Planowałem wyjazd w kierunku przełęczy Płoszczyna a potem może Stare Mesto . Z każdym przejechanym kilometrem spadała temperatura a w Nowej Morawie było już poniżej minus 1, wiatr , mgła .....lepszym rozwiązaniem okazały się tereny w okolicy Lądka Zdroju . No i wyszła taka pętelka po okolicy .

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Na Borówkową Górę Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 81,25 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 792 m

Suma podjazdów: 15 366 m

Suma zjazdów: 15 277 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Januszek_44

Malownicza trasa na Borówkową Górę, miejsce spotkań opozycji w latach 70 i 80. Zjazd do Javornika i powrót do domu przez Złoty Stok

Borówkowa to graniczny wierzchołek wznoszący się na wysokość 900 m npm. Jak łatwo się domyśleć, jej nazwa pochodzi od łanów czarnych jagód, które można zbierać tu latem. Góra znana była lądeckim kuracjuszom już w połowie XIX wieku. W 1870 roku uzdrowisko postawiło na jej szczycie drewnianą wieżę widokową, która wytrzymała z górą 20 lat. Postawienie kolejnej zainicjowała sekcja Kłodzkiego Towarzystwa Górskiego (GGV) prężnie działająca w Lądku Zdroju – stanęła ona w 1890 roku. Źródła podają, że w 1900 roku dwie turystki z pobliskiego Javorníka spadły z wieży, gdy załamały się pod nimi drewniane stopnie. Przeżyły, ale lądecka sekcja GGV musiała wypłacić im wysokie odszkodowanie. Sama wieża zawaliła się jeszcze w tym samym roku.

Kolejna stanęła dopiero osiem lat później i dotrwała do 1926 roku. Potem były plany, aby postawić jeszcze jedna, lecz javornícka sekcja Morawsko-Śląskiego Sudeckiego Towarzystwa Górskiego poprzestała na postawieniu w tym miejscu schroniska. Otwarto je niezwykle uroczyście 29 maja 1930 roku. pierwszym dzierżawcą był emerytowany nauczyciel z Javorníka Rudolf Moche (1873-1965) bardzo znany w kręgach turystycznych. Częstym gościem schroniska był poeta Paul Keller (1873-1932). Siadał on zawsze w rogu sali jadalnej, który w 1932 r. nazwano jego imieniem. Stało się to na krótko przed śmiercią poety. Schronisko było czynne do 1941 r. Żywot budynku zakończył się po nieco ponad 20 latach – położenie na samej granicy w czasach zimnej wojny i wzajemnej nieufności państw, nie mogło skończyć się inaczej. Sam szczyt w latach 80-tych XX wieku odegrał wielką rolę w historii konspiracyjnych spotkań opozycji Polski i Czechosłowacji. W 2006 roku wybudowana została na wierzchołku kolejna wieża widokowa.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Rowerem na wieżę widokową Hranicny Vrch Początek trasy: Głuchołazy

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 64,79 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 311 m

Suma podjazdów: 1 039 m

Suma zjazdów: 1 019 m Trasę dla rowerzystów poleca Januszek_44 Dziś padło na Prudnik. 37 lat temu w znajdujących się tam wtedy koszarach zameldowałem się celem odbycia zasadniczej służby wojskowej. Na bramie, gdzie teraz jest tablica pamiątkowa, wisiał baner z napisem "Witamy was", a z tyłu "Mamy was". W jednostce na szkole podoficerskiej spędziłem 4 miesiące, praktycznie nie opuszczając koszar. Dziś po opuszczonych koszarach mogłem przejechać się rowerem. Pewnie brzmiały tam jeszcze zwrotki wojskowych piosenek "Kalina, malina", "Piechota"... i wymarsze na słynne wzgórze 108. Po chwilach zadumy ruszam w stronę słynnego wzgórza i poligonu. Dalej do czeskiej granicy i przez ponad 30 km szutrowo-błotnistych dróg odwiedzam kolejne wieże widokowe. Najładniejsza, a zarazem bezpłatna, znajduje się na Hranicnym Vierchu.

Przemierzyłem ładny kawałek dość dzikich i pustych Gór Opawskich.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Głuchołazach

🚲 Trasa rowerowa: Glacensis singletrack pętla Zdrój i Trojak jesień 2020 Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 25,72 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 251 m

Suma podjazdów: 430 m

Suma zjazdów: 428 m Trasę dla rowerzystów poleca Januszek_44

Powoli już jesień , chłodniejsze dni . Czas uciekać do lasu , najlepiej na single . Blisko Stronia to Zdrój i Trojak . Pętla Zdrój mocno rozjeżdżona z błotnistymi przejazdami , trochę konarów na trasie . Pętla Trojak o niebo lepiej utrzymana , chyba też częściej uczęszczana . Przejeżdżam obie to tylko jakieś 12 km .Poza tym lekkie kręcenie po okolicy . Przy okazji test napędu . Wreszcie nić nie zgrzyta :)

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: NA MOST PRZY QUID AD TE Początek trasy: Kędzierzyn-Koźle

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 21,18 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 54 m

Suma podjazdów: 83 m

Suma zjazdów: 75 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Mazi88 KuzniaWsiodełku.pl poleca Ruszamy z parkingu koło stadionu. Kierujemy się na Racibórz. Mijamy Kościół i skręcamy lekko w prawo. Drogą Raciborska jedziemy aż do granicy lasu. Skręcamy w lewo w drogę pomiędzy lasem i szkołą. Jedziemy cały czas prosto. Z lewej mamy działki. Po drodze oglądamy piękno kuźniańskiego lasu. Dojeżdżamy do skrzyżowania, na którym jedziemy w lewo. (1) Szlak koloru CZERWONEGO. Droga prowadzi do KRASIEJOWA. Po przejechaniu około 2 km skręcamy w lewo (2 aktualnie tego płotu już nie ma) Jedziemy w stronę potoku. Po prawej i lewej stronie są miejsca bytowania bobrów. Na kolejnej krzyżówce (po lewej mamy Leśniczówkę Krasiejów 3) pedałujemy prosto. Mijamy następną Leśniczówkę Wildek (4) Droga szutrowa zmienia się w asfaltową. Wjeżdżamy do wioski. Mijamy straż pożarną i na krzyżówce z główną drogą skręcamy w lewo. Przy przystanku autobusowym skręcamy w prawo w drogę szutrową. Mijamy mały staw.(5) I dotarliśmy do celu wycieczki. (tak wyglądał kiedyś ten most 6, więcej w galerii) Przejeżdżamy przez most i wkraczamy w las. Główną ścieżką prosto podążamy pośród drzew. Docieramy do skrzyżowania z krzyżem. (7) Skręcamy w lewo. Asfaltem dojeżdżamy do Barachowskiej. Skręcamy w lewo i przed siebie do stadionu.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Kędzierzynie-Koźlu

🚲 Trasa rowerowa: Sierpniowy Dział Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 20,87 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 417 m

Suma podjazdów: 461 m

Suma zjazdów: 458 m Januszek_44 poleca tę trasę rowerzystom

Wycieczka szlakami rowerowymi na przełęcz Dział , dość trudny podjazd od strony Młynowca a potem przyjemny zjazd do Stronia Śląskiego . Przed przełęczą tablica ? , której wcześniej tu nie było

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: ,,Rowerem przez Powiaty”, szlak czerwony Początek trasy: Wołczyn

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 7,88 km

Czas trwania wyprawy: 30 min.

Przewyższenia: 15 m

Suma podjazdów: 27 m

Suma zjazdów: 28 m Trasę dla rowerzystów poleca Promocja_wieruszow Atrakcje: Cieszęcin-kościół drewniany pw. Św. Wojciecha z 1789 r (Diecezjalne Sanktuarium św. Wojciecha w nim relikwie świętego Wojciecha),lipa drobnolistna pomnik przyrody, cmentarz parafialny (mogiła żołnierzy polskich poległych w 1939 r i mogiła powstańca styczniowego Wojciecha Kamlera 1818-1918).

Nawiguj

Jak przygotować się na wycieczkę rowerową?

Przed rozpoczęciem sezonu rowerowego pamiętaj, by zadbać o swój jednoślad. Przegląd powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku. Można samodzielnie dbać o sprzęt, lub oddać go w ręce specjalistów. W serwisach rowerowych oferowane są kompleksowe usługi serwisowe.

Im lepiej będziesz dbać o rower, tym dłużej Ci on posłuży. Poza tym dobry stan techniczny przekłada się na bezpieczną jazdę. Jest to więc bardzo istotne. Co najmniej raz na rok powinno się sprawdzić: napęd, przerzutki, linki, hamulce

koła

łańcuch Wydawałoby się, że dbanie o rower to prosta sprawa. Nic bardziej mylnego. Jeśli chcesz odpowiednio dbać o swój jednoślad, potrzebny jest szereg czynności. Jednak na pewno przełoży się to na komfort jazdy oraz długotrwałą sprawność roweru. Jeśli zadbałeś już o rower, pozostało Ci jedynie zaplanowanie trasy i można ruszać w drogę!

Co zabrać na rower?

W zależności od tego, jak długą planujesz wycieczkę, będzie zależeć Twoja lista rzeczy do zabrania ze sobą. Oczywiście na krótkie, jednodniowe wycieczki rowerowe, nie potrzebujemy wielu rzeczy. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli planujemy dłuższą wyprawę.

Na wycieczkę rowerową warto ze sobą zabrać: wodę

czapkę z daszkiem lub zwykłą

rękawiczki na rower

uchwyt na telefon do roweru

kask

okulary Oczywiście lista rzeczy na rower będzie zależeć od indywidualnych preferencji. Podstawą będzie wygodny strój sportowy oraz buty. Bardzo wygodną opcją są specjalne majtki, spodenki lub legginsy na rower, które są bardzo miękkie, dzięki czemu możemy uniknąć obtarć i większego bólu. Czapka z daszkiem świetnie sprawdzi się w słoneczny dzień, natomiast zwykła w chłodniejsze dni. Rękawiczki rowerowe zapobiegną obtarciom rąk, a okulary będą chronić Twoje oczy nie tylko przed promieniami słonecznymi ale również przed owadami. Uchwyt na telefon będzie przydatny, jeśli chcesz swoją trasę śledzić w aplikacji. Kask jest istotny dla Twojego bezpieczeństwa.

Inne przydatne akcesoria: uchwyt na bidon oraz bidon na wodę, nóżka do roweru, zapięcie do roweru, plecak lub saszetka, a także oświetlenie.

Jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę lista będzie znacznie dłuższa. Musisz pomyśleć, choćby o ubraniach na zmianę czy podstawowych narzędziach, które będą przydatne, jeśli rower ulegnie małej usterce (np. łyżki do opon cyz dętka zapasowa).

Najciekawsze miejsca w woj. opolskim. Które atrakcje odwiedzić?

Woj. opolskie słynie z pięknej przyrody – amatorzy jazdy jednośladem nie powinni się tam nudzić. Jednym z najpiękniejszych miejsc stworzonych przez naturę jest wygasły wulkan, czyli Góra Świętej Anny. Kontakt z opolską florą i fauną zapewniają też pozostałe szczyty – Góry Opawskie, których szlaki przeprowadzą was przez najładniejsze tereny regionu. Okolice miejscowości Moszna kryją z kolei piękny park, zlokalizowany przy jednym z najpiękniejszych zamków w kraju. Chcąc zwiedzić podobne obiekty zachęcamy was do skierowania się w stronę pozostałych budowli na Opolskim Szlaku Zamków i Pałaców. Pełną zabytków stolicę regionu – Opole – także spokojnie zwiedzicie z perspektywy siodełka.

